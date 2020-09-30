В Міноборони Азербайджану заявили, що в ході боїв було поранено і вбито близько 2 300 військових Вірменії

Бої в ніч з 29 на 30 вересня між Вірменією та Азербайджаном через Нагірний Карабах були значно розширені. Азербайджанська сторона заявила про загибель і поранення 2300 військових Вірменії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє APA.

Крім того, Міністерство оборони Азербайджану звинуватило сили Вірменії в обстрілі міста Тертер у Карабасі вранці в середу. В результаті чого, за їхніми даними, було завдано шкоди цивільній інфраструктурі, є поранені.

"ЗС Вірменії втратили убитими і пораненими до 2,3 тис осіб, знищено до 130 бронетехніки", - повідомляє пресслужба Міноборони Азербайджану.

Зараз бойові дії ведуться по всьому фронту.

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Нагадаємо, 27 вересняАзербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану. 28 вересня Алієв оголосив про часткову мобілізацію.

Невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.