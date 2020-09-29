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Новини Авіакатастрофа під Чугуєвом
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В Україні експлуатуються 53 літаки Ан-26 віком від 35 до 48 років, - ДП "Антонов"

В Україні експлуатуються 53 літаки Ан-26 віком від 35 до 48 років, - ДП

На теперішній час в Україні експлуатуються 53 літаки Ан-26 та його модифікацій, зокрема 24 екземпляри в цивільній авіації та 29 екземплярів у державній авіації.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомило ДП "Антонов", інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією компанії, найстарішому з літаків 48 років і 5 місяців (1972 р в.), наймолодшому - 35 років і 1 місяць (1985 р.в.)

"Антонов" зазначає, що на більшості літаків Ан-26 цивільної авіації технічне обслуговування виконується згідно з Регламентом технічного обслуговування літаків Ан-24, Ан-26 з періодичністю базової форми через 500±50 льотних годин.

Регламент передбачає виконання наступних видів технічного обслуговування: оперативне технічне обслуговування; періодичне технічне обслуговування; технічне обслуговування при зберіганні літака; сезонне технічне обслуговування; спеціальне технічне обслуговування.

ДП "АНТОНОВ" як розробник літаків виконує роботи з оцінки технічного стану літаків з метою рішення щодо можливості подовження ресурсів та строків служби планера літака. Етапи індивідуального відпрацювання строків служби становлять 1-2 роки. Літакам Ан-26 всіх модифікацій в індивідуальному порядку може бути встановлений призначений строк служби 50 років" - сказано в повідомленні.

Читайте також: Катастрофа Ан-26 під Чугуєвом: ДБР вилучило документи щодо організації та проведення польотів, розслідування - на контролі керівництва держави, - заступник директора Соколов

Компанія зауважує, що спеціалісти підприємства постійно працюють над модернізацією, поновленням та продовженням льотної придатності літаків типу Ан-24, Ан-26, Ан-30, Ан-72 та Ан-74, які перебувають на озброєнні, з метою забезпечення їх безпечної експлуатації протягом 2-5 років, поки їх не замінять на більш сучасні машини.

ДП "АНТОНОВ" розробив середній військово-транспортний літак Ан-178 і готовий до його постачання. Цей новий літак з сучасним бортовим обладнанням відповідає вимогам ЗСУ та може замінити Ан-26, в тому числі для підготовки курсантів.

Підприємство розпочало роботи над новітнім військово-транспортним літаком Ан-188, який має прийти на заміну Іл-76, термін служби яких закінчується в 2035 році", - наголосили в компанії.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак Ан-26Ш. На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу.

Автор: 

авіакатастрофа (1101) літак (2938) Харківщина (6054) ДП "Антонов" (241)


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Топ коментарі
+5
Вы задаете тупой вопрос. У нас есть транспортные бригады и у них есть определенный штат.
Такие вот рассказки мы слышали 22 года. Зачем нам стратегическая авиация, мы будем кого бомбить? Что вы что вы кругом друзья. Зачем нам ракеты СКАД, что по Румынии пулять? Порезать. И т.д и т.п. А когда началась война то поддержка десанта осуществлялась чем? Космолетами? Нет. ВТА. А когда наши батальоны попали в окружение у границы, снабжали их чем? ВТА. Потеряли 3 машины. Восстанавливали экстренно из травы.
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29.09.2020 22:29
+4
Во всем мире тысячи таких самолетов, и что?
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29.09.2020 21:41
+4
В Украине эксплуатируются 53 самолета Ан-26 возрастом от 35 до 48 лет, - ГП "Антонов"

А в Украине средняя продолжительность жизни какая?
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29.09.2020 21:46
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зеленскому один отдайте! пускай летает падаль
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29.09.2020 21:40 Відповісти
Во всем мире тысячи таких самолетов, и что?
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29.09.2020 21:41 Відповісти
И что!? А сколько советскиз ВАЗов в Украине? Я бы и рад на мерседес поменять, так вы мне такуюьоастоможку гилите, буду погибать в советской машине
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29.09.2020 21:41 Відповісти
В Украине эксплуатируются 53 самолета Ан-26 возрастом от 35 до 48 лет, - ГП "Антонов"

