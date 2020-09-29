УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8553 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 604 36

Мер Умані Цебрій, якого не пустили на місцеві вибори: Мені натякали на неприємності, якщо я не відмовлюся від вимоги до ОП і "Слуги народу" не пускати в місто хасидів

Мер Умані Цебрій, якого не пустили на місцеві вибори: Мені натякали на неприємності, якщо я не відмовлюся від вимоги до ОП і

Уманському міському голові Олександру Цебрію у приватних розмовах говорили про те, що влада незадоволена його небажанням на тлі пандемії коронавірусу пускати в місто велику кількість іноземців.

Про це він повідомив в інтерв'ю Цензор.НЕТ

"Мені неодноразово говорили: якщо я не зміню свою позицію, якщо не займу нейтральну позицію, якщо я не відмовлюся від вимоги до центральної влади і "Слуги народу" не пускати на територію іноземців із червоної зони, тоді у мене будуть такі неприємності, які я навіть не можу уявити! Прямо мені ніхто не погрожував, але у приватних розмовах деякі люди дійсно говорили: мовляв, така поведінка була б для тебе кращою", - повідомив мер.

Цебрій впевнений, що мав рацію: "Зараз у нас у місті - спалах коронавірусу. А три місяці тому - був взагалі 0! Зараз - близько 100 осіб інфіковано. А кілька днів тому одна людина навіть померла. І це другий померлий на території міста від коронавірусної ситуації".

Читайте також: Мер Умані Цебрій переночував під порогом Офісу Президента в спальному мішку. ФОТО

Нагадаємо, 17 серпня мер Умані Олександр Цебрій прибув під Офіс президента і заявив про готовність там жити, щоб не допустити в місто масового приїзду хасидів через небезпеку спалаху коронавірусу.

26 вересня стало відомо, що територіальна виборча комісія Умані зняла з виборів діючого мера Олександра Цебрія, при цьому зареєструвавши кандидатами двох клонів-двійників.

Читайте інтерв'ю повністю: Мер Умані Олександр Цебрій: "Раніше не розумів, у який спосіб вони можуть виграти вибори. Тепер розумію: треба збити топових кандидатів!"

Автор: 

карантин (18172) місцеві вибори (1366) хасиди (176) Слуга народу (2817) Офіс Президента (2032) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Цебрій Олександр (23)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+23
Мэр Умани Цебрий, которого не пустили на местные выборы: Мне намекали на неприятности, если я не откажусь от требования к ОП и "Слуге народа" не пускать в город хасидов - Цензор.НЕТ 4319
показати весь коментар
29.09.2020 21:04
+22
Мэр Умани Цебрий, которого не пустили на местные выборы: Мне намекали на неприятности, если я не откажусь от требования к ОП и "Слуге народа" не пускать в город хасидов - Цензор.НЕТ 2042
показати весь коментар
29.09.2020 20:57
+15
Мэр Умани Цебрий, которого не пустили на местные выборы: Мне намекали на неприятности, если я не откажусь от требования к ОП и "Слуге народа" не пускать в город хасидов - Цензор.НЕТ 4870
показати весь коментар
29.09.2020 20:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мэр Умани Цебрий, которого не пустили на местные выборы: Мне намекали на неприятности, если я не откажусь от требования к ОП и "Слуге народа" не пускать в город хасидов - Цензор.НЕТ 2042
показати весь коментар
29.09.2020 20:57 Відповісти
Только на свой исторической родине пусть працюе или на кацапстане , причём в банях хреном по - роялю
показати весь коментар
29.09.2020 21:02 Відповісти
Мэр Умани Цебрий, которого не пустили на местные выборы: Мне намекали на неприятности, если я не откажусь от требования к ОП и "Слуге народа" не пускать в город хасидов - Цензор.НЕТ 4319
показати весь коментар
29.09.2020 21:04 Відповісти
Сімферополь
показати весь коментар
29.09.2020 21:04 Відповісти
Мухосранск.
показати весь коментар
29.09.2020 21:10 Відповісти
на хрен он вообще в Украине нужен. Пусть едет по Кацапстану со своими ужимками гастролирует.
показати весь коментар
29.09.2020 21:07 Відповісти
Мэр Умани Цебрий, которого не пустили на местные выборы: Мне намекали на неприятности, если я не откажусь от требования к ОП и "Слуге народа" не пускать в город хасидов - Цензор.НЕТ 9654
показати весь коментар
29.09.2020 21:08 Відповісти
ну разве только кунсткамерным цирком, и только редкий профессиональный экземпляр.
показати весь коментар
29.09.2020 21:15 Відповісти
проффесионал, сын проффесора
показати весь коментар
29.09.2020 21:26 Відповісти
Что плохого Вам сделал киевский цирк?
показати весь коментар
29.09.2020 21:34 Відповісти
Донецк с Луганском. После него голыми руками можно будет брать. Ну а если без смеха, то в стране творится такое, что уже как-то не смешно........
показати весь коментар
29.09.2020 21:33 Відповісти
Дебальцеве.
показати весь коментар
29.09.2020 21:49 Відповісти
Мэр Умани Цебрий, которого не пустили на местные выборы: Мне намекали на неприятности, если я не откажусь от требования к ОП и "Слуге народа" не пускать в город хасидов - Цензор.НЕТ 4870
показати весь коментар
29.09.2020 20:59 Відповісти
😆
показати весь коментар
29.09.2020 21:20 Відповісти
Хто це? Бо я з Василькова, вже від від трьох кандидатів надходила пропозиція про участь у процесі, проте ХТО ЦЕ я хз...
показати весь коментар
29.09.2020 21:37 Відповісти
А так таки так. Сабадаша документи зникли, а за нього збирається голосувати більшість мешканців Василькова (діючий міський голова).
показати весь коментар
29.09.2020 21:40 Відповісти
ну да зеленкину и его хебре это братья по вере
показати весь коментар
29.09.2020 21:00 Відповісти
Я так понимаю в мерии Умани будут гореть клоны Цебрия.
показати весь коментар
29.09.2020 21:00 Відповісти
неприятности, если я не откажусь от требования к ОП и "Слуге народа" не пускать в город хасидов/ Кодлан Коломойского желает грабить Украину в комфортных условиях- максимально приближённых к исторической родине.
показати весь коментар
29.09.2020 21:01 Відповісти
Цебрий молодец! Ты сделал свое дело. С твоим характером, большое будущее. Респект и уважуха. В июле спать под офисом оп, в спальном мешке. Кстати в Израиле в 4 раза больше новых больных, чем в Украине. У хасидов ещё хуже.
показати весь коментар
29.09.2020 21:03 Відповісти
Маленьке зелене чмо здатне тільки дрібно гадити.
показати весь коментар
29.09.2020 21:04 Відповісти
Ага, дрібно, але - багато: судячи з того , що робиться в країні..
показати весь коментар
29.09.2020 21:07 Відповісти
Так.
Хитра попа пердить тихо.
Але смердить сильно.
показати весь коментар
29.09.2020 21:23 Відповісти
Мэр Умани Цебрий, которого не пустили на местные выборы: Мне намекали на неприятности, если я не откажусь от требования к ОП и "Слуге народа" не пускать в город хасидов

