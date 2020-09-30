Перші передвиборчі дебати у США: Байден назвав Трампа "щеням Путіна", Трамп згадав сина Байдена Гантера
Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден під час перших передвиборчих теледебатів назвав свого суперника Дональда Трампа "щеням Путіна".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це повідомляє CBS News, який вів пряму трансляцію.
За словами Байдена, Трамп "навіть не може сказати йому (президенту РФ Володимиру Путіну. - Ред.) що-небудь про винагороду за голови американських солдатів". Йдеться про інформацію газети NYT, у статті якої стверджувалося, що Росія вступила в змову з бойовиками в Афганістані і пропонувала їм гроші за вбивство солдатів армії США в цій країні.
Як зазначив Байден, він стикався з Путіним і "дав йому зрозуміти, що не піде на його хитрощі".
"Під керівництвом цього президента (Трампа. - Ред.) ми стали слабшими, біднішими, більш роз'єднаними і більш жорстокими", - вважає кандидат від демократів. Свого опонента він назвав "найгіршим президентом в історії США".
Він також розкритикував Трампа за те, що той нібито назвав американських військовослужбовців "невдахами", про що на початку вересня написав журнал Atlantic. Байден згадав свого сина Бо, який служив в Іраку і помер від раку мозку в 2015 році.
"Я не знаю Бо, я знаю Гантера", - заявив у відповідь на це Трамп, маючи на увазі іншого сина Байдена. У 2014-2019 роках він входив до складу компанії Burisma.
Під час дебатів Трамп також заявив, що Гантер Байден отримував гроші від підприємниці Олени Батуріної, вдови колишнього мера Москви Юрія Лужкова. Байден-старший назвав ці відомості неправдивими.
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Що вплинуло! Ну, я Трампа не поважала ще задовго до його президентства. Моделайзери та нарциси - це не ті чоловіки, які викликають повагу, а він саме з них. Доречі, коли ще й подивилась його апартаменти в Трамп Тауер, то це вапше взірець несмаку та марнотратства. Доречі, там знімався фільм( не пам'ятаю назву). Його неадекватна поведінка на телешоу та у твіттері, неповага до жінок. Ну, а головна причина - це його любов до нашого ворога. На расєі ще ніколи не любили американського президента так, як ******* рудого Донні. Це багато про що говорить. А його зв'язки з російським Хабадом не таємниця, Іванка товаришує з дружинами олігархів хабадників, зокрема з Дашею Абрамович. А якщо одним словом, то він просто - придурок.
Парадоксу в цьому не вбачаю, оскільки і я був "американцем", хоча не совковим... Та знаю, чому саме вони зробили свій вибір (краще хам, але спеціаліст, а ніж душечка-профіля, засилля нелегалів з Мексики, розбазарювання податків на вічно субсидованих афроамериканців)... На жаль, ковід, перекреслив досягнення усіх хороших господарників та зробив убивчою економічну статистику...
Трамп як людина та чоловік- для мене, майже огидний, але Трамп, який вирішує проблеми, що перезріли в суспільстві і є близьким по-поглядам більшості білого населення (а воно домінуюче ще на разі)- робить необхідні кроки. До того ж, мати 50% підтримки на кінці президентського терміну- це зовсім не те, що має авансом Байден.
Він так само мене переконував що до Трампа, поки ми не посварились.
А "Trump tower" має 58 поверхів, будувався так, що коли завершували монтаж верхніх поверхів, то внизу вже заселялись... Discovery Channel присвятив цьому передачу та скажу, що був враженим та там не все так гнітюче.
Скоро надо отдавать.
Отдавать нечем.
По данным ΝΥΤ Трамп брал деньги у Дойче Банка на покупку отелей Washington Нotel и Doral golf resort. Оба отеля убыточны.
Гарантом по кредитам выступил, внимание‼ - госбанк России ВТБ, во как 😀
Тут дело пахнет тюремной баландой и позором всей семье.
И Мелания поживёт в удовольствие без ************** цумпруджеских обязанностей.
А сколько танков подбили трамповские джавелины ?
НИ ОДНОгГО
А ты всё пишешь мантры, которые никакого отношения к реальности не имеют.
Дерьмократы уже дискредитировали себя со своим BLM и беспорядками по всей стране. Вот о чём вам, идиотам с промытыми дерьмократической пропагандой, стоит беспокоиться.