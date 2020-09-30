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Новини Агресія Росії проти України
14 025 173

ОП про заяви Фокіна: Вони неприйнятні, не можна плутати офіційне з особистим

ОП про заяви Фокіна: Вони неприйнятні, не можна плутати офіційне з особистим

Саме з російського вторгнення почалася тимчасова окупація Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та окремих районів Донецької та Луганської областей України. Саме ця держава повністю контролює тимчасово окуповані території України і має вирішальний вплив на все, що там відбувається.

Про це йдеться в заяві ОП "щодо неприйнятних заяв Вітольда Фокіна", передає Цензор.НЕТ.

"Неприємно вражені особистими оцінками та коментарями, які дав перший заступник глави української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін у Верховній Раді України на засіданні Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Очевидно, що кожен, хто представляє державу, має завжди пам'ятати, що не можна плутати офіційне з особистим. Якщо є розходження в позиціях, а власне бачення, яким би воно не було, відрізняється від державного, потрібно обирати державне доти, доки представляєш державу. Не особисте, а саме державне бачення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Позиція України щодо російської агресії на Донбасі незмінна, - заступниця голови фракції "СН" Кравчук

Тим більше офіційна позиція України повністю збігається з об'єктивною реальністю та політичною правдою. Саме з російського вторгнення почалася тимчасова окупація Автономної Республіки Крим, міста Севастополя й окремих районів Донецької та Луганської областей України. Саме ця держава повністю контролює тимчасово окуповані території України та має вирішальний вплив на все, що там відбувається. Це цілком очевидні істини.

Робота української делегації в Тристоронній контактній групі завжди базувалася на повному розумінні національних інтересів України та абсолютної правди про війну і хто є хто в цій війні. Особисті думки кожного з представників України не тільки жодного разу не заважали переговорам, а й не суперечили офіційній позиції держави, нашим засадничим імперативам та тим завданням, які Президент Володимир Зеленський поставив перед делегацією.

Безумовно, заявам Вітольда Фокіна, які категорично розходяться з офіційними позиціями держави, вже надана належна оцінка. Перш за все – суспільством, яке заплатило велику ціну за свої ідеали. Цього не можна не розуміти.

Також читайте: Українська делегація на переговорах стосовно Донбасу повинна дотримуватися тільки офіційної позиції держави, - Кравчук, Резніков і Мережко про слова Фокіна

Тим більше, що метою діяльності держави та її представників є досягнення сталого миру лише на українських умовах. А саме: абсолютне та довготривале припинення вогню на Донбасі, звільнення всіх утримуваних осіб, виведення всіх незаконних збройних формувань і військової техніки з території України, повна деокупація та повернення Україні контролю над кордоном з Росією. Задля цього й працює наша делегація в Тристоронній контактній групі", - йдеться в заяві.

Автор: 

росія (65925) Фокін Вітольд (98) Донбас (22357) Тристороння контактна група (827) Офіс Президента (2032)


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Топ коментарі
+48
Нельзя. Внучка обидится и больше не даст Ермаку
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30.09.2020 08:30
+46
Ничего. Новый конкурс проведут. Еще есть резерв

