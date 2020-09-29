Зеленський створив Координаційну раду з вирішення проблем у сфері містобудування
Президент України Володимир Зеленський 29 вересня підписав указ про створення Координаційної ради з вирішення проблемних питань у сфері містобудування.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.
Метою цього дорадчого органу при президенті України буде створення належних умов для реалізації права громадян на житло, напрацювання ефективних механізмів захисту прав інвесторів і забудовників об’єктів житлового будівництва та інших об’єктів містобудування.
Основними завданнями Координаційної ради будуть:
- вивчення проблемних питань, що виникають під час реалізації права громадян на житло, забезпеченні прав інвесторів і забудовників об'єктів житлового будівництва та інших об'єктів містобудування, встановлення передумов їх виникнення;
- системний аналіз практики реалізації державної політики у сфері містобудування;
- моніторинг стану виконання актів законодавства у сфері містобудування;
- вироблення пропозицій президенту України щодо стимулювання і розвитку інвестиційної діяльності у сфері містобудування; впровадження ефективних механізмів захисту прав інвесторів і забудовників об'єктів житлового будівництва та інших об'єктів містобудування; вирішення проблемних питань у сфері містобудування.
Топ коментарі
+9 Русский Алкаш
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+8 Толик Тигра
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+7 Гыг с Вами
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свій координаційний - от всі зелені, хто ще не напхався,
і будуть при ділі.
хоч би раз в житті те дизельне електофіковане чудовисько на дротах пабачіти...
Следом за казахским вором-"реформатором", жирный поц Саакашвили притянул в Украину ещё одного вора
Направление грузовых перевозок Укрзализныци, возглавит соратник Саакашвили, Ираклий Эзугбая.
Он - бывший глава Грузинской железной дороги.
На Родине, в Грузии, его обвиняют в разворовывании 40 млн. долларов !!