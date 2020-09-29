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Новини
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Люди похилого віку в Україні витрачають близько 25% доходів на оплату послуг теплопостачання, - НКРЕКП

Люди похилого віку в Україні витрачають близько 25% доходів на оплату послуг теплопостачання, - НКРЕКП

На послуги постачання теплової енергії домогосподарства витрачають 11% середньомісячного доходу, а особи похилого віку - близько 25%.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

"За результатами проведеного аналізу, НКРЕКП бачить, що однією з основних проблем для вразливих верств населення є доступність комунальних послуг. На сьогодні частка витрат на послуги постачання теплової енергії від середньомісячного доходу домогосподарства становить 11 %, в той час як для людей похилого віку такий показник становить близько 25 %, що є критично високим рівнем", - говориться в повідомленні.

Регулятор зауважує, що крім субсидій, для зниження фінансового тягаря необхідне впровадження заходів з енергоефективності як з боку населення так і ліцензіатів НКРЕКП, налагодження комунікації між надавачем комунальної послуги та споживачем.

При цьому частка витрат на електричну енергію в середньомісячний дохід домогосподарства в Україні становить 1,2%, що в три рази нижче, ніж відповідний показник в країнах Центрально-Східної Європи.

"З метою забезпечення додаткового соціального захисту малозабезпечених верств населення, для індивідуальних побутових споживачів було передбачено систему блочних тарифів на електричну енергію, що надала можливість населенню контролювати обсяги споживання електричної енергії (економно її споживаючи) для власних побутових потреб у квартирах та приватних житлових будинках 0,9/1,68 грн з ПДВ за 1 кВТ год", - нагадали в НКРЕКП.

Автор: 

опалення (918) електроенергія (6250) НКРЕКП (1819)


