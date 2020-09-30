Більш як 33,8 млн осіб у світі інфіковані COVID-19, кількість жертв перевищила мільйон
Станом на ранок 30 вересня у світі зареєстрували 287 906 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 5853 особи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 33 844 178 випадків інфікування, з них 287 906 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 012 659 осіб, з них 5853 за минулу добу.
Успішно подолали хворобу і вилікувалися 25,1 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Колумбія. Україна розташовується на 25 місці цього рейтингу, проте за добовим приростом нових випадків захворювання - на 14-му.
Так, найбільше хворих на коронавірус у США - 7 406 146 (+44 227); Індії - 6 223 519 (+80 500); Бразилії - 4 780 317 (+31 990); Росії - 1 167 805 (+8232); Колумбії - 824 042 (+5839).
Лідерами за кількістю летальних випадків є США - 210 785; Бразилія - 143 010; Індія - 97 529; Мексика - 76 603; Велика Британія - 42 072.
Найбільше видужалих в Індії - 5 184 634, США - 4 648 683, Бразилії - 4 135 088, Росії - 952 399, Колумбії - 734 154.
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https://www.objectiv.tv/objectively/2020/09/30/predsedatel-harkovskogo-oblsoveta-zabolel-koronavirusom/ Председатель Харьковского облсовета заболел коронавирусом
Специалисты обнаружили новую мутацию коронавируса 30.09.2020
С ней связывают вторую волну пандемии.
Ученые обнаружили штамм болезни, активно циркулирующий во время второй волны. Оказалось, что он является более заразным, пишет https://healthinfo.ua/articles/novosti_zdorovia/53318 healthinfo.ua .
Американские эксперты изучили более 5 000 геномов вирусов, выявленных на ранней фазе пандемии в городе Хьюстон. Затем их сопоставили с образцами, взятыми в последние недели. Исследование показало, что 99% штаммов второй волны имеют мутацию под названием D614G. Для сравнения, в образцах, взятых во время первой вспышки в городе, она встречалась только в 70% случаев.
Исследования показывают, что данная мутация увеличивает количество шипов на поверхности вируса. А с помощью этих самых шипов вирус присоединяется и атакует клетки, увеличивает способность поражать организм. Осуществившее исследование ученые полагают, что у заболевших новым штаммом людей в организме существенно большее количество вирусных частиц на момент диагноза.
Не обнаружено доказательств того, что данные мутации сделали вирус более смертоносным. В тяжелой форме COVID-19, чаще всего, проявляется у людей с уже имеющимися хроническими болезнями и плохой наследственностью, а также у самых пожилых пациентов
. Некоторые области шипообразного белка продемонстрировали определённые мутации, свидетельствующие о том, что вирус изменяется, чтобы уклоняться от атак иммунной системы.