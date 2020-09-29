Страйк на шахтах Криворізького залізорудного комбінату: Під землею залишаються 24 гірники
Всі страйкарі на шахті Криворізького залізорудного комбінату "Батьківщина" піднялися на поверхню.
Про це повідомив у Facebook голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець, інформує Цензор.НЕТ.
"Щойно з Кривого Рогу повідомили, що протестувальники шахти "Батьківщина" в повному складі піднялися на поверхню. Гірники здали лампи, сім'ї зустрічають їх біля шахти", - написав Волинець.
За його словами, меморандум протестувальники не підписали.
Водночас 24 гірники шахти "Жовтнева" залишаються під землею - продовжують протест.
Також Волинець повідомив, що сьогодні зірвалися переговори на КЗРК через "непоступливість адміністрації підприємства".
Підземний протест триває 27 днів.
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Але не спрацювало. І знаєте чому?
Бо у таких космополітів, як Зе, Беня та уся зелена камарілья, батьківщина тільки одна.
Це чоміндан баксюганів або колосальний рахунок у швейцарському банку.
Клав він на рідне місто і на вас, "земляки", хій з причандаллям.
...
І хто ж усе ось оце разом зробив?
Якби таке відбувалось (що важко уявити) на підприємстві Порошенка,то не соромились би.