Засуджений у "справі українських диверсантів" Бессарабов не може виплатити призначений судом штраф і дуже чекає обміну, - адвокат Легостов

Адвокат Сергій Легостов відвідав в ІК-11 села Кочубеївське Ставропольського краю політв'язня Олексія Бессарабова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Кримську солідарність, з нього, за постановою суду, хочуть стягнути штраф у розмірі 300 тисяч рублів.

"Можливості сплатити штраф 300 тисяч рублів у нього самого (в колонії. - Ред.) немає, рідні цього зробити теж не можуть, у нього старенька мати пенсіонерка", - прокоментував Легостов.

Він уточнив, що у Бессарабова мати-пенсіонерка, а малолітня дитина хвора від народження і потребує постійного лікування.

За словами адвоката, його підзахисний передав подяку за надану йому допомогу Генконсульства України в Ростові-на-Дону і МЗС. Він сподівається, що держава вживе відповідних заходів для його повернення і звільнення з неволі.

"Сподівається на обмін і на швидкі дії посадових осіб України на переговорах в обмінних процесах", - сказав Легостов.

Нагадаємо, жителі Севастополя Володимир Дудка та Олексій Бессарабов були затримані ФСБ в окупованому Криму в листопаді 2016 року.

За версією слідства, Дудка і Бессарабов були учасниками диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Українська сторона заперечує приналежність засуджених до силових структур країни. Самі обвинувачені свою вину не визнають і вважають кримінальну справу сфабрикованою. Зокрема, захист так званих "диверсантів" стверджує, що сім-картки, які вилучили у них під час обшуку, виходячи з білінгу, раніше використовувалися біля будівель, що належать ФСБ Росії.

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4 квітня 2019 року підконтрольний Росії "Севастопольський міський суд" засудив їх до 14 років ув'язнення кожного. Потім Володимира Дудку та Олексія Бессарабова етапували з СІЗО "Матроська тиша" у Москві в невідомому напрямку.

Адвокатка Оксана Железняк 26 листопада сказала, що Володимира Дудку та Олексія Бессарабова, швидше за все, етапують в сусідню Росію.