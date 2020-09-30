Позиція України щодо російської агресії на Донбасі незмінна, - заступниця голови фракції "СН" Кравчук

Офіційна позиція України щодо російської агресії на Донбасі й анексії Криму незмінна, заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

"Заяви Вітольда Фокіна це не новий курс України, а його приватна думка. Офіційна позиція держави не змінилася: Росія – агресор, який розпочав цю війну, захопивши Крим, а потім і частину Донбасу", - написала Кравчук.

Вона висловила здивування, що заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі Фокін, представляючи державу, не висловив цю позицію чітко.

Також Крачук зазначила, що думка Фокіна в переговорах ТКГ жодного разу не отримала особливого вираження.

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"Він завжди працював разом з усією делегацією, наскільки це було потрібно, та в межах тих завдань, які виконує наша делегація згідно з інтересами України", - написала заступниця голови фракції.

Політик нагадала, що позиції глав делегації в ТКГ Леоніда Кравчука і Олексія Рєзнікова загальновідомі й відповідають офіційній позиції держави.

Крім того, Кравчук повідомила про своє входження до складу депутатської групи "Шлях додому", яка займатиметься прямою комунікацією депутатів із Кравчуком і Резніковим. "Відтепер ми матимемо можливість поставити керівництву ТКГ прямі запитання та отримати на них відповіді, а не лише обмінюватися медійними заявами", - наголосила вона.

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