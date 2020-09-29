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Новини Місцеві вибори-2020
3 009 30

"Слуги народу" разом із "За майбутнє" скупили квоти інших політичних сил у ТВК Умані, - мер Цебрій

Уманська міська територіальна виборча комісія не зареєструвала кандидатом на місцеві вибори чинного міського голову Олександра Цебрія, тому що її рішення ангажовані.

Про це розповів Цензор.НЕТ сам Цебрій в інтерв'ю.

"ТВК, як і в кожному місті, формується за рахунок квот парламентських партій. Це по 2 людини. Решта визначається жеребкуванням: по одному члену. Тому партії, які у нас є в ТВК, - вони різні. Я вже не пам’ятаю всіх. Але ті, хто проголосували за клонів і за те, щоб позбавити мене можливості обиратися до Уманської міської ради, - це такі партії, як "За майбутнє", "Слуга народу" і "Батьківщина", квота якої повністю контролюється народним депутатом та одіозною особистістю Антоном Яценком", - пояснив він.

Мер зазначив, що "Наш край" і "Голос" зайняли виважену позицію", а як голосувала партія "Європейська солідарність" йому не відомо.

Цебрій під час ефіру на ICTV поспілкувався з представниками деяких партій: "Я в очі їм сказав, що вони продали ці франшизи, вступили в злочинну змову з представниками "За майбутнє". Зробили таку химеру незрозумілу "Слуги народу" разом із "За майбутнє" - скупили інші квоти політичних сил. І на власний розсуд, нехтуючи всіма нормами закону ухвалюють потрібні для них рішення!"

За його словами, до виборів теж не допущена партія "Пропозиція".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мер Умані Цебрій, якого не пустили на місцеві вибори: Мені натякали на неприємності, якщо я не відмовлюся від вимоги до ОП і "Слуги народу" не пускати в місто хасидів

"При тому, що набагато більші зауваження, навіть помилки і порушення, були зафіксовані у партій, союзних з тими політичними силами, про які я говорив – ці партії були зареєстровані, і ніяких питань і зауважень до них не було. Розумієте? Це наводить мене на думку про подвійні стандарти. Я не говорю вже, що клони були зареєстровані тільки для мене, а не для інших претендентів на посаду міського голови", - повідомив Цебрій.

Нагадаємо, 26 вересня стало відомо, що територіальна виборча комісія Умані зняла з виборів діючого мера Олександра Цебрія, при цьому зареєструвавши кандидатами двох клонів-двійників.

Читайте інтерв'ю повністю: Мер Умані Олександр Цебрій: "Раніше не розумів, у який спосіб вони можуть виграти вибори. Тепер розумію: треба збити топових кандидатів!"

Автор: 

місцеві вибори (1366) ТВК (28) Умань (243) Слуга народу (2817) Цебрій Олександр (23)


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Топ коментарі
+10
Не, это не "хуже"!, а реальная ЖОПА.
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29.09.2020 21:32
+10
"Слуги народа" вместе с "За будущее" скупили квоты других политических сил в ТИК Умани, - мэр Цебрий - Цензор.НЕТ 9678
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29.09.2020 21:35
+10
"Слуги народа" вместе с "За будущее" скупили квоты других политических сил в ТИК Умани, - мэр Цебрий - Цензор.НЕТ 5231
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29.09.2020 21:38
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Вперёд друзья, вперёд, пора настала. Канун исхода празднует народ. Еврейское казачество восстало, В Биробиджане был переворот. (с)
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29.09.2020 21:27 Відповісти
Умань для зелі сакральне місце? Чи вирішив з хасидів ще шекелі подоїти?
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29.09.2020 21:28 Відповісти
Просто это показательное наказание гоя за неповиновение богоизбранным хозяевам. Оккупанты не могут позволить украинцам хоть что-то решать в Украине, а то привыкнут и может захотят вернуть награбленный гешефт.
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30.09.2020 02:08 Відповісти
Ну какие, нахрен, партии могут быть на местах ?

Жмеринка за НАТО или Жмеринка за союз с Россией ?
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29.09.2020 21:29 Відповісти
И то и другое, так больше гешефт. Патамушта прынцыпови
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29.09.2020 21:33 Відповісти
В даному випадку коломоський дав команду партіям " слуги коломойського" і "за майбутнє коломойського" позбутися діючого мера. Очевидно, що мером буде ПРИЗНАЧЕНА 200% людина коломойського.
Рейдерське захоплення продовжується.
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29.09.2020 21:35 Відповісти
та й хрен на них )))

политику страны они не определяют, а если наріду хочется размёрзшихся труб у себя в доме, то хрен на той нарід.

