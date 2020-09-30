Більш як 33,8 млн осіб у світі інфіковані COVID-19, кількість жертв перевищила мільйон

Станом на ранок 30 вересня у світі зареєстрували 287 906 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 5853 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 33 844 178 випадків інфікування, з них 287 906 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 012 659 осіб, з них 5853 за минулу добу.

Успішно подолали хворобу і вилікувалися 25,1 млн осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Колумбія. Україна розташовується на 25 місці цього рейтингу, проте за добовим приростом нових випадків захворювання - на 14-му.

Так, найбільше хворих на коронавірус у США - 7 406 146 (+44 227); Індії - 6 223 519 (+80 500); Бразилії - ​​4 780 317 (+31 990); Росії - 1 167 805 (+8232); Колумбії - 824 042 (+5839).

Лідерами за кількістю летальних випадків є США - 210 785; Бразилія - ​​143 010; Індія - 97 529; Мексика - 76 603; Велика Британія - 42 072.

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Найбільше видужалих в Індії - 5 184 634, США - 4 648 683, Бразилії - 4 135 088, Росії - 952 399, Колумбії - 734 154.