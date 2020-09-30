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Новини Коронавірус і карантин
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Більш як 33,8 млн осіб у світі інфіковані COVID-19, кількість жертв перевищила мільйон

Більш як 33,8 млн осіб у світі інфіковані COVID-19, кількість жертв перевищила мільйон

Станом на ранок 30 вересня у світі зареєстрували 287 906 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 5853 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 33 844 178 випадків інфікування, з них 287 906 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 012 659 осіб, з них 5853 за минулу добу.

Успішно подолали хворобу і вилікувалися 25,1 млн осіб.

Більш як 33,8 млн осіб у світі інфіковані COVID-19, кількість жертв перевищила мільйон 01

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Колумбія. Україна розташовується на 25 місці цього рейтингу, проте за добовим приростом нових випадків захворювання - на 14-му.

Так, найбільше хворих на коронавірус у США - 7 406 146 (+44 227); Індії - 6 223 519 (+80 500); Бразилії - ​​4 780 317 (+31 990); Росії - 1 167 805 (+8232); Колумбії - 824 042 (+5839).

Лідерами за кількістю летальних випадків є США - 210 785; Бразилія - ​​143 010; Індія - 97 529; Мексика - 76 603; Велика Британія - 42 072.

Також читайте: У ВООЗ заявили про створення нового ефективного експрес-тесту на коронавірус: результат через 15-30 хв., ціна - $5

Найбільше видужалих в Індії - 5 184 634, США - 4 648 683, Бразилії - 4 135 088, Росії - 952 399, Колумбії - 734 154.

Більш як 33,8 млн осіб у світі інфіковані COVID-19, кількість жертв перевищила мільйон 02

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
Так а те кто вылечились они ж уже как бы не инфицированы ? Знач инфицированных = всего заболевших - выздоровевшие. Логично же?
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30.09.2020 08:27
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Так а те кто вылечились они ж уже как бы не инфицированы ? Знач инфицированных = всего заболевших - выздоровевшие. Логично же?
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30.09.2020 08:27 Відповісти
меня терзают смутные сомнения....излечивается ли до конца вирус? или тесты его не видят и считают, что его нет, но из инфицированных не вычеркивают....
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30.09.2020 09:12 Відповісти
після "видужання" вірус Ковід просто перестає бути активним(виробляються певні антитіла(точніше навіть можна сказати,що організм його частково деактивує),але,основне - перестає передаватись...Так кажуть..
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30.09.2020 09:25 Відповісти
https://www.objectiv.tv/objectively/2020/09/29/poroshenko-zabolel-covid-19/ Порошенко подхватил коронавирус
https://www.objectiv.tv/objectively/2020/09/30/predsedatel-harkovskogo-oblsoveta-zabolel-koronavirusom/ Председатель Харьковского облсовета заболел коронавирусом
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30.09.2020 09:10 Відповісти
цікаво,порохоботи-дуринтофіли і далі тепер будуть розказувати,що Ковід -це фігня ?
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30.09.2020 09:22 Відповісти
1,5 миллиона в прошлом году умерло от туберкулёза 🤫🤭😡🤦
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30.09.2020 09:15 Відповісти
особливо тупим.. Туберкульоз бацила,а не вірус... і ліки від нього існують...
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30.09.2020 09:21 Відповісти
В Украине в прошлом году от туберкулеза умерло 3400 человек. Это меньше 10 в сутки. От ковида сейчас за сутки умирает в 6-7 раз больше. И заболеваемость им растет.
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30.09.2020 09:44 Відповісти
Проблема существует ,но зачем нагнетать 😡😡😡
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30.09.2020 09:16 Відповісти
Це не "друга хвиля",а НОВИЙ ШТАМ !!

Специалисты обнаружили новую мутацию коронавируса 30.09.2020

С ней связывают вторую волну пандемии.
Ученые обнаружили штамм болезни, активно циркулирующий во время второй волны. Оказалось, что он является более заразным, пишет https://healthinfo.ua/articles/novosti_zdorovia/53318 healthinfo.ua .
Американские эксперты изучили более 5 000 геномов вирусов, выявленных на ранней фазе пандемии в городе Хьюстон. Затем их сопоставили с образцами, взятыми в последние недели. Исследование показало, что 99% штаммов второй волны имеют мутацию под названием D614G. Для сравнения, в образцах, взятых во время первой вспышки в городе, она встречалась только в 70% случаев.

Исследования показывают, что данная мутация увеличивает количество шипов на поверхности вируса. А с помощью этих самых шипов вирус присоединяется и атакует клетки, увеличивает способность поражать организм. Осуществившее исследование ученые полагают, что у заболевших новым штаммом людей в организме существенно большее количество вирусных частиц на момент диагноза.

Не обнаружено доказательств того, что данные мутации сделали вирус более смертоносным. В тяжелой форме COVID-19, чаще всего, проявляется у людей с уже имеющимися хроническими болезнями и плохой наследственностью, а также у самых пожилых пациентов
. Некоторые области шипообразного белка продемонстрировали определённые мутации, свидетельствующие о том, что вирус изменяется, чтобы уклоняться от атак иммунной системы.
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30.09.2020 10:18 Відповісти
Лiки от резистентного ??? А почему люди умирают??
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30.09.2020 10:33 Відповісти
 
 