А в Украине средняя продолжительность жизни какая?
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29.09.2020 21:46 Відповісти
В общем, по три-четыре Ана в год нужно заказывать со следующего года и до 2030 включительно только для армии. Зеленые бошки думайТе.
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29.09.2020 21:47 Відповісти
Зачем армии столько транспортных машин? Планируем вторжение в Армению или что?
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29.09.2020 22:10 Відповісти
Вы задаете тупой вопрос. У нас есть транспортные бригады и у них есть определенный штат.
Такие вот рассказки мы слышали 22 года. Зачем нам стратегическая авиация, мы будем кого бомбить? Что вы что вы кругом друзья. Зачем нам ракеты СКАД, что по Румынии пулять? Порезать. И т.д и т.п. А когда началась война то поддержка десанта осуществлялась чем? Космолетами? Нет. ВТА. А когда наши батальоны попали в окружение у границы, снабжали их чем? ВТА. Потеряли 3 машины. Восстанавливали экстренно из травы.
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29.09.2020 22:29 Відповісти
Кроме того, есть ВУЗы. И им нужно 3-5 машин, что бы не повторялись трагедии. Кроме того, есть погранцы, а у нас тысячи км границы. Нацгвардия. ГСЧС - санитарные, пожарные.
А есть еще специализированные самолеты. Противолодочные, РЭР, РТ, летающие штабы.

А так то да. Зачем армии самолеты. Ей и танки не сильно нужны.
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29.09.2020 22:32 Відповісти
Оё блин... Какие летающие штабы, какие протвоподлодки? У нас дыра в бюджете огромная.
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29.09.2020 22:44 Відповісти
Ну и сильно помогли нам транспортные машины? Это рудимент Совка с его огромными расстояниями и амбициями. Я вам назову десятки более полезных направлений расходования средств. А "Антонов" пусть зарабатывает сам, без карманов и так небогатых налогоплательщиков.
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29.09.2020 22:35 Відповісти
Ну вы же выбрали светоча. Пусть обеспечивает отсутствие дыры. А война никуда не рассосется. В масштабах поколения. А если нужно будет оперативно перекинут бат из Львова в Запорожье, автобусов не хватит.
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29.09.2020 23:26 Відповісти
Помогли. Прорывающимся была поддержка. И аэропорты удерживались путем переброски туда десанта именно ВТА. Практически через неконтролируемую территорию. И снабжали их, совершив десятки боевых вылетов. А захват аэропортов в первые месяцы мог существенно изменить ситуацию на фронте.

А санитарные борта? Сколько спасенных жизней. Посмотрите на любую более менее численную армию Европы и найдите хоть одну без ВТА-компоненты.

