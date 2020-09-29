Партії Ківалова в Одесі відмовили в реєстрації на місцевих виборах через гендерні квоти

Одеська міська територіальна виборча комісія відмовила в реєстрації списку Української морської партії Сергія Ківалова, але зареєструвала самого Ківалова кандидатом на пост мера Одеси.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це сказано в рішенні Одеського міськтервиборчкому.

Партії відмовили в реєстрації "у зв'язку з порушенням порядку висування кандидатів".

У документі сказано, що причиною відмови стало недотримання гендерних квот обласною організацією цієї партії.

У комісії нагадали, що згідно із законодавством, при формуванні єдиного і територіальних виборчих списків організація партії має забезпечити присутність у кожній п'ятірці кожного виборчого списку чоловіків і жінок не менше двох кандидатів кожної статі.

Водночас тервиборчком зареєстрував самого Ківалова кандидатом на посаду міського голови Одеси.

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