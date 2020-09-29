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Новини Українські заручники в РФ Репресії в окупованому Криму
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Засуджений у "справі українських диверсантів" Бессарабов не може виплатити призначений судом штраф і дуже чекає обміну, - адвокат Легостов

Засуджений у

Адвокат Сергій Легостов відвідав в ІК-11 села Кочубеївське Ставропольського краю політв'язня Олексія Бессарабова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Кримську солідарність, з нього, за постановою суду, хочуть стягнути штраф у розмірі 300 тисяч рублів.

"Можливості сплатити штраф 300 тисяч рублів у нього самого (в колонії. - Ред.) немає, рідні цього зробити теж не можуть, у нього старенька мати пенсіонерка", - прокоментував Легостов.

Він уточнив, що у Бессарабова мати-пенсіонерка, а малолітня дитина хвора від народження і потребує постійного лікування.

За словами адвоката, його підзахисний передав подяку за надану йому допомогу Генконсульства України в Ростові-на-Дону і МЗС. Він сподівається, що держава вживе відповідних заходів для його повернення і звільнення з неволі.

"Сподівається на обмін і на швидкі дії посадових осіб України на переговорах в обмінних процесах", - сказав Легостов.

Нагадаємо, жителі Севастополя Володимир Дудка та Олексій Бессарабов були затримані ФСБ в окупованому Криму в листопаді 2016 року.

За версією слідства, Дудка і Бессарабов були учасниками диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Українська сторона заперечує приналежність засуджених до силових структур країни. Самі обвинувачені свою вину не визнають і вважають кримінальну справу сфабрикованою. Зокрема, захист так званих "диверсантів" стверджує, що сім-картки, які вилучили у них під час обшуку, виходячи з білінгу, раніше використовувалися біля будівель, що належать ФСБ Росії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Верховний суд РФ залишив без змін вирок українським політв'язням Дудці і Бессарабову. ФОТО

4 квітня 2019 року підконтрольний Росії "Севастопольський міський суд" засудив їх до 14 років ув'язнення кожного. Потім Володимира Дудку та Олексія Бессарабова етапували з СІЗО "Матроська тиша" у Москві в невідомому напрямку.

Адвокатка Оксана Железняк 26 листопада сказала, що Володимира Дудку та Олексія Бессарабова, швидше за все, етапують в сусідню Росію.

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адвокат (939) політв’язні (1357) Бессарабов Олексій (17)


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Не, ну 300 тыщ. деревянных насобирать можно, а как быть с 14 годами колонии?
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29.09.2020 22:32 Відповісти
Петр Алексеевич у нас патриот пусть заплатит, даст Бог выздоровеет, ну не от Коломойского же ждать помощи, какому-то простому гою. Хотя может кто скинется, но маловероятно,
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29.09.2020 22:33 Відповісти
Если ждет обмена, то зачем платить? Быстрее выпустят? Ага...
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29.09.2020 23:23 Відповісти
путлер обещал вместе с зе и татар осводить , а воз и нине там, вот удивительно татари настоящие ,хозяева крима , апомните как , говорил путлер ,,,наконец крим вернулся в родную гавань ти деятель ,историю учи ,умник монгольский ,а вед крим то коренних татарцев,,
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30.09.2020 11:30 Відповісти
 
 