мазохизм у нас по закону не запрещен.
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29.09.2020 21:42 Відповісти
Остынь. У вас в жмеринке, ещё 90-е не закончились. Менялы в переходе с пачками купюр и остальные прелести пост-совка.
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29.09.2020 21:54 Відповісти
а где не так ?
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29.09.2020 21:57 Відповісти
Пора цадика с аукциона продавать, причем желательно по частям, так будет дороже как автомобиль на разборке
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29.09.2020 21:29 Відповісти
Тогда одних зубов, пара сотен за первый месяц разойдётся. Даёшь, цадика на блокчейне!
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29.09.2020 21:57 Відповісти
Зубы Будды, к примеру, неплохо идут.

И шо интересно, сам Будда всей своей тушкой исчез в нирванну, а зуб остался
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29.09.2020 21:59 Відповісти
Что, хуже ведь не стало?
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29.09.2020 21:30 Відповісти
Не, это не "хуже"!, а реальная ЖОПА.
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29.09.2020 21:32 Відповісти
ЖОПА, но ведь не хуже же.

Гинеколог осматривает не очень опрятную женщину и вдруг она непроизвольно пукнула.

- Ой, доктор, извините.

- Ничего, ничего, хоть глоток свежего воздуха ..
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29.09.2020 21:37 Відповісти
А зебил мне говорит:"я в общем-то за этот год хуже жить не стал")))
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29.09.2020 22:25 Відповісти
"ЗЕ будущее" - это скрытые проводники будущих Херсонских Николаевских, Одесских Днепропетровских, Харьковских республик ...
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29.09.2020 21:33 Відповісти
"Слуги народа" вместе с "За будущее" скупили квоты других политических сил в ТИК Умани, - мэр Цебрий - Цензор.НЕТ 9678
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29.09.2020 21:35 Відповісти
"Слуги народа" вместе с "За будущее" скупили квоты других политических сил в ТИК Умани, - мэр Цебрий - Цензор.НЕТ 396
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29.09.2020 21:46 Відповісти
"Слуги народа" вместе с "За будущее" скупили квоты других политических сил в ТИК Умани, - мэр Цебрий - Цензор.НЕТ 1311
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29.09.2020 21:36 Відповісти
"Слуги народа" вместе с "За будущее" скупили квоты других политических сил в ТИК Умани, - мэр Цебрий - Цензор.НЕТ 5231
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29.09.2020 21:38 Відповісти
"Слуги народа" вместе с "За будущее" скупили квоты других политических сил в ТИК Умани, - мэр Цебрий - Цензор.НЕТ 380
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29.09.2020 21:39 Відповісти
"Слуги народа" вместе с "За будущее" скупили квоты других политических сил в ТИК Умани, - мэр Цебрий - Цензор.НЕТ 4029
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29.09.2020 21:49 Відповісти
https://twitter.com/jaxx_vb

https://twitter.com/jaxx_vb Джизус був Æфроукраїнцем



Під час Іловайських котлів Порошенко реєстрував торгову марку, яка принижує націю! А, це був Бубочка... Ну це ж він по-доброму, він же комік


"Слуги народа" вместе с "За будущее" скупили квоты других политических сил в ТИК Умани, - мэр Цебрий - Цензор.НЕТ 225
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29.09.2020 22:00 Відповісти
"Слуги народу" разом із "За майбутнє" скупили квоти інших політичних сил у ТВК Умані, - мер Цебрій - Цензор.НЕТ 2957
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29.09.2020 22:46 Відповісти
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym ОЛЕКСАНДР КОЛИМ
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym

@Oleksandr_Kolym

·https://twitter.com/Oleksandr_Kolym/status/1310952781033934854 6 ч

Депутат від СН Олег Семінський вдарив підприємця та проколов шини авто, на рекламних площинах якого "слуги" незаконно поклеїли борди свого кандидата у мери Чернігова Юрія Тарасовця.
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30.09.2020 00:03 Відповісти
Антоша все "порішав", гнида
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30.09.2020 07:16 Відповісти
ага...
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30.09.2020 07:59 Відповісти
 
 