"Динамо" розгромило в Києві бельгійський "Гент" і вперше за 4 роки вийшло в груповий етап Ліги Чемпіонів
Київське "Динамо" в матчі-відповіді в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів обіграло бельгійський "Гент" із рахунком 3:0.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Поєдинок відбувся в Києві на НСК "Олімпійський" при порожніх трибунах через пандемію коронавірусу.
Голи у "Динамо" забили: Буяльський, 9, Де Піна, 36 (з пенальті), Родрігес, 49 (з пенальті)
Перший матч у Бельгії завершився перемогою "Динамо" з рахунком 2:1.
Перемігши "Гент" кияни вийшли в основну сітку Ліги чемпіонів УЄФА.
Жеребкування групового турніру Ліги чемпіонів відбудеться 1 жовтня.
Топ коментарі
+10 Софія Гетьман
показати весь коментар29.09.2020 23:58 Посилання
+8 Старый пионэр
показати весь коментар30.09.2020 00:43 Посилання
+7 Ned Stark
показати весь коментар30.09.2020 00:14 Посилання
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15 гр/м
Чомусь 10 років тому у нас єврокубки УТ1 показував, який в кожному селі ловить...
Мова не про вартість, а про доступність!
10 років тому лігу чемпіонів на загальнодоступному УТ1 показували!
и из-за этой скотины все каналы "отдыхают"
І тут ж справа не в бабках, а в бажанні монополізувати ринок. Бо якби справа була в бабках, то 30 секунд реклами на ТРК Україна ввечері коштують 50 тис. грн, а на Футбол 1 - 2000 грн (це легко гуглиться). Неважко підрахувати, що за 15 хвилин реклами в перерві всього одного лиш матчу перекривається абонентська плата в 100 грн/місяць для 15 тис. громадян! І це всього за один лиш матч!!!
Ничего из перечисленного тобой там нет.
sopcast или ace stream поставь(это бесплатные плееры для просмотра)
Невже не можна показувати футбол хоча б в Т2? В Т2, якщо що, є можливість вводити платні канали і брати за них гроші...
http://livetv.sx/ua/
или
https://myfootball.top//
а на лч,конечно надо прикупить стоящих,а не хлам
Де Ворскла, бл?
Но Суркисам нанять нормального специалиста жалко, лучше забашлять в медиа, чтобы цыгана отмазали, когда он налажает.
А может боятся Суркисы, что Ребров им по *балу даст...
В любом случае, у Суркисов Динамо нужно забирать, для них это уже не футбол, а заработок...
А все через жадність - Ребров пішов, бо Суркіс відмовився виділити гроші на підсилення команди. Тоді якраз пішли Ярмоленко, Драговіч, Велозу і Ребров попросив взяти 2-3 гравців їм на заміну. Ребров не просив збільшити собі зарплату, він про команду думав! І пішов, коли Суркіс не дав гроші на підсилення...
А зараз Ребров феєрично вивів Ференцварош в Лігу чемпіонів. Це крутіше досягнення, ніж у Динамо, бо команда Реброва слабша за своїм складом!