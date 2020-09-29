В Україні експлуатуються 53 літаки Ан-26 віком від 35 до 48 років, - ДП "Антонов"
На теперішній час в Україні експлуатуються 53 літаки Ан-26 та його модифікацій, зокрема 24 екземпляри в цивільній авіації та 29 екземплярів у державній авіації.
Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомило ДП "Антонов", інформує Цензор.НЕТ.
За інформацією компанії, найстарішому з літаків 48 років і 5 місяців (1972 р в.), наймолодшому - 35 років і 1 місяць (1985 р.в.)
"Антонов" зазначає, що на більшості літаків Ан-26 цивільної авіації технічне обслуговування виконується згідно з Регламентом технічного обслуговування літаків Ан-24, Ан-26 з періодичністю базової форми через 500±50 льотних годин.
Регламент передбачає виконання наступних видів технічного обслуговування: оперативне технічне обслуговування; періодичне технічне обслуговування; технічне обслуговування при зберіганні літака; сезонне технічне обслуговування; спеціальне технічне обслуговування.
ДП "АНТОНОВ" як розробник літаків виконує роботи з оцінки технічного стану літаків з метою рішення щодо можливості подовження ресурсів та строків служби планера літака. Етапи індивідуального відпрацювання строків служби становлять 1-2 роки. Літакам Ан-26 всіх модифікацій в індивідуальному порядку може бути встановлений призначений строк служби 50 років" - сказано в повідомленні.
Компанія зауважує, що спеціалісти підприємства постійно працюють над модернізацією, поновленням та продовженням льотної придатності літаків типу Ан-24, Ан-26, Ан-30, Ан-72 та Ан-74, які перебувають на озброєнні, з метою забезпечення їх безпечної експлуатації протягом 2-5 років, поки їх не замінять на більш сучасні машини.
ДП "АНТОНОВ" розробив середній військово-транспортний літак Ан-178 і готовий до його постачання. Цей новий літак з сучасним бортовим обладнанням відповідає вимогам ЗСУ та може замінити Ан-26, в тому числі для підготовки курсантів.
Підприємство розпочало роботи над новітнім військово-транспортним літаком Ан-188, який має прийти на заміну Іл-76, термін служби яких закінчується в 2035 році", - наголосили в компанії.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак Ан-26Ш. На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу.
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А в Украине средняя продолжительность жизни какая?
Такие вот рассказки мы слышали 22 года. Зачем нам стратегическая авиация, мы будем кого бомбить? Что вы что вы кругом друзья. Зачем нам ракеты СКАД, что по Румынии пулять? Порезать. И т.д и т.п. А когда началась война то поддержка десанта осуществлялась чем? Космолетами? Нет. ВТА. А когда наши батальоны попали в окружение у границы, снабжали их чем? ВТА. Потеряли 3 машины. Восстанавливали экстренно из травы.
А есть еще специализированные самолеты. Противолодочные, РЭР, РТ, летающие штабы.
А так то да. Зачем армии самолеты. Ей и танки не сильно нужны.
А санитарные борта? Сколько спасенных жизней. Посмотрите на любую более менее численную армию Европы и найдите хоть одну без ВТА-компоненты.
Только зеленые какаяразницевые могут рассказывать зачем нам армия, и зачем ее перевооружать.
Тех курсантов посадили в летающий гроб и хорошо знали об этом.
Так, звучить дико... Але це факт.
Но и на достигнутом не останавливайтесь. Все-таки дезертир на коксе своего потолка уже достиг. Медведчук - следующая ступень к освобождению Донбаса!
Удачи вам!
Вы - надежда Путина и российского народа
Но что за инфантилизм?
Типа, ой а я и не знала за кого галасавала.
«Павстанцы» - те знают, ваш выбор одобряют.
А ваш фокин позицию клоуна уже оформил: на Донбасе России нет.
Смотри не забеременей случайно.
А то потом опять будет «спасибо буду знать»
А пробіг- 3000 км.
Яка ця машина? Стара чи нова?
Кстати, тут про б52 уже писали?
Он стал flybywire а в TF33 поставили FADECи?
Про катастрофу АН-26
.. АН-26 был специально сконструирован и разработан для эксплуатации в максимально экстремальных условиях.
И заход на посадку с одним отказавшим двигателем, было обычным упражнением, и свободно выполнялся во время штатных полетов, с курсантами на борту.
Итак, мы имеем "неубиваемый" самолет. Для моментального падения такого самолета, должны пересечься несколько факторов в одной точке, что маловероятно.
Исключением является внешнее воздействие.
Авария произошла рядом с границей РФ после того, как на россии неделю горели пердаки на всех телеканалах страны - от наших учений и участия в них авиации НАТО.
Тут же рос. СМИ пролазят через "закрытую" границу, стримят и показывают новость вживую по своему ТВ.
Все это наталкивает на определенные мысли.
Мысли - исключительно субъективного характера, не претендующие на истину в последней инстанции.
Самолет упал в двух километрах от аэродрома, упал прямо перпендикулярно аэродрому. Выпрыгнувшие из самолета курсанты имеют сильные ожоги, это значит, что самолет горел, сильно горел еще в воздухе. Почему выпрыгнули немногие - потому что остальные уже не могли, были без сознания из-за пожара или были мертвы из-за взрыва.
Теперь вернемся по хронологии назад на пару минут.
Благо, видео, гуляющее в сети, позволяет это сделать. Насколько можно понять из видео, самолет только взлетел, набирал высоту, потом яркая вспышка (скорее всего - взрыв), видно как он горит в воздухе, по всей видимости пилот запрашивает разрешение на посадку, разворачивает борт, падение и мощный взрыв.
Отталкиваясь от вышеизложенных фактов, можно предположить, что самолет был сбит из ПЗРК "Игла".
ПЗРК "Игла" предназначен для уничтожения на небольших высотах самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотников на встречных и догонных курсах. Дальность поражения цели составляет до 5000 метров.
Кстати, не исключаю, что самолет мог быть сбит тем самым вагнеровцем, которого должны были повязать наши спецслужбы.
Это своего рода "вендетта" или "ответка" кремлевского гнома. Он же злопамятный и мстительный, все свои грязные "делишки" делает исподтишка.
Это его месть за своих вагнеровцев, за разорванные пердаки от американской авиации в Украине и в частности в небе над Киевом. При этом, еще сделал "подарок" Пороху на день рождения.
И если падение АН-26 действительно дело рук лапотных, то ЗЕ-Бубочка сделает все от себя зависящее, чтобы их отмазать. Стоит посмотреть на операцию по вагнеровцам и вспомнить, как "янелох" до последнего отказывался от версии, что наш самолет был сбит ракетой, даже когда наши партнеры прямо об этом говорили.
В результате, Украина - последняя из цивилизованных стран, признавшая эту версию.
А здесь - Лаптестан, да ЗЕля обосрется от страха.
І.Лютий
Механічні цехи Авіазаводу, задіяні у виконанні замовлення, наприкінці 1986 року перейшли на роботу у три зміни.