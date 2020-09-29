Режим Лукашенка в Білорусі ввів санкції у відповідь проти країн Балтії

Режим Лукашенка в Білорусі ввів санкції у відповідь проти Латвії, Литви і Естонії і заборонив в'їзд деяким чиновникам із цих країн.

Про це пише Белта з посиланням на прессекретаря МЗС Білорусі Анатолія Глаза, інформує Цензор.НЕТ.

"Від нинішнього дня, як і обіцяли, ми також вводимо в дію відповідні симетричні обмежувальні заходи проти кожної з цих країн. Ми говорили, що це спадна спіраль, запущена з подачі окремих литовських керівників. Будемо відповідати і далі, але ніколи не ініціюватимемо подібні кроки", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Велика Британія та Канада спільно запровадили санкції за порушення прав протестувальників у Білорусі

Анатолій Глаз сказав, що білоруська влада внесла у свої санкційні списки щодо Литви, Латвії та Естонії по 100 чиновників із кожної країни.

Нагадаємо, Латвія, Литва і Естонія 25 вересня розширили санкційні списки білоруських чиновників. Латвія внесла в нього 101 особу, Естонія - 128.