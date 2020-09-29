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"Динамо" розгромило в Києві бельгійський "Гент" і вперше за 4 роки вийшло в груповий етап Ліги Чемпіонів

Київське "Динамо" в матчі-відповіді в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів обіграло бельгійський "Гент" із рахунком 3:0.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Поєдинок відбувся в Києві на НСК "Олімпійський" при порожніх трибунах через пандемію коронавірусу.

Голи у "Динамо" забили: Буяльський, 9, Де Піна, 36 (з пенальті), Родрігес, 49 (з пенальті)

Перший матч у Бельгії завершився перемогою "Динамо" з рахунком 2:1.

Перемігши "Гент" кияни вийшли в основну сітку Ліги чемпіонів УЄФА.

Жеребкування групового турніру Ліги чемпіонів відбудеться 1 жовтня.

Читайте також: Київське "Динамо" на виїзді переграло бельгійський "Гент" у першому матчі раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів

Автор: 

Динамо (238) Ліга чемпіонів (201) футбол (1585)


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Топ коментарі
+10
Дякую олігархам, що я і моя сім'я не має можливості дивитися єврокубки, адже ці трансляції лише на платних каналах, а в моєї родини лишніх грошей не має... Всіх з перемогою. Бельгія наш прямий конкурент в таблиці коефіцієнтів УЄФА
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29.09.2020 23:58
+8
Там Ребров с Ференцварошом куда как больший подвиг совершил!
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30.09.2020 00:43
+7
А ви не думаєте, що багато де по Україні інет слабкий, щоб трансляції дивитися?
Чомусь 10 років тому у нас єврокубки УТ1 показував, який в кожному селі ловить...
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30.09.2020 00:14
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теперь наконец-то будет опыт у Динамо на наивысшем уровне, Луческу почти реабилитирован)
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29.09.2020 23:55 Відповісти
а щас на каком уровне?
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29.09.2020 23:57 Відповісти
а сейчас средний уровень, это не основная сетка Лиги Чемпионов, в которой Динамо отсутствовало 4 года
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30.09.2020 00:01 Відповісти
Дякую олігархам, що я і моя сім'я не має можливості дивитися єврокубки, адже ці трансляції лише на платних каналах, а в моєї родини лишніх грошей не має... Всіх з перемогою. Бельгія наш прямий конкурент в таблиці коефіцієнтів УЄФА
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29.09.2020 23:58 Відповісти
https://www.shara.club/iptv.html

15 гр/м
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30.09.2020 00:00 Відповісти
Так это же целых 15 гривен, у нее нет таких денег
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30.09.2020 00:03 Відповісти
А ви не думаєте, що багато де по Україні інет слабкий, щоб трансляції дивитися?
Чомусь 10 років тому у нас єврокубки УТ1 показував, який в кожному селі ловить...
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30.09.2020 00:14 Відповісти
а вам відомо, що таке кардшейрінг взагалі? Тільки бидло (двоє зверху) будуть бити копитами в груди і вважати, що вони "заробили" на перегляд.
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30.09.2020 02:00 Відповісти
сидеть у ПК полтора часа? такое... с тв на диване удобнее.
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30.09.2020 00:03 Відповісти
зачем у пк? смотри на чем хочешь.хоть в маршрутке на смартфоне.
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30.09.2020 00:06 Відповісти
у тебя что ламповый телевизор?! Интернет не поддерживает?!
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30.09.2020 10:54 Відповісти
Что это за сайт?
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30.09.2020 00:37 Відповісти
iptv и кардшаринг(тарелка)
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30.09.2020 00:39 Відповісти
https://myfootball.top/
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30.09.2020 10:54 Відповісти
http://tv.tivix.co/372-belarus5tv.html я дивлюсь тут
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30.09.2020 00:04 Відповісти
Шотландія обійшла нас в таблиці коеф. УЕФА завдяки вдалій грі Рейнджера, Селтіка, Мотеруєла.. то що і стала нашим прямим конкурентом, але ця таблиця динамічна постійно перераховується, старі матчі 5-річної давнини відкидаються, треба нові очки - перемоги нічиї
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30.09.2020 00:04 Відповісти
100 грн. в місяць Футбол-1 Футбол-2
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30.09.2020 00:06 Відповісти
какие 100гр? ты комент ее читал?
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30.09.2020 00:09 Відповісти
читал и ответил... и тебе повторю 100 грн. в месяц стоит чтобы смотреть футбольные трансляции на этих каналах в пакете ТВ
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30.09.2020 00:10 Відповісти
Це у великих містах, а по селах і малих райцентрах кабельного немає, інет слабкий і ці Футбол-1 Футбол-2 можна дивитися хіба через тарілку...

