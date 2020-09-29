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Російському досліднику сталінських злочинів Дмитрієву змінили вирок і відправили його до в'язниці на 13 років

Російському досліднику сталінських злочинів Дмитрієву змінили вирок і відправили його до в'язниці на 13 років

Верховний суд Карелії змінив вирок історику і публіцисту, лідеру Карельського відділення товариства "Меморіал" Юрію Дмитрієву. Суд збільшив термін покарання для Дмитрієва з 3,5 років колонії до 13 років колонії суворого режиму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у вівторок, 29 вересня, російському інформагентству "Інтерфакс" повідомив адвокат підсудного Артем Черкасов.

Суд збільшив термін ув'язнення для Дмитрієва за статтею про сексуальне насильство над названою дочкою. У липні суд першої інстанції засудив Дмитрієва за цією статтею до 3,5 років колонії. За словами адвоката, у Верховному суді Карелії вирішили, що вирок суду першої інстанції був занадто м'яким. За цим вироком Дмитрієв незабаром повинен вийти на свободу.

Крім того, Верховний суд Карелії відправив на перегляд до міського суду справу за статтями про виготовлення дитячої порнографії і зберігання фрагментів зброї, за якими історика виправдали.

Раніше близько 250 вчених, правозахисників, діячів культури і журналістів підписали звернення до голови Верховного суду Карелії Анатолія Наквасю. Вони просили передати справу Дмитрієва в суд будь-якого іншого регіону Росії. У суді заявили, що громадськість не може просити передати справу в інший регіон.

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22 липня Петрозаводський міський суд визнав Дмитрієва винним у сексуальному насильстві над названою дочкою і засудив до 3,5 років колонії з урахуванням пом'якшувальних обставин. Суд виправдав історика за звинуваченням у виготовленні дитячої порнографії та зберіганні деталей зброї. Дмитрієв не визнає провини. Його судили двічі.

Справа Юрія Дмитрієва. Глава Карельського відділення "Меморіалу" відомий як упорядник і видавець книг пам'яті жертв політичних репресій 1930-1940-х років у Карелії і матеріалів з історії будівництва "Біломорканалу". Він знайшов місця масових поховань жертв сталінських репресій в урочищі Сандармох та Червоний бір.

У грудні 2016 року Юрій Дмитрієв був заарештований за анонімним доносом і звинувачений у виготовленні дитячої порнографії. 5 квітня 2018 року Петрозаводський міський суд повністю виправдав Дмитрієва за цією статтею, визнавши за ним право на реабілітацію і компесацію завданої шкоди. При цьому суд визнав Дмитрієва винним у зберіганні деталей гладкоствольної рушниці і засудив до 2,5 років позбавлення волі, але врахував термін, який той відбув у СІЗО. Прокуратура тоді вимагала для лідера Карельського відділення "Меморіалу" дев'ять років колонії суворого режиму.

Однак 14 червня того ж року Верховний суд Карелії за підсумками розгляду апеляцій та подань прокуратури скасував вирок і направив кримінальну справу на новий розгляд. Вже 27 червня 2018 Дмитрієва затримали за підозрою в сексуальному насильстві над прийомною дочкою. Наступного дня його заарештували.

Автор: 

меморіал (150) репресії (1623) росія (65908) сталінізм (27) Дмитрієв Юрій (2)


