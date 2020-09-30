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Перші передвиборчі дебати у США: Байден назвав Трампа "щеням Путіна", Трамп згадав сина Байдена Гантера

Перші передвиборчі дебати у США: Байден назвав Трампа

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден під час перших передвиборчих теледебатів назвав свого суперника Дональда Трампа "щеням Путіна".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це повідомляє CBS News, який вів пряму трансляцію.

За словами Байдена, Трамп "навіть не може сказати йому (президенту РФ Володимиру Путіну. - Ред.) що-небудь про винагороду за голови американських солдатів". Йдеться про інформацію газети NYT, у статті якої стверджувалося, що Росія вступила в змову з бойовиками в Афганістані і пропонувала їм гроші за вбивство солдатів армії США в цій країні.

Як зазначив Байден, він стикався з Путіним і "дав йому зрозуміти, що не піде на його хитрощі".

"Під керівництвом цього президента (Трампа. - Ред.) ми стали слабшими, біднішими, більш роз'єднаними і більш жорстокими", - вважає кандидат від демократів. Свого опонента він назвав "найгіршим президентом в історії США".

Він також розкритикував Трампа за те, що той нібито назвав американських військовослужбовців "невдахами", про що на початку вересня написав журнал Atlantic. Байден згадав свого сина Бо, який служив в Іраку і помер від раку мозку в 2015 році.

Також читайте: Байден погодився вийти на дебати з Трампом

"Я не знаю Бо, я знаю Гантера", - заявив у відповідь на це Трамп, маючи на увазі іншого сина Байдена. У 2014-2019 роках він входив до складу компанії Burisma.

Під час дебатів Трамп також заявив, що Гантер Байден отримував гроші від підприємниці Олени Батуріної, вдови колишнього мера Москви Юрія Лужкова. Байден-старший назвав ці відомості неправдивими.

Автор: 

Байден Джо (2892) дебати (351) США (23335) Трамп Дональд (6063)


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Топ коментарі
+31
https://comments.ua/blog/protiv-poroshenko-i-baydena-byla-zadeystvovana-specoperaciya-rukovodimaya-iz-rossii-81.html Pavlo Nuss: Против Порошенко и Байдена была задействована спецоперация, руководимая из России

Первые предвыборные дебаты в США: Байден назвал Трампа "щенком Путина", Трамп вспомнил сына Байдена Хантера - Цензор.НЕТ 6776
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30.09.2020 07:59
+15
В клинике ПАЛЬЧЕВСКОГО?)
или сразу на прямую...в 95 анале)
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30.09.2020 08:07
+13
Именно в следствие, т.к. Джеймс Мэттис поругался с Трампом именно из-за лаптей.
"Одним из ключевых расхождений во взглядах между главой минобороны (Джеймсом Мэттисом) и президентом стала внешняя политика, которую проводят США. - Я считаю, что мы должны быть решительны в своем подходе к тем странам, стратегические интересы которых все больше расходятся с нашими, создавая напряженность, - утверждает Мэттис. - Россия и Китай стремятся получить право вето на решения других государств в сферах экономики, дипломатии и безопасности, чтобы продвигать собственные интересы. Кроме того, считает Мэттис, «мы не можем защищать наши интересы или выполнять свою роль эффективно без сохранения прочных альянсов и демонстрации уважения к союзникам»."
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30.09.2020 09:02
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Хабад йому допоміг. Іванка навіть заміж за єврея вийшла та прийняла іудаїзм, зараз очолює жіночу секту Хабаду.
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30.09.2020 11:03 Відповісти
Звичайно, фуйлобадський Хабад.
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30.09.2020 15:49 Відповісти
Дойчебанк вроде кредит дал, а поручителем был путинский банк ВТБ. Тогда понятно за что так Трамп влюблен в *****, его тупо купили.
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30.09.2020 11:13 Відповісти
Хабадник путя подкинул деньжат из своих закромов родины - Трамп тоже за Хабад.
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30.09.2020 12:41 Відповісти
Трамп - це найбільша ганьба Америки, як і наш Янелох в Україні. Шоб знищити спонсора тероризму номер один у світі - треба позбавлятися його друга, який сидить в овальному кабінеті.
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30.09.2020 10:59 Відповісти
Заспокойтеся, Байден вже закликав натиснути на Турцію щоб припинила допомагати Азербайджану, висказав декілька антиізраїльських сентенцій і висловився за скоротчення Америкою видобутку нафти і газу. Думаю що, ***** в шоці.
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30.09.2020 11:05 Відповісти
Ху#ло буде у шоці по пояс, коли рудий додік програє.
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30.09.2020 11:14 Відповісти
https://censor.net/ru/user/442467, ви ж знаєте, що я не ваш опонент? Скажіть, що вплинуло на вас так кардинально у ставленні до Трампа?
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30.09.2020 14:08 Відповісти
Вітаю, шановний Ig Shu! Я пам'ятаю, що ви мій друг.

Що вплинуло! Ну, я Трампа не поважала ще задовго до його президентства. Моделайзери та нарциси - це не ті чоловіки, які викликають повагу, а він саме з них. Доречі, коли ще й подивилась його апартаменти в Трамп Тауер, то це вапше взірець несмаку та марнотратства. Доречі, там знімався фільм( не пам'ятаю назву). Його неадекватна поведінка на телешоу та у твіттері, неповага до жінок. Ну, а головна причина - це його любов до нашого ворога. На расєі ще ніколи не любили американського президента так, як ******* рудого Донні. Це багато про що говорить. А його зв'язки з російським Хабадом не таємниця, Іванка товаришує з дружинами олігархів хабадників, зокрема з Дашею Абрамович. А якщо одним словом, то він просто - придурок.
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30.09.2020 15:37 Відповісти
ось тут https://censor.net/ua/comments/locate/3221924/019214b6-10f0-73b3-975f-ef80c3cc4ebe моє ставлення... А тому, спокійно відношусь до вибору американців, оскільки їхній вибір не змінить шлях країни кардинально... А нам нічого "воювати" між собою, бо що-що, але серіали їхній вибір не формують...
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30.09.2020 15:47 Відповісти
Я читала той ваш коментар та поважаю вашу думку. Я знаю думку американців з колишнього сесеру, вони теж республіканці, але ненавидять Трампа. Хоча голосували за нього. Ось такий парадокс. Наскільки я зрозуміла, то і зараз будуть голосувати за нього. Мені важко це зрозуміти, але їм там на місці видніше.
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30.09.2020 16:14 Відповісти
дякую за приємні слова в мій адрес... це взаємно...
Парадоксу в цьому не вбачаю, оскільки і я був "американцем", хоча не совковим... Та знаю, чому саме вони зробили свій вибір (краще хам, але спеціаліст, а ніж душечка-профіля, засилля нелегалів з Мексики, розбазарювання податків на вічно субсидованих афроамериканців)... На жаль, ковід, перекреслив досягнення усіх хороших господарників та зробив убивчою економічну статистику...
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30.09.2020 16:46 Відповісти
Трамп спеціаліст лише по дівчатам на конкурсах краси, його конкурси завжди відбувалися зі скандалами, теж саме відбувається і в політиці. Людина у такому віці вже не може змінитися сама та змінити свої звички. А що до ковіда - то він взагалі багато чого змінив, наше життя вже не буде таким як раніше.
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30.09.2020 17:00 Відповісти
ми пішли по другому колу?
Трамп як людина та чоловік- для мене, майже огидний, але Трамп, який вирішує проблеми, що перезріли в суспільстві і є близьким по-поглядам більшості білого населення (а воно домінуюче ще на разі)- робить необхідні кроки. До того ж, мати 50% підтримки на кінці президентського терміну- це зовсім не те, що має авансом Байден.
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30.09.2020 17:13 Відповісти
Ви мені нагадуєте одного трампіста «Predator Predator» це часом не ви?

