У проєкті бюджету на наступний рік на освіту передбачено 174 млрд грн, - Мінфін

На фінансування освіти в проєкті державного бюджету на 2021 передбачено майже 174 млрд грн.

Про це повідомив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами Єрмоличева, у проєкті бюджету-2021 практично досягнуто показника фінансування освіти у 7% ВВП, визначеного Законом України "Про освіту". Зокрема, з урахуванням прогнозних обсягів видатків місцевих бюджетів він становитиме 6,7% ВВП.

"Щодо бюджетних індикаторів загальної середньої освіти варто зауважити, що у проєкті бюджету на 2021 рік передбачено зростання зарплати вчителів на 30%. Для цього збільшили освітню субвенцію з держбюджету місцевим бюджетам обсягом 102,5 млрд грн (+21,2 млрд, порівняно з 2020-м). Ідеться про оплату праці понад 400 тисяч учителів", - розповів Єрмоличев.

Він додав, що закладено й кошти на підтримку Нової української школи.

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"Наступного року за навчальні парти сядуть майже 440 тисяч першокласників. Для забезпечення їхніх освітніх потреб передбачено 1,3 млрд гривень. Розуміємо, що без належної підготовки вчителів запровадити зміни у системі освіти складно. Саме тому заклали 100 млн для впровадження нових методик навчання і професійного розвитку учителів відповідно до Концепції "Нова українська школа"", - розповів Єрмоличев.

Окрім того, за його словами, наступного року буде продовжено реалізацію проєктів з будівництва, реконструкції і капремонту закладів загальної середньої освіти, а також формування там нового освітнього простору.

"Збільшили вдвічі, до 1 млрд гривень, обсяги субвенції на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів". Розраховуємо на ці кошти побудувати та оновити 300 шкіл", - поінформував Єрмоличев.

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