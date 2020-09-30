Місія ОБСЄ зафіксувала за добу 28 вересня 42 порушення перемир'я на Донбасі
Місія ОБСЄ за минулу добу зафіксувала 32 порушення режиму припинення вогню в Донецькій області і 10 таких порушень у Луганській області.
Про це йдеться в щоденному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні № 232/2020 від 29 вересня 2020 року, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У Донецькій області СММ зафіксувала 32 порушення режиму припинення вогню, зокрема 14 вибухів невизначеного походження", - зазначається у звіті.
Більшість цих порушень режиму припинення вогню сталися неподалік Донецької фільтрувальної станції (ДФС; 15 км на північ від Донецька), зокрема 12 вибухів невизначеного походження та 14 пострілів і черг зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета.
Упродовж попередньої доби на Донеччині зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню.
"У Луганській області Місія зафіксувала 10 порушень режиму припинення вогню (постріли зі стрілецької зброї). За оцінкою, вогонь вели в напрямку безпілотного літального апарата (БПЛА) СММ малого радіуса дії, що пролітав на схід від н. п. Артема", - повідомили в Місії ОБСЄ.
Упродовж попередньої доби на Луганщині зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.
Згідно з СММ ОБСЄ, після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня і до кінця звітного періоду СММ зафіксувала загалом 1398 порушень режиму припинення вогню в Донецькій та Луганській областях (зокрема 257 вибухів, 9 невизначених боєприпасів, що пролетіли, 3 спалахи дульного полум’я та 13 освітлювальних ракет, а також 1 116 черг і пострілів).
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ЭТО ТИШИНА?!
не к холловину будь сказано...
ошиблося подслеповатое обсе - зрячие бы другое увидели, но нет их.
не пропустить бы...
Там вообще тишина на 18.00
Зеля ********** по всем направлениям и статьм!
Ще два роки тому назад я не міг собі уявити, що мій народ вибере клована.
Але світ з^їхав з глузду - трамп, зебіл, маркон...
потихеньку кошмаримо московитів
чи може якийсь ідіот буде стверджувати, що ми зможемо перермогти московитів, якщо будемо воювати як шляхетні лицарі?