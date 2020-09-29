"Слуги народу" разом із "За майбутнє" скупили квоти інших політичних сил у ТВК Умані, - мер Цебрій
Уманська міська територіальна виборча комісія не зареєструвала кандидатом на місцеві вибори чинного міського голову Олександра Цебрія, тому що її рішення ангажовані.
Про це розповів Цензор.НЕТ сам Цебрій в інтерв'ю.
"ТВК, як і в кожному місті, формується за рахунок квот парламентських партій. Це по 2 людини. Решта визначається жеребкуванням: по одному члену. Тому партії, які у нас є в ТВК, - вони різні. Я вже не пам’ятаю всіх. Але ті, хто проголосували за клонів і за те, щоб позбавити мене можливості обиратися до Уманської міської ради, - це такі партії, як "За майбутнє", "Слуга народу" і "Батьківщина", квота якої повністю контролюється народним депутатом та одіозною особистістю Антоном Яценком", - пояснив він.
Мер зазначив, що "Наш край" і "Голос" зайняли виважену позицію", а як голосувала партія "Європейська солідарність" йому не відомо.
Цебрій під час ефіру на ICTV поспілкувався з представниками деяких партій: "Я в очі їм сказав, що вони продали ці франшизи, вступили в злочинну змову з представниками "За майбутнє". Зробили таку химеру незрозумілу "Слуги народу" разом із "За майбутнє" - скупили інші квоти політичних сил. І на власний розсуд, нехтуючи всіма нормами закону ухвалюють потрібні для них рішення!"
За його словами, до виборів теж не допущена партія "Пропозиція".
"При тому, що набагато більші зауваження, навіть помилки і порушення, були зафіксовані у партій, союзних з тими політичними силами, про які я говорив – ці партії були зареєстровані, і ніяких питань і зауважень до них не було. Розумієте? Це наводить мене на думку про подвійні стандарти. Я не говорю вже, що клони були зареєстровані тільки для мене, а не для інших претендентів на посаду міського голови", - повідомив Цебрій.
Нагадаємо, 26 вересня стало відомо, що територіальна виборча комісія Умані зняла з виборів діючого мера Олександра Цебрія, при цьому зареєструвавши кандидатами двох клонів-двійників.
Читайте інтерв'ю повністю: Мер Умані Олександр Цебрій: "Раніше не розумів, у який спосіб вони можуть виграти вибори. Тепер розумію: треба збити топових кандидатів!"
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Жмеринка за НАТО или Жмеринка за союз с Россией ?
Рейдерське захоплення продовжується.
политику страны они не определяют, а если наріду хочется размёрзшихся труб у себя в доме, то хрен на той нарід.
мазохизм у нас по закону не запрещен.
И шо интересно, сам Будда всей своей тушкой исчез в нирванну, а зуб остался
Гинеколог осматривает не очень опрятную женщину и вдруг она непроизвольно пукнула.
- Ой, доктор, извините.
- Ничего, ничего, хоть глоток свежего воздуха ..
https://twitter.com/jaxx_vb Джизус був Æфроукраїнцем
Під час Іловайських котлів Порошенко реєстрував торгову марку, яка принижує націю! А, це був Бубочка... Ну це ж він по-доброму, він же комік
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym
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https://twitter.com/Oleksandr_Kolym ОЛЕКСАНДР КОЛИМ
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·https://twitter.com/Oleksandr_Kolym/status/1310952781033934854 6 ч
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