ОП о заявлениях Фокина: Они неприемлемы, нельзя путать официальное с личным - Цензор.НЕТ 9491
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30.09.2020 08:36
+36
Ну, так гоните его сапогом под сраку. Или что?
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30.09.2020 08:29
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Фокин-торпеда.ОП-вроде не причем,умно.
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30.09.2020 09:13 Відповісти
Просто зелені вонючки настільки наглі й цинічні, що рахують усіх нас за бидло, яке проковтне все, що не підкинеш.
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30.09.2020 09:19 Відповісти
Я же говорил-на маразм спишут.
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30.09.2020 09:11 Відповісти
Напоминает сюжет с ТКГ фильм "Комедия строго режима" Это не случайный курбет, это акция. Сознательная политическая акция, идеологический галоп, тьху, подкоп, вашу мать!. И ведь, что умудохали - Ленина в Бутыль ...( типа Фокина в ТКГ) ! Да за такие дела надо копыта поотшибать....
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30.09.2020 09:12 Відповісти
Каждый следующий назначенец еще более умственно ограниченный предыдущего. Что за тенденция?
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30.09.2020 09:13 Відповісти
Ну і що, діду помахали пальцем - ну-ну-ну, а з посади не звільнили. Хоч би машину спалили, як Бігусу з Богданом, чи пламєнний прівєт передали, як меру Черкас.
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30.09.2020 09:14 Відповісти
Тю-ю-ю,вони там зовсім із глузду з"їхали!Явного зрадника України виправдовують його "особистою позицією".Та за отакі "позиції" НЕГАЙНО потрібно дати або файного копанця під вонючу дупу-і нахт Ростов,або до стінки і:-Ахтунг,фаєр!
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30.09.2020 09:16 Відповісти
Тих, хто його так "остроумно" заслав - у першу чергу.
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30.09.2020 09:21 Відповісти
Ну выбрали же 73% 🐏 ,уклониста -наркомана с женой ,сдававшей врагу армию Украины ! Вот вам последствия
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30.09.2020 09:16 Відповісти
а 73% расстворились как свеча в очке, ау обоссаные вы где
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30.09.2020 10:52 Відповісти
Їм не до того-вони до панахиди петра готуються.
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30.09.2020 11:19 Відповісти
******* , за медведчуком сумуєш , серло твоє пробите ?
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30.09.2020 12:08 Відповісти
Фокусники-бариги не розуміють,що після клоуна на сцену вийдуть акробати-сальто вперед,сальто назад,а дід це так-неначе мат,щоб не боляче клоунові падати.
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30.09.2020 12:22 Відповісти
Згоден 100%. Додам тільки, що це їх підковерна офіційна позиція... В Омані вони таке вголос виказують, а вдома через придурків.
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30.09.2020 09:48 Відповісти
Опа... ОПа в *опе...
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30.09.2020 09:20 Відповісти
оп и моника - центр кацапни в Украине, мне жаль тех хто етого не понимает....
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30.09.2020 09:21 Відповісти
ЗЕплесінь при владі, це суцільна огидна вистава, побудована на принципах хуцпи. Спочатку збрехав, потім відмовився, потім знову збрехав, потім знову відмовився... А ви, 73%, лохи, хавайте. Нелохи сміються, суцільний 95-й квартал ********** паличок. Сам назначив Фокіна, сам його "критикую". https://www.youtube.com/watch?v=3fdJgAdQcRI&list=LL&index=11
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30.09.2020 09:34 Відповісти
Все так,але Зе-чмо це рашистська малоросська цвіль!,а по рассєянськи таки "плєсєнь". Геть кацапізми з мови!А по змісту все вірно,дякую, дуже дякую.)
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30.09.2020 11:58 Відповісти
Безусловно, заявлениям Витольда Фокина, которые категорически расходятся с официальными позициями государства, уже предоставлена надлежащая оценка. Прежде всего - обществом, которое заплатило большую цену за свои идеалы. Этого нельзя не понимать. Источник: https://censor.net/ru/n3221929