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Топ коментарі
+11
про які 25% йде мова з пенсією 2100 грн. - на комуналку йде вся пенсія
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29.09.2020 22:18
+8
не слышал , не вариант, мне стыдно получать подачки после 40 лет трудового стажа, оно еще издевается, Т В А Р Ь
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29.09.2020 22:27
+7
Дісно є субсідія, проте щорічно зменшують норми споживання, і все більше треба витрачати реальних грошей.
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29.09.2020 22:23
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Скіко там на субсидії у наступному році закладено до бюджету "маладой ********"
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29.09.2020 22:13 Відповісти
Не надо врать, с какой пенсией, твою мать?
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29.09.2020 22:14 Відповісти
с пенсией 1600, 1600 отдать за отопление 3-х комнатной, вот такие 25%))))
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29.09.2020 22:15 Відповісти
субсидия - не, не слішал?
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29.09.2020 22:18 Відповісти
не слышал , не вариант, мне стыдно получать подачки после 40 лет трудового стажа, оно еще издевается, Т В А Р Ь
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29.09.2020 22:27 Відповісти
ну стыдно - значит плати по полной, сам выбрал.
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29.09.2020 22:33 Відповісти
Ты от такой счастливой жизни в Германию свалил?
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29.09.2020 22:36 Відповісти
сам-то за субсидией в Джемени сбежал???___
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29.09.2020 22:55 Відповісти
каЦАП, в Украине нет пенсии 1600 грв., спалился-чучело.
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29.09.2020 22:50 Відповісти
давно надо порезать эти теплоцентрали и делать автономку на подъезды.... только где взять денег на переделку...
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29.09.2020 22:14 Відповісти
Труба холодной воды замёрзнет.
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29.09.2020 22:20 Відповісти
Пожилые люди в Украине не получают достойных пенсий, в этом проблема, кто создавал все, чем пользуются все эти ребята из НКРЭКУ, в отличии от зарплат и доходов тех, кто на ресурсах сидит и уже не знает какой и где остров купить.
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29.09.2020 22:15 Відповісти
Та багато хто більше витрачає.
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29.09.2020 22:15 Відповісти
про які 25% йде мова з пенсією 2100 грн. - на комуналку йде вся пенсія
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29.09.2020 22:18 Відповісти
субсидия - не, не вариант?
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29.09.2020 22:19 Відповісти
Дісно є субсідія, проте щорічно зменшують норми споживання, і все більше треба витрачати реальних грошей.
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29.09.2020 22:23 Відповісти
Ну так пойди и купи угля за субсидию... Фантазеры.
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29.09.2020 22:34 Відповісти
Средняя плата за электроэнергию в Европе за 1 МгВт- 35 евро, в Украине- 1 МгВт-51 евро платы за доставку электроэнергии вообще нет.
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29.09.2020 22:20 Відповісти
Кстати, пенсионное обеспечение не является доходом, иначе облагалось бы налогом. Вы уже вообще охренел двоечники, может историю почитаете, что с такими бывает, когда народ озвереет от от нищеты и голода. Я вам всем не завидую, свалить за бугор не успеете.
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29.09.2020 22:24 Відповісти
Да вы что? А раньше если комуналка превышала 15% семейного дохода, то разницу субсидия покрывала. А сейчас что случилось? Субсидии мыши съели?
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29.09.2020 22:27 Відповісти
Раніше було 10%.
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29.09.2020 22:41 Відповісти
А что там нкрэку говорит про ордло как там с оплатой? все норм? не замерзнут то? нет мыслей отрубить им назиму подачу ништяков? крысчане вон нарадоваться без воды немогут, ссаки пьют и причмокивают
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29.09.2020 22:31 Відповісти
От 50% до 120% пенсии. Пенсия 2500, счет 1800-2700.
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29.09.2020 22:33 Відповісти
Вы не всех пожилх людей учитываете. Есть еще чиновники, судьи, генералы и т.д. Которые аж никак не 2500 пенсии получают. Вот и выходит средняя температура по больнице 25%.
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29.09.2020 22:40 Відповісти
Пожилые люди в Украине тратят около 25% доходов на оплату услуг теплоснабжения, - НКРЭКУ - Цензор.НЕТ 8070
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29.09.2020 22:40 Відповісти
Если Порох остался бы президентом, вообще капец был бы.
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29.09.2020 23:01 Відповісти
75% процентов своей мизерной пенсии, а не 25%"от дохода"( не надо путать с доходом, пенсия-это не доход, а социальная выплата от государства), которая в два раза ниже от прожиточного минимума.
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29.09.2020 23:00 Відповісти
вот вам роттердамчики, рыжие гудки и вся олигархическая шваль захватившая недра и энергетику и обложившую нас всех данью.
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30.09.2020 00:13 Відповісти
73% , радуйтесь !!!!
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30.09.2020 00:14 Відповісти
Сколько можно про субсидии трындеть! По большому счёту, там столько препонов, что её получить невозможно! А если получишь то ещё и должен будешь возвращать!
Пример: У дочки прописанной и живущей в другом городе, есть к примеру муж, так если его доход, сложить с твоей пенсией, то .... хер тебе, и 2 минималки в +, за то что жена не стоит на бирже труда холопом. А в ответ от "работников" , возьмите в опекунство бабушку , или инвалида, оформите опекунство и тогда...., мы вам 200гр скомпенсируем, чтобы олегархи не пострадали.
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30.09.2020 01:42 Відповісти
Счета за коммуналку постоянно растут.... А платежи по этим счетам скоро совсем прекратятся....Только полный кретин будет подыхать с голоду, оплачивая раздутые, преступные, фальшивые счета... Может нам стОит общими усилиями "подкорректировать" рентабельность монополий, обдирающих нас?
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30.09.2020 06:04 Відповісти
''При цьому частка витрат на електричну енергію в середньомісячний дохід домогосподарства в Україні становить 1,2%, що в три рази нижче, ніж відповідний показник в країнах Центрально-Східної''------вчора сусідка віддала мені електрочайник,який їй подарували 10 років тому.Вона ним не користувалася.Економе електрику. На ніч обкладається бутилками з гарячою водою,спить вдягнута. Невже мешканці в країнах Центрально-Східної'' так само економлять?
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30.09.2020 06:41 Відповісти
ТАК НАГЛО БРЕХАТЬ МОГУТ ЗЕЛЕНЫЕ НЕДОНОСКИ! У МАМЫ ДВЕ ЧЕТЫРЕСТА ПЕНСИЯ,И МЫ ПОЛНОСТЬЮ ОПЛАЧИВАЕМ ЕЙ И КОМУНАЛКУ И КВАРТПЛАТУ И ОДЕВАЕМ И ОБУВАЕМ И КОРМИМ! А СТАЖ У НЕЕ 45 ЛЕТ!
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30.09.2020 09:07 Відповісти
Позовите Азарова, спеца по пенсионерам. Он расскажет как надо наевшись капусты помахать лопатой и согреться.
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30.09.2020 09:21 Відповісти
 
 