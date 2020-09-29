Режим Лукашенка в Білорусі ввів санкції у відповідь проти країн Балтії
Режим Лукашенка в Білорусі ввів санкції у відповідь проти Латвії, Литви і Естонії і заборонив в'їзд деяким чиновникам із цих країн.
Про це пише Белта з посиланням на прессекретаря МЗС Білорусі Анатолія Глаза, інформує Цензор.НЕТ.
"Від нинішнього дня, як і обіцяли, ми також вводимо в дію відповідні симетричні обмежувальні заходи проти кожної з цих країн. Ми говорили, що це спадна спіраль, запущена з подачі окремих литовських керівників. Будемо відповідати і далі, але ніколи не ініціюватимемо подібні кроки", - зазначив він.
Анатолій Глаз сказав, що білоруська влада внесла у свої санкційні списки щодо Литви, Латвії та Естонії по 100 чиновників із кожної країни.
Нагадаємо, Латвія, Литва і Естонія 25 вересня розширили санкційні списки білоруських чиновників. Латвія внесла в нього 101 особу, Естонія - 128.
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Бкацька на бульбе и молоке продержится, а прибалты будут бедствовать.
От минет будет делать без презерватива?
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******. Теперь там пустыня бдет.
Да на глазах
Санкции, это отказ от торгового посредничества между Прибалтикой и рашкой.