Общество, заплатившее эту большую цену, требует выгнать Фокина с позором из ТКГ. Но для ЗЕ уволить старпера - значит признать свой очередной зашквар. Так Фокин уволен или нет?
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30.09.2020 09:44 Відповісти
Он быстрее сам окачурится, чем его уволят. Где потом искать такую "плевательницу" в качестве "громоотвода"?
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30.09.2020 10:11 Відповісти
Вы же его назначили а конктретно Ермак И ЗЕ а теперь отнекиваетесь он выполнял ваши пожелания и виденье
против встали все убрать его из комиссии вместо этого Вы делаете скорбные лица и продолжаете его держать Ваше лицемерие и лож не знают границ в голове у вас вата и сдача страны к чему Вы так упорно все ведете
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30.09.2020 09:45 Відповісти
нельзя путать официальное с личным..... а личностей с таким совковым личным обязательно делать официальными ?
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30.09.2020 09:45 Відповісти
Этот шпокин как раз и представляет государственную позицию, точнее позицию тех ублюдков, которые этим государством управляют. Просто те боятся высказать эту позицию, вот и поручили малохольному старому недоумку озвучивать свою позицию. А старый ******* так разъерехонился, что позволил себе лишнего.
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30.09.2020 09:48 Відповісти
армяк виступив із заявою, що він не згідний з останнім представником Сибірського ханства в Україні. говорить неправду. Такий шум потрібен йому, щоб потягнути час. Цікаво, чи узгоджував свою "позицію" з дядьою" Колею чи ні. А де заява "сухумського патріота" Чи ждуть виборів в США. То ким штати зовнішньо управляють. індіанський шаман з притоків Амазонки нашаманив, що президентом України буде Медведчук. Так що Володя і Андрюша тримайтеся за .. ОПУ Вам, напевно, шаман надіслав чорну мітку.
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30.09.2020 09:48 Відповісти
ст. 111 Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
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30.09.2020 09:52 Відповісти
Разыгрывают сценку из старого еврейского анекдота про козу, т.е. козла.
Приходит еврей в синагогу.
- Ребе! Дай мне совет! Живу я с четырьмя детьми, с женой, с тещей, повернуться негде…
Как дальше жить?
Ребе говорит:
- Купи козу.
Совет раввина - закон, еврей пошел и таки купил козу.
Проходит некоторое время. Он опять приходит к раввину.
- Ребе, что ты наделал?! В комнатке у меня сумасшедший дом: дети на голове ходят, теща старая, больная, да тут еще и коза стоит - почти всю комнату занимает, блеет… Что делать, ребе?
- Продай козу.
- Ребе, я не понимаю: то купи козу, то продай....
- Слушай меня: продай козу.
Проходит еще некоторое время. Этот же еврей опять приходит к раввину.
- Дорогой ребе! Как я тебе благодарен! А я ведь даже не подозревал, что я такой счастливый человек!
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30.09.2020 09:54 Відповісти
Ми думали, що зєльоний 3.14 дарас це- дно, але знизу хтось потукав....А то дід фока.
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30.09.2020 10:18 Відповісти
все виденье зелеными глазазами власти в Украине есть видиньем рашиста мацковского.
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30.09.2020 09:55 Відповісти
Хотелось бы знать,какой идиот назначает в ТКГ представлять интересы государства Украина представителей с такими предательскими "личными оценками и комментариями".Ответ очевиден-только предатель.
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30.09.2020 09:55 Відповісти
Ну не выдавать же в открытую такие перлы главе оп и, темпаче, гаранту,вот и нашли старичка которому все уже по -баробану...
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30.09.2020 12:00 Відповісти
Так с таким " личным" он должен сидеть либо в подвале СБУ, либо в тюремной камере, либо в дурке. Кстати вместе с теми кто его с таким " личным" продвигал и назначал в переговорочную группу в период наибольшей опасности для страны. При чем отмечу, это ведь это не ошибка назначавших, это заранее спланированная акция, с вполне заранее спланированным результатом, а значит это акция была направлена против интересов Украины целенаправленно, а это преступление и гос. измена.На сколько известно Фокин это совместное " создание" Кравчука- Ермака, за подписью Зелопуха. ( Кравчук готовил себе и своим же таким же " личным" высказываниям громоотвод, Ермак - продвижение политики капитулянства по сговору с Козаком. Ну а Зелопух он что ,ему что нашептали то он и подмахнул, про себя думал что совершил " мудрое решение многоходовочку" а на самом деле очередной раз подставился. Как говорится " Не по Сеньке шапка" ( когда там конец каденции.. дожить бы. и страну не потерять.)
