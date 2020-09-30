Місія ОБСЄ зафіксувала за добу 28 вересня 42 порушення перемир'я на Донбасі

Місія ОБСЄ за минулу добу зафіксувала 32 порушення режиму припинення вогню в Донецькій області і 10 таких порушень у Луганській області.

Про це йдеться в щоденному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні № 232/2020 від 29 вересня 2020 року, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У Донецькій області СММ зафіксувала 32 порушення режиму припинення вогню, зокрема 14 вибухів невизначеного походження", - зазначається у звіті.

Більшість цих порушень режиму припинення вогню сталися неподалік Донецької фільтрувальної станції (ДФС; 15 км на північ від Донецька), зокрема 12 вибухів невизначеного походження та 14 пострілів і черг зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета.

Упродовж попередньої доби на Донеччині зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню.

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"У Луганській області Місія зафіксувала 10 порушень режиму припинення вогню (постріли зі стрілецької зброї). За оцінкою, вогонь вели в напрямку безпілотного літального апарата (БПЛА) СММ малого радіуса дії, що пролітав на схід від н. п. Артема", - повідомили в Місії ОБСЄ.

Упродовж попередньої доби на Луганщині зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.

Згідно з СММ ОБСЄ, після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня і до кінця звітного періоду СММ зафіксувала загалом 1398 порушень режиму припинення вогню в Донецькій та Луганській областях (зокрема 257 вибухів, 9 невизначених боєприпасів, що пролетіли, 3 спалахи дульного полум’я та 13 освітлювальних ракет, а також 1 116 черг і пострілів).

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