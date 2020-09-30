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Новини Коронавірус і карантин
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29 вересня на Буковині кількість інфікованих коронавірусом утричі перевищила кількість видужалих, - ОДА

29 вересня в Чернівецькій області зафіксували 166 нових випадків зараження коронавірусом. Одужали цього дня 49 пацієнтів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук

29 вересня на Буковині кількість інфікованих коронавірусом утричі перевищила кількість видужалих, - ОДА 01

Також читайте: У Чернівецькій області за добу виявили 142 нові випадки COVID-19, - ОДА

Автор: 

Буковина (854) карантин (18172) COVID-19 (19765) Осачук Сергій (112) коронавірус (19923)


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