Ну, правильно. Титульная нация.
показати весь коментар
29.09.2020 21:06 Відповісти
Мэр Умани Цебрий, которого не пустили на местные выборы: Мне намекали на неприятности, если я не откажусь от требования к ОП и "Слуге народа" не пускать в город хасидов - Цензор.НЕТ 7088
показати весь коментар
29.09.2020 21:08 Відповісти
Шо есть, то есть. Остаётся наслаждаться воспоминаниями - при пете по всем эт пунктам не сосали.
показати весь коментар
29.09.2020 21:12 Відповісти
Мэр Умани Цебрий, которого не пустили на местные выборы: Мне намекали на неприятности, если я не откажусь от требования к ОП и "Слуге народа" не пускать в город хасидов - Цензор.НЕТ 1745
показати весь коментар
29.09.2020 21:14 Відповісти
Шо, язик чухається?
показати весь коментар
29.09.2020 21:25 Відповісти
Пальцы у него горят.
показати весь коментар
29.09.2020 21:30 Відповісти
Мэр Умани Цебрий, которого не пустили на местные выборы: Мне намекали на неприятности, если я не откажусь от требования к ОП и "Слуге народа" не пускать в город хасидов - Цензор.НЕТ 2048
показати весь коментар
29.09.2020 21:11 Відповісти
Мэр Умани Цебрий, которого не пустили на местные выборы: Мне намекали на неприятности, если я не откажусь от требования к ОП и "Слуге народа" не пускать в город хасидов - Цензор.НЕТ 2289
показати весь коментар
29.09.2020 21:15 Відповісти
чм-то на макрона ******
показати весь коментар
29.09.2020 21:35 Відповісти
Какая же льживая власть на местах! Ради власти не гребуют ничем и поливают гразью вся и всех! Тварри!
показати весь коментар
30.09.2020 00:18 Відповісти
Можно сколько угодно смеяться над зеленой соплей, но факт остается фактом - власть и имущество страны захвачены пархатыми инородцами и все кто хоть как-то будет мешать их нацистам (напоминаю всем,что хасиды это талмудисты в котом написано что все не евреи это животные и с ними можно делать все что угодно, убивать, грабить и т.д., их бог им все простит) тот будет наказан.
показати весь коментар
30.09.2020 02:05 Відповісти
 
 