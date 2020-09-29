Страйк на шахтах Криворізького залізорудного комбінату: Під землею залишаються 24 гірники

Всі страйкарі на шахті Криворізького залізорудного комбінату "Батьківщина" піднялися на поверхню.

Про це повідомив у Facebook голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно з Кривого Рогу повідомили, що протестувальники шахти "Батьківщина" в повному складі піднялися на поверхню. Гірники здали лампи, сім'ї зустрічають їх біля шахти", - написав Волинець.

За його словами, меморандум протестувальники не підписали.

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Водночас 24 гірники шахти "Жовтнева" залишаються під землею - продовжують протест.

Також Волинець повідомив, що сьогодні зірвалися переговори на КЗРК через "непоступливість адміністрації підприємства".

Підземний протест триває 27 днів.

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