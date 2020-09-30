Позиція України щодо російської агресії на Донбасі незмінна, - заступниця голови фракції "СН" Кравчук
Офіційна позиція України щодо російської агресії на Донбасі й анексії Криму незмінна, заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.
"Заяви Вітольда Фокіна це не новий курс України, а його приватна думка. Офіційна позиція держави не змінилася: Росія – агресор, який розпочав цю війну, захопивши Крим, а потім і частину Донбасу", - написала Кравчук.
Вона висловила здивування, що заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі Фокін, представляючи державу, не висловив цю позицію чітко.
Також Крачук зазначила, що думка Фокіна в переговорах ТКГ жодного разу не отримала особливого вираження.
"Він завжди працював разом з усією делегацією, наскільки це було потрібно, та в межах тих завдань, які виконує наша делегація згідно з інтересами України", - написала заступниця голови фракції.
Політик нагадала, що позиції глав делегації в ТКГ Леоніда Кравчука і Олексія Рєзнікова загальновідомі й відповідають офіційній позиції держави.
Крім того, Кравчук повідомила про своє входження до складу депутатської групи "Шлях додому", яка займатиметься прямою комунікацією депутатів із Кравчуком і Резніковим. "Відтепер ми матимемо можливість поставити керівництву ТКГ прямі запитання та отримати на них відповіді, а не лише обмінюватися медійними заявами", - наголосила вона.
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очередной обсерос Сн и правящей шушеры
Давайте выпьем за Россию не чокаясь! 😂😂😂😂😂
https://charter97.org/ru/news/2020/9/29/395104/
официально назначенный ************ и гавнокомандующим Зеленским...
народ не на.бёшь, скоко не пытайся!
Остальное - заявления и разговоры в пользу бедных и баранов!
Готовиться надо, а не киздеть !
штрафовать бойцов за ответку кацапне - приказ 330.
и сомений не было, шо не изменилось...
Разгребает говно, врет и переворачивает все с ног на голову.
Может Фокина никто не назначал и он сам в ТКГ пролез?
Фокин:
- Это Украина напала на россию.
Зеленые:
- Это его личное мнение!
Фокин:
- Я видел мальчика в трусиках.
Зеленые:
- Это его личное мнение!
Фокин:
- Диспетчер Карлос не врет.
Зеленые:
- Это его личное мнение!
Фокин:
- Я на вас на всех плевал.
Зеленые:
- Это его личное мнение!
Зеленые, вы выглядите какими-то карикатурно умственно убогими, а если добавить еще вашу завышенную самооценку и тягу к клептомании, то картинка становится вообще гротескной. Гляньте на себя со стороны, это какое-то позорище.
Трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу назначат спикера, который будет озвучивать официальную позицию Украины.