Только зеленые какаяразницевые могут рассказывать зачем нам армия, и зачем ее перевооружать.
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29.09.2020 23:33 Відповісти
а чи був сенс розжовувати щось нульовому, цифровому з ефектом відлуння ...гееву?
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29.09.2020 23:58 Відповісти
Бананы из Колумбии.
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29.09.2020 22:51 Відповісти
А напомните, скока лет нашей гордости самолету "МРІЯ"?
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29.09.2020 21:49 Відповісти
Мовчі кума не буде гріха.
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29.09.2020 22:54 Відповісти
Будет служить до 2040-го.
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29.09.2020 23:34 Відповісти
Попытки русни создать замену Ан-26 пока не удались. Военные забраковали прототип (Ил-112, первый полёт в марте 2019), потребовав снизить его вес минимум на 2 тонны
В Украине эксплуатируются 53 самолета Ан-26 возрастом от 35 до 48 лет, - ГП "Антонов" - Цензор.НЕТ 2456
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29.09.2020 21:50 Відповісти
Я когда на ютюбе написал, что этот Ил уж больно смахивает на семейство АНов, то меня местная вата какахами сразу же закидала.
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29.09.2020 22:35 Відповісти
Правильно закидала. Ничего особо общего у этого уродца с Анами нет. Тот же хвост, например, типично Иловский.
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29.09.2020 22:38 Відповісти
Питання в тому - як експлатуються...
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29.09.2020 21:52 Відповісти
Еще 53 потенциальных братских могилы...
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29.09.2020 21:54 Відповісти
нельзя полувековые самолеты эксплуотировать
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29.09.2020 21:55 Відповісти
А авиационные специалисты считают, что можно. Хорошо, что не Вы решаете, сколько самолёту летать, а то мы остались бы без самолётов. Проходят предусмотренное документацией техническое обслуживание - и вперёд. А ошибки пилотирования случаются чаще, чем поломки.
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29.09.2020 22:43 Відповісти
Надя, ты ли че ли.
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29.09.2020 22:56 Відповісти
?
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03.10.2020 00:27 Відповісти
Ни о чём. Главное чтобы это не были вёдра, которые проходили капремонт в прошлом веке.
Тех курсантов посадили в летающий гроб и хорошо знали об этом.
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29.09.2020 21:56 Відповісти
Не хвилюйся. Слава Зеленському, тепер літаки для ВСУ нам ремонтує російська фірма.
Так, звучить дико... Але це факт.
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29.09.2020 21:57 Відповісти
А по делу свинарчуков не у россии покупали что ли? Тоже мне, открытие, "при зеленском". Прямо-таки ноу-хау.
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29.09.2020 22:02 Відповісти
Купували. Крадені в Міноборони РФ запчастини, щоб відремонтувати техніку і вбивати кацапів. Як, уловлюєш різницю?
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29.09.2020 22:04 Відповісти
Не, не вижу. Если такое отторжение всего российского - то надо его и к парашеновским временам демонстрировать.
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29.09.2020 22:06 Відповісти
Зрозуміло з тобою. За ЗЕ голосував?
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29.09.2020 22:07 Відповісти
Да, голосовал. Если против него снова будет ваше ПЕ - то придётся ещё раз.
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29.09.2020 22:12 Відповісти
Та хто б сумнівався.
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29.09.2020 22:14 Відповісти
Молодец, возьми канхфету за сообразительность.
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29.09.2020 22:16 Відповісти
Та не обращайте на него!
Но и на достигнутом не останавливайтесь. Все-таки дезертир на коксе своего потолка уже достиг. Медведчук - следующая ступень к освобождению Донбаса!
Удачи вам!
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29.09.2020 23:25 Відповісти
А я буду голосувати какаяразница аби твій тупорилий віслюк не був президентом...)))))
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30.09.2020 00:29 Відповісти
Вот на таких мужественных людях и держится новороссия!
Вы - надежда Путина и российского народа
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30.09.2020 00:45 Відповісти
Спасибо. Буду знать. Если не Поросвинтус - то Новороссия!
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30.09.2020 01:11 Відповісти
Спасибо тебе уже наверное медалью за освобождение Крыма сказали.
Но что за инфантилизм?
Типа, ой а я и не знала за кого галасавала.
«Павстанцы» - те знают, ваш выбор одобряют.
А ваш фокин позицию клоуна уже оформил: на Донбасе России нет.

Смотри не забеременей случайно.
А то потом опять будет «спасибо буду знать»
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30.09.2020 01:25 Відповісти
Ладно курсанты не знали, Царствие Небесное, экипаж знал, как так можно, для чего?
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29.09.2020 22:58 Відповісти
А чем и кому не нравятся АН-ы?Самые надежные самолеты которые при надлежащем обслуживании будут исправно служить еще и 100 тет.Да вот только при теперишнем обучении по блату и за бабло техническому персоналу все мение и мение можно доверять даже закрытие канализационного люкаа не то что такую сложную технику.
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29.09.2020 21:56 Відповісти
У мене знайомий машину купив. Їй 14 років.
А пробіг- 3000 км.
Яка ця машина? Стара чи нова?
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29.09.2020 21:56 Відповісти
Парк надо обновлять, летать то можно, но они морально устарели.
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29.09.2020 22:02 Відповісти
А моралисты - кто?
Кстати, тут про б52 уже писали?
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30.09.2020 00:50 Відповісти
Б 52 напичкан современной электроникой.
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30.09.2020 14:54 Відповісти
Какой именно?
Он стал flybywire а в TF33 поставили FADECи?
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30.09.2020 16:27 Відповісти
АН-26 не пенсионеры, повышение возраста терпеть не будут, при совке было max 30 лет или 10 тыс.часов налета, тогда про людей думали. А сейчас, про кого думают?
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29.09.2020 22:05 Відповісти
тогда про людей думали... Пілять, коли ви совки вже чЛеніна навідаєте?
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30.09.2020 00:06 Відповісти
Ты скоро.....
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30.09.2020 07:16 Відповісти
Как там талдычил сывочолый гэтьман ? "Це остаточно прощавай..."
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29.09.2020 22:30 Відповісти
48 лет самолету?? Да хорош. Я думал они лет по 10- 15 летают, не больше
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29.09.2020 22:34 Відповісти
это быпа диверсия
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29.09.2020 22:42 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/ gorlis_gorsky , https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2020/ 2020 -https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2020/09/ 09 -https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2020/09/26/ 26
Про катастрофу АН-26