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30.09.2020 10:02 Відповісти
ОП про заяви Фокіна: Вони неприйнятні, не можна плутати офіційне з особистим - Цензор.НЕТ 2318
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30.09.2020 10:04 Відповісти
Так я не понял... Пожурить пожурили, а где указание на выход нах**?!
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30.09.2020 10:06 Відповісти
Как противна и цинична эта "софистика" ОПы и иже с ней. Осталось лишь заявить, что у президента личная позиция вести страну в Таёжный союз с Москвой, но официальная - в ЕС. Неужто "зелёные слуги" уже не отдают отчет своим словам?
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30.09.2020 10:06 Відповісти
Фокин, как и многие наши сограждане ЖЕРТВА пропагандистской войны, которую ведет Кремль через многочисленные каналы TV и их марионеток в Украине и полной импотенции контпропаганды со стороны Украины. Можна себе представить степень "ватности" пэрэсичного украинца, если даже такой интеллектуально развитый человек как Фокин, бывший премьер Украины, бывший Председатель Госплана Украины...
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30.09.2020 10:07 Відповісти
Это не жертва, это оружие!
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30.09.2020 10:11 Відповісти
Така заява свідчить про те, що факін залишиться в делегації.
А це значить, що кришує його особисто зЕзідент. Факін, це лакмусовий папірець. Прикриваючись старістю факіна, зеленський шукає формулу капітуляції прийнятну для українців.
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30.09.2020 10:09 Відповісти
И что???? Это не маразм. Это продуманное и планомерное насаждение в недалекие мозги пророссийской пропаганды. Эту тварь просто уберут и помашут пальчиком перед нососом, заплатив премию? Эту гниду прилюдно судить нужно. ПОКАЗАТЕЛЬНО.
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30.09.2020 10:09 Відповісти
именно
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30.09.2020 10:13 Відповісти
И как же ты отправляешь человека с такими убеждениями отстаивать интересы страны?
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30.09.2020 10:10 Відповісти
Так выгнали его или нет?
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30.09.2020 10:10 Відповісти
Кадровый голод, некем заменить, остальные еще тупее или кадровые офицеры ФСБ...
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30.09.2020 10:20 Відповісти
не - просто голод, ненасытный , у некоторых торговцев страной((
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30.09.2020 13:02 Відповісти
Статус роисси как государства-агрессора у нас законодательно закреплён, надеюсь Венедиктова уже возбудила против Фукина уголовное дело.
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30.09.2020 10:12 Відповісти
Ага щас... Там какие то новые дела на Пороха строчит...
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30.09.2020 10:21 Відповісти
Судить нужно тех , - Кто его назначил.
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30.09.2020 10:20 Відповісти
А чья подпись стоит под заявлением ОП? Кто это "мы", "нас"? Дегенерат себя уже во множественном числе величает, однако....
Кто старого маразматика назначил в Группу - эта скотина скажет что-нибудь?...
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30.09.2020 10:32 Відповісти
ну і це все?просто "заява"?а де наказ про звільнення фокіна з ткг?без цього наказу,"заява оп",не має сенсу🤷‍♂️.просто чергове "блаблабла"🤢🤮
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30.09.2020 10:34 Відповісти
"не прокатило" © старый анекдот
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30.09.2020 10:40 Відповісти
А кто включил в комиссию этого вонючего козла, старого пердуна и маразматика фокина??? Наш незабвенный дегенерат, наркоман и предатель Украины Говнокомандующий ЗЕянелох. Стоит ли удивляться.
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30.09.2020 11:13 Відповісти
Так его отстранили или нет.И кто такой ОП - псевдоним зеленского?
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30.09.2020 11:21 Відповісти
Хто такой этот ОП? Обкуренный Перзиндент? Где его кабинет - курилка в туалете?
Блин, без мата уже невозможно об этих дебилах-неучах вспоминать.
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30.09.2020 11:23 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25667498.html Фокаут

