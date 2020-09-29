"Мерзотник. Махрового ідіота не можна ховати за старістю", - Аваков про слова Фокіна щодо війни на Донбасі, де той не бачить росіян
Глава МВС Арсен Аваков жорстко розкритикував висловлювання заступника голови української делегації в ТКГ Вітольда Фокіна про те, що він поки не бачив підтверджень того, що на Донбасі воюють Україна і Росія.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Аваков написав у Фейсбуці.
Міністр зазначив: "Фокін, на війні, якої як ви говорите немає - загинули тисячі наших солдатів і цивільних. Скажіть це сім'ям загиблих від російських градів під Савур-Могилою та Іловайськом!?... Мерзотник.
"Їх там нема" - це слова Путіна, а не представника України.
Слова Фокіна останніми тижнями завдають колосальних збитків для країни і приносять біль і гнів у серця українців.
Махрового ідіота не можна ховати за старістю.
Негайно гнати, як мінімум знову на пенсію..."
Будь ласка, зачекайте...
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Кроме того, он отрицает факт кацапской агрессии против Украины.
А все что сделал министр ВД, это назвал старое ватное д-мо, мерзавцем!
Где уголовное дело?