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Топ коментарі
+54
ГУЛАГ в худших традициях, российскую государственность просто необходимо демонтировать.
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29.09.2020 21:21
+37
Изваляли имя достойного человека в грязи и запроторили в тюрьму на долгие годы. Как это по кацапски.
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29.09.2020 21:28
+30
Кого-то сильно зацепил в своим книгах...
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29.09.2020 21:22
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ГУЛАГ в худших традициях, российскую государственность просто необходимо демонтировать.
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29.09.2020 21:21 Відповісти
проблема в том- что рано или поздно будет Нюрнберг № 2 над коммунистами сталинистами и их производными..и когда сосчитают жертвы коммунистов --то нацисты окажутся детским лепетом...
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29.09.2020 22:35 Відповісти
Да хрен его знает будет ли суд на коммунистами, 100 лет прошло, а суда все нет, при этом быдло до сих пор наяривает на совок.
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30.09.2020 01:57 Відповісти
МОРДОР должен быть разрушен, а не демонтирован!
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29.09.2020 23:17 Відповісти
Кто же демонтировать то ее будет?
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02.10.2020 23:06 Відповісти
США вместе с союзниками, у них большой опыт по расчленению СССР.
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02.10.2020 23:09 Відповісти
Кого-то сильно зацепил в своим книгах...
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29.09.2020 21:22 Відповісти
обычно мавзолейные вертухаи не оставляли таких в "свидетелях", чтоб потом уйдя на пенсию самим книжки по "истории" писать...
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29.09.2020 21:26 Відповісти
Загуглив. Справа таки мутна. Фотки справді були. Він багато зробив для викриття злочинів Сралінського режиму, але фотки....
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29.09.2020 21:27 Відповісти
В смысле? а подбросить не могли? Это как Путин покажет пустую бочку и ты скажешь - видел, он реально уничтожил весь новичок, все 5 тонн, фотка есть.
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29.09.2020 21:35 Відповісти
На фотографіях була прийомна донька Дмітрієва. І він сам визнав що фото робив він. Так що... Не хочеться копирсатися в лайні.
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29.09.2020 21:39 Відповісти
Историк и его жена восемь лет назад взяли в семью трехлетнюю, очень запущенную девочку. Перед этим они посещали специальные курсы, где им рассказывали, что для запущенных в физическом отношении детей нужно вести фотоальбом, чтобы сравнивать развитие. Юрий отнесся к этому очень ответственно, он каждые несколько месяцев фотографировал ребенка. На фото было видно, как меняется девочка, уходят ее выпирающие ребра. Иногда фотографии делались перед приходом сотрудников органов опеки, чтобы подтвердить, что кожа чистая, что нет синяков или ссадин.

Его дочь Екатерина Клодт рассказывает, что за день до задержания отец попросил ее прийти и посидеть в квартире: "Я спросила: "Что случилось?" Он ответил: "Не задавай вопросов, просто приди и побудь, пока не вернусь", - вспоминает Екатерина. Отца вызвали к участковому по незначительному вопросу и продержали 4 часа. В квартире без него кто-то побывал. Вещи лежали не на своих местах. Копались в компьютере. Папа заметил, я отмахнулась… А 13 декабря его забрали. В наручниках, как преступника. На глазах у соседей вывели под конвоем, затолкали в машину. Ему 61 год, его весь город знает. Опозорили"

