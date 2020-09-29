"Динамо" розгромило в Києві бельгійський "Гент" і вперше за 4 роки вийшло в груповий етап Ліги Чемпіонів

Київське "Динамо" в матчі-відповіді в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів обіграло бельгійський "Гент" із рахунком 3:0.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Поєдинок відбувся в Києві на НСК "Олімпійський" при порожніх трибунах через пандемію коронавірусу.

Голи у "Динамо" забили: Буяльський, 9, Де Піна, 36 (з пенальті), Родрігес, 49 (з пенальті)

Перший матч у Бельгії завершився перемогою "Динамо" з рахунком 2:1.

Перемігши "Гент" кияни вийшли в основну сітку Ліги чемпіонів УЄФА.

Жеребкування групового турніру Ліги чемпіонів відбудеться 1 жовтня.

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