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29 вересня на Буковині кількість інфікованих коронавірусом утричі перевищила кількість видужалих, - ОДА
29 вересня в Чернівецькій області зафіксували 166 нових випадків зараження коронавірусом. Одужали цього дня 49 пацієнтів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук
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