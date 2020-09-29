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Новини Місцеві вибори-2020
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Меру Умані Цебрію дозволили повторно зареєструватися для участі в місцевих виборах, - ЦВК

Меру Умані Цебрію дозволили повторно зареєструватися для участі в місцевих виборах, - ЦВК

Центральная виборча комісія скасувала постанову Уманського тервиборчкому, який відмовив у реєстрації діючому міському голові та кандидату на пост мера Умані Олександру Цебрію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦВК. Комісія розглянула скаргу Черкаської обласної організації партії Пропозиція, яка просила скасувати постанову тервиборчкому. Політсила просила визнати протиправною бездіяльність Уманського тервиборчкому, яка не повідомила про неточності в документах, поданих Цебрієм. ЦВК відмовила в задоволенні цієї частини скарги.

Водночас Центрвиборчком встановив, що порушення, на підставі яких діючому меру відмовили в реєстрації, - це неточності в поданих документах. Комісія вирішила, що ці неточності не заважають розумінню даних, тому їх можна усунути в порядку, визначеному Виборчим кодексом.

Читайте також: "Слуги народу" разом із "За майбутнє" скупили квоти інших політичних сил у ТВК Умані, - мер Цебрій

"Такі недоліки не можуть вважатися підставою для відмови в реєстрації кандидата на посаду міського голови. Тому Комісія скасувала постанову Уманської міської ТВК від 25 вересня 2020 року Про відмову в реєстрації кандидата на посаду Уманського міського голови Уманського району Черкаської області Цебрія Олександра Володимировича, 04.06.1974 року народження, висунутого Черкаською обласною організацією політичної партії Пропозиція на перших виборах депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року", - сказано в повідомленні ЦВК.

Також читайте: Мер Умані Цебрій, якого не пустили на місцеві вибори: Мені натякали на неприємності, якщо я не відмовлюся від вимоги до ОП і "Слуги народу" не пускати в місто хасидів

Також міський тервиборчком зобов'язали до 21:00 30 вересня повторно розглянути документи Цебрія і повідомити про прийняте рішення.

26 вересня Олександр Цебрій заявив, що його позбавили можливості балотуватися на пост мера Умані на виборах 25 жовтня. Водночас двом його повним тезкам, які нещодавно змінили імена, дозволили брати участь у передвиборчій гонці.

Автор: 

місцеві вибори (1366) Умань (243) Цебрій Олександр (23)


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Топ коментарі
+6
Мэру Умани Цебрию разрешили повторно зарегистрироваться для участия в местных выборах, - ЦИК - Цензор.НЕТ 121
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29.09.2020 22:16
+4
Можешь тоже пропиарится, там места полно.
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29.09.2020 22:44
+3
Злочинне рішення терізбіркому показує що почались махінації та маніпуляції і тому терізбірком має бути розпущений і набраний заново, а минулий склад терізбіркому має йти під суд за неправомірні рішення!
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29.09.2020 22:25
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Потом еще раз разрешили, и еще раз пока он сам их не послал.
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29.09.2020 22:15 Відповісти
Злочинне рішення терізбіркому показує що почались махінації та маніпуляції і тому терізбірком має бути розпущений і набраний заново, а минулий склад терізбіркому має йти під суд за неправомірні рішення!
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29.09.2020 22:25 Відповісти
Згоден.
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29.09.2020 22:43 Відповісти
Мэру Умани Цебрию разрешили повторно зарегистрироваться для участия в местных выборах, - ЦИК - Цензор.НЕТ 121
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29.09.2020 22:16 Відповісти
Пиар хорошая штука.
Одну ночь переночевал под офисом Зеленого и засветился. Теперь его нельзя просто так взять и отцепить от выборов...
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29.09.2020 22:25 Відповісти
Можешь тоже пропиарится, там места полно.
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29.09.2020 22:44 Відповісти
Таки да, зелена сопля проффесор піару.
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29.09.2020 22:45 Відповісти
Дуже нагадує парламентські вибори 2012. По ряду округів проукраїнських кандидатів не реєстрували, а по кількох (близько 10) в результаті спроб викидів, псування чи викрадення урн з бюлетенями, вибори оголошували недійсними і переможця не оголошували. Ясна річ, там перемагали проукраїнські кандидати. По пам'яті можу згадати округи Корнацького і Левченка
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29.09.2020 22:48 Відповісти
и через полтора года Янукович оказался в Ростове
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30.09.2020 00:42 Відповісти
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29.09.2020 22:55 Відповісти
ну а кому нужен Майдан в Умани? если снимите Цебрия, больше никаких хасидов на могиле цадика в Умани не будет, а будет кровь и насилие, местные жители глав-еврею такого не простят. поэтому нужно разобраться, кто подсказал зеленскому такое интересное решение - повторная регистрация - и назначить этого человека главой ОПы
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29.09.2020 23:57 Відповісти
они есть и будут. независимо ни от того, кто дальше тут "править" будет, это уже их город.
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30.09.2020 07:49 Відповісти
Ну, хоть это отбил. Но зелёные уже знают, как его сбить на дистанции. Готовься!
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30.09.2020 13:17 Відповісти
 
 