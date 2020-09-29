"Слуги народу" разом із "За майбутнє" скупили квоти інших політичних сил у ТВК Умані, - мер Цебрій

Уманська міська територіальна виборча комісія не зареєструвала кандидатом на місцеві вибори чинного міського голову Олександра Цебрія, тому що її рішення ангажовані.

Про це розповів Цензор.НЕТ сам Цебрій в інтерв'ю.

"ТВК, як і в кожному місті, формується за рахунок квот парламентських партій. Це по 2 людини. Решта визначається жеребкуванням: по одному члену. Тому партії, які у нас є в ТВК, - вони різні. Я вже не пам’ятаю всіх. Але ті, хто проголосували за клонів і за те, щоб позбавити мене можливості обиратися до Уманської міської ради, - це такі партії, як "За майбутнє", "Слуга народу" і "Батьківщина", квота якої повністю контролюється народним депутатом та одіозною особистістю Антоном Яценком", - пояснив він.

Мер зазначив, що "Наш край" і "Голос" зайняли виважену позицію", а як голосувала партія "Європейська солідарність" йому не відомо.

Цебрій під час ефіру на ICTV поспілкувався з представниками деяких партій: "Я в очі їм сказав, що вони продали ці франшизи, вступили в злочинну змову з представниками "За майбутнє". Зробили таку химеру незрозумілу "Слуги народу" разом із "За майбутнє" - скупили інші квоти політичних сил. І на власний розсуд, нехтуючи всіма нормами закону ухвалюють потрібні для них рішення!"

За його словами, до виборів теж не допущена партія "Пропозиція".

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"При тому, що набагато більші зауваження, навіть помилки і порушення, були зафіксовані у партій, союзних з тими політичними силами, про які я говорив – ці партії були зареєстровані, і ніяких питань і зауважень до них не було. Розумієте? Це наводить мене на думку про подвійні стандарти. Я не говорю вже, що клони були зареєстровані тільки для мене, а не для інших претендентів на посаду міського голови", - повідомив Цебрій.

Нагадаємо, 26 вересня стало відомо, що територіальна виборча комісія Умані зняла з виборів діючого мера Олександра Цебрія, при цьому зареєструвавши кандидатами двох клонів-двійників.

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