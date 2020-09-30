В Міноборони Азербайджану заявили, що в ході боїв було поранено і вбито близько 2 300 військових Вірменії
Бої в ніч з 29 на 30 вересня між Вірменією та Азербайджаном через Нагірний Карабах були значно розширені. Азербайджанська сторона заявила про загибель і поранення 2300 військових Вірменії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє APA.
Крім того, Міністерство оборони Азербайджану звинуватило сили Вірменії в обстрілі міста Тертер у Карабасі вранці в середу. В результаті чого, за їхніми даними, було завдано шкоди цивільній інфраструктурі, є поранені.
"ЗС Вірменії втратили убитими і пораненими до 2,3 тис осіб, знищено до 130 бронетехніки", - повідомляє пресслужба Міноборони Азербайджану.
Зараз бойові дії ведуться по всьому фронту.
Нагадаємо, 27 вересняАзербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.
Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану. 28 вересня Алієв оголосив про часткову мобілізацію.
Невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.
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https://www.facebook.com/sergey.vysotsky/posts/3439168692857315?__cft__[0]=AZU0_DuTqoNwVmeBKVL-zlOB5G8FQVtS-T016c36Uje4XiD09kFgFz8HgjgpJI-fyK25EgmuPtKi4MUr0dnXBuXO9h2EdAGM_0QYVlIFN8YAURCoSUgFodzf30tTUmjGNWM&__tn__=%2CO%2CP-R 17 ч. ·
Історія Карабахського конфлікту - це перед усім історія того, яким чином працюють пастки, розставлені ще Сталіним.
Саме Сталін, першою посадою якого була, нагадую, посада Наркома з питань національностей, створив систему інкорпорації територій зі змішаним населенням в тіла національних республік. Тоді це розглядалося як спосіб унеможливлення будь-яких національних рухів за незалежність республік.
Карабах, нагадаю, був переданий Азербайджану у 1921 році і зараз з точки зору міжнародного права є окупованою Вірменією територією Азербайджану.
Ці пастки спрацювали під час розпаду СРСР. І конфлікти на пострадянському просторі стали ідеальним інструментом впливу Кремля на вже незалежні держави. Засобом стримання розвитку та важелем, завдяки якому Кремль впливав (та впливає) на регіональну політику та політику незалежних держав.
Саме карабахська пастка зумовлює залежність Вірменії від Росії. Саме завдяки Кремлю цю проблему ніяк не вдається вирішити. Саме завдяки цій пастці Вірменія та Азербайджан ніяк не можуть вийти з замкненого кола конфлікту та вимушені апелювати до Росії під час загострень.
Це історія про злих радянських геніїв, які творили своє зло з повним розумінням того, навіщо це зло робиться.
Війна на Донбасі та окупація Криму - це також історія про імперську пастку, яка була запрограмована десятиліття тому.
Для досягнння миру на пострадянському простору усім країнам колишньої імперії треба усвідомити, що нашим єдиним справжнім спільним ворогом є Росія - тобто імперський центр. І тільки розпад Росії на національні держави, деімперіалізація східного простору є запорукою нашого звільнення від цього зла.
Что пишут мировые СМИ по поводу конфликта в Нагорном Карабахе:
5. Guardian: "Почему Армения и Азербайджан воюют, и каковы последствия
Революция в 2018 году в Армении породила надежды на то, что конфликт сдвинется с мертвой точки, однако с течением времени Пашиян(***скоріше під тиском Кремля) занял весьма провокационную с точки зрения руководства Азербайджана позицию.
Учитывая, что пандемия Covid-19 негативно сказывается на ценах на азербайджанскую нефть и газ, вполне возможно, что ее правители решили, что сейчас самое подходящее время действовать.(***а Азербайджан проінспектівав свої сили,заручився підтримкою Султана і вирішив,що ПОРА.)
хТОСЬ ПРОРАХУВАВСЯ.
ДУМАЮ,ЦЕ ВІРМЕНІЯ (*** рОССИЯ ТЕБЯ ВСЕ ОДНО БРОСИТ,СИНОК ПАШИНЯН)
Тому усунення сепаратизму не гарантує ні міру, ні спокою ні азербайджанам, ні вірменам..
Династія Алієвих нагадує династію Асадів.. З усіма аналогіями, порівняннями..
і перспективами..
засуньте вашу "демократию" себе туда, "куда никогда не падают лучи солнца"(С) и больше никогда на свет не вытаскивайте.
На очередых выборах я решила, что порву бюллетень (поскольку проголосовать я обязана, а то штаф, а рисовать половой орган как-то по детски).
Вот мой ответ всей этой "демократии".
Я понятно объяснила?
"В результате артиллерийских ударов азербайджанской армии были уничтожены позиции 1-го батальона 5-го мотострелкового полка, дислоцированного вблизи населенного пункта Гасангая Тертерского района и 1-го батальона 6-го мотострелкового полка вооруженных сил Армении, дислоцированного в Талышском направлении, сообщает минобороны Азербайджана"
Україна підтримувала і підтримує основні принципи міжнародної політики-недоторканості кордонів і суверенності..*
Втім,це те саме ))))
*Держа́вний сувереніте́т - верховенство https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 держави на своїй https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F території і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C незалежність у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8 міжнародних відносинах .
