Меру Умані Цебрію дозволили повторно зареєструватися для участі в місцевих виборах, - ЦВК

Центральная виборча комісія скасувала постанову Уманського тервиборчкому, який відмовив у реєстрації діючому міському голові та кандидату на пост мера Умані Олександру Цебрію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦВК. Комісія розглянула скаргу Черкаської обласної організації партії Пропозиція, яка просила скасувати постанову тервиборчкому. Політсила просила визнати протиправною бездіяльність Уманського тервиборчкому, яка не повідомила про неточності в документах, поданих Цебрієм. ЦВК відмовила в задоволенні цієї частини скарги.

Водночас Центрвиборчком встановив, що порушення, на підставі яких діючому меру відмовили в реєстрації, - це неточності в поданих документах. Комісія вирішила, що ці неточності не заважають розумінню даних, тому їх можна усунути в порядку, визначеному Виборчим кодексом.

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"Такі недоліки не можуть вважатися підставою для відмови в реєстрації кандидата на посаду міського голови. Тому Комісія скасувала постанову Уманської міської ТВК від 25 вересня 2020 року Про відмову в реєстрації кандидата на посаду Уманського міського голови Уманського району Черкаської області Цебрія Олександра Володимировича, 04.06.1974 року народження, висунутого Черкаською обласною організацією політичної партії Пропозиція на перших виборах депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року", - сказано в повідомленні ЦВК.

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Також міський тервиборчком зобов'язали до 21:00 30 вересня повторно розглянути документи Цебрія і повідомити про прийняте рішення.

26 вересня Олександр Цебрій заявив, що його позбавили можливості балотуватися на пост мера Умані на виборах 25 жовтня. Водночас двом його повним тезкам, які нещодавно змінили імена, дозволили брати участь у передвиборчій гонці.