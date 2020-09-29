Голова Южненської АМПУ Широков перевищив повноваження, давши дозвіл на роботу буксира "Витязь", - ЗМІ
Компанія "Аксон Шиппінг", чий буксир днями врізався в супроводжуючий танкер з 15 тисячами тонн аміаку на борту, опублікувала пресреліз, в якому поскаржилася на спроби "очорнити" її репутацію на ринку буксирних послуг.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть Факти.
Зокрема в компанії заявили, що її плавзасоби, зокрема "Витязь", щодо непридатності якого є офіційні висновки комісії АМПУ, справні і можуть працювати, в тому числі як буксири пожежного класу. Як доказ компанія надала низку документів, зокрема дозвіл голови Южненської АМПУ Максима Широкова на роботу "Витязя", а також "Акт повторного обстеження буксира щодо виконання ним функцій судна-безпеки на період стоянки газовозів, хімовозів біля причалів № 3,4 МП "Південний".
Нагадаємо, 12 серпня відбулася перша перевірка "Витязя" на відповідність критеріям, що належать до буксиру безпеки (забезпечення) на період стоянки суден - газовозів, хімовозів і танкерів. В Акті, який був складений комісією, сказано, що на судні виявлено грубі порушення, що стосуються як безпосередньо навичок екіпажу, так і технічного стану буксира. Результати практичного тестування систем протипожежного захисту показали незадовільні результати, що може привести до трагедії на буксирі в разі виникнення надзвичайної ситуації.
"Система водяного зрошення в неробочому стані. Відсутня система регенерації повітря і надлишкового тиску, яка не гарантує безпечну роботу екіпажу під час обслуговування суден (газовозів) при виникненні надзвичайної ситуації. З огляду на виявлені недоліки організаційного та технічного характеру, комісія вважає, що запропонований до перевірки буксир "Витязь" (ІМО 8 724 121), не можна рекомендувати до використання як буксира безпеки (забезпечення) на період стоянки суден - газовозів, хімовозів біля причалів №№3,4 адміністрації МП "Південний", - говорилося в акті перевірки буксира.
3 вересня на основі відповідного наказу Широкова, вже нова комісія у складі представників філії Южненської АМПУ провела повторний акт обстеження буксира "Витязь" на предмет виконання ним функцій судна - безпеки на період стоянки газовозів, хімовозів у порту "Південний". Слід звернути увагу, що серед членів комісії не було жодного співробітника порту і, головне, - капітана морського порту.
За Законом "Про морські порти України" нагляд за мореплавством у морському порту - це пряма відповідальність капітана. У його функції входить нагляд за дотриманням законодавства і правил мореплавства.
У 231-ій статті Кодексу торгового мореплавання України, для гарантування безпеки плавання в акваторії порту капітан морського порту встановлює обов'язкове використання буксирів для входу, виходу і переміщення в акваторії порту, виконання маневрів, швартовних та інших операцій, а також визначає умови буксирування (ст. 231 КТМ України).
Згідно з актом повторної перевірки "Витязя", підпис капітана порту "Південний" відсутній, а його функції на себе взяв голова Южненської АМПУ Максим Широков.
У результаті така зневага до законів, нормативних актів і безпеки з боку керівництва порту призвела до того, що 22 вересня буксир, який перебуває в оренді у "Аксон Шиппінг", під час відшвартування пошкодив борт танкера, на борту якого було 15 тисяч тонн аміаку. Цього разу лише дивом вдалося уникнути великої аварії в "Південному", але немає гарантій, що в майбутньому не станеться масштабнішої трагедії.
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Якого всі рукожопи боялися..
Буксирное пиратство - явление в нашей стране далеко не новое. Суть его в том, что некие лица, которые близки к народным депутатам, руководству профильного министерства или Администрации морских портов Украины, создают фирмы, которые якобы занимаются предоставлением буксирных услуг, при этом не имея своих буксиров. Активно используя "крышу" и административный ресурс, эти фирмы "нагибают" государственные порты, заставляя их сдавать себе в аренду буксиры буквально за копейки. компании - "прокладки" получают самые выгодные контракты на буксирные услуги. В итоге собственники таких "прокладок" получают миллионные прибыли, флот государственных портов технически изнашивается, сами госпорты несут убытки, а госбюджет от сдачи в аренду госимущества не получает ничего.Если не получается аренда госбуксиров, эти компании берут в аренду буксиры Новороссийского порта, которыми владеет украинский бизнесмен, владелец группы Трансшип, компании с очень глубокими https://smotri.com.ua/2018/03/06/na-dva-fronta-kak-odesskaya-kompaniya-prodolzhaet-rabotat-v-anneksirovannom-kry-mu-i-rf/ российскими корнями , Андрей Иванов. Потом эти компании договариваются с морскими агентами, демпингуют, снижают цены на проводки, "отбирают" проводки у госбуксиров, а всю полученную прибыль от проводок агентская компания и псевдо-буксирные компании делят между собой. В итоге - госбуксиры не выдерживают конкуренции, и все работы уходят псевдо-компаниям.
А недавно компания https://amp.politeka.net/reading/273784-gosudarstvennye-buksiry-snova-popytayutsya-zabrat-v-pochasovku-smi УБК решила совершить "пиратский набег" в Черноморском порту, для чего начала давить на руководство Одесского порта отдать им буксиры в аренду для работы в Черноморске.
После провала идеи с арендой буксиров ГП "ОМТП", эти компании используют буксиры из Николаевского порта, которые на самом деле принадлежат стране-агрессору России в лице ПАО "Новороссийский порт".
В частности, речь идет о буксирах "Diamond N" и "Topaz N" (с 2009 года официальный владелец - компания Henford logistics ltd, 80% акций которой https://www.rzd-partner.ru/other/news/357003/ принадлежат ПАО "Новороссийский порт", коммерческий менеджер - фирма "Universal towing co-uke" из Черноморска). А "Новороссийский порт", в свою очередь, контролируется российской компанией "Транснефть".