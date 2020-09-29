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"Мерзотник. Махрового ідіота не можна ховати за старістю", - Аваков про слова Фокіна щодо війни на Донбасі, де той не бачить росіян

Глава МВС Арсен Аваков жорстко розкритикував висловлювання заступника голови української делегації в ТКГ Вітольда Фокіна про те, що він поки не бачив підтверджень того, що на Донбасі воюють Україна і Росія.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Аваков написав у Фейсбуці.

Міністр зазначив: "Фокін, на війні, якої як ви говорите немає - загинули тисячі наших солдатів і цивільних. Скажіть це сім'ям загиблих від російських градів під Савур-Могилою та Іловайськом!?... Мерзотник.

"Їх там нема" - це слова Путіна, а не представника України.

Слова Фокіна останніми тижнями завдають колосальних збитків для країни і приносять біль і гнів у серця українців.

Махрового ідіота не можна ховати за старістю.

Негайно гнати, як мінімум знову на пенсію..."

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Мерзотник. Махрового ідіота не можна ховати за старістю, - Аваков про слова Фокіна щодо війни на Донбасі, де той не бачить росіян 01

Автор: 

Аваков Арсен (2191) Фокін Вітольд (98)


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Топ коментарі
+145
А вот тут я согласен с Аваковым на 100000%
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29.09.2020 20:02
+110
это какой-то кацапский приём - расставить вокруг себя дурачков и юродиевых, чтобы самому выглядеть правильным пацаном
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29.09.2020 20:05
+77
Фокін- офіційний представник України в ТГК. Призначений Зеленським. Тобто, Фокін озвучує думку Президента України.
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29.09.2020 20:05
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Дети мои, отбросим криминальные статьи по которым уже можно упечь фоку... Вспомним, что наш главный судья - БОГ НАШ, ибо десять грехов человеческих подразделяются на три категории: ГРЕХИ ТЕЛА - это кровь, в том числе блуд, ЗЛОСЛОВИЕ-СУЕСЛОВИЕ, а также ГРЕХИ СОВЕРШАЕМЫЕ МЫСЛЬЮ... Дети мои, молитесь за грешника, раба божьего (по-нарабсеянски) за прощение ему грехов, бо ему светит преисподняя... Поддался мирянин фока дъявольскому искушению. - согрешил по всем трем категориям грехов человеческизх: 1). в стране льется кровь по вине сатаната, фока этого не замечает. 2). иИ еще по этому случаю суесловит. 3). О таком (дружба с сатанатом) не только вслух, но и мыслить грех... АМИНЬ !!! Да будет воля божья и только !!!
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30.09.2020 13:56 Відповісти
Ну насколько я знаю, у вас, во Вьетнаме очень позитивно относятся к т.н. сатанату
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30.09.2020 14:35 Відповісти
Не думал,что я когда нибудь полностью поддержу мнение рюкзакосабакова,но тут да!!!
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30.09.2020 13:49 Відповісти
аналогично. рюкзакова не котирую, но под его словами относительно совкового дегенерата подпишусь на все 100%!
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30.09.2020 14:37 Відповісти
"Мерзавец", призывает узаконить кацапов на Донбасе.
Кроме того, он отрицает факт кацапской агрессии против Украины.
А все что сделал министр ВД, это назвал старое ватное д-мо, мерзавцем!
Где уголовное дело?
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30.09.2020 17:31 Відповісти
Авакову респект за мерзавця, а за те, що він і його Геращенко не користуються державною мовою - Ганьба!
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30.09.2020 19:26 Відповісти
Плюс в карму чорта Авакова. Тільки гнати не на пенсію, а в ОРДЛО, як мінімум
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30.09.2020 19:31 Відповісти
это не слова фокина, это слова зели через фокина. все здравомыслящие понимают что фокин там попка и озвучивает зелю, как у ***** жириновский. зеля нащупывает как слить украину. зеля неделю назад начал проукраинсие речи только потому что теряет рейтинг, а в душе он сепар
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30.09.2020 19:45 Відповісти
Арсен Аваков будущий президент Украины.
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30.09.2020 20:50 Відповісти
Трот, вы так можете накаркать: в само деле, шансы Авакова стать президентом вполне реальны: во втором туре выборов может пойти нос в нос с ПАП: 49 на 51 %.
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30.09.2020 22:12 Відповісти
Гоните кравчука, такое же ватное ***но.
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30.09.2020 20:53 Відповісти
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