ЦВК завершила реєстрацію кандидатів на довиборах у Раду в 208 окрузі на Чернігівщині
Центральна виборча комісія (ЦВК) завершила процес реєстрації кандидатів у народні депутати України в 208 одномандатному виборчому окрузі. Загалом зареєстровано 17 кандидатів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі ЦВК.
Так, Комісія зареєструвала Олексія Оскера, Михайла Побігая, Сергія Суханова, Івана Донця, Олега Ляшка, Віталія Чорного, Василя Крутчака, Анатолія Григоровича Гунька, Анатолія Миколайовича Гунька, Володимира Василевича, Івана Симоненка, Михайла Цісельського, Ігоря Гунька, Владлену Каплін, Віктора Карповича, Дениса Нечепорука, Володимира Нечіпоренка.
Топ коментарі
+3 Евгений #396372
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+1 три - пятнадцать
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+1 Куприк
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ківалов от знав як правильно підрахуювати, а ці палікмахтери можуть
і недобачити в якихость областях - може ім ригівских перeвірених підрахуев опзж в аренду
дасть? - всеж за одне й теж саме стоять...
но вроде ж не подкацапник, чи да?
Це зависит от того , сколько заплатят , он по всякому умеет
серьезно сейчас, бо нюансов не знаю - ваше мнение?
Та кому нужно мнение якогось там Куприка , якщо есть мнение Олега Ляшка ?
https://inforesist.org/lyashko-pozdravil-lukashenko-s-zasluzhennoj-pobedoj-a-potom-udalil-post/
Он внесёт оживление в унылые ряды своими перфомансами, может какую корову в Раду приведет или снова будет на трибуне землю есть.
Да и по сравнению с зелёной мразью он вообще супер депутат и супер политик.
Ну как-то так.
http://uareview.com/zelenskyi-pererizav/ Зеленський під час відкриття трансформаторної будки замість стрічки перерізав електричний кабель