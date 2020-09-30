ОП про заяви Фокіна: Вони неприйнятні, не можна плутати офіційне з особистим
Саме з російського вторгнення почалася тимчасова окупація Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та окремих районів Донецької та Луганської областей України. Саме ця держава повністю контролює тимчасово окуповані території України і має вирішальний вплив на все, що там відбувається.
Про це йдеться в заяві ОП "щодо неприйнятних заяв Вітольда Фокіна", передає Цензор.НЕТ.
"Неприємно вражені особистими оцінками та коментарями, які дав перший заступник глави української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін у Верховній Раді України на засіданні Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.
Очевидно, що кожен, хто представляє державу, має завжди пам'ятати, що не можна плутати офіційне з особистим. Якщо є розходження в позиціях, а власне бачення, яким би воно не було, відрізняється від державного, потрібно обирати державне доти, доки представляєш державу. Не особисте, а саме державне бачення.
Тим більше офіційна позиція України повністю збігається з об'єктивною реальністю та політичною правдою. Саме з російського вторгнення почалася тимчасова окупація Автономної Республіки Крим, міста Севастополя й окремих районів Донецької та Луганської областей України. Саме ця держава повністю контролює тимчасово окуповані території України та має вирішальний вплив на все, що там відбувається. Це цілком очевидні істини.
Робота української делегації в Тристоронній контактній групі завжди базувалася на повному розумінні національних інтересів України та абсолютної правди про війну і хто є хто в цій війні. Особисті думки кожного з представників України не тільки жодного разу не заважали переговорам, а й не суперечили офіційній позиції держави, нашим засадничим імперативам та тим завданням, які Президент Володимир Зеленський поставив перед делегацією.
Безумовно, заявам Вітольда Фокіна, які категорично розходяться з офіційними позиціями держави, вже надана належна оцінка. Перш за все – суспільством, яке заплатило велику ціну за свої ідеали. Цього не можна не розуміти.
Тим більше, що метою діяльності держави та її представників є досягнення сталого миру лише на українських умовах. А саме: абсолютне та довготривале припинення вогню на Донбасі, звільнення всіх утримуваних осіб, виведення всіх незаконних збройних формувань і військової техніки з території України, повна деокупація та повернення Україні контролю над кордоном з Росією. Задля цього й працює наша делегація в Тристоронній контактній групі", - йдеться в заяві.
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Общество, заплатившее эту большую цену, требует выгнать Фокина с позором из ТКГ. Но для ЗЕ уволить старпера - значит признать свой очередной зашквар. Так Фокин уволен или нет?
против встали все убрать его из комиссии вместо этого Вы делаете скорбные лица и продолжаете его держать Ваше лицемерие и лож не знают границ в голове у вас вата и сдача страны к чему Вы так упорно все ведете
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
Приходит еврей в синагогу.
- Ребе! Дай мне совет! Живу я с четырьмя детьми, с женой, с тещей, повернуться негде…
Как дальше жить?
Ребе говорит:
- Купи козу.
Совет раввина - закон, еврей пошел и таки купил козу.
Проходит некоторое время. Он опять приходит к раввину.
- Ребе, что ты наделал?! В комнатке у меня сумасшедший дом: дети на голове ходят, теща старая, больная, да тут еще и коза стоит - почти всю комнату занимает, блеет… Что делать, ребе?
- Продай козу.
- Ребе, я не понимаю: то купи козу, то продай....
- Слушай меня: продай козу.
Проходит еще некоторое время. Этот же еврей опять приходит к раввину.
- Дорогой ребе! Как я тебе благодарен! А я ведь даже не подозревал, что я такой счастливый человек!
А це значить, що кришує його особисто зЕзідент. Факін, це лакмусовий папірець. Прикриваючись старістю факіна, зеленський шукає формулу капітуляції прийнятну для українців.
Кто старого маразматика назначил в Группу - эта скотина скажет что-нибудь?...
Блин, без мата уже невозможно об этих дебилах-неучах вспоминать.
https://www.facebook.com/100010578281118/posts/1256254268070504/ Alex Noinets : З Фокіним, звичайно, смішно виходить. Такі - йой, ні...я собі, так він же виявився сєпар і гондон, як же ж так, давайте його викинемо!
А до цього всі такі - йой, ні....я собі, Сивохо виявився сєпар і гондон, як же ж так, давайте його викинемо.
Але ж ми знаємо, що ці люди там опинилися не просто так, шли-шли, впали, очнулися, а уже в ТКГ сидять.
Цих людей привів Андрюша. Андрюша Борисович Єрмак їх привів. І не так, що Андрюша бігав та шукав патріота, дипломата, героя-державника, а знаходив виключно сєпарів і гондонів. Нє. Він знаходив саме тих, кого шукав. Жодної випадковості, жодного співпадіння.
А Андрюша у нас завхоз часів Зеленського. І Зеленський йому не каже чомусь - "Андрюша, а як так виходить, що у тебе шо не людина, то говно і сєпар? Жалко сєпара? Може ти сам сєпер? Іді-ка погуляй". Зеленський йому довіряє і надалі шукати людей, ставити одного сєпара за іншим, домовлятися з Козаком, підписувати щось від імені держави Україна.
Тобто це не помилка системи. Це така система. Сєпари і говно ставлять сєпарів і говно.
І вихід з цього кола лише один.
Імпічмент.
Відставка.
Суд.
Не трогайте пердуна, а поинтересуйтесь кто туда его всунул, для чего, хотя и так понятно! Скорее всего уткинцев "вагнера", а с ними всю ОЯ (офис язЕлоха) надо замять, срочно!
Хіба у Зе-срані, громадянина ерефії і по сумісництву провінційного криворіжського блазня не виникає від всього цього когнитивний дісонанс?
Этим Тищенкам и Ермакам вслед за полоумным дедом нужно врезать ногой под зад, чтобы летели далеко.