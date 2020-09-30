Помпео в Греції: РФ поширює дезінформацію про пандемію і намагається захопити православну церкву
Держсекретар США Майк Помпео і прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс у вівторок обговорили, як можна протистояти викликам, які становить Росія в регіоні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це Помпео заявив під час пресконференції на острові Крит.
"Ми з прем'єр-міністром (Греції. - Ред.) погодилися розглянути шляхи тіснішої співпраці, щоб подолати виклики, що становить Росія через діяльність, яка має шкідливий вплив, як-то поширення дезінформації про пандемію і спроба захопити православну церкву", - заявив Майк Помпео.
Держсекретар прибув до Греції з дводенним візитом у час посилення напруження в регіоні через суперечки щодо постачання енергоресурсів. Американський дипломат наголосив, що "Газпром" не може диктувати правила енергетичного ринку.
"У питаннях енергетики ми вчора мали чудову розмову. Я підтвердив підтримку США нинішніх зусиль Греції, щоб диверсифікувати енергетичні шляхи та поставки по всьому регіону. Вільний ринок має ухвалювати рішення щодо енергопостачання, а не російський "Газпром", - сказав Помпео.
Держсекретар Помпео закликав Грецію і Туреччину - союзників США у НАТО - продовжити переговори і якомога швидше врегулювати суперечку щодо морських кордонів у Східному Середземномор'ї.
Обидві країни попередньо погодилися відновити переговори щодо морських кордонів, утім не оголосили дату, коли це станеться.
"Ми сподіваємось, що ці переговори зможуть продовжитись у серйозному руслі", - сказав Помпео.
Державний секретар США обговорив також із грецькою стороною питання безпеки і звинуватив Росію у дестабілізації в Лівії.
"Наша співпраця у питаннях безпеки є особливо важливою в цей час, коли Росія продовжує дестабілізувати регіон, особливо в Лівії, де США закликають вивести всі іноземні військові сили, підтримати військову деескалацію і примирення в Лівії", - зазначив Майк Помпео.
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Турция будет тырить его у греков и поставлять в Грецию!
За його словами, відбулося рейдерське захоплення майна УПЦ КП групою осіб на користь Петра Порошенко.https://politerno.com.ua/2020/09/28/kyyivskyj-patriarhat-filareta-buv-likvidovanyj-shlyahom-************-dokumentiv-melnychuk/?fbclid=IwAR3CQcjOLa5X_nnihwHYR_Q-izkOsE8bi7pCPokOfbP3QUkrJQRvP20cGNs
Досить фінансувати головного терориста в світі , путіна !