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Євросоюзу бракує коштів на комплектування цивільних місій в Україні, - представник ЄС Фріс

Євросоюзу бракує коштів на комплектування цивільних місій в Україні, - представник ЄС Фріс

Наслідком кризи COVID-19 стало скорочення бюджетних витрат на загальну політику ЄС щодо безпеки та оборони (CSDP), через що страждають ключові програми Євросоюзу в цій сфері і спільні дії, такі як цивільні місії ЄС в Україні та Грузії.

Про це під час слухань у ході засідання підкомітету Європарламенту з безпеки і оборони (SEDE) заявив заступник Генерального секретаря із загальної політики безпеки і оборони і кризового реагування Чарльз Фріс (Charles FRIES), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"В умовах кризи COVID-19 національні оборонні бюджети бути негативно уражені по всій Європі. Це має наслідки для PESCO (Постійне структуроване співробітництво ЄС у сфері оборонних досліджень та технологій), Європейського оборонного фонду (EDF) і для порядку денного ЄС у сфері безпеки й оборони, як такого. Наші місії CSDP та операції також страждають від цих же наслідків, коли йдеться про штат та наявні спроможності. Наприклад, набір цивільного персоналу для наших місій в Україні і в Грузії є складним питанням вже сьогодні", - зауважив цей представник Європейської служби зовнішніх дій.

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Як позитивний крок він відзначив, зокрема, зусилля Європарламенту, завдяки позиції якого важливі інструменти у сфері безпеки й оборони ЄС були включені до Багаторічної фінансової перспективи ЄС (MFF) на 2021-27 роки, що відбулося вперше в історії Євросоюзу. Це стосується, зокрема, Європейського оборонного фонду (EDF), програм військової мобільності та позабюджетних програм EPF – Європейського фонду миру.

"Але, будьмо чесними перед собою - ми всі знаємо ті структурні проблеми, з якими стикаємося. Принцип консенсусу зміцнює CSDP, тому що надає їй вагу всіх 27 країн-членів. Але інколи це може призвести до повільного процесу прийняття рішень, вони можуть блокуватися кількома, якщо не однією державою-членом… У політичному сенсі часто існує розрив між заявами і конкретними зобов’язаннями. Головна проблема CSDP полягає зовсім не у відсутності чітких цілей - ЄС має чіткі завдання у сфері безпеки й оборони. Головна проблема полягає в їх ефективній імплементації. Третя й остання проблема – це гроші", - сказав Чарльз Фріс.

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Як повідомлялося, ЄС здійснює в Україні Дорадчу місію ЄС в Україні (EUAM), яка розпочала діяльність у грудні 2014 року з метою надання допомоги владним структурам держави у змістовних реформах сектору цивільної безпеки, а також Місію з надання прикордонної допомоги Україні та Молдові (EUBAM), яка діє з 2005 року.

Автор: 

Грузія (1852) місія (90) допомога (8430) Євросоюз (13634)


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они так "нужны" и "важны", что если этих "гражданских миссий" не станет в один прекрасный день, никто даже не заметит.
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30.09.2020 08:19 Відповісти
Какие гражданские миссии? Тут при Порошенко с сепаратистами уже сто перемирий было. А при шмаркле вообще тысяча. Каждые 20 минут-новое одностороннее перемирие начинается.
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30.09.2020 08:37 Відповісти
В небанкомате кончились деньги.
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30.09.2020 08:49 Відповісти
Просто разом с МВФ Євросоюз вишукано і елегантно послав Голобородька в "задній" тунель.
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30.09.2020 10:57 Відповісти
Украине от Европы нужны не миссии, а оружие и санкции на соссию. Могли еще в 2014 придушить бешенную собаку, и никаких бы миссий не нужно было.
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30.09.2020 09:05 Відповісти
Схема простая:
Бабло побеждает зло!
Нет бабла?
Победа Зла не за горами.
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30.09.2020 09:32 Відповісти
Пусть попросят у путина, которого они покрывают своей слепотой и "озабоченностью.
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30.09.2020 09:40 Відповісти
местным "грантоедам" уменьшить з/плату, а на сэкономленные нанять членов и членкинь в новые гражданские миссии.
Чи это намек, что местные сами должны кормить ихних засланцев?
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30.09.2020 09:51 Відповісти
 
 