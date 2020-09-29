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Новини Місцеві вибори-2020
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Партії Ківалова в Одесі відмовили в реєстрації на місцевих виборах через гендерні квоти

Партії Ківалова в Одесі відмовили в реєстрації на місцевих виборах через гендерні квоти

Одеська міська територіальна виборча комісія відмовила в реєстрації списку Української морської партії Сергія Ківалова, але зареєструвала самого Ківалова кандидатом на пост мера Одеси.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це сказано в рішенні Одеського міськтервиборчкому.

Партії відмовили в реєстрації "у зв'язку з порушенням порядку висування кандидатів".

У документі сказано, що причиною відмови стало недотримання гендерних квот обласною організацією цієї партії.

У комісії нагадали, що згідно із законодавством, при формуванні єдиного і територіальних виборчих списків організація партії має забезпечити присутність у кожній п'ятірці кожного виборчого списку чоловіків і жінок не менше двох кандидатів кожної статі.

Водночас тервиборчком зареєстрував самого Ківалова кандидатом на посаду міського голови Одеси.

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Автор: 

Ківалов Сергій (71) місцеві вибори (1366) Одеса (5495) гендерні проблеми (110)


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Топ коментарі
+12
Чорновик з запитаннями на випадок приїзду зеленського до вашого міста, збережіть собі, згодиться, слуга має відповісти! Він же пацан! Чи нє???))Партии Кивалова в Одессе отказали в регистрации на местных выборах из-за гендерных квот - Цензор.НЕТ 7117
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29.09.2020 20:39
+11
Підрахую треба б стать поміняти..
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29.09.2020 20:36
+9
Как? Не понял? Там же одни проститутки.
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29.09.2020 20:36
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Кидалов конкурент трухе ? Они обое рябое
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29.09.2020 20:34 Відповісти
Тепер прийдеться всі гроші - сотні тисяч доларів повернути кандидатам в депутати, а це неприйнятно! Зараз всі суди України винесуть рішення про те що партія Ківалова перемогла без виборів, він же ректор юридчної говноакадемії та фактичний власник інститу суддів в Одесі.
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29.09.2020 20:44 Відповісти
Підрахую треба б стать поміняти..
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29.09.2020 20:36 Відповісти
и стать Пдрапихвой
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29.09.2020 20:52 Відповісти
Морячка **********.
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29.09.2020 21:08 Відповісти
Как? Не понял? Там же одни проститутки.
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29.09.2020 20:36 Відповісти
ну дык партия ж морская...а баба на корабле-к несчастью
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29.09.2020 20:36 Відповісти
відсоток ********** зашкалював?
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29.09.2020 20:37 Відповісти
Чорновик з запитаннями на випадок приїзду зеленського до вашого міста, збережіть собі, згодиться, слуга має відповісти! Він же пацан! Чи нє???))Партии Кивалова в Одессе отказали в регистрации на местных выборах из-за гендерных квот - Цензор.НЕТ 7117
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29.09.2020 20:39 Відповісти
Тепер пишуть "по курортаМММ"-за грамотієм Яценюком.
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30.09.2020 01:21 Відповісти
там все продано як в Умані - без оленів! ))))))
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29.09.2020 20:42 Відповісти
Окупаційний блок, слуга Урода, За російське життя, Блок успішний Гєпа, За Бєніне майбутнє, Родіна, Хробацька позиція, ВІДРО-дження, Сволота, Партія петуШарія...

... Самонеміч, Шляшко, Шмєшко, Панталоній
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29.09.2020 20:46 Відповісти
Забув про ПЕСиків бариги мальдівського !
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29.09.2020 20:49 Відповісти
Партии Кивалова в Одессе отказали в регистрации на местных выборах из-за гендерных квот - Цензор.НЕТ 6240
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29.09.2020 20:55 Відповісти
Ой,Ти просто щасливий!
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29.09.2020 20:55 Відповісти
Злой Ви очінь.Вам би такіє тиньгє свєтілі--Ви б їшь чьйо большим х... билє.Либонь...
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30.09.2020 01:22 Відповісти
"Морська партія"..
Пацталом!!
🤣
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29.09.2020 20:48 Відповісти
да найдите вы другую причину в конце то концов .
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29.09.2020 20:51 Відповісти
другую не получается
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30.09.2020 09:38 Відповісти
Кідалова-підракуя кинув бандюк труханов. А раніше ж дружили і тирили в одній партії.
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29.09.2020 20:52 Відповісти
Я думал,что кивалов уже сдох. Судя по всему от подобных субъектов не так просто избавиться. Печально.
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29.09.2020 20:54 Відповісти
Опять со своими гендерами, следом за гомосятиной гендеры пропихивают.
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29.09.2020 21:00 Відповісти
Слава тебе богу, шо это ничтожество ни во что не ставят... Не забуду два года назад вечерний февральский перелет из одессы в Киев(Рада собиралась заседать)... Думаю, боже, почему выбор пал на меня?... Сижу в эконом классе, еще и там где самолет мало того, что крыльями машет, дык, еще в ряду у аварийного выхода - самолет задерживается с отлетом... И шо бы вы думали, из-за него, этого никчемного чмошника, оказывается задерживали вылет... Пришло чмо нафуфыреное, плюхнулось у аварийного вызода, через одну седушку от меня(я -у прохода) . У меня планка путь - упала, сработало реле и я соскочил со своего места , пересел на впереди через ряд свободное. Но стюардесса меня вернула на мое на время взлета, потом , сказала, мол, пересядешь... Я в седцах думаю про ******.у.я, типо, дурбентий, НУ У ТЕБЯ ЖЕ ДОРОГУЩИЕ ЯРКО КОРИЧНЕВЫЕ МЕШТИ, ПОЛЬТИШКО ИЗ САЛОНА, НУ, ЧИ СКАЗАЛО БЫ, ОДОРОБЛО, ДА Я ДОБАВИЛ БЫ денег, ПРИПЕРЛОСЬ КО МНЕ, РАЗВЕ У ТЕБЯ ДЕНЕГ НЕ ХВАТИЛО НА БИЗНЕС КЛАСС, CONDOM... Каарочи, мультики продолжились с этим никчемой, а еще пыталось прорваться к браздам управления... Понятно , шо после взлета я пересел, под всеобщее гигиканье пассажиров... Шо же тупень отчубучил дальше? Самолет приземлился, но еще идет накатом...По трансляции сообщили пассажирам , чтобы те не покидали своих мест, до полной остановки самолета... И шо бы вы думали, дурбецел резко подкочил, резко открыл верхний бардачок с ручной кладью. Оттуда резко выпала вращаясь его увесистая барсетка и резко, со всего маха, заехала под глаз молодой симпотной иностраночке... Видно, что леди ощутила боль, но она ни одним мускулом не выдала этого , просто молча посмотрела очень пристально дыбилу -совку в глаза... У девчонки под глпзом, тут же образовалась налитая кровью гематома... Этот лантух з лайном начал оправдываться, дурыло, перед девчонкой, мол, это не я виноват, а стюардесса, бо положила барсетку наверх, видишь ли нельзя держать в руках у аварийного выхода. Этот дыбил даже понятия не имеет, шо такое на бытовом уровне просчитать риски, а еще рвется управлять если не страной то регионом... Казалось бы, чего проще, потихоньку приоткрывай верхнюю дверцу , чтобы оттуда ничего на голову не вывалилось... ЖАЛКОЕ НИЧТОЖЕСТВО.
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29.09.2020 21:03 Відповісти
Оно ещё и купило себе 'заслуженного юрыста ', два слова не может связать воедино, воистину 'condom' совковый
Ещё и церкви строит, ездит по святым местам, все 'по схеме'. 'Святоша' из него, как и 'государственный деятель' -в его понимании, главное в этом деле , уметь сделать морду лица и умный вид. Но с такими внешними данными , незакрывающейся челюстью и косноязычием -и это невозможно. 'Заслуженный гражданин Одессы', @ть. Маразли, Ойстрах, братья Липы в гробах переворачиваются . Жалкое ничтожество, но очень богатое
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29.09.2020 21:49 Відповісти
Особенно убивает его харя , просящая кирпича(в виде картинки) у бювета при монастыре, мол этот бювет - его пожертвование монастырю и людям(из наворованого)
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30.09.2020 02:38 Відповісти
Для тех, кто в танке: не существует таких гендеров М и Ж. Есть что угодно (недоженственнный, недомужской, или как там в фейсбуках - внутренне по ощущениям, и прочая галиматня), но только нет гендеров Мужчины и Женщины...
Нет гендеров и норм нет...
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29.09.2020 21:33 Відповісти
Під-ра-хуй, іди на ....)))
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29.09.2020 21:47 Відповісти
серега прорахувався
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30.09.2020 00:13 Відповісти
У 2004-му годі?Ну то й що?Бабла менше не стало.Ще й пам"ятничок з такою рилякою зварганили гівнюху...Жах.Бидлота.
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30.09.2020 01:26 Відповісти
Как нет представителей? А, киваловщина, разве не женского рода?
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30.09.2020 09:36 Відповісти
Скоро к расовым квотам придем.
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30.09.2020 09:40 Відповісти
 
 