Він так само мене переконував що до Трампа, поки ми не посварились.
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30.09.2020 17:29 Відповісти
він свіжий та мною не досліджений... Повірте, якщо я клонуюсь, то мій нік-нейм не матиме ознак відлуння.
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30.09.2020 17:41 Відповісти
Фільм називається «Вне себя» (2015)
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30.09.2020 15:41 Відповісти
Self/less (2015), бачив цей фільм (класні актори та сюжет) та взагалі ******** фантастику... Не знав, що саме там знімали фільм, але пам'ятаю цю гнітючу атмосферу якогось д'яболізму...
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30.09.2020 16:52 Відповісти
Тоді здогадайтесь с першого разу, хто дав гроші на цей фільм, де головний герой майже його прототип та ще й в трампових апартаментах. Доречі, в тирнеті є фото з Трамп Тауер. Я коли подивилась цей фільм, то одразу згадала фотосесію Міланіі Трамп для Vogue, де вона саме в тому інтер'єрі та на мармуровому столі та з краєвидом на Манхетен.
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30.09.2020 17:19 Відповісти
Шановна https://censor.net/ru/user/442467, залишайтесь при своїй думці- це не вплине на моє ставлення до вас... Зрозуміли мене, добре, а не почули, так хоч кут зору зміщували?
А "Trump tower" має 58 поверхів, будувався так, що коли завершували монтаж верхніх поверхів, то внизу вже заселялись... Discovery Channel присвятив цьому передачу та скажу, що був враженим та там не все так гнітюче.
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30.09.2020 17:35 Відповісти
Я не знаю, як виглядають інші помешкання, не дивилась, а от пентхаус Трампа виглядає як еталон несмаку у індуса мільйонера, який з трущобах дорвався до шалених грошей. Не дарма ж його у фільмі грав саме індус Бен Кингслі.
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30.09.2020 17:49 Відповісти
Сер Бен Кінґслі (Кришна Пандит Бханджи)- хороший актор, грає регулярно і євреїв і інших на кого схожий... https://www.imdb.com/title/tt1731141/?ref_=nm_flmg_act_39 Гра Ендера , https://www.imdb.com/title/tt0473075/?ref_=nm_flmg_act_50 Принц Персії: Піски часу , https://www.imdb.com/title/tt0425210/?ref_=nm_flmg_act_65 Щасливе число Слевіна
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30.09.2020 18:01 Відповісти
Типовий приклад підвиду ідіота звичайного, у якого промитий мозок кремлівською пропагандою. Горбатько сам живе у срср-2 та інших туди хоче повернути. США - це не расєя. Не очкуй, Валотька, демократи переможуть.
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01.10.2020 09:04 Відповісти
Уточнение по долгам #Трампа. У него #долг в $420 млн.
Скоро надо отдавать.
Отдавать нечем.
По данным ΝΥΤ Трамп брал деньги у Дойче Банка на покупку отелей Washington Нotel и Doral golf resort. Оба отеля убыточны.
Гарантом по кредитам выступил, внимание‼ - госбанк России ВТБ, во как 😀
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30.09.2020 11:01 Відповісти
Вот это тянет на "конфликт интересов" - по-нашему измена Родине.
Тут дело пахнет тюремной баландой и позором всей семье.
И Мелания поживёт в удовольствие без ************** цумпруджеских обязанностей.
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30.09.2020 12:51 Відповісти
Ну демократ обамка слал Украине одеяла , а трамп дал джавелины ....
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30.09.2020 11:10 Відповісти
Трамп та Обама взагалі нікому нічого самі не дають, там Конгрес вірішує. В Америці не так, як у вас на раісє, царь дає - царь забирає. Досить тут цю кацапську маячню писати, за парєбрік.
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30.09.2020 11:20 Відповісти
Обама слав Україні контрбатарейні радари, які купу життів урятували в 2015-2016! А джавеліни лежать і ними ніхто не користується зараз!
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30.09.2020 11:27 Відповісти
Каждое одеяло Обамы согрело по нескольку бойцов.
А сколько танков подбили трамповские джавелины ?
НИ ОДНОгГО
