Мер Умані Цебрій, якого не пустили на місцеві вибори: Мені натякали на неприємності, якщо я не відмовлюся від вимоги до ОП і "Слуги народу" не пускати в місто хасидів

Уманському міському голові Олександру Цебрію у приватних розмовах говорили про те, що влада незадоволена його небажанням на тлі пандемії коронавірусу пускати в місто велику кількість іноземців.

Про це він повідомив в інтерв'ю Цензор.НЕТ

"Мені неодноразово говорили: якщо я не зміню свою позицію, якщо не займу нейтральну позицію, якщо я не відмовлюся від вимоги до центральної влади і "Слуги народу" не пускати на територію іноземців із червоної зони, тоді у мене будуть такі неприємності, які я навіть не можу уявити! Прямо мені ніхто не погрожував, але у приватних розмовах деякі люди дійсно говорили: мовляв, така поведінка була б для тебе кращою", - повідомив мер.

Цебрій впевнений, що мав рацію: "Зараз у нас у місті - спалах коронавірусу. А три місяці тому - був взагалі 0! Зараз - близько 100 осіб інфіковано. А кілька днів тому одна людина навіть померла. І це другий померлий на території міста від коронавірусної ситуації".

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Нагадаємо, 17 серпня мер Умані Олександр Цебрій прибув під Офіс президента і заявив про готовність там жити, щоб не допустити в місто масового приїзду хасидів через небезпеку спалаху коронавірусу.

26 вересня стало відомо, що територіальна виборча комісія Умані зняла з виборів діючого мера Олександра Цебрія, при цьому зареєструвавши кандидатами двох клонів-двійників.

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