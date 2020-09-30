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Новини Бюджет-2021
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У проєкті бюджету на наступний рік на освіту передбачено 174 млрд грн, - Мінфін

У проєкті бюджету на наступний рік на освіту передбачено 174 млрд грн, - Мінфін

На фінансування освіти в проєкті державного бюджету на 2021 передбачено майже 174 млрд грн.

Про це повідомив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами Єрмоличева, у проєкті бюджету-2021 практично досягнуто показника фінансування освіти у 7% ВВП, визначеного Законом України "Про освіту". Зокрема, з урахуванням прогнозних обсягів видатків місцевих бюджетів він становитиме 6,7% ВВП.

"Щодо бюджетних індикаторів загальної середньої освіти варто зауважити, що у проєкті бюджету на 2021 рік передбачено зростання зарплати вчителів на 30%. Для цього збільшили освітню субвенцію з держбюджету місцевим бюджетам обсягом 102,5 млрд грн (+21,2 млрд, порівняно з 2020-м). Ідеться про оплату праці понад 400 тисяч учителів", - розповів Єрмоличев.

Він додав, що закладено й кошти на підтримку Нової української школи.

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"Наступного року за навчальні парти сядуть майже 440 тисяч першокласників. Для забезпечення їхніх освітніх потреб передбачено 1,3 млрд гривень. Розуміємо, що без належної підготовки вчителів запровадити зміни у системі освіти складно. Саме тому заклали 100 млн для впровадження нових методик навчання і професійного розвитку учителів відповідно до Концепції "Нова українська школа"", - розповів Єрмоличев.

Окрім того, за його словами, наступного року буде продовжено реалізацію проєктів з будівництва, реконструкції і капремонту закладів загальної середньої освіти, а також формування там нового освітнього простору.

"Збільшили вдвічі, до 1 млрд гривень, обсяги субвенції на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів". Розраховуємо на ці кошти побудувати та оновити 300 шкіл", - поінформував Єрмоличев.

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Автор: 

Мінфін (3658) освіта (1313)


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Топ коментарі
+4
А зачем отпрыскам 73% вообще нужно образование? Что они с ним собираются делать при полном отсутствии мозгов?! Чтобы включить сватов или петушария по телику даже буквы не нужно учить - достоточно нажать пару кнопок на пульте.
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30.09.2020 07:02
+1
а може ну его все на зуй и в Трускавец на переподготовку?
явно до $4000 учителям не дотягиваете, а значит шо?
переподготавливаться, переподготавливаться и переподготавливаться
в Трускавце как завещал дед маши - може хоть кто то забеременет - уже польза.
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30.09.2020 01:22
+1
зрадулька.
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30.09.2020 02:55
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а може ну его все на зуй и в Трускавец на переподготовку?
явно до $4000 учителям не дотягиваете, а значит шо?
переподготавливаться, переподготавливаться и переподготавливаться
в Трускавце как завещал дед маши - може хоть кто то забеременет - уже польза.
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30.09.2020 01:22 Відповісти
Моя дитина вчиться за контрактом, з якого переляку я маю платити податки, які йдуть на освіту? От Вам і демократія.
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30.09.2020 01:30 Відповісти
Нехер было ходить на выборы по-приколу. Теперь ты должен платить за роскошный образ жизни клоунов народа.
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30.09.2020 07:06 Відповісти
Я працюю вчителем. З якого переляку я маю платити податки на власну зарплатню? Л - логіка.
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30.09.2020 08:03 Відповісти
зрадулька.
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30.09.2020 02:55 Відповісти
зрада
це лише обіцянки
насправді, звичайно, все вкрали вже і готуються тікати
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30.09.2020 05:53 Відповісти
Новина на тему "знайди зраду в цифрі 174 млрд грн"
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30.09.2020 06:40 Відповісти
Ну да при курсе 35-40 грн за доллар и комуналке +40% по сравнению с 2019-м, эта сумма сущие копейки
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30.09.2020 07:05 Відповісти
А зачем отпрыскам 73% вообще нужно образование? Что они с ним собираются делать при полном отсутствии мозгов?! Чтобы включить сватов или петушария по телику даже буквы не нужно учить - достоточно нажать пару кнопок на пульте.
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30.09.2020 07:02 Відповісти
За такие копейки можно обучить разве что 95 квартал с дебильными их шутками...
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30.09.2020 07:07 Відповісти
По инсайдерской информации, не менее 2млрд грн. будет потрачено на осовременивание методики определения числа Пи и столько же на оптимизацию процедуры извлечения корня квадратного из 2.
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30.09.2020 07:19 Відповісти
я не понял, зеленые озадачились украсть сумму 174 млрд.? тогда срочно их в Трускавец на тренинг, коучинг и тимбилдинг.

Их свора должна быть сплочённой, тогда всё получится, может быть даже посадим их всех
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30.09.2020 08:22 Відповісти
Мені просто цікаво, чим плісняві планують забезпечити свою передвиборчу фантазію?
"Где деньги, Зин?"
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30.09.2020 09:49 Відповісти
 
 