Рада сьогодні розгляне повернення "пакунку малюка", зміни у Виборчому кодексі і законопроєкт про водний транспорт

Народні депутати на засіданні в середу, 30 вересня, розглянуть у другому читанні законопроєкт про повернення " пакунку малюка" і вдруге спробують ванести до порядку денного і ухвалити рішення щодо законопроєкту про внесення змін до Виборчого кодексу.

Про це свідчить порядок денний засідання, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Так, законопроєкт №3006а передбачає законодавчо врегулювати надання "пакунку малюка". Як поінформувала напередодні заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Раді ухвалити цей законопроєкт у другому читанні та в цілому.

На засіданні в середу депутати вдруге спробують включити до порядку денного та ухвалити рішення щодо законопроєкту №4117 про внесення змін до Виборчого кодексу та деяких законодавчих актів щодо особливостей організації підготовки та проведення виборів у період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню COVID-19 та вдосконалення окремих положень виборчого законодавства. Для того, щоб включити в порядок денний цей законопроєкт на засіданні у вівторок, депутата забракло голосів.

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Крім того, порядок денний передбачає розгляд у повторному другому читанні законопроєкту №3648 "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові".

У першому читанні народні депутати планують розглянути проєкт закону №3900 "Про внесення змін до закону України "Про освіту" щодо забезпечення якості навчальної літератури".

До включення в порядок денний та ухвалення рішення запропоновано законопроєкт №4119 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (щодо реалізації положень статті 11 Закону України "Про ринок природного газу)".

У другому читанні депутати мають намір ухвалити законопроєкти №1182-1-д "Про внутрішній водний транспорт" та №3014 "Про електронні комунікації".

Порядок денний засідання також передбачає розгляд проєкту постанови №4109 "Про Заяву Верховної Ради України щодо невизнання легітимності так званих місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях України - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі".

Заплановано і розгляд низки законопроєктів щодо ратифікації міжнародних договорів.