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Новини Революція в Білорусі
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Режим Лукашенка в Білорусі ввів санкції у відповідь проти країн Балтії

Режим Лукашенка в Білорусі ввів санкції у відповідь проти країн Балтії

Режим Лукашенка в Білорусі ввів санкції у відповідь проти Латвії, Литви і Естонії і заборонив в'їзд деяким чиновникам із цих країн.

Про це пише Белта з посиланням на прессекретаря МЗС Білорусі Анатолія Глаза, інформує Цензор.НЕТ.

"Від нинішнього дня, як і обіцяли, ми також вводимо в дію відповідні симетричні обмежувальні заходи проти кожної з цих країн. Ми говорили, що це спадна спіраль, запущена з подачі окремих литовських керівників. Будемо відповідати і далі, але ніколи не ініціюватимемо подібні кроки", - зазначив він.

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Анатолій Глаз сказав, що білоруська влада внесла у свої санкційні списки щодо Литви, Латвії та Естонії по 100 чиновників із кожної країни.

Нагадаємо, Латвія, Литва і Естонія 25 вересня розширили санкційні списки білоруських чиновників. Латвія внесла в нього 101 особу, Естонія - 128.

Автор: 

Білорусь (7964) Латвія (1360) Литва (2440) Лукашенко Олександр (2660) санкції (12064) Естонія (1642)


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Топ коментарі
+22
Не видать им теперь морских курортов Беларуси как своих ушей.
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29.09.2020 20:34
+10
Не видать теперь им бульбы
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29.09.2020 20:34
+10
А какие там закаты на побережье...
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29.09.2020 20:35
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Не видать им теперь морских курортов Беларуси как своих ушей.
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29.09.2020 20:34 Відповісти
А какие там закаты на побережье...
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29.09.2020 20:35 Відповісти
и не слышать больше и не увидеть воочию бульбашского Цицярона, а также не видеть его "экономического чуда" и самого - хлавного усатого чудилу.
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29.09.2020 20:43 Відповісти
Режим Лукашенко в Беларуси ввел ответные санкции против стран Балтии - Цензор.НЕТ 7911
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29.09.2020 20:44 Відповісти
овладел короче сам собой, и покончил в себя
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29.09.2020 20:55 Відповісти
Не видать теперь им бульбы
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29.09.2020 20:34 Відповісти
Лукашенко в Беларуси ввел ответные санкции против стран Балтии

Бкацька на бульбе и молоке продержится, а прибалты будут бедствовать.
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29.09.2020 20:40 Відповісти
Не боится остаться один на один с Россией. С этим мерзким , брехливым вороватым недогосударством, ничему его не научила история!
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29.09.2020 20:53 Відповісти
у прибалтов своего молока и молочных продуктов, а также мяса и рыбы хватает.
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29.09.2020 22:06 Відповісти
Напугал ежа голой ж…😂😅😹🤣
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29.09.2020 20:36 Відповісти
Картопляний бульбафюрер образився.
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29.09.2020 20:37 Відповісти
Это как???
От минет будет делать без презерватива?
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29.09.2020 20:37 Відповісти
А симметрию в рот с перимметриреей не попутал? )))
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29.09.2020 20:41 Відповісти
Режим Лукашенко в Беларуси ввел ответные санкции против стран Балтии - Цензор.НЕТ 7947
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29.09.2020 20:43 Відповісти
Режим Лукашенко в Беларуси ввел ответные санкции против стран Балтии
https://images.cnscdn.com/images/5/5/1/c/551c3723c1956d39b94cd01cb8d0b7e7/original.jpg
******. Теперь там пустыня бдет.
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29.09.2020 20:44 Відповісти
Вот это огорчили😆😆😆😆
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29.09.2020 20:45 Відповісти
Беда..
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29.09.2020 20:49 Відповісти
Писец литовским чиновникам...Режим Лукашенко в Беларуси ввел ответные санкции против стран Балтии - Цензор.НЕТ 586
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29.09.2020 20:49 Відповісти
Вот и кончились белоруские креветки ...
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29.09.2020 20:49 Відповісти
В томатном соусе...
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29.09.2020 20:51 Відповісти
Режим Лукашенко в Беларуси ввел ответные санкции против стран Балтии - Цензор.НЕТ 846
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29.09.2020 20:53 Відповісти
Бу га га😷 на пользу? Да?
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29.09.2020 20:54 Відповісти
На границе лукшенко запретил ввозить абсолютно все , даже банку кофе запрещено . Так что можно потешаться а рядовым гражданам и торговым центрам в странах Балтии проблемы .
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29.09.2020 20:57 Відповісти
Бацька рассудил как крепкий хозяйственник.Вместо морской капусты пусть жрут обычную и запивают её не бразильским кофе,а желудёвым.
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29.09.2020 21:00 Відповісти
Угу, вЯЯликий бульбофюрер уничтожит страны Балтии
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29.09.2020 21:01 Відповісти
Близкий дружбан Алиева .
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29.09.2020 21:28 Відповісти
Шо ж это Алиев не признал выборы в Беларуси? Почему не поздравил с кенгурацией Луку? Подвел своего дружбана...
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29.09.2020 21:38 Відповісти
Ну и шо? А у твоего фюрера ***** есть близкие дружбаны?
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29.09.2020 21:53 Відповісти
Ну да. И кому он хуже сделал? Гражданам Беларуси? Такой же придурок как и обнуленное *****.
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29.09.2020 21:05 Відповісти
Весь мир будет скучать по белорусским морепродуктам.
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29.09.2020 20:57 Відповісти
Дык бульба под селедку ням-ням,лука-поц!
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29.09.2020 21:02 Відповісти
хоть беларусское море закапывай, одна кацапня стока креветок добытых оттуда не сожрет.
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29.09.2020 21:08 Відповісти
шо та мне подсказывает, шо тех запрещенных чиновников выдворять не придется бо их отродясь в Беларуси не было...
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29.09.2020 21:06 Відповісти
Фсе, теперь все шпроты пойдут на очко!
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29.09.2020 21:17 Відповісти
а Обаме?
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29.09.2020 21:19 Відповісти
Как интересно все это наблюдать, ведь прямо на наших глазах все это совковое дерьмо стечет в канализацию...
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29.09.2020 21:20 Відповісти
Совковое дерьмо заполняет Украину...
Да на глазах
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29.09.2020 21:29 Відповісти
Всё, теперь прибалтийские чиновники не смогут въехать в Беларусь. У усатого там море есть или может горные курорты, на что там смотреть? На картоху что ли? Сидят прибалты и рыдают... от смеха.
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29.09.2020 21:21 Відповісти
Москва воспользовалась моментом, чтобы заключить контракты с Минском и получить выгоду, которую из-за недальновидной политики упустили страны ЕС. Об этом пишет польское издание В TVN24. Лукашенко собирается перенести грузопоток из Прибалтики в РФ и построить совместный терминал в Усть-Луге.
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29.09.2020 22:21 Відповісти
психопат - параноик.
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30.09.2020 00:03 Відповісти
Это разве санкции?
Санкции, это отказ от торгового посредничества между Прибалтикой и рашкой.
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30.09.2020 10:14 Відповісти
 
 