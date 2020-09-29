Люди похилого віку в Україні витрачають близько 25% доходів на оплату послуг теплопостачання, - НКРЕКП

На послуги постачання теплової енергії домогосподарства витрачають 11% середньомісячного доходу, а особи похилого віку - близько 25%.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

"За результатами проведеного аналізу, НКРЕКП бачить, що однією з основних проблем для вразливих верств населення є доступність комунальних послуг. На сьогодні частка витрат на послуги постачання теплової енергії від середньомісячного доходу домогосподарства становить 11 %, в той час як для людей похилого віку такий показник становить близько 25 %, що є критично високим рівнем", - говориться в повідомленні.

Регулятор зауважує, що крім субсидій, для зниження фінансового тягаря необхідне впровадження заходів з енергоефективності як з боку населення так і ліцензіатів НКРЕКП, налагодження комунікації між надавачем комунальної послуги та споживачем.

При цьому частка витрат на електричну енергію в середньомісячний дохід домогосподарства в Україні становить 1,2%, що в три рази нижче, ніж відповідний показник в країнах Центрально-Східної Європи.

"З метою забезпечення додаткового соціального захисту малозабезпечених верств населення, для індивідуальних побутових споживачів було передбачено систему блочних тарифів на електричну енергію, що надала можливість населенню контролювати обсяги споживання електричної енергії (економно її споживаючи) для власних побутових потреб у квартирах та приватних житлових будинках 0,9/1,68 грн з ПДВ за 1 кВТ год", - нагадали в НКРЕКП.