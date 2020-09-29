У Мілані відбулося перше засідання апеляційного суду у справі Марківа, - Антон Геращенко
У Мілані відбулося перше засідання апеляційного суду у справі військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа.
Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Адвокати Віталія заявили клопотання про долучення до матеріалів справи важливих доказів, які вказують на непричетність Віталія до загибелі італійського журналіста Роккеллі", - написав Геращенко.
Серед висунутих стороною захисту доказів - експертизи відео- та звукозапису пострілів, які доводять, що в бік Роккеллі стріляли з позицій російських найманців із відстані 150-200 метрів, а не з боку гори Карачун, яка розташована на відстані 1700-1800 метрів, і комісійна військова експертиза, згідно з якою Марків не міг бачити Роккеллі і його супроводжуючих, а також за своїми службовими обов'язками не міг віддавати накази про наведення і стрільби в їхній бік.
Також адвокати висунули як доказ документальний фільм італійського режисера "The Wrong Place" ("Не в той час, не в тому місці"), в якому італійські військові експерти і юристи доводять необґрунтованість звинувачень Марківа.
Крім того, адвокати наполягають на виїзді італійських прокурорів на місце подій, у м. Слов'янськ на гору Карачун, і проведення там необхідних вимірювань і експертиз.
"Суд пішов для прийняття рішення, яке буде оголошено на наступному засіданні, що відбудеться в четвер 1 жовтня", - повідомив Геращенко.
"Задоволення клопотань адвокатів, хоча б часткове, свідчитиме про бажання суддів і присяжних апеляційного суду Мілана розібратися по суті. І навпаки, відмова в залученні доказів і фактів сторони захисту може показати, що й апеляція не готова ґрунтувати своє рішення на фактах і доказах", - додав заступник міністра.
Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів.
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Кстати, если видите в совдеповские фильмах немца бросающего гранату - плюньте в лицо режиссеру.
На вооружении солдат Вермахта находилось аж 5 миллионов гранатомётов, которые как раз стреляли на 150-200 метров.
Итальянского журналиста убили орки. Вы их отбеляете?
А если по сути - никаких орков там и близко не было.
Журналист спокойно взял такси в городе и приехал снимать разбитый локомотив, при этом такси ни разу не проезжало мимо постов орков, их там просто не было вообще.
"выстрелы из стрелкового оружия в сторону погибшего гражданина Италии осуществлялись со стороны позиций российских террористов с расстояния 150-200 метров"
Я бы и промолчала, если б моя семья там не проживала и не сбежала в конце мая 2014-го! Весь посёлок Семёновка сравнялся с землёй! Тысячи домов повреждены. Осколки валялись в огородах.
Не было у него оркофф.
Это было за городом, выжил второй журналист, таксист, бригада скорой помощи.
Так, что Геращенко может рисовать кучу мультиков, суд их во внимание не примет.
Военные преступления не зависят от того, кто их совершил и судятся одинаково.
Если по отношению к нему правосудие применили неправильно - подавайте в ЕСПЧ.
Слабо?
Боевики сидели в центральной части в зданиях сбу, полиции и ТД.
Местные сочувствующие с охотничьими ружьями патрулировали улицы.
СБУшники, которых расстреляли, спокойно заехали в город на машинах и ездили по нему достаточно долго, пока пе попали в засаду.
За́явите это в суде, думаю ещё могут пару лет добавить, да и вас, скорее всего, посадят.
https://www.stradeonline.it/diritto-e-liberta/3979-ombre-russe
Потому что искажение событий и чистой воды брэхня нужны были парашке!