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Зеленський створив Координаційну раду з вирішення проблем у сфері містобудування

Зеленський створив Координаційну раду з вирішення проблем у сфері містобудування

Президент України Володимир Зеленський 29 вересня підписав указ про створення Координаційної ради з вирішення проблемних питань у сфері містобудування.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

Метою цього дорадчого органу при президенті України буде створення належних умов для реалізації права громадян на житло, напрацювання ефективних механізмів захисту прав інвесторів і забудовників об’єктів житлового будівництва та інших об’єктів містобудування.

Основними завданнями Координаційної ради будуть:

  • вивчення проблемних питань, що виникають під час реалізації права громадян на житло, забезпеченні прав інвесторів і забудовників об'єктів житлового будівництва та інших об'єктів містобудування, встановлення передумов їх виникнення;
  • системний аналіз практики реалізації державної політики у сфері містобудування;
  • моніторинг стану виконання актів законодавства у сфері містобудування;
  • вироблення пропозицій президенту України щодо стимулювання і розвитку інвестиційної діяльності у сфері містобудування; впровадження ефективних механізмів захисту прав інвесторів і забудовників об'єктів житлового будівництва та інших об'єктів містобудування; вирішення проблемних питань у сфері містобудування.

Автор: 

Зеленський Володимир (24263) будівництво (3029)


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Топ коментарі
+9
Зеленский создал Координационный совет по решению проблем в сфере градостроительства - Цензор.НЕТ 7637
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29.09.2020 22:43
+8
І тут бере все під свій особистий контроль. Очікуйте біди.
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29.09.2020 22:43
+7
настал черед градостроителей...

Зеленский создал Координационный совет по решению проблем в сфере градостроительства - Цензор.НЕТ 7986
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29.09.2020 22:43
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Шо, опять? Решение жилищной проблемы к 2100 году?
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29.09.2020 22:42 Відповісти
Нашими темпами, до 2050 прогнозують мінус 8 мільйонів неселення. До 2100 як раз залишиться мільйонів 20-25.
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29.09.2020 22:45 Відповісти
І тут бере все під свій особистий контроль. Очікуйте біди.
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29.09.2020 22:43 Відповісти
А по закупівлі Кличком дизельних тролейбусів не створив? То, що Верещучка тоді бреше чи вона дурепа?
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29.09.2020 22:43 Відповісти
и дурепа,и брэшэ 2в1
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29.09.2020 22:44 Відповісти
на кожний закуплений Кличком дизельний тролейбус
свій координаційний - от всі зелені, хто ще не напхався,
і будуть при ділі.
хоч би раз в житті те дизельне електофіковане чудовисько на дротах пабачіти...
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29.09.2020 23:08 Відповісти
настал черед градостроителей...

Зеленский создал Координационный совет по решению проблем в сфере градостроительства - Цензор.НЕТ 7986
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29.09.2020 22:43 Відповісти
Висмоктали всю Бубачку.
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29.09.2020 22:59 Відповісти
Зеленский создал Координационный совет по решению проблем в сфере градостроительства - Цензор.НЕТ 7637
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29.09.2020 22:43 Відповісти
зюзя, подавай у відставку, містобудівництво ще можна врятувати!
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29.09.2020 22:45 Відповісти
Не для того він прийшов шоб щось рятувати.
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29.09.2020 22:52 Відповісти
ВСК по вагнеровцам создай, сцыкло!
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29.09.2020 22:50 Відповісти
Зеленский создал Координационный совет по решению проблем в сфере градостроительства - Цензор.НЕТ 7255
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29.09.2020 22:50 Відповісти
Упоротим зебілам про це казали ще 1.5 роки тому.
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29.09.2020 22:54 Відповісти
Задаю запитання яке задавали зебіли. Це перемога?
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29.09.2020 22:57 Відповісти
про Зелю-чудовий комент...респект..!
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29.09.2020 22:58 Відповісти
Володя, начни с Непопа и Кличко и Киев будет твой!!!!!!!
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29.09.2020 23:20 Відповісти
Ага, бери рояль иди к Кличку 🤡
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30.09.2020 06:46 Відповісти
верное решение.
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29.09.2020 23:52 Відповісти
Зевова , разберись !!!!
Следом за казахским вором-"реформатором", жирный поц Саакашвили притянул в Украину ещё одного вора
Направление грузовых перевозок Укрзализныци, возглавит соратник Саакашвили, Ираклий Эзугбая.
Он - бывший глава Грузинской железной дороги.
На Родине, в Грузии, его обвиняют в разворовывании 40 млн. долларов !!
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29.09.2020 23:54 Відповісти
вспомнилась горбачевская "Жилищная программа" - "К 2000-му году в СССР каждый гражданин будет обеспечен жильем"
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30.09.2020 00:05 Відповісти
Трамп в дебатах его клоуном назвал... вот такое отношение к этому....
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30.09.2020 08:26 Відповісти
Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать, кто не заховался, - я не виноват.
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30.09.2020 09:29 Відповісти
 
 