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Позиція України щодо російської агресії на Донбасі незмінна, - заступниця голови фракції "СН" Кравчук

Позиція України щодо російської агресії на Донбасі незмінна, - заступниця голови фракції

Офіційна позиція України щодо російської агресії на Донбасі й анексії Криму незмінна, заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

"Заяви Вітольда Фокіна це не новий курс України, а його приватна думка. Офіційна позиція держави не змінилася: Росія – агресор, який розпочав цю війну, захопивши Крим, а потім і частину Донбасу", - написала Кравчук.

Вона висловила здивування, що заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі Фокін, представляючи державу, не висловив цю позицію чітко.

Також Крачук зазначила, що думка Фокіна в переговорах ТКГ жодного разу не отримала особливого вираження.

Також читайте: Українська делегація на переговорах стосовно Донбасу повинна дотримуватися тільки офіційної позиції держави, - Кравчук, Резніков і Мережко про слова Фокіна

"Він завжди працював разом з усією делегацією, наскільки це було потрібно, та в межах тих завдань, які виконує наша делегація згідно з інтересами України", - написала заступниця голови фракції.

Політик нагадала, що позиції глав делегації в ТКГ Леоніда Кравчука і Олексія Рєзнікова загальновідомі й відповідають офіційній позиції держави.

Крім того, Кравчук повідомила про своє входження до складу депутатської групи "Шлях додому", яка займатиметься прямою комунікацією депутатів із Кравчуком і Резніковим. "Відтепер ми матимемо можливість поставити керівництву ТКГ прямі запитання та отримати на них відповіді, а не лише обмінюватися медійними заявами", - наголосила вона.

Читайте також: Єрмак: Фокін має залишити тристоронню контактну групу

Автор: 

Фокін Вітольд (98) Донбас (22356) Кравчук Євгенія (375)


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Топ коментарі
+18
"Заявления Витольда Фокина это не новый курс Украины, а его частное мнение". Вы уже всех за зебилов держите? частное мнение может иметь Вася и Паша из соседнего подьезда а Фокин представитель переговорной группы все сказаное им имеет официальную позицию от Украины завтра говорящая лошадь скажет "даже сам Фокин участник признал что нет рос войск" тем самым усугубит переговоры увельнуть не получится списывая на частное мнение и вы зебилы это прекрасно знаете Зебил называющий "тасторона" тоже частное мнение? а Украина сама по себе?
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30.09.2020 00:02
+12
Оцените весь сюр и анекдотизм происходящего.
Фокин:
- Это Украина напала на россию.
Зеленые:
- Это его личное мнение!
Фокин:
- Я видел мальчика в трусиках.
Зеленые:
- Это его личное мнение!
Фокин:
- Диспетчер Карлос не врет.
Зеленые:
- Это его личное мнение!
Фокин:
- Я на вас на всех плевал.
Зеленые:
- Это его личное мнение!

Зеленые, вы выглядите какими-то карикатурно умственно убогими, а если добавить еще вашу завышенную самооценку и тягу к клептомании, то картинка становится вообще гротескной. Гляньте на себя со стороны, это какое-то позорище.
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30.09.2020 01:46
+9
Ну как минимум один раз у них уже получилось, "на-бать", ведь их же "избрали". Не будьте наивными, получится еще не раз
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30.09.2020 01:05
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А по Крыму как отдаём за разрушенный Донбасс ?
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29.09.2020 23:55 Відповісти
По Крыму команды не было.https://images.cnscdn.com/images/4/d/5/9/4d5902339413c53edb88ebe4731f37f9/original.jpg
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29.09.2020 23:56 Відповісти
А кто же Вам всем свечи вставили в одно место что Вы так дружно запели хором

очередной обсерос Сн и правящей шушеры
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29.09.2020 23:56 Відповісти
Нефтегазовая компания Total спрогнозировала конец нефтяной эпохи

Давайте выпьем за Россию не чокаясь! 😂😂😂😂😂

https://charter97.org/ru/news/2020/9/29/395104/
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30.09.2020 00:01 Відповісти
"Заявления Витольда Фокина это не новый курс Украины, а его частное мнение". Вы уже всех за зебилов держите? частное мнение может иметь Вася и Паша из соседнего подьезда а Фокин представитель переговорной группы все сказаное им имеет официальную позицию от Украины завтра говорящая лошадь скажет "даже сам Фокин участник признал что нет рос войск" тем самым усугубит переговоры увельнуть не получится списывая на частное мнение и вы зебилы это прекрасно знаете Зебил называющий "тасторона" тоже частное мнение? а Украина сама по себе?
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30.09.2020 00:02 Відповісти
"...Фокин представитель переговорной группы..."
официально назначенный ************ и гавнокомандующим Зеленским...
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30.09.2020 07:16 Відповісти
эти зелёные дураки, именующие себя слугами, должны знать одно:
народ не на.бёшь, скоко не пытайся!
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30.09.2020 00:07 Відповісти
Ну как минимум один раз у них уже получилось, "на-бать", ведь их же "избрали". Не будьте наивными, получится еще не раз
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30.09.2020 01:05 Відповісти
а не вы же зебилы впихнули эту вату туда
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30.09.2020 00:10 Відповісти
Крым и Донбасс могут и будут освобождены от захвата кацапией - только вооруженным путём, когда Украина будет полностью к этому готова и политическая ситуация в мире- изменится в её пользу! Поэтому вкладывать в восстановление Донбасса сейчас - никто не будет!
Остальное - заявления и разговоры в пользу бедных и баранов!
Готовиться надо, а не киздеть !
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30.09.2020 00:14 Відповісти
А призначення Зеленським ката Майдана, холуя Портнова Олега Татарова заступником керівника Офісу Президента України - це що, не новий курс?! Зелені покидьки
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30.09.2020 00:21 Відповісти
то есть не стрелять, мосты кацапне строить, отводить и
штрафовать бойцов за ответку кацапне - приказ 330.
и сомений не было, шо не изменилось...
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30.09.2020 00:29 Відповісти
Ну если учесть что зеленский, который как бы является "президентом" назначил фокина в эту группу, но при этом ни разу публично не опроверг его заявления и заявления кравчука... То из этого следует что президент поддерживает их, то есть официальная власть, которая их назначила как минимум не опровергает их назначение.
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30.09.2020 01:03 Відповісти
так все дружно кинулись маразматика выручать, вроде как тренировались
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30.09.2020 01:06 Відповісти
А что делать раз президент молчит, вроде не при делах.
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30.09.2020 07:34 Відповісти
Нужно повторить это еще 10 раз. Вы там что, необучаемые дебилы-мазохисты?
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30.09.2020 01:35 Відповісти
Насколько я помню, Евгения Кравчук для СН - это типа как Мендель для ЗЕ.

