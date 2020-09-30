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Новини Агресія Росії проти України Війна
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В Міноборони Азербайджану заявили, що в ході боїв було поранено і вбито близько 2 300 військових Вірменії

В Міноборони Азербайджану заявили, що в ході боїв було поранено і вбито близько 2 300 військових Вірменії

Бої в ніч з 29 на 30 вересня між Вірменією та Азербайджаном через Нагірний Карабах були значно розширені. Азербайджанська сторона заявила про загибель і поранення 2300 військових Вірменії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє APA.

Крім того, Міністерство оборони Азербайджану звинуватило сили Вірменії в обстрілі міста Тертер у Карабасі вранці в середу. В результаті чого, за їхніми даними, було завдано шкоди цивільній інфраструктурі, є поранені.

"ЗС Вірменії втратили убитими і пораненими до 2,3 тис осіб, знищено до 130 бронетехніки", - повідомляє пресслужба Міноборони Азербайджану.

Зараз бойові дії ведуться по всьому фронту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Азербайджан заявив про загибель 12 мирних жителів і руйнування 66 будинків через обстріли

Нагадаємо, 27 вересняАзербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану. 28 вересня Алієв оголосив про часткову мобілізацію.

Невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.

Автор: 

Азербайджан (858) Вірменія (738) Нагірний Карабах (466)


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https://www.facebook.com/sergey.vysotsky/posts/3439168692857315?__cft__[0]=AZU0_DuTqoNwVmeBKVL-zlOB5G8FQVtS-T016c36Uje4XiD09kFgFz8HgjgpJI-fyK25EgmuPtKi4MUr0dnXBuXO9h2EdAGM_0QYVlIFN8YAURCoSUgFodzf30tTUmjGNWM&__tn__=%2CO%2CP-R 17 ч. ·

Історія Карабахського конфлікту - це перед усім історія того, яким чином працюють пастки, розставлені ще Сталіним.

Саме Сталін, першою посадою якого була, нагадую, посада Наркома з питань національностей, створив систему інкорпорації територій зі змішаним населенням в тіла національних республік. Тоді це розглядалося як спосіб унеможливлення будь-яких національних рухів за незалежність республік.
Карабах, нагадаю, був переданий Азербайджану у 1921 році і зараз з точки зору міжнародного права є окупованою Вірменією територією Азербайджану.
Ці пастки спрацювали під час розпаду СРСР. І конфлікти на пострадянському просторі стали ідеальним інструментом впливу Кремля на вже незалежні держави. Засобом стримання розвитку та важелем, завдяки якому Кремль впливав (та впливає) на регіональну політику та політику незалежних держав.
Саме карабахська пастка зумовлює залежність Вірменії від Росії. Саме завдяки Кремлю цю проблему ніяк не вдається вирішити. Саме завдяки цій пастці Вірменія та Азербайджан ніяк не можуть вийти з замкненого кола конфлікту та вимушені апелювати до Росії під час загострень.
Це історія про злих радянських геніїв, які творили своє зло з повним розумінням того, навіщо це зло робиться.
Війна на Донбасі та окупація Криму - це також історія про імперську пастку, яка була запрограмована десятиліття тому.
Для досягнння миру на пострадянському простору усім країнам колишньої імперії треба усвідомити, що нашим єдиним справжнім спільним ворогом є Росія - тобто імперський центр. І тільки розпад Росії на національні держави, деімперіалізація східного простору є запорукою нашого звільнення від цього зла.
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30.09.2020 09:01
+19
У меня нету причин не доверять властям Азербайджана Освобождайте свою землю, ребята!!!
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30.09.2020 09:09
+11
У донецких граждан нельзя останавливаться на ночлег. Сдадут террористам. От жителей оккупированного Московией Донбасса нельзя брать пищу. Отравят супчиком из мухоморов.
У матерей донецких «повстанцев» нельзя просить воду - зарубят лопатой, как они это сделали с раненым пилотом сбитого украинского самолета.
От дедушек из Станицы Луганской нельзя принимать в подарок бутыль с мёдом. «Подарок» может взорваться в руках. Военные ВСУ должны это знать, выходя на боевое задание.