ОП про заяви Фокіна: Вони неприйнятні, не можна плутати офіційне з особистим - Цензор.НЕТ 7334

https://www.facebook.com/100010578281118/posts/1256254268070504/ Alex Noinets : З Фокіним, звичайно, смішно виходить. Такі - йой, ні...я собі, так він же виявився сєпар і гондон, як же ж так, давайте його викинемо!

А до цього всі такі - йой, ні....я собі, Сивохо виявився сєпар і гондон, як же ж так, давайте його викинемо.

Але ж ми знаємо, що ці люди там опинилися не просто так, шли-шли, впали, очнулися, а уже в ТКГ сидять.

Цих людей привів Андрюша. Андрюша Борисович Єрмак їх привів. І не так, що Андрюша бігав та шукав патріота, дипломата, героя-державника, а знаходив виключно сєпарів і гондонів. Нє. Він знаходив саме тих, кого шукав. Жодної випадковості, жодного співпадіння.

А Андрюша у нас завхоз часів Зеленського. І Зеленський йому не каже чомусь - "Андрюша, а як так виходить, що у тебе шо не людина, то говно і сєпар? Жалко сєпара? Може ти сам сєпер? Іді-ка погуляй". Зеленський йому довіряє і надалі шукати людей, ставити одного сєпара за іншим, домовлятися з Козаком, підписувати щось від імені держави Україна.

Тобто це не помилка системи. Це така система. Сєпари і говно ставлять сєпарів і говно.

І вихід з цього кола лише один.

Імпічмент.
Відставка.
Суд.
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30.09.2020 11:29 Відповісти
Это они его вместо Безсмертного всунули...ай да молодцы)))
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30.09.2020 11:32 Відповісти
Якщо фокін до цієї пори в ТКГ- значить його слова це позиція самого ОП та Президента. Крапка.
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30.09.2020 11:42 Відповісти
А ведь действительно, при чём этот старый маразматик с дешёвой "внучкой"? Ведь он выразил "своё", лично язЕлоха мнение, за которое не хило заплатили! Ему 88 и тоже "нелох"! Семейная традиция такая - праституцией зарабатывать...
Не трогайте пердуна, а поинтересуйтесь кто туда его всунул, для чего, хотя и так понятно! Скорее всего уткинцев "вагнера", а с ними всю ОЯ (офис язЕлоха) надо замять, срочно!
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30.09.2020 11:44 Відповісти
зеля, ты лашара! может януковича попробуеш вместо фоки
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30.09.2020 11:47 Відповісти
ОП про заяви Фокіна: Вони неприйнятні, не можна плутати офіційне з особистим - Цензор.НЕТ 551
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30.09.2020 11:54 Відповісти
А як старі комуняцькі маразматики,саме з такими особистими установками та з такими антиукраїнськими позиціями, які до того ж суперечать фактам,можуть відстоювати українські інтереси?

Хіба у Зе-срані, громадянина ерефії і по сумісництву провінційного криворіжського блазня не виникає від всього цього когнитивний дісонанс?
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30.09.2020 12:03 Відповісти
ОП про заяви Фокіна: Вони неприйнятні, не можна плутати офіційне з особистим - Цензор.НЕТ 9436
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30.09.2020 12:08 Відповісти
Что такое "Заявление ОП"? Это филькина грамота! Так уберите этого Фокина из числа переговорщиков!
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30.09.2020 12:28 Відповісти
Говорят Чикатило в свободное от убийств время работал дружинником.Такое вот расхождение личной позиции с государственной
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30.09.2020 12:33 Відповісти
А *****, воспитателем в детском саду! =)
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30.09.2020 13:45 Відповісти
Нипанятна, дедушке, когда его реанимировали на работу, ведь объясняли, шо и как говорить. А теперь типа дедушко сам это всьо натрындел отсибя, а мы тут нипричем ..... ай-яй-яй !
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30.09.2020 12:53 Відповісти
разводит клоун овец посадивших его на трон, как лохов.
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30.09.2020 12:58 Відповісти
То якого ***, того гандона звідтки не викинуть головою вперед, а морочать нам голови?
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30.09.2020 13:01 Відповісти
Сепара фокіна, його внучку і все його даунбаське кодло, висилити навічно в Донецьк, чи Луганськ. Ти диви яке воно, коли було прем*єром діяло на шкоду дуржави, і зараз ті урки позвали на нашу землю ворога -російську підерацію, покрали всі заводи, що побудовані за кошти бюджету України, пішли служити поліцаями мокшів і ще воно щось із себе корчить. "Кормільці" ніщебродські. Висмоктували із бюджету всі гроші на дотації і жили собі як вареник у маслі, так вони вирішили нас продали московії. Закрий свій чорний, смердячий рот і краще сам вали в доунбас, а т о ще пару таких базарів і нам прийдеться допомогти.
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30.09.2020 13:04 Відповісти
Как только зелёную шоблу начали теребить с вагнеровцами, так эти хамелеоны сразу заделались заядлыми патриотами. Кто кандидатуру этого деда подавал? Кто подписывал?
Этим Тищенкам и Ермакам вслед за полоумным дедом нужно врезать ногой под зад, чтобы летели далеко.
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30.09.2020 13:39 Відповісти
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