Перші передвиборчі дебати у США: Байден назвав Трампа "щеням Путіна", Трамп згадав сина Байдена Гантера

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден під час перших передвиборчих теледебатів назвав свого суперника Дональда Трампа "щеням Путіна".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це повідомляє CBS News, який вів пряму трансляцію.

За словами Байдена, Трамп "навіть не може сказати йому (президенту РФ Володимиру Путіну. - Ред.) що-небудь про винагороду за голови американських солдатів". Йдеться про інформацію газети NYT, у статті якої стверджувалося, що Росія вступила в змову з бойовиками в Афганістані і пропонувала їм гроші за вбивство солдатів армії США в цій країні.

Як зазначив Байден, він стикався з Путіним і "дав йому зрозуміти, що не піде на його хитрощі".

"Під керівництвом цього президента (Трампа. - Ред.) ми стали слабшими, біднішими, більш роз'єднаними і більш жорстокими", - вважає кандидат від демократів. Свого опонента він назвав "найгіршим президентом в історії США".

Він також розкритикував Трампа за те, що той нібито назвав американських військовослужбовців "невдахами", про що на початку вересня написав журнал Atlantic. Байден згадав свого сина Бо, який служив в Іраку і помер від раку мозку в 2015 році.

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"Я не знаю Бо, я знаю Гантера", - заявив у відповідь на це Трамп, маючи на увазі іншого сина Байдена. У 2014-2019 роках він входив до складу компанії Burisma.

Під час дебатів Трамп також заявив, що Гантер Байден отримував гроші від підприємниці Олени Батуріної, вдови колишнього мера Москви Юрія Лужкова. Байден-старший назвав ці відомості неправдивими.