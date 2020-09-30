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Рада сьогодні розгляне повернення "пакунку малюка", зміни у Виборчому кодексі і законопроєкт про водний транспорт

Рада сьогодні розгляне повернення

Народні депутати на засіданні в середу, 30 вересня, розглянуть у другому читанні законопроєкт про повернення " пакунку малюка" і вдруге спробують ванести до порядку денного і ухвалити рішення щодо законопроєкту про внесення змін до Виборчого кодексу.

Про це свідчить порядок денний засідання, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Так, законопроєкт №3006а передбачає законодавчо врегулювати надання "пакунку малюка". Як поінформувала напередодні заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Раді ухвалити цей законопроєкт у другому читанні та в цілому.

На засіданні в середу депутати вдруге спробують включити до порядку денного та ухвалити рішення щодо законопроєкту №4117 про внесення змін до Виборчого кодексу та деяких законодавчих актів щодо особливостей організації підготовки та проведення виборів у період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню COVID-19 та вдосконалення окремих положень виборчого законодавства. Для того, щоб включити в порядок денний цей законопроєкт на засіданні у вівторок, депутата забракло голосів.

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Крім того, порядок денний передбачає розгляд у повторному другому читанні законопроєкту №3648 "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові".

У першому читанні народні депутати планують розглянути проєкт закону №3900 "Про внесення змін до закону України "Про освіту" щодо забезпечення якості навчальної літератури".

До включення в порядок денний та ухвалення рішення запропоновано законопроєкт №4119 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (щодо реалізації положень статті 11 Закону України "Про ринок природного газу)".

У другому читанні депутати мають намір ухвалити законопроєкти №1182-1-д "Про внутрішній водний транспорт" та №3014 "Про електронні комунікації".

Порядок денний засідання також передбачає розгляд проєкту постанови №4109 "Про Заяву Верховної Ради України щодо невизнання легітимності так званих місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях України - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі".

Заплановано і розгляд низки законопроєктів щодо ратифікації міжнародних договорів.

Автор: 

ВР (15027) діти (5133) донор (73) виборчий закон (151) місцеві вибори (1366) соцдопомога (136) кров (64)


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Что с этим "пакетом малыша"? То туда его, то сюда? Малыши в мячик играются?
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30.09.2020 09:14 Відповісти
Дурники в папірці.
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30.09.2020 09:25 Відповісти
Просто все к чему дотрагиваются зедебилы превращается в зеленое г-но! Они отменили ,назло пороху этот нужный для бедного народа пакет ,а теперь хотят по пиарится на его принятии,добавив в нормальный закон,положение о компенсации деньгами.А так 6 месяцев просто молодым мамочкам выдавали обещаниями от 95 анала. И это справедливо,они сами сказали ,что хуже не будет и они сделают себя.Вот это и получили.
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30.09.2020 09:33 Відповісти
Что за изменения в избирательный кодекс? В Ростове избирательный кодекс менять будете!
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30.09.2020 09:15 Відповісти
Гросін пакет відмінили і тепер він буде зелений.
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30.09.2020 09:27 Відповісти
Теперь его вообще не будет
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02.12.2020 10:08 Відповісти
Приймуть закон "Про пакунок виборця" - зелені памперси і гумова клізма для Слуг урода
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30.09.2020 09:45 Відповісти
Пока они тут то отменяют пакет малыша, то принимают - мамы и дети остаются без помощи. Деньги сэкономили. Можно и украсть. Голосуйте за слуг Урода!
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30.09.2020 09:52 Відповісти
Ай да благодетели! Сначала пересрали все реформы, отменили все, что "папиредники" сделали. А теперь кое-что местами возвращают, уже в ущербном виде, но с такой помпой, будто звезду с неба достали.
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30.09.2020 12:38 Відповісти
 
 