Мер Умані Цебрій, якого не пустили на місцеві вибори: Мені натякали на неприємності, якщо я не відмовлюся від вимоги до ОП і "Слуги народу" не пускати в місто хасидів
Уманському міському голові Олександру Цебрію у приватних розмовах говорили про те, що влада незадоволена його небажанням на тлі пандемії коронавірусу пускати в місто велику кількість іноземців.
Про це він повідомив в інтерв'ю Цензор.НЕТ
"Мені неодноразово говорили: якщо я не зміню свою позицію, якщо не займу нейтральну позицію, якщо я не відмовлюся від вимоги до центральної влади і "Слуги народу" не пускати на територію іноземців із червоної зони, тоді у мене будуть такі неприємності, які я навіть не можу уявити! Прямо мені ніхто не погрожував, але у приватних розмовах деякі люди дійсно говорили: мовляв, така поведінка була б для тебе кращою", - повідомив мер.
Цебрій впевнений, що мав рацію: "Зараз у нас у місті - спалах коронавірусу. А три місяці тому - був взагалі 0! Зараз - близько 100 осіб інфіковано. А кілька днів тому одна людина навіть померла. І це другий померлий на території міста від коронавірусної ситуації".
Нагадаємо, 17 серпня мер Умані Олександр Цебрій прибув під Офіс президента і заявив про готовність там жити, щоб не допустити в місто масового приїзду хасидів через небезпеку спалаху коронавірусу.
26 вересня стало відомо, що територіальна виборча комісія Умані зняла з виборів діючого мера Олександра Цебрія, при цьому зареєструвавши кандидатами двох клонів-двійників.
Читайте інтерв'ю повністю: Мер Умані Олександр Цебрій: "Раніше не розумів, у який спосіб вони можуть виграти вибори. Тепер розумію: треба збити топових кандидатів!"
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