Коллаборанты оккупированного Московией Донбасса ненавидят Украину i державну мову, хотя регулярно приезжают к «карателям» на Большую Землю за пенсиями и сосисками. Они терпеливо стоят в очереди, чтобы получить паспорт с двухголовой курицей на обложке. Арсений Яценюк ищет сейчас в США инвесторов, чтобы построить забор от независимых от морали граждан молодых республик.
Как говорила мэр Славянска весной 2014 года пани Неля Штепа: «Донецкие «повстанцы», это наши мальчики».
Жители Донбасса семьями собирают информацию о передвижение украинской техники и корректируют огонь российских выпускников артиллерийских училищ на украинские позиции. https://www.youtube.com/watch?v=sq9ikY_SoQE&fbclid=IwAR1ZFAZ1l8ZRkHV-gHA_5k1_T21Cc51Tkr_OTWtcTbaeic0lekufZOU-L_8 https://www.youtube.com/watch?v=sq9ikY_SoQE
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30.09.2020 09:30
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https://www.facebook.com/sergey.vysotsky?__cft__[0]=AZU0_DuTqoNwVmeBKVL-zlOB5G8FQVtS-T016c36Uje4XiD09kFgFz8HgjgpJI-fyK25EgmuPtKi4MUr0dnXBuXO9h2EdAGM_0QYVlIFN8YAURCoSUgFodzf30tTUmjGNWM&__tn__=-UC%2CP-R Сергей Высоцкий

https://www.facebook.com/sergey.vysotsky/posts/3439168692857315?__cft__[0]=AZU0_DuTqoNwVmeBKVL-zlOB5G8FQVtS-T016c36Uje4XiD09kFgFz8HgjgpJI-fyK25EgmuPtKi4MUr0dnXBuXO9h2EdAGM_0QYVlIFN8YAURCoSUgFodzf30tTUmjGNWM&__tn__=%2CO%2CP-R 17 ч. ·

Історія Карабахського конфлікту - це перед усім історія того, яким чином працюють пастки, розставлені ще Сталіним.

Саме Сталін, першою посадою якого була, нагадую, посада Наркома з питань національностей, створив систему інкорпорації територій зі змішаним населенням в тіла національних республік. Тоді це розглядалося як спосіб унеможливлення будь-яких національних рухів за незалежність республік.
Карабах, нагадаю, був переданий Азербайджану у 1921 році і зараз з точки зору міжнародного права є окупованою Вірменією територією Азербайджану.
Ці пастки спрацювали під час розпаду СРСР. І конфлікти на пострадянському просторі стали ідеальним інструментом впливу Кремля на вже незалежні держави. Засобом стримання розвитку та важелем, завдяки якому Кремль впливав (та впливає) на регіональну політику та політику незалежних держав.
Саме карабахська пастка зумовлює залежність Вірменії від Росії. Саме завдяки Кремлю цю проблему ніяк не вдається вирішити. Саме завдяки цій пастці Вірменія та Азербайджан ніяк не можуть вийти з замкненого кола конфлікту та вимушені апелювати до Росії під час загострень.
Це історія про злих радянських геніїв, які творили своє зло з повним розумінням того, навіщо це зло робиться.
Війна на Донбасі та окупація Криму - це також історія про імперську пастку, яка була запрограмована десятиліття тому.
Для досягнння миру на пострадянському простору усім країнам колишньої імперії треба усвідомити, що нашим єдиним справжнім спільним ворогом є Росія - тобто імперський центр. І тільки розпад Росії на національні держави, деімперіалізація східного простору є запорукою нашого звільнення від цього зла.
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30.09.2020 09:01 Відповісти
Поэтому, армянам и айзерам нужно самим понять эти вещи и прийти к какому-то консенсусу, иначе их вечно будут дёргать за ниточки кукловоды.
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30.09.2020 09:15 Відповісти
КСТАТИ, [29.09.20 14:41]
Что пишут мировые СМИ по поводу конфликта в Нагорном Карабахе:

5. Guardian: "Почему Армения и Азербайджан воюют, и каковы последствия


Революция в 2018 году в Армении породила надежды на то, что конфликт сдвинется с мертвой точки, однако с течением времени Пашиян(***скоріше під тиском Кремля) занял весьма провокационную с точки зрения руководства Азербайджана позицию.
Учитывая, что пандемия Covid-19 негативно сказывается на ценах на азербайджанскую нефть и газ, вполне возможно, что ее правители решили, что сейчас самое подходящее время действовать.(***а Азербайджан проінспектівав свої сили,заручився підтримкою Султана і вирішив,що ПОРА.)

хТОСЬ ПРОРАХУВАВСЯ.
ДУМАЮ,ЦЕ ВІРМЕНІЯ (*** рОССИЯ ТЕБЯ ВСЕ ОДНО БРОСИТ,СИНОК ПАШИНЯН)
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30.09.2020 09:34 Відповісти
консенсусові заважає смертельна ненависть
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30.09.2020 09:35 Відповісти
Свою землю просто Азербайджанцы,отвоюют и никто никого дергать не будет,если только армяшек кацапы .
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30.09.2020 09:44 Відповісти
Азербайджан ні є ні демократичною, ні країною де поважаються права люди..
Тому усунення сепаратизму не гарантує ні міру, ні спокою ні азербайджанам, ні вірменам..

Династія Алієвих нагадує династію Асадів.. З усіма аналогіями, порівняннями..
і перспективами..
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30.09.2020 09:59 Відповісти
Тебе зачем Азербайджанцы и Алиев? Пусть живут в своем мире как хотят.Главное что они подают пример как надо воевать за свои земли не боясь кацарылых. И не ссыкливо прятаться и отводить свои войска от политой кровью наших солдат земли.
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30.09.2020 10:17 Відповісти
каким бы ублюдком ни был Алиев это не меняет тот факт что в данном случае он востанавливаем многолетнюю несправедливость . вспомни о тех кого в 80-90-ых выгнали со своей земли или убили дашнаки
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30.09.2020 10:18 Відповісти
После "пнадемии ковида" с комендантским часом в городе Мельбурне, Австралия, с предложенной насильственний вакцинацией населения (а.к.а. геноцид населения), с "кольцом из стали"(С) вокруг запертого н въезд и выезд города Мельбурна
засуньте вашу "демократию" себе туда, "куда никогда не падают лучи солнца"(С) и больше никогда на свет не вытаскивайте.

На очередых выборах я решила, что порву бюллетень (поскольку проголосовать я обязана, а то штаф, а рисовать половой орган как-то по детски).
Вот мой ответ всей этой "демократии".
Я понятно объяснила?
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30.09.2020 11:30 Відповісти
Это брехня . Как равнинный (низменный), так и нагорный Карабах во все исторические эпохи был Родиной только одного народа - азербайджанского, в языке которого есть слова «гара» и «баг».
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30.09.2020 09:59 Відповісти
По официальным данным, с 1828 по 1830 гг., всего за 2 года, в Северный Азербайджан, в том числе в Карабах, было переселено из Ирана 40 тыс., а из Османской империи 90 тыс. армян. С неофициальными армянскими переселенцами их количество переходило 200 тыс.2 Таким образом, царская Россия создала хорошие условия для массового переселения армян в Северный Азербайджан, в частности, в Карабах, а также для их административно-политического, социально-экономического и культурного развития. Скоро армянская сторона начала вести открытую борьбу за осуществление идеи «Великой Армении» на азербайджанских землях.
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30.09.2020 10:02 Відповісти
2300/10 = 230 ну такое
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30.09.2020 09:03 Відповісти
Не факт. 😊 Там населення, і так не дуже тому у вірмен скоро воюватимуть жінки. 😊 Це за версією Азербайджана. Я все-таки на боці Азербайджана, бо саме він тут правий з точки зору міжнародного права. Але дивлюся на це все скептично. Значно' переваги, щоб зрушити ситуацію, у Азербайджана немає. Тому все сеотиться до величезних жертв і поступового затихання на деякий час. Я залишаюся при своїй думці, що такі чюситуацвї повинна рлзрулювати світова спільнота, яка має створити у своїй структурі спеціальний підрозділ, який ав би виступати у ролі світового жандарма і навіть якщо потрібно - силою і санкціями карати тих, хто посягає на чужу територію, змушуючи агресора повертатися до статусу-кво.
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30.09.2020 09:47 Відповісти
отого статусу кво і хоче рашка, щоб ніякі там "нєдогосударства" в НАТО не пішли. То краще тут не вигукуй це лайно. Алієв хоч як і Ердоган зробив себе диктатором, але це справа азербайджанців, він вирішить цю проблему, як справжній комуняка-сталініст, і надає "рєволюціонєрам" з Єревану по песде
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30.09.2020 11:26 Відповісти
Конкретніше. В чому ваші претензії?
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30.09.2020 12:15 Відповісти
когда они успевают? третий день войны только.
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30.09.2020 09:06 Відповісти
Через неделю обе стороны расскажут про сто тыщ мильён поверженных врагов )
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30.09.2020 09:08 Відповісти
Твой бред можно было бы считать правдой ,если бы не участие Турции в конфликте.Те может что то для устрашения и прибавят ,но прямые попадания в расчеты пво,танки и бтры ,у армяшек подранков не оставляют.Так что по видео можно приблизительно просчитать потери,умножив на количество экипажей и обслуг.
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30.09.2020 09:48 Відповісти
судя по твоему нику, ты - отбитый на всю голову вояка у которого напрочь отсутствует чувство юмора. иди себе мимо, человек.
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30.09.2020 10:28 Відповісти
Кто про войну шутит и тем более про убитых .Я догадываюсь ,что ты из зеленого стада не отбитый пока на всю голову .
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30.09.2020 11:10 Відповісти
своим солдатикам будешь морали читать, а мне не морочь голову.
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30.09.2020 11:18 Відповісти
наверное применили ЯО
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30.09.2020 09:09 Відповісти
Аллах войны работает, артиллерия.
"В результате артиллерийских ударов азербайджанской армии были уничтожены позиции 1-го батальона 5-го мотострелкового полка, дислоцированного вблизи населенного пункта Гасангая Тертерского района и 1-го батальона 6-го мотострелкового полка вооруженных сил Армении, дислоцированного в Талышском направлении, сообщает минобороны Азербайджана"
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30.09.2020 09:11 Відповісти
Да, как в анекдоте о Сталине, который общипал живую курицу до кожи, и она прячась от палящего солнца, или от лютого мороза (когда как) в поисках укрытия прижалась к его сапогу.
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30.09.2020 09:07 Відповісти
це написав Фазиль Искандер, Факт, що він не вірменин
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30.09.2020 09:57 Відповісти
Кто-то из великих сказал, что больше всего врут во время выборов и во время войны.
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30.09.2020 09:08 Відповісти
Наверное жирный урод Черчилль после тога как выжрал литр коньяка и прос(р)пался в блевотине. Только он такой же вяликий как и Путин - языком молоть.
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30.09.2020 10:09 Відповісти
АРМЯНГЕДДОН..
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30.09.2020 09:09 Відповісти
В Минобороны Азербайджана заявили, что в ходе боев были ранены и убиты около 2 300 тысяч военных Армении
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30.09.2020 09:09 Відповісти
У меня нету причин не доверять властям Азербайджана Освобождайте свою землю, ребята!!!
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30.09.2020 09:09 Відповісти
скажу мягше.
Україна підтримувала і підтримує основні принципи міжнародної політики-недоторканості кордонів і суверенності..*

Втім,це те саме ))))

*Держа́вний сувереніте́т - верховенство https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 держави на своїй https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F території і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C незалежність у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8 міжнародних відносинах .
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30.09.2020 09:17 Відповісти
Хренлостан, ГО вбухивать миллиарды крепостных мацкалов в помощь хачам черножопым!
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30.09.2020 09:11 Відповісти
Ты сам понял что написал? Иди хлебни бояры и проспись.
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30.09.2020 09:17 Відповісти
Иди нахй петух ты ********** в очко зашквареный
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30.09.2020 10:53 Відповісти
Если в середине войны взять статистику обоих сторон то можно сделать выводы что стороны перебили друг-друга три раза
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30.09.2020 09:11 Відповісти
Как рассказывал один дед,бывший во время ВОВ батальонным писарем:"По отчётам командиров рот в некоторые дни мы по два полка немцев "укладывали".
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30.09.2020 09:33 Відповісти
ВАВ это кто? поэтому таких ко.мандиров десятками тыс. Сралин уничтожал, выродок не любил когда ему лгут, а не он.
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30.09.2020 10:07 Відповісти
У них ВОВ это они типа одни воевали и победили немцев, при том, что США и Британия направляли в совок караваны оружия, боеприпасов, военной техники, амуниции, продовольствия и топлива, а акт о капитуляции Германии был подписан без СССР на 2 дня раньше 9 мая. А про 2МВ они нет, не слышали.
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30.09.2020 11:17 Відповісти
КСТАТИ, [29.09.20 18:56]
Президент Азербайджана Алиев: "Переговоров с Ереваном с учетом нынешней позиции руководства Армении быть не может. "

КСТАТИ, [29.09.20 20:02]
Американцы кинули(*** впливове в Америці вірменське лобі не настільки впливове) Пашиняна, и Трамп не стал опять лезть в конфликт с Турцией перед дебатами. В прошлый раз у него не получилось успокоить Эрдогана санкциями, поэтому решил не рисковать рейтингом.
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30.09.2020 09:13 Відповісти
23,000,000. И интернет у себя закрыли. Хехе.
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30.09.2020 09:22 Відповісти
Бои в Карабахе - хороший пример для тех крикунов , которьіе ратуют за военную операцию по освобождению Донбасса. Там противник явно сильнее армянской армии и имеет больше резервов , плюс два крупньіх города с мирньім населением. Альтернативьі дипломатическому пути деоккупации пока явно нет.
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30.09.2020 09:22 Відповісти
У донецких граждан нельзя останавливаться на ночлег. Сдадут террористам. От жителей оккупированного Московией Донбасса нельзя брать пищу. Отравят супчиком из мухоморов.
У матерей донецких «повстанцев» нельзя просить воду - зарубят лопатой, как они это сделали с раненым пилотом сбитого украинского самолета.
От дедушек из Станицы Луганской нельзя принимать в подарок бутыль с мёдом. «Подарок» может взорваться в руках. Военные ВСУ должны это знать, выходя на боевое задание.

Коллаборанты оккупированного Московией Донбасса ненавидят Украину i державну мову, хотя регулярно приезжают к «карателям» на Большую Землю за пенсиями и сосисками. Они терпеливо стоят в очереди, чтобы получить паспорт с двухголовой курицей на обложке. Арсений Яценюк ищет сейчас в США инвесторов, чтобы построить забор от независимых от морали граждан молодых республик.
Как говорила мэр Славянска весной 2014 года пани Неля Штепа: «Донецкие «повстанцы», это наши мальчики».
Жители Донбасса семьями собирают информацию о передвижение украинской техники и корректируют огонь российских выпускников артиллерийских училищ на украинские позиции. https://www.youtube.com/watch?v=sq9ikY_SoQE&fbclid=IwAR1ZFAZ1l8ZRkHV-gHA_5k1_T21Cc51Tkr_OTWtcTbaeic0lekufZOU-L_8 https://www.youtube.com/watch?v=sq9ikY_SoQE
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30.09.2020 09:30 Відповісти
Речь не о местном рядовом "пушечном мясе" , а о российских офицерах и тяжельіх вооружениях , плюс резервьі "ихтамнетов" в Ростовской области.
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30.09.2020 09:48 Відповісти
"важкі озброєння" перекинути навіть у Вірменію рашці вже не получиться... Іран залишив поки що лише повітряний "міст"..
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30.09.2020 10:02 Відповісти
Грузія "закрилась"...

NEW!

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи с грузинским премьер-министром Георгием Гахарией заявил, что Грузия должна приготовиться к членству в Альянсе.
Об этом сообщает https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_178440.htm пресс-служба НАТО.
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30.09.2020 10:04 Відповісти
Местного говна там хватает.
"родственница" в 2015 году приезжала в гости на полтавщину и на вопрос "Как же вы можете звать к себе окупантов?" с ехидной улыбочкой говорила: "Донбас оружие не сложит!"
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30.09.2020 10:02 Відповісти
.Ніч була місячна,і Сайго з товаришами при тьмяному світлі грали на лютні і писали прощальні віршіВ Міноборони Азербайджану заявили, що в ході боїв було поранено і вбито близько 2 300 військових Вірменії - Цензор.НЕТ 1065
Бій почався о четвертій ранку 24 вересня 1877 року .Останній бій героїчних самураїв проти нікчемних гармат і рушниць
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30.09.2020 10:07 Відповісти
Это пример для миротворцев от власти как надо защищать и освобождать свою землю! и чем тот противник сильнее армянской армии ,которая воюет уже 32 года?
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30.09.2020 09:58 Відповісти
1. Там горы, миротворец хренов.
2. Существование уже 30 лет этого конфликта - это и есть результат "дипломатического пути".
3. Азербайджан додавит Армению.
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30.09.2020 10:02 Відповісти
Вот только дипломатического пути деоккупации еще никто в мире не придумал. Вы не за клоуна случайно голосовали? "Деоккупация" на условиях ***** может обернуться оккупацией всей Украины. Освободить свои земли можно только тем же путем, что и Азербайджан: укреплять свою армию, ждать пока ослабнет паРаша, заручиться поддержкой партнеров, освободить Лугандон военным путем. Но проблема в том, что при отчислениях на армию в размере всего 2-х процентов от ВВП ни о каком укреплении армии говорить смысла нет.
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30.09.2020 11:09 Відповісти
альтернативе отправления кацапа в спам нет!
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30.09.2020 12:25 Відповісти
Каждый видит себя победителем.

В Міноборони Азербайджану заявили, що в ході боїв було поранено і вбито близько 2 300 військових Вірменії - Цензор.НЕТ 1496
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30.09.2020 09:25 Відповісти
Читайте заголовок внимательно: ...ранены и убиты около 2300... Все может быть. Ранено 2 тыс., убито 300.
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30.09.2020 09:26 Відповісти
Может это данные за 30 лет конфликта?
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30.09.2020 09:35 Відповісти
ТИПОВІ ПРОПОРЦІЇ 1/3.
крім того,певна кількість поранених помре в лікарні...

Вірмени почали перевозити поранених в Іран...
Медицина ВЖЕ не справдяється...
це показник.
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30.09.2020 09:37 Відповісти
туда наверное возят "не только лишь всех".....
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30.09.2020 10:03 Відповісти
Только что, чешское радио сообщило о 100 чел. погибших с обеих сторон в том числе гражданских.
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30.09.2020 09:28 Відповісти
чеське радіо...
або висосані з " чеського пальця" цифри... (((
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30.09.2020 09:39 Відповісти
Чехам пофиг шо армяне, шо азеры, в НАТО есть свои аналитики. Глупо верить официальным сводкам воюющих сторон.
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30.09.2020 09:42 Відповісти
цифри занижені/завищені у 3,не у 10-ть раз...
з цим можна погодитись...
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30.09.2020 09:45 Відповісти
Глядя на то, как воюет Турция...ну ладно, ладно, Азербайджан, вполне себе реальная цифра.
Ядерное оружие? Смею напомнить о случаях массового падежа скота на Донбассе -
ракетный удар по колоне псковского спецназа - около 300 двухсотых,
авиоудар по полевому лагерю рязанского спецназа - картина та же,
ракетный удар уничтоживший танковый батальон гордых бурятских шахтеров под Дебальцево - больше ста погибших,

ракетный удар по станции Иловайск, в момент скопления трех составов с топливом,
боеприпасами и живой силой - количество двухсотых точно не известно, но явно больше 500.
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30.09.2020 09:36 Відповісти
Точка-У и 300 потерь в колонне?

Была такая се Васильева - по ее словам Рашка десятки тыс. только ВС РФ потеряла - и ты конечно же верил.
И знаешь что? Это же натуральная тряпичная кукла была:
1. Немцов знает....
2. Расчет был на то шо наши дурналисты радостно будут Васильеву цитировать, а кацапы - гыгыкать. Получилось? Думаю.
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30.09.2020 09:58 Відповісти
Для тебя "ракетный удар" это только Точка? Кстати, ты наверняка не знаешь площадь поражения Точкой, и того, что по живой силе Точкой работают парно. И при чем тут Васильева?
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30.09.2020 10:45 Відповісти
вот это цифры... пару дней боев и вся армянкая бронетехника пойдет в утиль... что говорят армяне, на сколько дней боев хватит бронетехники в азербайджане? нужно срочно наладить производство боевых колесниц обеим сторонам и закупить коней в монголии.
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30.09.2020 09:38 Відповісти
думаю,у азерів в Нагірному карабасі вже повна перевага у повітрі.. Тому їх бронетехніка захищеніша від вірменської "на порядок"..

а розпочати війну офіційно проти Азербайджану Вірменія НЕ МОЖЕ...
тоді почнуться міжнародні санкції,І Іран змушений буде закрити повітряний простір і для російських транспортників.
І пі..їц Карабаху як псевдодержаві...
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30.09.2020 09:43 Відповісти
скоріше слонів в Африці
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30.09.2020 11:44 Відповісти
Ну, по перше, 2300 це і вбитих, і поранених. Якщо розклад 1 до 10 то, в цілому може бути, хоча зараз ніяких точних данних ви не почуєте від жодної сторони.
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30.09.2020 09:38 Відповісти
Совинформбюро в 41-ом приводило такие цифры потерь Вермахта, что за пар месяцев Германия должна была быть без солдат.
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30.09.2020 09:39 Відповісти
да, а рабов за 5мес. только сдалось 4млн.
интересно шо было бы если бы фюрер не обосрал какого-то Розенберга и не наложил на свое "мы ценим каждого солдика"?
хотя, случилось то шо и должнО было(какая-то скотина, типо "Мойры" так "написала" и так и стало)
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30.09.2020 10:01 Відповісти
а если серьезно... все это наследие совка и коммунизма..., которые проводили опыты над людьми и народасми создавая дикое стадо обезьян - советский народ.(с обязательным мацковским диалектом)
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30.09.2020 09:41 Відповісти
Если бы Минобороны Армении предъявило сбитый турецкий F-16, вторгшийся на территорию Армении, вместе с доказательствами вторжения, то это была бы одна ситуация. Но тут выясняется, что некий иностранный военный самолет залетает в воздушное пространство Армении, сбивает армянский самолет и спокойно улетает обратно. Здесь вопросы уже не к туркам, а к армянам - а где ваша ПВО? У вас война или что?



Ель Мюрид.
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30.09.2020 09:49 Відповісти
Схоже що, старого ПВО вже нема, а нове ще не привезли.
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30.09.2020 09:56 Відповісти
ПВО - С 300 капут!
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30.09.2020 12:26 Відповісти
"ВС Армении потеряли убитыми и ранеными до 2,3 тыс человек, уничтожено до 130 бронетехники", - сообщает прес-служба Минобороны Азербайджана. Источник: https://censor.net/ru/n3221934\\\\\\\\

Ну, "до" это конечно классно.
Ну вот - учителя смогут "получать до 4к. евро" = "получают получки" 5000 грн., но никто не солгал - просто "до" 4к. евро немного не до.тянуло)
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30.09.2020 09:53 Відповісти
Карабах - це та злоякісна пухлина, котра з плином часу проросла метастазами і в Абхазії з Півдненною Осетією, і в Придністров'ї, і в Донецьку і Луганську. Сподіваюсь, що збройні сили Азербайджану знищать цю злоякісну пухлину, та буде назавжди закритий проект так званої "Великої Вірменії".
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30.09.2020 09:54 Відповісти
Три дня наступления и ни одного занятого райцентра.
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30.09.2020 09:54 Відповісти
на Физули продвигаются
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30.09.2020 09:55 Відповісти
скиньте лінк
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30.09.2020 09:59 Відповісти
ну це ж не рашка воює,якій похір кількість загинувшого мирного населення(навіть свого) в ході боїв...
В Міноборони Азербайджану заявили, що в ході боїв було поранено і вбито близько 2 300 військових Вірменії - Цензор.НЕТ 4953
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30.09.2020 09:58 Відповісти
А ви думали що, легко штурмувати глибокоешелоновану оборону, яка готувалася десятиліттями, де все давно пристріляно і заміновано?
Нам ще доведеться робити подібне на Донбасі і в Криму.
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30.09.2020 10:00 Відповісти
Пока не тот этап.Сейчас беспилотниками и авиацией выбьют всю бронетехнику и опорные пункты,армяшек ,а потом спокойно окружат все города со всех направлений. Первый этап конец армяно кацапского пво ,окончен успешно.
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30.09.2020 10:06 Відповісти
В результате контрнаступательных операций азербайджанской армии село Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района освобождено от армянской оккупации, сообщает Минобороны АР.
Отметим, что в результате операций, проведенных подразделениями ВС Азербайджана были освобождены села Гараханбейли, Гервенд, Кенд Горадиз, Юхары Абдуррахманлы - Физулинского, Беюк Марджанлы и Нюзгер - Джебраильского районов.
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30.09.2020 10:11 Відповісти
Физули (Füzuli)/Варанда (Վարանդա) - Это на юге, почти на границе с Ираном, там где 6 сел освободили.
Согласно https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8 административно-территориальному делению https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE непризнанной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Нагорно-Карабахской Республики , контролирующей населённый пункт с лета 1993 года, расположен в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9D%D0%9A%D0%A0) Гадрутском районе НКР, согласно https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0 административно-территориальному делению https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD Азербайджана является административным центром https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Физулинского района Азербайджана, часть которого согласно резолюциям https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%91_%D0%9E%D0%9E%D0%9D СБ ООН от 1993 года считается оккупированной армянскими силами.
Данная территория входит в так называемый https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%81_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D0%B0 пояс безопасности Нагорного Карабаха , находящийся за пределами заявленной в 1991 году территории Нагорно-Карабахской Республики, перешедший под контроль армянских сил в 1993 году и впоследствии включённый в состав Нагорно-Карабахской Республики.
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30.09.2020 10:17 Відповісти
много раненых просто везут в Ереван ветолетами
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30.09.2020 09:54 Відповісти
Такими темпами (якщо це дійсна цифра) вірмен знову на грань геноциду поставлять. Чи вартий цього Карабах?
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30.09.2020 10:52 Відповісти
Думаю армянє воляють від поразки але ніхто їм на поміч не прийде.
Не треба було створювати сепарські гето на території Адзербаджану.
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30.09.2020 12:45 Відповісти
не может быть такого как в ато за 5 лет
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30.09.2020 12:48 Відповісти
 
 