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ЦВК завершила реєстрацію кандидатів на довиборах у Раду в 208 окрузі на Чернігівщині

ЦВК завершила реєстрацію кандидатів на довиборах у Раду в 208 окрузі на Чернігівщині

Центральна виборча комісія (ЦВК) завершила процес реєстрації кандидатів у народні депутати України в 208 одномандатному виборчому окрузі. Загалом зареєстровано 17 кандидатів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі ЦВК.

Так, Комісія зареєструвала Олексія Оскера, Михайла Побігая, Сергія Суханова, Івана Донця, Олега Ляшка, Віталія Чорного, Василя Крутчака, Анатолія Григоровича Гунька, Анатолія Миколайовича Гунька, Володимира Василевича, Івана Симоненка, Михайла Цісельського, Ігоря Гунька, Владлену Каплін, Віктора Карповича, Дениса Нечепорука, Володимира Нечіпоренка.

Також читайте: ЦВК акредитувала перших міжнародних спостерігачів на місцевих виборах

Автор: 

ЦВК (1177) Чернігівщина (1584) дострокові вибори (128)


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Топ коментарі
+3
Ага, скотиняка возвращаеться
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30.09.2020 00:32
+1
Ляшкo хлопець сложный, там все вперемешку - коровы, вилы, скотыняки,
но вроде ж не подкацапник, чи да?
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30.09.2020 01:01
+1
но вроде ж не подкацапник, чи да?

Це зависит от того , сколько заплатят , он по всякому умеет
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30.09.2020 01:05
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хм.. никуясе очередь свиней сытно пожрать у корыта - и кста - за Наш с Вами счет !!!
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30.09.2020 00:25 Відповісти
я так понимаю, Олега Ляшко - того самого? ну уж лучше Ляшко, чем гомосяцкий моносброд
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30.09.2020 00:29 Відповісти
Ага, скотиняка возвращаеться
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30.09.2020 00:32 Відповісти
тут головне шо? - правильно підрахувати.
ківалов от знав як правильно підрахуювати, а ці палікмахтери можуть
і недобачити в якихость областях - може ім ригівских перeвірених підрахуев опзж в аренду
дасть? - всеж за одне й теж саме стоять...
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30.09.2020 00:41 Відповісти
ахметовский рагуль ляшко , снова рвется до корыта . Рагули , не подкачайте , пiдтримайте свого лiдера
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30.09.2020 00:42 Відповісти
Да после 73% быдла уже никакие ахметовские рагули не страшны...
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30.09.2020 00:47 Відповісти
Я ж кажу , треба пiдтримати лiдера Ляшка ! Рагулi будуть у захвотi
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30.09.2020 00:53 Відповісти
Ляшкo хлопець сложный, там все вперемешку - коровы, вилы, скотыняки,
но вроде ж не подкацапник, чи да?
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30.09.2020 01:01 Відповісти
но вроде ж не подкацапник, чи да?

Це зависит от того , сколько заплатят , он по всякому умеет
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30.09.2020 01:05 Відповісти
а если хоть хто то кому плати не плати, а он все равно свое и пиво не пиnдит?
серьезно сейчас, бо нюансов не знаю - ваше мнение?
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30.09.2020 01:09 Відповісти
бо нюансов не знаю - ваше мнение?

Та кому нужно мнение якогось там Куприка , якщо есть мнение Олега Ляшка ?

https://inforesist.org/lyashko-pozdravil-lukashenko-s-zasluzhennoj-pobedoj-a-potom-udalil-post/
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30.09.2020 01:25 Відповісти
ясно за ляшка...
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30.09.2020 01:32 Відповісти
А я бы с удовольствием поддержала Олега Ляшко, жаль не живу в этом округе.
Он внесёт оживление в унылые ряды своими перфомансами, может какую корову в Раду приведет или снова будет на трибуне землю есть.
Да и по сравнению с зелёной мразью он вообще супер депутат и супер политик.
Ну как-то так.
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30.09.2020 01:06 Відповісти
может ему морду набьют, или он зеленый моносброд начнёт чмырить
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30.09.2020 08:28 Відповісти
Как говорят в народе - сколько пи...ку не труси, а последняя капля всё равно в трусы.
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30.09.2020 01:39 Відповісти
любителям голосовать по приколу: https://censor.net/ru/user/232901

http://uareview.com/zelenskyi-pererizav/ ЦИК завершил регистрацию кандидатов на довыборах в Раду в 208 округе на Черниговщине - Цензор.НЕТ 7696 Зеленський під час відкриття трансформаторної будки замість стрічки перерізав електричний кабель
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30.09.2020 02:19 Відповісти
Ну там никакой интриги нет , особенно после того как Юля лично поддержала Ляшка ...
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30.09.2020 02:36 Відповісти
http://www.radikal.ru ЦИК завершил регистрацию кандидатов на довыборах в Раду в 208 округе на Черниговщине - Цензор.НЕТ 7752
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30.09.2020 03:43 Відповісти
http://www.radikal.ru ЦИК завершил регистрацию кандидатов на довыборах в Раду в 208 округе на Черниговщине - Цензор.НЕТ 8742
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30.09.2020 03:49 Відповісти
Покрова, день захисника України. У Києві буде марш проти зелених капітулянтів
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30.09.2020 08:29 Відповісти
кандидатов, ак всегда уйма, а вот результат от каждого из них - ху...ма.
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30.09.2020 06:32 Відповісти
 
 