У Мілані відбулося перше засідання апеляційного суду у справі Марківа, - Антон Геращенко

У Мілані відбулося перше засідання апеляційного суду у справі військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Адвокати Віталія заявили клопотання про долучення до матеріалів справи важливих доказів, які вказують на непричетність Віталія до загибелі італійського журналіста Роккеллі", - написав Геращенко.

Серед висунутих стороною захисту доказів - експертизи відео- та звукозапису пострілів, які доводять, що в бік Роккеллі стріляли з позицій російських найманців із відстані 150-200 метрів, а не з боку гори Карачун, яка розташована на відстані 1700-1800 метрів, і комісійна військова експертиза, згідно з якою Марків не міг бачити Роккеллі і його супроводжуючих, а також за своїми службовими обов'язками не міг віддавати накази про наведення і стрільби в їхній бік.

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Також адвокати висунули як доказ документальний фільм італійського режисера "The Wrong Place" ("Не в той час, не в тому місці"), в якому італійські військові експерти і юристи доводять необґрунтованість звинувачень Марківа.

Крім того, адвокати наполягають на виїзді італійських прокурорів на місце подій, у м. Слов'янськ на гору Карачун, і проведення там необхідних вимірювань і експертиз.

"Суд пішов для прийняття рішення, яке буде оголошено на наступному засіданні, що відбудеться в четвер 1 жовтня", - повідомив Геращенко.

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"Задоволення клопотань адвокатів, хоча б часткове, свідчитиме про бажання суддів і присяжних апеляційного суду Мілана розібратися по суті. І навпаки, відмова в залученні доказів і фактів сторони захисту може показати, що й апеляція не готова ґрунтувати своє рішення на фактах і доказах", - додав заступник міністра.

Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів.



