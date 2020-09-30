В Україні за добу рекордні 4 027 нових випадків COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 208 959 осіб
В Україні станом на ранок 30 вересня з початку пандемії зафіксовано 208 959 випадків захворювання на коронавірусну хворобу, за добу - 4 027 випадків, при цьому 64 раніше хворих померли.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки і оборони.
Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській області (549), Донецькій області (345), Дніпропетровській області (271) та Львівській області (265).
Кількість інфікованих наростальним підсумком з початку пандемії на 30 вересня становила 208 959 осіб, померли з початку пандемії 4 129 осіб (за добу 64), видужали - 92 360 (за добу від 2 110). Зараз в Україні на COVID-19 хворіють 112 470 осіб, що на 1 853 більше, ніж днем раніше.
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Епідемія розпочалась в Ухані в кінці 2019.
тому Ковід -2019 ))))
У нас случился очередной "ковид" в крупнейшем торговом центре Южного полушария, местечке под названием Чадстоун (Chadstone) (это район Мельбурна, Австралия).
Центр управления Южного полушария должен был находится именно в Чадстоун, потому как что бы ротшильды не строили - на выходе всегда рыночная лавка.
Владеет этим центром очередной "известный викторианец" а.к.а. "припадочная рептилия"(С), по фамилии Гандель, который сначала шил шмотки на продажу, а потом
дедушка ротшильд оставил ему кошелек чтобыон построил центр для управления Южным полушарием, когда в Австралию, особенно в штат Виктория, войдет китайская армия.
Понятно, что все эти ротшильдовские сявки, продавшие Австралию Китаю, в свое время в младенческом возрасте (или их родителями) получили в Австралии убежище от нацистов в конце 30-х годов приошлого века.
Ведь как еще ротшильдовкие отбросы могут отблгодарить страну, спасшую их от уничтожения, как эту страну не уничтожив?
Иначе ведь вроде как бЭ не принято в из кагале, верно?
Так вот, что ганделевский торговый цент - место рептилоидное, это давно было понятно, "вспышки ковида" только в таких местах и случаются.
Но репутацию центру сейчас создали такую, что я и не знаю, кто туда за покупками теперь пойдет (хотя и так можно не открывать лабазы, покупателей нет, денег населению не хватает даже на барбекю из сосисек, а это святое).
Может, по традиции в этом крупнейшем торговом центре Южного полушария казино со шлюхами устроить, как считаете?
Ведь если дурантин отменят то к проституткм клиент должен ломануться?
Ведь верно?
Ведь правильно?
О "припадочной рептилии"(С) Ганделе тут:
"Gandel was born in Australia in 1935,https://en.wikipedia.org/wiki/John_Gandel#cite_note-BigPond-4 [4] the son of Sam and Fay Gandel, https://en.wikipedia.org/wiki/Jewish Jewish https://en.wikipedia.org/wiki/John_Gandel#cite_note-5 [5] immigrants from https://en.wikipedia.org/wiki/Poland Poland "
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Gandel
О буйстве макароновируса в торговом центре тут:
"LIVE
CORONAVIRUS PANDEMIC
COVID cases linked to Chadstone shopping centre; school's decision to stand down teachers 'breached laws" (в сегодняшнем номере туалетного газетного листка "The Age")
P.S. Я подумываю сделать рубрику "великие обитатели штата Виктория" регулярной, а потом перейду к сиднесайдерам, тоже "великим". "Их есть у меня"(С) на примете, бери любого.
Сколько же в Австралии предателей - и не сосчитать.
не меньше, чем в Украине.
Отсюда:
https://112.ua/obshchestvo/vlast-lnr-razreshila-grazhdanam-peresekat-liniyu-razgranicheniya-tolko-odin-raz-v-mesyac-551294.html
Это 5 дней назад в ЛНР так сильно ухудшилась "эпидемиологическая" ситуация.
Так же по слухам усиливают пограничный режим с ДНР (дружественные республики такие разные), и масочный режим усиливают.
Народная примета: когда заставляют на морду лица потуже намордники натягивать, то это означает, что под преступными властями власть качается.
посмотрел внимательно "статистику" - судя по их цифрам, в Харьковской области до сих пор не выздоровели люди, записанные в "больные" 8 августа с.г.
Наш премьер, Эндрюс, спец по убийству экономики.
УРОЖАЙ ЗАКАПЫВАЮТ, его НЕКОМУ СОБИРАТЬ.
В Западной Австралии закопали салат-латук, в штате Виктория - шпинат закапывают.
Заманивают молодежь на пособии по безработице, любовь, грят, на сборе фруктов найдете:
"https://www.theage.com.au/politics/federal/you-may-find-love-government-s-fruit-picking-plan-still-short-on-action-20200930-p560q0.html You may find love': Government's fruit picking plan still short on action
Farm work incentives for young Aussies might come too late to avoid food price hikes, but the Deputy PM suggested other benefits for fruit pickers.by David Crowe"
Нет, не поедут, это не грибы "магические" собирать, и не "траву".
Ждем салат-латук за 10 баксов за штуку, а шпинат по цене говяжей вырезки.
А кому щаз легко.
Так что учитесь у нашего коммуняки, он Китай любит, а там при "Великом Рывке Вперед" миллионы погибли от голода.
"The Great Leap resulted in tens of millions of deaths, with estimates ranging between 18 million and 45 million deaths, making the Great Chinese Famine the largest in human history."
Но мы можем побить рекорд, я так Щитаю, уж больно Эндрюсу нашему Китай тоталитарный понравился.