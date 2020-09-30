В Україні за добу рекордні 4 027 нових випадків COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 208 959 осіб

В Україні станом на ранок 30 вересня з початку пандемії зафіксовано 208 959 випадків захворювання на коронавірусну хворобу, за добу - 4 027 випадків, при цьому 64 раніше хворих померли.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки і оборони.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській області (549), Донецькій області (345), Дніпропетровській області (271) та Львівській області (265).

Кількість інфікованих наростальним підсумком з початку пандемії на 30 вересня становила 208 959 осіб, померли з початку пандемії 4 129 осіб (за добу 64), видужали - 92 360 (за добу від 2 110). Зараз в Україні на COVID-19 хворіють 112 470 осіб, що на 1 853 більше, ніж днем раніше.

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