Источник: https://censor.net/ru/n430327
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29.09.2020 21:54 Відповісти
Промежину дитини він теж щоб показати як зникають ребра фотографував?
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29.09.2020 21:59 Відповісти
ты эти фото видел? или ты из карельских прокурорских?
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30.09.2020 00:08 Відповісти
А взагалі- мені байдуже до російської дівчинки. А от для розвалу рашки Дмітрієв чимало зробив би на волі. Так що я проти його ув'язнення навіть якщо звинувачення небезпідставні.
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29.09.2020 22:03 Відповісти
То есть, сначала обгадить, а потом простить.
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30.09.2020 00:27 Відповісти
Подонки, кацапские вертухаи и вся энкавидстско-кагебистская наволочь - дети-уроды ленина, сталина и иже с ними! Позор скотам, у которых еще язык поворачивается называть украинцев "фашистами"... Циничная сволота!
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29.09.2020 22:52 Відповісти
фото были потому, что дочь приёмная была и дистрофичная. он фотал то, как она выздоравливает. дети в трусиках, или голые бегают по пляжу. папа сфотал. это порно?
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29.09.2020 23:56 Відповісти
Изваляли имя достойного человека в грязи и запроторили в тюрьму на долгие годы. Как это по кацапски.
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29.09.2020 21:28 Відповісти
знеславити - улюблений прийом гебнявих
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29.09.2020 22:21 Відповісти
Обратите внимание! Дмитриев открыл миру Сандармох - коллективную могилу для цвета украинской нации! Разве сталинско-гебистская сволочь может такое ему простить?! А девочка - классный надуманный повод для отмазки. В этом вся суть московитского фашизма.
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29.09.2020 22:56 Відповісти
Звіздець, імбИцили.
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29.09.2020 21:28 Відповісти
И ***** ЛИБЕРАСТИЧЕСКИЕ МАЦКОВСКИЕ МОЛЧАТ! ГНИЛЫЕ ИМПЕРСКИЕ
ЛИБЕРАСТЫ!
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29.09.2020 21:31 Відповісти
Кто будет заступаться за педофила?
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29.09.2020 22:14 Відповісти
Так с любого можно сделать педофила))) Дочь маленькой купал?))) На горшок садил?)))
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29.09.2020 22:23 Відповісти
Диссидент Буковский когда его британская полиция обвинила в педофилии, тоже все валил на КГБ-НКВД.
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29.09.2020 22:30 Відповісти
Серьезно? А можно ДАТУ когда его ОБВИНИЛА британская полиция В ПЕДОФИЛИИ?)))
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29.09.2020 23:14 Відповісти
В 2015 Буковского обвинили, в 2016 был суд, и вскоре он умер.
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30.09.2020 09:35 Відповісти
В чем его обвинили?) В педофилии? И какой был суд?))) У вас как в анекдоте про рабиновича)) Не выиграл, а проиграл))) Его не обвиняли, а выдали в СМИ информацию, что у него нашли фотки и видео) Причем как выяснилось в последствии, эти файлы на его компе никогда даже не отрывались) А в суд подал именно он, так как было опозорено его имя))) И все включили заднюю и утверждали, что никогда его НЕ ОБВИНЯЛИ)))
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30.09.2020 13:31 Відповісти
Его ОФИЦИАЛЬНО обвинила Королевская прокуратура в заходе на запрещенные сайты для педофилов и хранении детской порнографии категории А, B и C. Около 20 000 фото и видео. Возможно, это был бизнес. Он подал встречный иск за клевету и с треском проиграл суд, так как за ним перед этим долго следили, и прокуратура собрала достаточную доказательную базу. 12 декабря 2016 он согласился на суде с тем, что действительно заходил на запрещенные сайты, якобы с целью изучения вопроса, а фото и видео коллекционировал как марки. От хобби такое было у человека. Его собирались судить за хранение запрещенного контента (обвинений в изготовлении и распространении не было), но он заболел, суд отложили, а потом он умер.
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30.09.2020 14:21 Відповісти
Я задал конкретный вопрос)) Его обвинили в ПЕДОФИЛИИ?) Зачем вы мне выдаете информацию не касающейся его обвинения в ПЕДОФИЛИИ?)
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30.09.2020 14:36 Відповісти
Да, это обвинение в педофилии. А вы пишите, что суда и обвинения не было. Его официально обвинили в получении и хранении детской порнографии. Суд был, и не один. Несколько заседаний было. Просто закончилось это ничем, в связи со смертью обвиняемого.
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30.09.2020 14:51 Відповісти
за педофила



это за пуйла, Сцарька твоего,что ли, убогий?


Російському досліднику сталінських злочинів Дмитрієву змінили вирок і відправили його до в'язниці на 13 років - Цензор.НЕТ 8639



Російському досліднику сталінських злочинів Дмитрієву змінили вирок і відправили його до в'язниці на 13 років - Цензор.НЕТ 9829




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29.09.2020 23:26 Відповісти
Российскому исследователю сталинских преступлений Дмитриеву изменили приговор и отправили в тюрьму на 13 лет

Та нормально всё. Могли ж и на 25. По-сталински. Чтобы прочувствовал..
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29.09.2020 21:40 Відповісти
**** російська влада, яка не краща сталінізму.
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29.09.2020 21:40 Відповісти
Дедушка сталын и сейчас нэдоволэн всякими врэдытэлями.
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29.09.2020 21:47 Відповісти
а коли найголовнішого педофіла ФСЄЯ РУСІ ПУКІНА-ШЕЛОМОВА відправлять в тюрму на 130 років???
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29.09.2020 21:52 Відповісти
новости из санкт-ленинграда...практически ежедневные,традиционные.

