Курсанту Золочевському, який вижив у авіакатастрофі Ан-26, дозволили пройтися подвір’ям шпиталю, про виписку ще не йдеться, - мати

Лікарі дозволили В’ячеславу Золочевському коротку прогулянку по подвір’ю військового шпиталю.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла мама курсанта Ірина Золочевська, інформує Цензор.НЕТ.

"Син почувається з кожним днем краще. Його стан стабільний, тому динаміка хороша. Сьогодні лікарі дозволили прогулянку на вулиці, ненадовго, звичайно, бо йому це ще важко, але вже погуляв, трішки пройшовся", - сказала жінка.

За її словами, про виписку ще не йдеться, лікування, зокрема крапельниці, ще продовжуються.

Читайте також: Глава Харківської ОДА Кучер про порятунок курсанта Золочевського: Уламками фюзеляжу прикрило від вогню, і він зміг покинути літак, що палав

"Поки рано говорити. Як загоюватимуться рани, та й загалом стан – дивитимуться лікарі", - зазначила Ірина Золочевська.

Вона додала, що психологічний стан сина наразі складний, бо "це жива, глибока "рана", йому важко".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рятувальники завершили роботи на місці катастрофи АН-26 під Чугуєвом, - МВС

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вузу оприлюднили список загиблих.

Читайте також: У ЗСУ спростували "масові відрахування" із ХНУПС після авіакатастрофи під Чугуєвом: Жоден курсант не виявив бажання

Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.