В Україні експлуатуються 53 літаки Ан-26 віком від 35 до 48 років, - ДП "Антонов"

На теперішній час в Україні експлуатуються 53 літаки Ан-26 та його модифікацій, зокрема 24 екземпляри в цивільній авіації та 29 екземплярів у державній авіації.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомило ДП "Антонов", інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією компанії, найстарішому з літаків 48 років і 5 місяців (1972 р в.), наймолодшому - 35 років і 1 місяць (1985 р.в.)

"Антонов" зазначає, що на більшості літаків Ан-26 цивільної авіації технічне обслуговування виконується згідно з Регламентом технічного обслуговування літаків Ан-24, Ан-26 з періодичністю базової форми через 500±50 льотних годин.

Регламент передбачає виконання наступних видів технічного обслуговування: оперативне технічне обслуговування; періодичне технічне обслуговування; технічне обслуговування при зберіганні літака; сезонне технічне обслуговування; спеціальне технічне обслуговування.

ДП "АНТОНОВ" як розробник літаків виконує роботи з оцінки технічного стану літаків з метою рішення щодо можливості подовження ресурсів та строків служби планера літака. Етапи індивідуального відпрацювання строків служби становлять 1-2 роки. Літакам Ан-26 всіх модифікацій в індивідуальному порядку може бути встановлений призначений строк служби 50 років" - сказано в повідомленні.

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Компанія зауважує, що спеціалісти підприємства постійно працюють над модернізацією, поновленням та продовженням льотної придатності літаків типу Ан-24, Ан-26, Ан-30, Ан-72 та Ан-74, які перебувають на озброєнні, з метою забезпечення їх безпечної експлуатації протягом 2-5 років, поки їх не замінять на більш сучасні машини.

ДП "АНТОНОВ" розробив середній військово-транспортний літак Ан-178 і готовий до його постачання. Цей новий літак з сучасним бортовим обладнанням відповідає вимогам ЗСУ та може замінити Ан-26, в тому числі для підготовки курсантів.

Підприємство розпочало роботи над новітнім військово-транспортним літаком Ан-188, який має прийти на заміну Іл-76, термін служби яких закінчується в 2035 році", - наголосили в компанії.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак Ан-26Ш. На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу.