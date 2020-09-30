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Новини Коронавірус і карантин
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Помпео в Греції: РФ поширює дезінформацію про пандемію і намагається захопити православну церкву

Помпео в Греції: РФ поширює дезінформацію про пандемію і намагається захопити православну церкву

Держсекретар США Майк Помпео і прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс у вівторок обговорили, як можна протистояти викликам, які становить Росія в регіоні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це Помпео заявив під час пресконференції на острові Крит.

"Ми з прем'єр-міністром (Греції. - Ред.) погодилися розглянути шляхи тіснішої співпраці, щоб подолати виклики, що становить Росія через діяльність, яка має шкідливий вплив, як-то поширення дезінформації про пандемію і спроба захопити православну церкву", - заявив Майк Помпео.

Держсекретар прибув до Греції з дводенним візитом у час посилення напруження в регіоні через суперечки щодо постачання енергоресурсів. Американський дипломат наголосив, що "Газпром" не може диктувати правила енергетичного ринку.

"У питаннях енергетики ми вчора мали чудову розмову. Я підтвердив підтримку США нинішніх зусиль Греції, щоб диверсифікувати енергетичні шляхи та поставки по всьому регіону. Вільний ринок має ухвалювати рішення щодо енергопостачання, а не російський "Газпром", - сказав Помпео.

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Держсекретар Помпео закликав Грецію і Туреччину - союзників США у НАТО - продовжити переговори і якомога швидше врегулювати суперечку щодо морських кордонів у Східному Середземномор'ї.

Обидві країни попередньо погодилися відновити переговори щодо морських кордонів, утім не оголосили дату, коли це станеться.

"Ми сподіваємось, що ці переговори зможуть продовжитись у серйозному руслі", - сказав Помпео.

Державний секретар США обговорив також із грецькою стороною питання безпеки і звинуватив Росію у дестабілізації в Лівії.

"Наша співпраця у питаннях безпеки є особливо важливою в цей час, коли Росія продовжує дестабілізувати регіон, особливо в Лівії, де США закликають вивести всі іноземні військові сили, підтримати військову деескалацію і примирення в Лівії", - зазначив Майк Помпео.

Автор: 

Греція (604) карантин (18172) США (23335) церква (701) Помпео Майк (337) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
На Мордор со всех сторон надвигается неотвратимый, смертельный, окончательный п****ц. Это витает в воздухе и это обязательно произойдёт
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30.09.2020 09:25
+6
Газ для Греціі буде поставляти США і всі проблеми відразу відійдуть !
Досить фінансувати головного терориста в світі , путіна !
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30.09.2020 10:15
+4
Брехливий запаребрік нам відомий вже давно.
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30.09.2020 08:39
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Брехливий запаребрік нам відомий вже давно.
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30.09.2020 08:39 Відповісти
помпеич а ну как 3 ноября не доня?
надеюсть у тебя запасной вариант есть....
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30.09.2020 09:14 Відповісти
Газпром вже досить давно ніфіга диктувати не може..
Після ПЕРЕНАСИЧННЯ РИНКУ...
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30.09.2020 09:20 Відповісти
На Мордор со всех сторон надвигается неотвратимый, смертельный, окончательный п****ц. Это витает в воздухе и это обязательно произойдёт
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30.09.2020 09:25 Відповісти
Газпром и не будет поставлять газ в Грецию.
Турция будет тырить его у греков и поставлять в Грецию!
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30.09.2020 09:28 Відповісти
Колишній командир батальйону "Айдар" і народний депутат Сергій Мельничук опублікував факти порушення закону при ліквідації очолюваної патріархом Філаретом УПЦ КП і реєстрації Православної церкви України.
За його словами, відбулося рейдерське захоплення майна УПЦ КП групою осіб на користь Петра Порошенко.https://politerno.com.ua/2020/09/28/kyyivskyj-patriarhat-filareta-buv-likvidovanyj-shlyahom-************-dokumentiv-melnychuk/?fbclid=IwAR3CQcjOLa5X_nnihwHYR_Q-izkOsE8bi7pCPokOfbP3QUkrJQRvP20cGNs
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30.09.2020 09:30 Відповісти
Мєня сєрзают смутниє самнєнья, що це Мельничук дописав.
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30.09.2020 10:12 Відповісти
раша роздмухує третю світову війну і поки що досить вдало
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30.09.2020 09:38 Відповісти
Газ для Греціі буде поставляти США і всі проблеми відразу відійдуть !
Досить фінансувати головного терориста в світі , путіна !
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30.09.2020 10:15 Відповісти
 
 