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30.09.2020 12:54 Відповісти
а хіба ви бачили ті танки після отримання Джавелінів?
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30.09.2020 13:35 Відповісти
Все хорошо,только почему новости из штатов нам сообщат путинский РБК руззкий бизнес канал?
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30.09.2020 11:24 Відповісти
ДебатыНа дебатах Трамп обвинил Байдена в получении денег от мэра Москвы. Трамп имел в виду недавний доклад сенаторов-республиканцев Рона Джонсона и Чака Грэссли, в котором сообщалось, что в 2014 году на счет компании, соучредителем которой является сын кандидата от Демпартии Хантер Байден, поступило 3,5 млн долларов от жены экс-мэра российской столицы Юрия Лужкова Елены Батуриной.Байден заявил, что сказанное не является правдой, однако Трамп еще несколько раз вернулся к фигуре сына Джо Байдена, упомянув не только коррупционный скандал с его участием в Украине, но и его проблемы с наркотиками. "И у него не было работы до тех пор, пока вы не стали вице-президентом", - сказал следующий президент, намекая на то, как папа Байден пристроил сына используя служебне положение и сомнительность миллионных выплат различных компаний на имя Хантера Байдена....Байден отрицает возможность каких-либо фальсификаций в результате голосования по почте - это говорит о том, что фальсификации будут обязательно и уже подготовлены их механизмы. CNN назвал дебаты "очень плохой услугой демократии" и "абсолютно ужасными". "Это были худшие дебаты, которые мне приходилось освещать", - заявил старший редактор CNN Крис Чилизза. Перші передвиборчі дебати у США: Байден назвав Трампа "щеням Путіна", Трамп згадав сина Байдена Гантера - Цензор.НЕТ 6563 При этом CNN утверждает, что победил сонный Джо
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30.09.2020 12:30 Відповісти
Сонному Джо достаточно было произнести неколько фраз во сне, чтобы Трамп сел на жопу.
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30.09.2020 12:58 Відповісти
What's the nickname of the state you live in?
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30.09.2020 13:41 Відповісти
Кацап, тебе не нравится Америка?
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30.09.2020 16:43 Відповісти
Don't you understand, what I've written?
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30.09.2020 16:54 Відповісти
Шо-шо ?
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30.09.2020 18:26 Відповісти
шоу для тупых омереканцив)
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30.09.2020 12:45 Відповісти
Байден старый лживый балабол с деменцией...
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30.09.2020 12:57 Відповісти
Трамп теж не юнак - всього на пару років молодше за Байдена
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30.09.2020 13:39 Відповісти
На 5 или около того. Только он в пространстве не путается и не забывает, что баллотируется на выборы в президенты, а не в сенат...
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30.09.2020 13:51 Відповісти
Лучше быть старым балаболм. чем старым изменником Родины, каковым является Трамп.
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30.09.2020 12:59 Відповісти
Демократы уже обосрались с обвинениями в предательстве на весь мир, а вы всё ходите обосранными и повторяете старую мантру.
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30.09.2020 13:19 Відповісти
Идиотские фантазии идиота. Республиканцы сейчас в большинстве, даже не взирая на Трампа. И электоральные предпочтения не теряют.
А ты всё пишешь мантры, которые никакого отношения к реальности не имеют.
Дерьмократы уже дискредитировали себя со своим BLM и беспорядками по всей стране. Вот о чём вам, идиотам с промытыми дерьмократической пропагандой, стоит беспокоиться.
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30.09.2020 13:50 Відповісти
кацапия - мыль попку) Байден уже победил считай
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30.09.2020 13:08 Відповісти
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