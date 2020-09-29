Російському досліднику сталінських злочинів Дмитрієву змінили вирок і відправили його до в'язниці на 13 років

Верховний суд Карелії змінив вирок історику і публіцисту, лідеру Карельського відділення товариства "Меморіал" Юрію Дмитрієву. Суд збільшив термін покарання для Дмитрієва з 3,5 років колонії до 13 років колонії суворого режиму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у вівторок, 29 вересня, російському інформагентству "Інтерфакс" повідомив адвокат підсудного Артем Черкасов.

Суд збільшив термін ув'язнення для Дмитрієва за статтею про сексуальне насильство над названою дочкою. У липні суд першої інстанції засудив Дмитрієва за цією статтею до 3,5 років колонії. За словами адвоката, у Верховному суді Карелії вирішили, що вирок суду першої інстанції був занадто м'яким. За цим вироком Дмитрієв незабаром повинен вийти на свободу.

Крім того, Верховний суд Карелії відправив на перегляд до міського суду справу за статтями про виготовлення дитячої порнографії і зберігання фрагментів зброї, за якими історика виправдали.

Раніше близько 250 вчених, правозахисників, діячів культури і журналістів підписали звернення до голови Верховного суду Карелії Анатолія Наквасю. Вони просили передати справу Дмитрієва в суд будь-якого іншого регіону Росії. У суді заявили, що громадськість не може просити передати справу в інший регіон.

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22 липня Петрозаводський міський суд визнав Дмитрієва винним у сексуальному насильстві над названою дочкою і засудив до 3,5 років колонії з урахуванням пом'якшувальних обставин. Суд виправдав історика за звинуваченням у виготовленні дитячої порнографії та зберіганні деталей зброї. Дмитрієв не визнає провини. Його судили двічі.

Справа Юрія Дмитрієва. Глава Карельського відділення "Меморіалу" відомий як упорядник і видавець книг пам'яті жертв політичних репресій 1930-1940-х років у Карелії і матеріалів з історії будівництва "Біломорканалу". Він знайшов місця масових поховань жертв сталінських репресій в урочищі Сандармох та Червоний бір.

У грудні 2016 року Юрій Дмитрієв був заарештований за анонімним доносом і звинувачений у виготовленні дитячої порнографії. 5 квітня 2018 року Петрозаводський міський суд повністю виправдав Дмитрієва за цією статтею, визнавши за ним право на реабілітацію і компесацію завданої шкоди. При цьому суд визнав Дмитрієва винним у зберіганні деталей гладкоствольної рушниці і засудив до 2,5 років позбавлення волі, але врахував термін, який той відбув у СІЗО. Прокуратура тоді вимагала для лідера Карельського відділення "Меморіалу" дев'ять років колонії суворого режиму.

Однак 14 червня того ж року Верховний суд Карелії за підсумками розгляду апеляцій та подань прокуратури скасував вирок і направив кримінальну справу на новий розгляд. Вже 27 червня 2018 Дмитрієва затримали за підозрою в сексуальному насильстві над прийомною дочкою. Наступного дня його заарештували.