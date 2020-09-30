УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9400 відвідувачів онлайн
Новини
2 019 20

Місія ОБСЄ зафіксувала за добу 28 вересня 42 порушення перемир'я на Донбасі

Місія ОБСЄ зафіксувала за добу 28 вересня 42 порушення перемир'я на Донбасі

Місія ОБСЄ за минулу добу зафіксувала 32 порушення режиму припинення вогню в Донецькій області і 10 таких порушень у Луганській області.

Про це йдеться в щоденному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні № 232/2020 від 29 вересня 2020 року, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У Донецькій області СММ зафіксувала 32 порушення режиму припинення вогню, зокрема 14 вибухів невизначеного походження", - зазначається у звіті.

Більшість цих порушень режиму припинення вогню сталися неподалік Донецької фільтрувальної станції (ДФС; 15 км на північ від Донецька), зокрема 12 вибухів невизначеного походження та 14 пострілів і черг зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета.

Упродовж попередньої доби на Донеччині зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 27 липня по 16 вересня зафіксовано 1052 порушення "тиші" на Донбасі, за п'ять тижнів до цього - 18 027, - представник ОБСЄ Мілфорд

"У Луганській області Місія зафіксувала 10 порушень режиму припинення вогню (постріли зі стрілецької зброї). За оцінкою, вогонь вели в напрямку безпілотного літального апарата (БПЛА) СММ малого радіуса дії, що пролітав на схід від н. п. Артема", - повідомили в Місії ОБСЄ.

Упродовж попередньої доби на Луганщині зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.

Згідно з СММ ОБСЄ, після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня і до кінця звітного періоду СММ зафіксувала загалом 1398 порушень режиму припинення вогню в Донецькій та Луганській областях (зокрема 257 вибухів, 9 невизначених боєприпасів, що пролетіли, 3 спалахи дульного полум’я та 13 освітлювальних ракет, а також 1 116 черг і пострілів).

Читайте: Найманці РФ із пов'язками "СЦКК" досі присутні на ділянках розведення, - ОБСЄ

Автор: 

ОБСЄ (3510) Донбас (22357) перемир’я (993)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+11
Простите за капс, но!!!
ЭТО ТИШИНА?!
показати весь коментар
30.09.2020 01:42
+6
так нема же ж войны в бубиной закумареной тыкве?
не к холловину будь сказано...
ошиблося подслеповатое обсе - зрячие бы другое увидели, но нет их.
показати весь коментар
30.09.2020 01:44
+4
а зе бобик шось зарегил?
показати весь коментар
30.09.2020 01:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Простите за капс, но!!!
ЭТО ТИШИНА?!
показати весь коментар
30.09.2020 01:42 Відповісти
« Перемирие « по- зеленскому и его прислужников , маскирующих сдачу Украины врагу
показати весь коментар
30.09.2020 06:54 Відповісти
так нема же ж войны в бубиной закумареной тыкве?
не к холловину будь сказано...
ошиблося подслеповатое обсе - зрячие бы другое увидели, но нет их.
показати весь коментар
30.09.2020 01:44 Відповісти
а зе бобик шось зарегил?
показати весь коментар
30.09.2020 01:49 Відповісти
Спалили контору.
показати весь коментар
30.09.2020 01:49 Відповісти
через 3 минуты у нас бой дидов - хамла-идиота с хилым....
не пропустить бы...
показати весь коментар
30.09.2020 01:57 Відповісти
ух ты - ето 9pм - с утра было 7pм ет - шо хотят то творят ети скрипуны... )))
показати весь коментар
30.09.2020 02:04 Відповісти
За прошедшие сутки, 28 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращпресс-центр ОСения огня. Источник: https://censor.net/ru/n3221867 https://censor.net/ru/n3221918 и кому верить??слепому ОБСЕ?? или ,,всевидящему"пресс-центр ОС??а вы тут про маразматика фокина копья ломаете!!(всё лежит на поверхности!!)
показати весь коментар
30.09.2020 02:18 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3221867/s_nachala_tekuschih_sutok_po_vseyi_linii_razgranicheniya_nablyudaetsya_tishina_presstsentr_os
Там вообще тишина на 18.00
Зеля ********** по всем направлениям и статьм!
показати весь коментар
30.09.2020 03:05 Відповісти
без обид - но вы же жрете его туфту? - шо бы ему вам не всовывать, если глотаете?
показати весь коментар
30.09.2020 03:31 Відповісти
как говорила одна моя знакомая - дурак бы он был, если бы не всунул....
показати весь коментар
30.09.2020 05:49 Відповісти
Відповім теж без образ, його туфту я вимушено пжинаю, як громадянин України.
Ще два роки тому назад я не міг собі уявити, що мій народ вибере клована.
Але світ з^їхав з глузду - трамп, зебіл, маркон...
показати весь коментар
30.09.2020 12:32 Відповісти
Чпокин сейчас объяснит за гражданскую войну.
показати весь коментар
30.09.2020 03:05 Відповісти
У тому ж Мінську 26-ть років тому теж домовились про припинення вогню, "перестали стрелять". І сьогодні незакінчена тоді війна забирає життя солдатів, які тоді "перестали гибнуть". Тобто проблему залишили своїм дітям. А їх що, не шкода? Те ж саме тепер нав"язують нам. Азербайджан намагається скористатись сьогоднішньою слабкістю Росії і силою свогосоюзника, члена НАТО, Туреччини. А українська влада, в цей же час, виконує всі забаганки Росії. Дуже невчасно нам Коломойський з Пінчуком нав"язали зміну президента.
показати весь коментар
30.09.2020 03:52 Відповісти
Азербайджан 30-ть лет шёл к освобождению , и таки начали стрелять🌝
показати весь коментар
30.09.2020 05:38 Відповісти
чеПушилинцы ИХТАМНЕТы Путлера не поехали спасать Маргариту Симоньян в азербайджанскоми Карабахе? странно...ПОЦтриоты доллбанные
показати весь коментар
30.09.2020 06:32 Відповісти
нормально
потихеньку кошмаримо московитів
чи може якийсь ідіот буде стверджувати, що ми зможемо перермогти московитів, якщо будемо воювати як шляхетні лицарі?
показати весь коментар
30.09.2020 07:47 Відповісти
Зелена сопля щось наобіцяла московитам і поки що відносна тиша.
показати весь коментар
30.09.2020 07:52 Відповісти
 
 