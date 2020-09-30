У проєкті бюджету на наступний рік на освіту передбачено 174 млрд грн, - Мінфін
На фінансування освіти в проєкті державного бюджету на 2021 передбачено майже 174 млрд грн.
Про це повідомив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За словами Єрмоличева, у проєкті бюджету-2021 практично досягнуто показника фінансування освіти у 7% ВВП, визначеного Законом України "Про освіту". Зокрема, з урахуванням прогнозних обсягів видатків місцевих бюджетів він становитиме 6,7% ВВП.
"Щодо бюджетних індикаторів загальної середньої освіти варто зауважити, що у проєкті бюджету на 2021 рік передбачено зростання зарплати вчителів на 30%. Для цього збільшили освітню субвенцію з держбюджету місцевим бюджетам обсягом 102,5 млрд грн (+21,2 млрд, порівняно з 2020-м). Ідеться про оплату праці понад 400 тисяч учителів", - розповів Єрмоличев.
Він додав, що закладено й кошти на підтримку Нової української школи.
"Наступного року за навчальні парти сядуть майже 440 тисяч першокласників. Для забезпечення їхніх освітніх потреб передбачено 1,3 млрд гривень. Розуміємо, що без належної підготовки вчителів запровадити зміни у системі освіти складно. Саме тому заклали 100 млн для впровадження нових методик навчання і професійного розвитку учителів відповідно до Концепції "Нова українська школа"", - розповів Єрмоличев.
Окрім того, за його словами, наступного року буде продовжено реалізацію проєктів з будівництва, реконструкції і капремонту закладів загальної середньої освіти, а також формування там нового освітнього простору.
"Збільшили вдвічі, до 1 млрд гривень, обсяги субвенції на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів". Розраховуємо на ці кошти побудувати та оновити 300 шкіл", - поінформував Єрмоличев.
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явно до $4000 учителям не дотягиваете, а значит шо?
переподготавливаться, переподготавливаться и переподготавливаться
в Трускавце как завещал дед маши - може хоть кто то забеременет - уже польза.
це лише обіцянки
насправді, звичайно, все вкрали вже і готуються тікати
Их свора должна быть сплочённой, тогда всё получится, может быть даже посадим их всех
"Где деньги, Зин?"