Президент Азербайджана Алиев: "Переговоров с Ереваном с учетом нынешней позиции руководства Армении быть не может. "
КСТАТИ, [29.09.20 20:02]
Американцы кинули(*** впливове в Америці вірменське лобі не настільки впливове) Пашиняна, и Трамп не стал опять лезть в конфликт с Турцией перед дебатами. В прошлый раз у него не получилось успокоить Эрдогана санкциями, поэтому решил не рисковать рейтингом.
У матерей донецких «повстанцев» нельзя просить воду - зарубят лопатой, как они это сделали с раненым пилотом сбитого украинского самолета.
От дедушек из Станицы Луганской нельзя принимать в подарок бутыль с мёдом. «Подарок» может взорваться в руках. Военные ВСУ должны это знать, выходя на боевое задание.
Коллаборанты оккупированного Московией Донбасса ненавидят Украину i державну мову, хотя регулярно приезжают к «карателям» на Большую Землю за пенсиями и сосисками. Они терпеливо стоят в очереди, чтобы получить паспорт с двухголовой курицей на обложке. Арсений Яценюк ищет сейчас в США инвесторов, чтобы построить забор от независимых от морали граждан молодых республик.
Как говорила мэр Славянска весной 2014 года пани Неля Штепа: «Донецкие «повстанцы», это наши мальчики».
Жители Донбасса семьями собирают информацию о передвижение украинской техники и корректируют огонь российских выпускников артиллерийских училищ на украинские позиции. https://www.youtube.com/watch?v=sq9ikY_SoQE&fbclid=IwAR1ZFAZ1l8ZRkHV-gHA_5k1_T21Cc51Tkr_OTWtcTbaeic0lekufZOU-L_8 https://www.youtube.com/watch?v=sq9ikY_SoQE
NEW!
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи с грузинским премьер-министром Георгием Гахарией заявил, что Грузия должна приготовиться к членству в Альянсе.
Об этом сообщает https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_178440.htm пресс-служба НАТО.
"родственница" в 2015 году приезжала в гости на полтавщину и на вопрос "Как же вы можете звать к себе окупантов?" с ехидной улыбочкой говорила: "Донбас оружие не сложит!"
Бій почався о четвертій ранку 24 вересня 1877 року .Останній бій героїчних самураїв проти нікчемних гармат і рушниць
2. Существование уже 30 лет этого конфликта - это и есть результат "дипломатического пути".
3. Азербайджан додавит Армению.
крім того,певна кількість поранених помре в лікарні...
Вірмени почали перевозити поранених в Іран...
Медицина ВЖЕ не справдяється...
це показник.
або висосані з " чеського пальця" цифри... (((
з цим можна погодитись...
Ядерное оружие? Смею напомнить о случаях массового падежа скота на Донбассе -
ракетный удар по колоне псковского спецназа - около 300 двухсотых,
авиоудар по полевому лагерю рязанского спецназа - картина та же,
ракетный удар уничтоживший танковый батальон гордых бурятских шахтеров под Дебальцево - больше ста погибших,
ракетный удар по станции Иловайск, в момент скопления трех составов с топливом,
боеприпасами и живой силой - количество двухсотых точно не известно, но явно больше 500.
Была такая се Васильева - по ее словам Рашка десятки тыс. только ВС РФ потеряла - и ты конечно же верил.
И знаешь что? Это же натуральная тряпичная кукла была:
1. Немцов знает....
2. Расчет был на то шо наши дурналисты радостно будут Васильеву цитировать, а кацапы - гыгыкать. Получилось? Думаю.
а розпочати війну офіційно проти Азербайджану Вірменія НЕ МОЖЕ...
тоді почнуться міжнародні санкції,І Іран змушений буде закрити повітряний простір і для російських транспортників.
І пі..їц Карабаху як псевдодержаві...
интересно шо было бы если бы фюрер не обосрал какого-то Розенберга и не наложил на свое "мы ценим каждого солдика"?
хотя, случилось то шо и должнО было(какая-то скотина, типо "Мойры" так "написала" и так и стало)
Ель Мюрид.
Ну, "до" это конечно классно.
Ну вот - учителя смогут "получать до 4к. евро" = "получают получки" 5000 грн., но никто не солгал - просто "до" 4к. евро немного не до.тянуло)
Нам ще доведеться робити подібне на Донбасі і в Криму.
Отметим, что в результате операций, проведенных подразделениями ВС Азербайджана были освобождены села Гараханбейли, Гервенд, Кенд Горадиз, Юхары Абдуррахманлы - Физулинского, Беюк Марджанлы и Нюзгер - Джебраильского районов.
Согласно https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8 административно-территориальному делению https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE непризнанной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Нагорно-Карабахской Республики , контролирующей населённый пункт с лета 1993 года, расположен в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9D%D0%9A%D0%A0) Гадрутском районе НКР, согласно https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0 административно-территориальному делению https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD Азербайджана является административным центром https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Физулинского района Азербайджана, часть которого согласно резолюциям https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%91_%D0%9E%D0%9E%D0%9D СБ ООН от 1993 года считается оккупированной армянскими силами.
Данная территория входит в так называемый https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%81_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D0%B0 пояс безопасности Нагорного Карабаха , находящийся за пределами заявленной в 1991 году территории Нагорно-Карабахской Республики, перешедший под контроль армянских сил в 1993 году и впоследствии включённый в состав Нагорно-Карабахской Республики.
Не треба було створювати сепарські гето на території Адзербаджану.