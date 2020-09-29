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Нацрада реформ на чолі із Зеленським обговорила реформи ДАБІ, надрокористування та підключення споживачів до електромереж, - ОП. ФОТО

В межах робочої поїздки до Вінницької області президент України Володимир Зеленський провів засідання Національної ради реформ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Нацрада реформ на чолі із Зеленським обговорила реформи ДАБІ, надрокористування та підключення споживачів до електромереж, - ОП 01

"Попри труднощі та виклики сьогодення, ми бачимо безпрецедентні можливості для розвитку нової, відкритої, по-європейськи ефективної держави та зміцнення економіки. Ми маємо не уникати проблем, а намагатися їх вирішити, як би складно це не було, і проекти, запропоновані на Національній раді реформ, показують, що можливо багато змінити, крок за кроком полегшити життя бізнесу – підприємцям, що творять економіку держави", – наголосив Зеленський.

Учасники засідання сфокусувалися на обговоренні трьох реформ: Державної архітектурно-будівельної інспекції, надрокористування та приєднання споживачів до електромереж.

"Кожна з цих речей, якщо вони будуть ухвалені, спростить, додасть кілька відсотків економічного зростання й полегшить життя для звичайних людей, а також для учасників ринку", – зазначив голова Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі.

Це – друге засідання Національної ради реформ. За результатами першого Володимир Зеленський підписав законопроект "Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями" та відповідні зміни до Податкового й Митного кодексів. Верховна Рада вже розглянула його в першому читанні, наразі проект закону опрацьовується в комітеті до другого читання.

Автор: 

Зеленський Володимир (24263) Саакашвілі Міхеіл (2155) Національна рада реформ (54) Шмигаль Денис (4635)


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Топ коментарі
+3
Нацсовет реформ во главе с Зеленским обсудил реформы ГАСИ, недропользования и подключения потребителей к электросетям, - ОП - Цензор.НЕТ 3955
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29.09.2020 22:26
+2
А що там Карлсон? Пів року вже реформи впроваджує.
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29.09.2020 22:18
+1
Талькова згадав.

Мы бы - каждый, кто чем, выражал благодарность:

Молотилкой - колхозник, рабочий - ключом,

Враг народа - киркою, протезом - "афганец",

Ну а я б кой-кому засветил кирпичом.
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29.09.2020 22:29
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А що там Карлсон? Пів року вже реформи впроваджує.
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29.09.2020 22:18 Відповісти
Нацсовет реформ во главе с Зеленским обсудил реформы ГАСИ, недропользования и подключения потребителей к электросетям, - ОП - Цензор.НЕТ 8446
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29.09.2020 23:00 Відповісти
Нацсовет реформ во главе с Зеленским обсудил реформы ГАСИ, недропользования и подключения потребителей к электросетям, - ОП - Цензор.НЕТ 3955
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29.09.2020 22:26 Відповісти
Талькова згадав.

Мы бы - каждый, кто чем, выражал благодарность:

Молотилкой - колхозник, рабочий - ключом,

Враг народа - киркою, протезом - "афганец",

Ну а я б кой-кому засветил кирпичом.
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29.09.2020 22:29 Відповісти
"Несмотря на трудности и вызовы, мы видим беспрецедентные возможности для развития нового, открытого, по-европейски эффективного государства и укрепления экономики. Источник: https://censor.net/ru/n3221902
Например, переселившись в Кончу-Заспу была решена проблема не эффективного использования собственного жилья, и очень эффективного за счет государства.
Также президент отметил беспрецедентные возможности для депутатов фракции СРуН (слуга рузького народа) использовать мандат в корыстных целях.
Так же было отмечены растущие возможности поддутых внучек через дедушек сдавать интересы Украины.
Посиделки закончились фуршетом. Ура, товарищи.
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29.09.2020 22:28 Відповісти
Такое ощущение, будто речь Леонида Ильича на съезде партии прочитал.
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29.09.2020 22:55 Відповісти
Участники заседания сфокусировались на обсуждении трех реформ: Государственной электро-строительной инспекции, архитектуропользовании и присоединения потребителей к недрам
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29.09.2020 23:17 Відповісти
Блазень собрал в 95 балаган все антиукраинское, самое мерзкое и ничтожное в Украине, он видимо забывает, что он ассоциируется с еврейством, значит рикошетом возрождает антисемитизм, и это уже чувствуется в воздухе, но не все ж евреи негодяи, большинство нормальные, толлерантные, с европейским складом ума, но как говорят, одна поганая овца все стадо может испортить.
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29.09.2020 23:27 Відповісти
Нацсовет реформ во главе с Зеленским обсудил реформы ГАСИ, недропользования и подключения потребителей к электросетям, - ОП - Цензор.НЕТ 4568
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29.09.2020 23:49 Відповісти
Самая главная необходимая реформа, которая может наполнить бюджет, решить многие проблемы- это реформа таможни. Но таможню именно не трогают.

Хотя эти реформы тоже нужны, но они не такие злободневные
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30.09.2020 07:15 Відповісти
 
 