Мова не про вартість, а про доступність!

10 років тому лігу чемпіонів на загальнодоступному УТ1 показували!
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30.09.2020 00:13 Відповісти
так... це у Києві
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30.09.2020 00:14 Відповісти
розумієш, хто викупить права на трансляцію той і показує... тобто в УТ-1 не стало грошей або їм не дали зазіхати на це
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30.09.2020 00:16 Відповісти
права выкупила рыжая гнида-папучик ривалюции.
и из-за этой скотины все каналы "отдыхают"
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30.09.2020 00:21 Відповісти
ну так выкупить у рыжей гниды надо права на трансляцию, но всё равно транслировать будет лишь один из каналов
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30.09.2020 00:24 Відповісти
один - но общедоступный
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30.09.2020 00:26 Відповісти
да, в цифровом формате или один из социального пакета IPTV, а то я тоже долго искал где глянуть по интернету
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30.09.2020 00:29 Відповісти
У рижого є загальнодоступний ТРК Україна і років 3-4 тому матчі ліги чемпіонів і чемпіонату України показували там. Але потім перестали і перенесли всі матчі на супутникові Футбол 1 і 2...

І тут ж справа не в бабках, а в бажанні монополізувати ринок. Бо якби справа була в бабках, то 30 секунд реклами на ТРК Україна ввечері коштують 50 тис. грн, а на Футбол 1 - 2000 грн (це легко гуглиться). Неважко підрахувати, що за 15 хвилин реклами в перерві всього одного лиш матчу перекривається абонентська плата в 100 грн/місяць для 15 тис. громадян! І це всього за один лиш матч!!!
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30.09.2020 00:35 Відповісти
в нете этого добра валом
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30.09.2020 00:35 Відповісти
не валом.. найди в нете бесплатную ретрансляцию попробуй матча Лиги Чемпионов
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30.09.2020 01:32 Відповісти
www.pimpletv.ru/category/broadcast/football
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30.09.2020 00:36 Відповісти
платно или за томительный процесс регистрации и участия в их проекте
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30.09.2020 01:33 Відповісти
Сначала попробуй,а потом пиши...
Ничего из перечисленного тобой там нет.
sopcast или ace stream поставь(это бесплатные плееры для просмотра)
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30.09.2020 01:59 Відповісти
они проблемно работают и я не хочу их ставить заморачиваться, лишнее нагромождение, я хочу смотреть через браузер в инете, речь об этом была
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30.09.2020 02:08 Відповісти
через тарелку 139гр-7 спорт.каналов
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30.09.2020 00:25 Відповісти
Тарілку ще треба поставити, це теж гроші...

