Зеленський створив Координаційну раду з вирішення проблем у сфері містобудування

Президент України Володимир Зеленський 29 вересня підписав указ про створення Координаційної ради з вирішення проблемних питань у сфері містобудування.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

Метою цього дорадчого органу при президенті України буде створення належних умов для реалізації права громадян на житло, напрацювання ефективних механізмів захисту прав інвесторів і забудовників об’єктів житлового будівництва та інших об’єктів містобудування.

Основними завданнями Координаційної ради будуть: