Нацрада реформ на чолі із Зеленським обговорила реформи ДАБІ, надрокористування та підключення споживачів до електромереж, - ОП. ФОТО

В межах робочої поїздки до Вінницької області президент України Володимир Зеленський провів засідання Національної ради реформ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Попри труднощі та виклики сьогодення, ми бачимо безпрецедентні можливості для розвитку нової, відкритої, по-європейськи ефективної держави та зміцнення економіки. Ми маємо не уникати проблем, а намагатися їх вирішити, як би складно це не було, і проекти, запропоновані на Національній раді реформ, показують, що можливо багато змінити, крок за кроком полегшити життя бізнесу – підприємцям, що творять економіку держави", – наголосив Зеленський.

Учасники засідання сфокусувалися на обговоренні трьох реформ: Державної архітектурно-будівельної інспекції, надрокористування та приєднання споживачів до електромереж.

"Кожна з цих речей, якщо вони будуть ухвалені, спростить, додасть кілька відсотків економічного зростання й полегшить життя для звичайних людей, а також для учасників ринку", – зазначив голова Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі.

Це – друге засідання Національної ради реформ. За результатами першого Володимир Зеленський підписав законопроект "Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями" та відповідні зміни до Податкового й Митного кодексів. Верховна Рада вже розглянула його в першому читанні, наразі проект закону опрацьовується в комітеті до другого читання.