Невже не можна показувати футбол хоча б в Т2? В Т2, якщо що, є можливість вводити платні канали і брати за них гроші...
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30.09.2020 00:45 Відповісти
В т2 "ценовая политика" ахметова не устраивает
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30.09.2020 01:03 Відповісти
Смотри через инет:
http://livetv.sx/ua/
или
https://myfootball.top//
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30.09.2020 00:36 Відповісти
Мы посмотрели сегодня бесплатно по Инету.
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30.09.2020 01:55 Відповісти
Гент, шикарный городок, какие там кварталы в центре с узкими улицами, будете посетите с фотиком, зачем его разгромлять...
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30.09.2020 00:08 Відповісти
это спорт... так надо).. хотя Генту не везло хоть и играл Гент неплохо, вратарь Динамо Бущан все брал, а то мог быть счет и 2:2
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30.09.2020 00:12 Відповісти
Что не говорите но при Луческу появилась стабильность и класс, команда точно знает как играть против каждого соперника, когда включаться, если нужно закрываться и терпеть как было против Шахты в суперкубке, каждый игрок знает как ему двигаться и как ему открываться на поле, то что сделал Мистер за 2 месяца это просто фантастика, без единого трансфера он создал команду, с куча травм вывел команду в ЛЧ, вы посмотрите как прогрессируют Сидорчук, Забарный, Буяльский, Шапаренко... Вы посмотрите как играет Супряга - да это просто фантастика ! Суркис после сегодняшнего матча должен сделать 2-3 трансфера под ЛЧ, время ещё есть. От игры команды получаешь просто удовольствие. (с)
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30.09.2020 00:10 Відповісти
В этом сезоне менты будут чемпионами
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30.09.2020 00:23 Відповісти
должны.. если правда силенок хватит играть на 2 фронта и будут нужные трансферы до ЛЧ .
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30.09.2020 00:27 Відповісти
на чемпионат должно хватить."инвалиды" с лазарета выйдут и хватит...
а на лч,конечно надо прикупить стоящих,а не хлам
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30.09.2020 00:30 Відповісти
у Луческу на просмотре молодые бразильские дарования уже.. в частности из Коринтианса
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30.09.2020 01:35 Відповісти
ну значит скоро будет в ЧУ две базильские команды
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30.09.2020 02:01 Відповісти
о, блін, появився, нарешті, дебітний зебіл, якому я хочу нагадати не першу, і не останню фазу дебілізму: " https://censor.net/ru/user/368908, "при попадании ДК в группу ЛЧ , то автоматом попадает в группу ЛЕ - Ворскла" від https://censor.net/ru/comments/locate/3220961/019214b8-4af3-720a-baac-de88efe4e110"
Де Ворскла, бл?
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30.09.2020 00:47 Відповісти
нда...ворскле надо-было брать кубок
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30.09.2020 01:13 Відповісти
Результат достигнут. Но почивать на лаврах смысла нет. Все таки 2 пенальти из трех голов.. А потом вообще пошло что то странное.. будь поудачливее "Гент" могли реально и забить и не один и не два.. Дальше групповой этап.. а там волки будут не такие, как этот совершенно не похожий на себя распорошенный "Гент".." Динамо" нужно набирать обороты и готовиться к трудной борьбе. Желаю им удачи ( но качество игры пока желает быть лучшей) В общем результат "Шахтер" и "Заря" попадают в группы без отбора, "Динамо" прошла отбор .. Жалко "Десну" которой реально не повезло с жребием и потерей двух основных игроков ушедших в "Зарю" и уехавшего в Бельгию. Иначе могли бы еще побадаться. Ну а по " Колосу" вообще печалька.. Как ребята бились по колено в воде.. жах.. А Селезнев блин, не забил с метра в решающий момент ( подтвердив свое реноме плохого реализатора, по сути не забивного форварда) Ну то вже такЭ !!!
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30.09.2020 00:13 Відповісти
спасибо Колосу хоть за 3 очка в копилку Украины в Еврокубках
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30.09.2020 00:27 Відповісти
Если бы главным тренером "Динамо" Киев был Сергей Ребров, то Динамо по сумме двух матчей разгромило бы Гент 10:0.

Но Суркисам нанять нормального специалиста жалко, лучше забашлять в медиа, чтобы цыгана отмазали, когда он налажает.

А может боятся Суркисы, что Ребров им по *балу даст...

В любом случае, у Суркисов Динамо нужно забирать, для них это уже не футбол, а заработок...
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30.09.2020 00:35 Відповісти
Те, що пішов Ребров, - це величезна помилка Суркісів...
А все через жадність - Ребров пішов, бо Суркіс відмовився виділити гроші на підсилення команди. Тоді якраз пішли Ярмоленко, Драговіч, Велозу і Ребров попросив взяти 2-3 гравців їм на заміну. Ребров не просив збільшити собі зарплату, він про команду думав! І пішов, коли Суркіс не дав гроші на підсилення...
А зараз Ребров феєрично вивів Ференцварош в Лігу чемпіонів. Це крутіше досягнення, ніж у Динамо, бо команда Реброва слабша за своїм складом!
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30.09.2020 00:44 Відповісти
Там Ребров с Ференцварошом куда как больший подвиг совершил!
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30.09.2020 00:43 Відповісти
"Динамо" розгромило в Києві бельгійський "Гент" і вперше за 4 роки вийшло в груповий етап Ліги Чемпіонів - Цензор.НЕТ 4519
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30.09.2020 09:17 Відповісти
А как же "лишь бы не Луческу"? Вот бы и на выборах лишьбынепорошенок можно было нахрен послать. Наголосовали они, а жрать фекалии приходится всем, ***...
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30.09.2020 11:52 Відповісти
3-0 не разгром,а крупный счёт(победа)
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18.02.2021 21:37 Відповісти
 
 