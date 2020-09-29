Українська делегація на переговорах стосовно Донбасу повинна дотримуватися тільки офіційної позиції держави, - Кравчук, Резніков і Мережко про слова Фокіна

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання конфлікту Леонід Кравчук, перший заступник голови делегації, віцепрем'єр-міністр України Олексій Резніков та народний депутат, заступник голови делегації Олександр Мережко не схвалюють зроблені в парламенті резонансні заяви Вітольда Фокіна щодо конфлікту на Донбасі й анексії Криму та очікують належну оцінку цим заявам.

"Українська делегація в Тристоронній контактній групі з неприємним подивом сприймає повідомлення про резонансні заяви пана Фокіна щодо війни на Донбасі і в Криму, зроблені у Верховній Раді. Пан Фокін як і будь-яка людина має право на власну позицію, якою б дивною вона не здавалася. Але ми разом як делегація України в переговорах у ТКГ маємо дотримуватися виключно офіційної позиції нашої держави навіть тоді, коли не беремо участі в переговорах. Тим більше, що в питаннях про тимчасову окупацію Криму і війни на Донбасі дотримуватися офіційної позиції дуже легко, оскільки офіційна позиція України повністю збігається з правдою про війну", - заяви Кравчука, Рєзнікова і Мережка передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За їхніми словами, завдання, поставлені на переговорах президентом України Володимиром Зеленським, побудовані на розумінні повного контролю Росією тимчасово окупованих територій України, а отже має вирішальний вплив на все, що там відбувається.

"Ми повністю усвідомлюємо, що війну на територію України принесла Росія і її громадяни. Саме тому, наприклад, переговори з нашою участю відбуваються в тристоронньому форматі - Україна, ОБСЄ як посередник і Росія як держава, яка тимчасово окупувала частину нашої території", - зазначили представники ТКГ.

Вони додали, що прагнуть знайти рішення, які дозволять прийти до стійкого миру через абсолютне і довгострокове припинення вогню, звільнення всіх утримуваних осіб, проведення повної деокупації, виведення всіх незаконних збройних формувань і повернення Україні контролю над кордоном з Росією в Донецькій і Луганській областях.

Вони підкреслили, що за всю їхню роботу в Тристоронній контактній групі Фокін жодного разу не висловлював подібних заяв і вони не бачили жодних неприємних дипломатичних несподіванок.

"Вважаємо дивним, що пан Фокін, роблячи такі заяви, не врахував, що його сприйматимуть не просто як громадянина, що висловлює свою точку зору, а як члена української делегації, що представляє державу. Тим більше, розмова відбувалася у Верховній Раді України", - підкреслили очільники ТКГ.

Також вони очікують належної оцінки заяв Фокіна.

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