Російському досліднику сталінських злочинів Дмитрієву змінили вирок і відправили його до в'язниці на 13 років - Цензор.НЕТ 2192
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29.09.2020 21:54 Відповісти
Без коментарів. "В счастливой советской стране СССР"
(многие родились в 90х но хотят в совтский союз)Російському досліднику сталінських злочинів Дмитрієву змінили вирок і відправили його до в'язниці на 13 років - Цензор.НЕТ 4299
Російському досліднику сталінських злочинів Дмитрієву змінили вирок і відправили його до в'язниці на 13 років - Цензор.НЕТ 5996
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29.09.2020 22:19 Відповісти
ОТ ЛЮБИТЬ МОСКОВІЯ ПРАВДУ ПРО СЕБЕ
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29.09.2020 22:43 Відповісти
Красный от крови 1937-й - в эрефии продолжается в 21 веке. Надуманные статьи, ручные суды.... Все, как и было при сталиноиде. Эрефия продолжает мрачные традиции насилия над собственным народом. За что, интересно, эта империя зла вписана в состав СБ ООН? До каких пор?!
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29.09.2020 22:46 Відповісти
Російському досліднику сталінських злочинів Дмитрієву змінили вирок і відправили його до в'язниці на 13 років - Цензор.НЕТ 5626
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29.09.2020 23:59 Відповісти
значит нарыл на НКВДиста, чей внучёк нынче прокурором работает. Эти гниды мстительные, такого не прощают.
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30.09.2020 00:01 Відповісти
месть конторы, оставшейся при власти с тех самых времен
но будет на всех вас Суд Божий, покайтесь пока не поздно
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30.09.2020 00:08 Відповісти
Хайль путлер!
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30.09.2020 00:19 Відповісти
Я реву, я кричу от боли. Тварь путин подтвердил, что он действительно еще омерзительнее сталина. Господи, хоть я и не верующий человек, но защити Дмитриева, спаси его от рук сатанинского отродья-путина и его шайки Для не знающих истории вот ссылка https://www.raamoprusland.nl/pyc/1369-2019-08-14-07-43-07
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30.09.2020 00:27 Відповісти
А лаптеногие глотают и радуются как сралину так и хутину
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30.09.2020 01:06 Відповісти
У этого дела очень высокий заказчик. Шить такое откровенное грязное фуфло с такой настойчивостью и продавить верховный суд Карелии на ужесточение приговора может только очень большая шишка, скорей всего в Москве.
Дмитриев нелестно отзывался о нынешнем, как он сказал "главном чекисте".
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30.09.2020 01:08 Відповісти
Буковскому тоже накачали на комп мерзостей.. людоеды руские всё на костях от даунбаса стеной надо городиться а сволочь им пенсии пункты пропуска и мерзкого ватника озвучивать зелёный мир с людоедами
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30.09.2020 07:45 Відповісти
С одной стороны очевидно, что Дмитриева закрыли ни за что и дело шито белыми нитками. С другой стороны кацапы посадили кацапы, почему это должно кого-то волновать?
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30.09.2020 08:57 Відповісти
Ти ідіот? Всіх, хто бореться зараз проти злочинної кремляді, Українці повинні підтримувати хоча б морально, звичайно, якщо вони тільки не рассєянсько-ординські шовіністи та рюзьгемирці.
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30.09.2020 11:51 Відповісти
Он историк, исследователь. У него такой род занятий копаться в дерьме. Кто тебе сказал, что он борец с режимом? Включи кукушку. Кстати, если прикладывать фото зеленского к голове, то в ней усиливается кровообращение и мозг работает намного лучше, а прикладывание к животу устраняет чувство голода. Многие не верят, но 73% и ты в их числе не могут ошибаться.
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30.09.2020 12:17 Відповісти
Ти реально клінічний ідіот. Ці дослідження мають і характер антирежимний для пуйла, тому що Сталін для сьогоднішньої кремляді є взірцем, хоча вони не можуть в повній мірі використовувати його злочинні практики.

А що стусється ЗеБілів і мене,то ми знаходимося в паралельних Всесвітах, так шта, мой юный кацапский товариСч,ты снова мимо, проходи, не останавливайся, болезный.
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30.09.2020 12:57 Відповісти
По ходу вовкина фотка тебе не помогла, попробуй вовкину ленку к штанам приложить, может попустит))
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30.09.2020 13:07 Відповісти
Даже не верится, что такое возможно в наше время.
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30.09.2020 09:32 Відповісти
 
 