.. АН-26 был специально сконструирован и разработан для эксплуатации в максимально экстремальных условиях.
И заход на посадку с одним отказавшим двигателем, было обычным упражнением, и свободно выполнялся во время штатных полетов, с курсантами на борту.
Итак, мы имеем "неубиваемый" самолет. Для моментального падения такого самолета, должны пересечься несколько факторов в одной точке, что маловероятно.
Исключением является внешнее воздействие.
Авария произошла рядом с границей РФ после того, как на россии неделю горели пердаки на всех телеканалах страны - от наших учений и участия в них авиации НАТО.
Тут же рос. СМИ пролазят через "закрытую" границу, стримят и показывают новость вживую по своему ТВ.
Все это наталкивает на определенные мысли.
Мысли - исключительно субъективного характера, не претендующие на истину в последней инстанции.
Самолет упал в двух километрах от аэродрома, упал прямо перпендикулярно аэродрому. Выпрыгнувшие из самолета курсанты имеют сильные ожоги, это значит, что самолет горел, сильно горел еще в воздухе. Почему выпрыгнули немногие - потому что остальные уже не могли, были без сознания из-за пожара или были мертвы из-за взрыва.
Теперь вернемся по хронологии назад на пару минут.
Благо, видео, гуляющее в сети, позволяет это сделать. Насколько можно понять из видео, самолет только взлетел, набирал высоту, потом яркая вспышка (скорее всего - взрыв), видно как он горит в воздухе, по всей видимости пилот запрашивает разрешение на посадку, разворачивает борт, падение и мощный взрыв.
Отталкиваясь от вышеизложенных фактов, можно предположить, что самолет был сбит из ПЗРК "Игла".
ПЗРК "Игла" предназначен для уничтожения на небольших высотах самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотников на встречных и догонных курсах. Дальность поражения цели составляет до 5000 метров.
Кстати, не исключаю, что самолет мог быть сбит тем самым вагнеровцем, которого должны были повязать наши спецслужбы.
Это своего рода "вендетта" или "ответка" кремлевского гнома. Он же злопамятный и мстительный, все свои грязные "делишки" делает исподтишка.
Это его месть за своих вагнеровцев, за разорванные пердаки от американской авиации в Украине и в частности в небе над Киевом. При этом, еще сделал "подарок" Пороху на день рождения.
И если падение АН-26 действительно дело рук лапотных, то ЗЕ-Бубочка сделает все от себя зависящее, чтобы их отмазать. Стоит посмотреть на операцию по вагнеровцам и вспомнить, как "янелох" до последнего отказывался от версии, что наш самолет был сбит ракетой, даже когда наши партнеры прямо об этом говорили.
В результате, Украина - последняя из цивилизованных стран, признавшая эту версию.
А здесь - Лаптестан, да ЗЕля обосрется от страха.
І.Лютий
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29.09.2020 22:48 Відповісти
В Україні експлуатуються Фокін і Кравчук а їм далеко за 48 і шкоди роблять не менше за літаки АН віком лише у 48...
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29.09.2020 23:52 Відповісти
Незважаючи на надійність АН-26, продемонстровану в Афганській війні, уже у 1985 році індійські ВПС замовили на Київському авіазаводі велику партію модернізованої версії - АН-32.
Механічні цехи Авіазаводу, задіяні у виконанні замовлення, наприкінці 1986 року перейшли на роботу у три зміни.
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30.09.2020 10:53 Відповісти
А потом начали выпускать кастрюли и ночные горшки.
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30.09.2020 20:23 Відповісти
 
 