Разгребает говно, врет и переворачивает все с ног на голову.

Может Фокина никто не назначал и он сам в ТКГ пролез?
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30.09.2020 01:45 Відповісти
Оцените весь сюр и анекдотизм происходящего.
Фокин:
- Это Украина напала на россию.
Зеленые:
- Это его личное мнение!
Фокин:
- Я видел мальчика в трусиках.
Зеленые:
- Это его личное мнение!
Фокин:
- Диспетчер Карлос не врет.
Зеленые:
- Это его личное мнение!
Фокин:
- Я на вас на всех плевал.
Зеленые:
- Это его личное мнение!

Зеленые, вы выглядите какими-то карикатурно умственно убогими, а если добавить еще вашу завышенную самооценку и тягу к клептомании, то картинка становится вообще гротескной. Гляньте на себя со стороны, это какое-то позорище.
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30.09.2020 01:46 Відповісти
теперь Вова продолжает дело Пети по сливу Украины .
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30.09.2020 05:20 Відповісти
Правда хорошо принять страну, когда все налажено, когда уже есть поддержка Запада, когда армия не в руинах, а хоть немного стоит на ногах, когда в бюджете не 0 гривен, а несколько сотен миллиардов, когда бюджет профицитный, когда куйло вынужденно договариваться потому, что уже санкции прижимают, и главное, не просрать, чтобы тебе не говорили (ЕС не банкомат)
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30.09.2020 05:50 Відповісти
Что налажено?Поддержка Запада -решения Запада.От нас она никак не зависит.Сбили Боинг и они нехотя отреагировали.Сейчас Штаты не хотят северный поток.И т.п.Петя ничего там не наладил.Деньги- кредиты.Армия-совковая.Танки/пушки/автоматы/командование.Что налажено?
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01.10.2020 00:06 Відповісти
Ни малейшей уступки...только войска отвели и запретили стрелять в ответ, и на формулу штангельциркуля согласились, и военных преступников в обмен на таксистов выдали, а так все путем, да, дятелко тупорылое?
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30.09.2020 06:22 Відповісти
тупым чмырям и отвечать нет смысла...
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30.09.2020 07:18 Відповісти
засохни, зебуин! ты здесь один такой !
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30.09.2020 07:35 Відповісти
Кравчук - виродок!
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30.09.2020 05:45 Відповісти
А мир в глазах *****, кто увидел ,пусть Поц Зеленский потрудиться объяснить 😡😡😡
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30.09.2020 05:48 Відповісти
Алексей Чкан Ты чё прикалываешься что ли ,а разведение типа сил ,и уход на другие позиции ,это в каком году ,товарисщ наш Зелёный😠😠😠😠😠
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30.09.2020 05:52 Відповісти
Как не вспомнить по этому поводу слова одной песни - "Тётя Сима не вертите задом, не веритите задом вам гуворят."
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30.09.2020 07:32 Відповісти
Члены украинской делегации в ТКГ уже не будут комментировать ход переговоров.
Трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу назначат спикера, который будет озвучивать официальную позицию Украины.
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30.09.2020 08:01 Відповісти
Думаю,после этого процесс капитуляции будет проходить более в спокойном русле.
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30.09.2020 08:02 Відповісти
с факиным не прокатило !
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30.09.2020 08:13 Відповісти
даешь каляна каклету ! потужного миротворца
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30.09.2020 08:15 Відповісти
Так нахера нужен в рабочей группе такой юродивый работник?
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30.09.2020 08:23 Відповісти
факин с личным мнением озвучил скорее всего не только свое личное мнение (вспомните друга презЕдента сивошку и иже с ним) а теперь и коля-котлета с личным отсутствием мозга должен подкрепить-усилить пошатнувшуюся шоу-программу на переговорах ???
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30.09.2020 08:55 Відповісти
Ага будто бы и не было гомосека Сивохо,заявлений Арахамии по даче воды в Крым и маразматика Фокина.Не выйдет у Зюзи столкнуть с насиженных позиций агента росийських спецслужб Порошенко.Как он ,это Порошенко проделал со "свободой".
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30.09.2020 09:20 Відповісти
 
 