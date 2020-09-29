УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4998 відвідувачів онлайн
Новини
6 228 118

Українська делегація на переговорах стосовно Донбасу повинна дотримуватися тільки офіційної позиції держави, - Кравчук, Резніков і Мережко про слова Фокіна

Українська делегація на переговорах стосовно Донбасу повинна дотримуватися тільки офіційної позиції держави, - Кравчук, Резніков і Мережко про слова Фокіна

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання конфлікту Леонід Кравчук, перший заступник голови делегації, віцепрем'єр-міністр України Олексій Резніков та народний депутат, заступник голови делегації Олександр Мережко не схвалюють зроблені в парламенті резонансні заяви Вітольда Фокіна щодо конфлікту на Донбасі й анексії Криму та очікують належну оцінку цим заявам.

"Українська делегація в Тристоронній контактній групі з неприємним подивом сприймає повідомлення про резонансні заяви пана Фокіна щодо війни на Донбасі і в Криму, зроблені у Верховній Раді. Пан Фокін як і будь-яка людина має право на власну позицію, якою б дивною вона не здавалася. Але ми разом як делегація України в переговорах у ТКГ маємо дотримуватися виключно офіційної позиції нашої держави навіть тоді, коли не беремо участі в переговорах. Тим більше, що в питаннях про тимчасову окупацію Криму і війни на Донбасі дотримуватися офіційної позиції дуже легко, оскільки офіційна позиція України повністю збігається з правдою про війну", - заяви Кравчука, Рєзнікова і Мережка передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За їхніми словами, завдання, поставлені на переговорах президентом України Володимиром Зеленським, побудовані на розумінні повного контролю Росією тимчасово окупованих територій України, а отже має вирішальний вплив на все, що там відбувається.

"Ми повністю усвідомлюємо, що війну на територію України принесла Росія і її громадяни. Саме тому, наприклад, переговори з нашою участю відбуваються в тристоронньому форматі - Україна, ОБСЄ як посередник і Росія як держава, яка тимчасово окупувала частину нашої території", - зазначили представники ТКГ.

Вони додали, що прагнуть знайти рішення, які дозволять прийти до стійкого миру через абсолютне і довгострокове припинення вогню, звільнення всіх утримуваних осіб, проведення повної деокупації, виведення всіх незаконних збройних формувань і повернення Україні контролю над кордоном з Росією в Донецькій і Луганській областях.

Вони підкреслили, що за всю їхню роботу в Тристоронній контактній групі Фокін жодного разу не висловлював подібних заяв і вони не бачили жодних неприємних дипломатичних несподіванок.

"Вважаємо дивним, що пан Фокін, роблячи такі заяви, не врахував, що його сприйматимуть не просто як громадянина, що висловлює свою точку зору, а як члена української делегації, що представляє державу. Тим більше, розмова відбувалася у Верховній Раді України", - підкреслили очільники ТКГ.

Також вони очікують належної оцінки заяв Фокіна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єрмак: Фокін має залишити тристоронню контактну групу

Автор: 

Кравчук Леонід (546) Фокін Вітольд (98) Тристороння контактна група (827) Резніков Олексій (1446)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+20
а в що саме ти побачив у Зеленського перед виборами, шоб вважати його патріотом України ?
показати весь коментар
29.09.2020 23:33
+20
Так у нас на выборах вроде был один зеленский. Где вы нашли патриота Украины, за которого и проголосовали?
Тот, который сейчас играет роль президента, московский шоумен и полный идиот, который никакой другой кадровой политики и не способен проводить, он же ничего не смыслит в госуправлении.
А где же ваш другой Зеленский, который патриот Украины?
показати весь коментар
29.09.2020 23:33
+19
тому у нас і не вийшло.Як у Польщі.Або Фінляндії.Або країн Балтії.Украинская делегация на переговорах по Донбассу должна придерживаться только официальной позиции государства, - Кравчук, Резников и Мережко о словах Фокина - Цензор.НЕТ 9737
показати весь коментар
29.09.2020 23:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
крапчук,гони шпокина нах.
показати весь коментар
30.09.2020 00:02 Відповісти
Кравчука самого нужно гнать сраной метлой из ТКГ .
показати весь коментар
30.09.2020 05:26 Відповісти
https://twitter.com/KoloradskayaTla
https://twitter.com/KoloradskayaTla

Вася

@KoloradskayaTla

·https://twitter.com/KoloradskayaTla/status/1311041913567547392 32 мин

Старого маразматик Фокина уберут, это понятно. Просто общество тестируют. А Фокин всего лишь выражал мнение Ермака и Зеленского. Это их мысли. Сейчас зелёные твари реализовали сценарий и слоган Враг сейчас в Киеве.
показати весь коментар
30.09.2020 00:07 Відповісти
У нас позиція держави це позиція ЗЕ.
показати весь коментар
30.09.2020 00:08 Відповісти
Залишилося вияснити позицію якої саме держави відображає Зе-чмо, громадянин ерефії і по сумісництву блазень, малограмотний малоросс та посередній провінційний актор.
показати весь коментар
30.09.2020 11:45 Відповісти
Вспоминается тов. Саахов (с лицом Фокина) из фильма "Кавказская пленница", снимающий гвоздику с уха: "Абидна, слюшай! Ничего не сказал, только вошёл!!!"
показати весь коментар
30.09.2020 00:23 Відповісти
Маразматичного дєдулю й завели у мінськ, щоби прибрати, і оголосити, що «курс України незмінний», отримати декілька пунктів рейтингу і продовжувати здавати Україну ворогу
показати весь коментар
30.09.2020 00:40 Відповісти
Два сапога-пара!В нафталин и за поребрик,там пускай поют свои куплеты.
показати весь коментар
30.09.2020 00:56 Відповісти
"...они ожидают надлежащую оценку заявлениям Фокина".

----------------------------------------------------------------------------
Зараз Зеленський вискочить з чорним поясом і відрубає фокіну огірок!
показати весь коментар
30.09.2020 01:34 Відповісти
Якщо попаде по хвостику.
показати весь коментар
30.09.2020 07:43 Відповісти
Такое впечатление, что вся эта ватная Шушера первый раз вобще Фокина услышала.

Типа он уже несколько месяцев не несет эту кремлевскую пургу. Причем не у себя дома, а в прессе.

А раз Фокин уже несколько месяцев нес кремлевкую пургу и ЗЕ с Ермаком никак не реагировали, значит ЗЕ и Ермак разделяют эту точку зрения.

Их беспокоит только то, что украинцы ее не разделяют...
показати весь коментар
30.09.2020 01:50 Відповісти
Старый лис и тут прикрыл свою задницу задницей Фокина . Он ей прикрывался при коммуняках , он ей прикрывается и сейчас . А Фокинской заднице не привыкать . Она терпела и не такое ..Теперь понятно кто разыграл представление в Раде с аплодисментами Кравчуку - иуде .
показати весь коментар
30.09.2020 05:24 Відповісти
До цієї ТКГ групи комунотхорів зелені олігофрени включили ватного скунса руського міра. Тепер його запах заполонив на весь медійний простір.
показати весь коментар
30.09.2020 07:34 Відповісти
сначала этот узколобый кравчук приглашает старого ушлепка в делегацию а теперь ожидает надлежащую оценку
показати весь коментар
30.09.2020 07:45 Відповісти
Дебор! Вот ты пойди и обо всем с Путиным договорись. Раз-два, Путин наделал в штаны и вернул Крым и Донбасс.
показати весь коментар
30.09.2020 11:52 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 