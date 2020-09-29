Партії Ківалова в Одесі відмовили в реєстрації на місцевих виборах через гендерні квоти
Одеська міська територіальна виборча комісія відмовила в реєстрації списку Української морської партії Сергія Ківалова, але зареєструвала самого Ківалова кандидатом на пост мера Одеси.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це сказано в рішенні Одеського міськтервиборчкому.
Партії відмовили в реєстрації "у зв'язку з порушенням порядку висування кандидатів".
У документі сказано, що причиною відмови стало недотримання гендерних квот обласною організацією цієї партії.
У комісії нагадали, що згідно із законодавством, при формуванні єдиного і територіальних виборчих списків організація партії має забезпечити присутність у кожній п'ятірці кожного виборчого списку чоловіків і жінок не менше двох кандидатів кожної статі.
Водночас тервиборчком зареєстрував самого Ківалова кандидатом на посаду міського голови Одеси.
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... Самонеміч, Шляшко, Шмєшко, Панталоній
Пацталом!!
🤣
Ещё и церкви строит, ездит по святым местам, все 'по схеме'. 'Святоша' из него, как и 'государственный деятель' -в его понимании, главное в этом деле , уметь сделать морду лица и умный вид. Но с такими внешними данными , незакрывающейся челюстью и косноязычием -и это невозможно. 'Заслуженный гражданин Одессы', @ть. Маразли, Ойстрах, братья Липы в гробах переворачиваются . Жалкое ничтожество, но очень богатое
Нет гендеров и норм нет...