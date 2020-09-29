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Страйк на шахтах Криворізького залізорудного комбінату: Під землею залишаються 24 гірники

Страйк на шахтах Криворізького залізорудного комбінату: Під землею залишаються 24 гірники

Всі страйкарі на шахті Криворізького залізорудного комбінату "Батьківщина" піднялися на поверхню.

Про це повідомив у Facebook голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно з Кривого Рогу повідомили, що протестувальники шахти "Батьківщина" в повному складі піднялися на поверхню. Гірники здали лампи, сім'ї зустрічають їх біля шахти", - написав Волинець.

За його словами, меморандум протестувальники не підписали.

Читайте також: Домовитися із шахтарями не вдалося, підприємство готують до зупинки, - заява адміністрації "Кривбасзалізрудком"

Водночас 24 гірники шахти "Жовтнева" залишаються під землею - продовжують протест.

Страйк на шахтах Криворізького залізорудного комбінату: Під землею залишаються 24 гірники 01

Також Волинець повідомив, що сьогодні зірвалися переговори на КЗРК через "непоступливість адміністрації підприємства".

Страйк на шахтах Криворізького залізорудного комбінату: Під землею залишаються 24 гірники 02

Підземний протест триває 27 днів.

Також читайте: Шахтарі у Кривому Розі не домовилися з керівництвом підприємства і повернулися під землю далі страйкувати

Автор: 

страйк (208) Кривий Ріг (1362) шахтарі (538)


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Топ коментарі
+12
лохторат Зе
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29.09.2020 22:46
+7
Забастовка на шахтах Криворожского железорудного комбината: Под землей остаются 24 горняка - Цензор.НЕТ 7043
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29.09.2020 22:47
+6
Нехай тепер сидять там до кінця каденції свого квартального зебіла, 🤣
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29.09.2020 22:52
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лохторат Зе
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29.09.2020 22:46 Відповісти
Нехай тепер сидять там до кінця каденції свого квартального зебіла, 🤣
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29.09.2020 22:52 Відповісти
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29.09.2020 23:59 Відповісти
Забастовка на шахтах Криворожского железорудного комбината: Под землей остаются 24 горняка - Цензор.НЕТ 7043
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29.09.2020 22:47 Відповісти
Ліл. Криворізький лохторат Зе напевно сподівався, що земеля не забуде про "малу батьківщину"...
Але не спрацювало. І знаєте чому?
Бо у таких космополітів, як Зе, Беня та уся зелена камарілья, батьківщина тільки одна.
Це чоміндан баксюганів або колосальний рахунок у швейцарському банку.
Клав він на рідне місто і на вас, "земляки", хій з причандаллям.
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29.09.2020 22:56 Відповісти
Забастовка на шахтах Криворожского железорудного комбината: Под землей остаются 24 горняка - Цензор.НЕТ 6084
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29.09.2020 23:00 Відповісти
Лещч про это не скажет. Как и про покупку у Пинчука колес по завышенной цене,в невероятном количестве.
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29.09.2020 23:05 Відповісти
Ще один "гражданин мира", цей мля точно надихнеться українським патріотизмом і буде робити вах какой патужний реформа, зуб даю.
...
І хто ж усе ось оце разом зробив?
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29.09.2020 23:16 Відповісти
Странная страна Украина. Когда люди действительно борются за свои права это никому не нужно.
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29.09.2020 23:00 Відповісти
А як ти, друже, це зрозумів?))) що саме зараз це боротьба за свої права?))) мені наприклад дивно інше)) навіщо цим недоумкуватим шахтарям треба було одноголосно обирати свого віслюка у президенти країни аби потім сидіти у шахті "борючись за свої права")))))
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30.09.2020 00:06 Відповісти
Буба, ти де, падлюка зелена?! Витягай свій лєхторат з під землі!) Чи свій рейтінг з під плінтусу?) А какая разніца?! Так, зебіл?!
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29.09.2020 23:00 Відповісти
Нафига?...это же не собачка с Уханя...
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29.09.2020 23:01 Відповісти
К своему стыду не знал, что у нас железо ещё добывают в шахтах. Насколько это рентабельно вообще?
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29.09.2020 23:01 Відповісти
Не верь, у вас его добывают из металлолома!
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29.09.2020 23:20 Відповісти
Та вигідно.(Хоча залежить від світових цін на металопрокат,а зараз економічна криза наближається...)https://www.ukrrudprom.com/news/****************************************************************.html Коломойский, Боголюбов и Ахметов вывели из КЖРК через офшоры в 2016 году более 110 млн долларов
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30.09.2020 07:11 Відповісти
А как все начиналось. Хуже не будет, только не Порошенко,он свой,из наротаЗабастовка на шахтах Криворожского железорудного комбината: Под землей остаются 24 горняка - Цензор.НЕТ 6496
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29.09.2020 23:04 Відповісти
Хотят повышения, молодци. Шахта Ахметова.
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29.09.2020 23:22 Відповісти
Так ви вже перемогли! Тепер, коли всі і кожен презеденти,яких ще перемог вам потрібно!?
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29.09.2020 23:22 Відповісти
Та сидите, надо ещё подождать, дать шанс земляку ЗЕбилу))))))
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29.09.2020 23:43 Відповісти
ЗЕ чётко сказал, шо не работает с теми шо под землёй, а токо с теми, шо под куполом цырка! тчк.
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29.09.2020 23:50 Відповісти
А взападло написати,що шахти належать Коломойському,Ахмєтову й Боголюбову ?
Якби таке відбувалось (що важко уявити) на підприємстві Порошенка,то не соромились би.
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30.09.2020 07:05 Відповісти
 
 