Євросоюзу бракує коштів на комплектування цивільних місій в Україні, - представник ЄС Фріс

Наслідком кризи COVID-19 стало скорочення бюджетних витрат на загальну політику ЄС щодо безпеки та оборони (CSDP), через що страждають ключові програми Євросоюзу в цій сфері і спільні дії, такі як цивільні місії ЄС в Україні та Грузії.

Про це під час слухань у ході засідання підкомітету Європарламенту з безпеки і оборони (SEDE) заявив заступник Генерального секретаря із загальної політики безпеки і оборони і кризового реагування Чарльз Фріс (Charles FRIES), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"В умовах кризи COVID-19 національні оборонні бюджети бути негативно уражені по всій Європі. Це має наслідки для PESCO (Постійне структуроване співробітництво ЄС у сфері оборонних досліджень та технологій), Європейського оборонного фонду (EDF) і для порядку денного ЄС у сфері безпеки й оборони, як такого. Наші місії CSDP та операції також страждають від цих же наслідків, коли йдеться про штат та наявні спроможності. Наприклад, набір цивільного персоналу для наших місій в Україні і в Грузії є складним питанням вже сьогодні", - зауважив цей представник Європейської служби зовнішніх дій.

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Як позитивний крок він відзначив, зокрема, зусилля Європарламенту, завдяки позиції якого важливі інструменти у сфері безпеки й оборони ЄС були включені до Багаторічної фінансової перспективи ЄС (MFF) на 2021-27 роки, що відбулося вперше в історії Євросоюзу. Це стосується, зокрема, Європейського оборонного фонду (EDF), програм військової мобільності та позабюджетних програм EPF – Європейського фонду миру.

"Але, будьмо чесними перед собою - ми всі знаємо ті структурні проблеми, з якими стикаємося. Принцип консенсусу зміцнює CSDP, тому що надає їй вагу всіх 27 країн-членів. Але інколи це може призвести до повільного процесу прийняття рішень, вони можуть блокуватися кількома, якщо не однією державою-членом… У політичному сенсі часто існує розрив між заявами і конкретними зобов’язаннями. Головна проблема CSDP полягає зовсім не у відсутності чітких цілей - ЄС має чіткі завдання у сфері безпеки й оборони. Головна проблема полягає в їх ефективній імплементації. Третя й остання проблема – це гроші", - сказав Чарльз Фріс.

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Як повідомлялося, ЄС здійснює в Україні Дорадчу місію ЄС в Україні (EUAM), яка розпочала діяльність у грудні 2014 року з метою надання допомоги владним структурам держави у змістовних реформах сектору цивільної безпеки, а також Місію з надання прикордонної допомоги Україні та Молдові (EUBAM), яка діє з 2005 року.