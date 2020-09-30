УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9659 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 770 15

Харківщина побила новий рекорд із захворюваності на COVID-19 за добу - 549 випадків. У трійці лідерів - Донеччина і Дніпропетровщина

Харківщина побила новий рекорд із захворюваності на COVID-19 за добу - 549 випадків. У трійці лідерів - Донеччина і Дніпропетровщина

За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Харківській, Донецькій і Дніпропетровській областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 30 вересня в Харківській області на коронавірус захворіли 549 осіб, що є найбільшим показником з початку пандемії.

Загальна кількість інфікованих становить 18 678 осіб.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 350 осіб, за минулу добу - 9. З початку епідемії видужав 4 331 пацієнт.

Станом на 30 вересня кількість активних хворих у Харківській області становить 13 997 осіб.

Також читайте: За добу COVID-19 виявили у 276 дітей та 171 медпрацівника, - Степанов

У трійку лідерів з добової захворюваності на коронавірус також потрапили Донецька і Дніпропетровська області.

Так, у Донецькій області добовий приріст хворих на коронавірус становив 345 осіб, що є найбільшим показником з початку пандемії. Загальна кількість хворих - 3 477. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 56 осіб. З початку епідемії одужали 1 090 пацієнтів. Кількість активних хворих на Донеччині - 2 331.

У Дніпропетровській області на коронавірус захворіла 271 особа. Загальна кількість інфікованих становить 5 822 осіб. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 112 осіб, за минулу добу - 3. З початку епідемії одужали 3004 пацієнти. Кількість активних хворих на Дніпропетровщині становить 2 706 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу рекордні 4 027 нових випадків COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 208 959 осіб

Автор: 

карантин (18172) Харківщина (6054) Донецька область (8761) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Дніпропетровська область (3839)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
В Харкові рекорди ,а маланец -мер лікується за кордоном,бо особисті інтереси вище чим здоровья громадян. ого роботи.Моліться на свого брехуна і вибирайте і в подальшому. Якщо мер не лікується в своїх клініках, діти не навчаються в своїх школах--то це оцінка й
показати весь коментар
30.09.2020 10:28
+2
не треба нікого вішати.

Достатньо щоб президент не лазив по магазинам без маски,

та через телевізор просунути месседж про те, що їхати в маршрутці без маски так же огидно, як і пердіти в маршрутці.
показати весь коментар
30.09.2020 10:15
+1
учитывая, что только один с подозрением в Харькове может 16 дней ожидания теста все это время ездить переполненным общественным транспортом, в который даже втискиваться сложно,и по итогу, у него ковид и двухстороннее - впереди будет очень интересно! особенно в конце Октября.... после - думаю что даже хорошо, что основные дороги к кладбищам заасфальтированы, положен свежий асфальт, а по обочинам стоят новенькие светодиодные фонари
показати весь коментар
30.09.2020 10:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сдается они привозят вирус с москальщины.
показати весь коментар
30.09.2020 09:31 Відповісти
І вони, і їм.
показати весь коментар
30.09.2020 09:41 Відповісти
Граница на замке.
показати весь коментар
30.09.2020 10:01 Відповісти
"рускій мір" це не тільки політика....
показати весь коментар
30.09.2020 10:06 Відповісти
я живу в Богодухові, в росію вже ніхто не їзде кого знаю. працюють в Німеччині Чехії
показати весь коментар
30.09.2020 10:26 Відповісти
Змагання за лідерство продовжуються.
показати весь коментар
30.09.2020 09:32 Відповісти
учитывая, что только один с подозрением в Харькове может 16 дней ожидания теста все это время ездить переполненным общественным транспортом, в который даже втискиваться сложно,и по итогу, у него ковид и двухстороннее - впереди будет очень интересно! особенно в конце Октября.... после - думаю что даже хорошо, что основные дороги к кладбищам заасфальтированы, положен свежий асфальт, а по обочинам стоят новенькие светодиодные фонари
показати весь коментар
30.09.2020 10:01 Відповісти
Пропонуєте повішати пару "порушників ізоляції" на ліхтарях для попередження розповсюдження covid...
показати весь коментар
30.09.2020 10:10 Відповісти
не треба нікого вішати.

Достатньо щоб президент не лазив по магазинам без маски,

та через телевізор просунути месседж про те, що їхати в маршрутці без маски так же огидно, як і пердіти в маршрутці.
показати весь коментар
30.09.2020 10:15 Відповісти
Особенно, если учесть, что практически ни одного кондуктора в маске.
показати весь коментар
30.09.2020 10:12 Відповісти
что есть - то есть. В метро - на вагон 1-2 долбо....дятла всегда найдется, а в трамваях-троллейбусах-автобусах - каждый живет одним днем! С другой стороны - нужно искать что-то хорошее - опять будет жесткий карантин - а потом - скорее всего новый мир на руинах прошлого....Отже - запасаємося картоплею, салом та цибулею з часником, голову тримаємо холодною, сердце гарячим а росіян в добриві
показати весь коментар
30.09.2020 10:44 Відповісти
В Харкові рекорди ,а маланец -мер лікується за кордоном,бо особисті інтереси вище чим здоровья громадян. ого роботи.Моліться на свого брехуна і вибирайте і в подальшому. Якщо мер не лікується в своїх клініках, діти не навчаються в своїх школах--то це оцінка й
показати весь коментар
30.09.2020 10:28 Відповісти
А как же лавочки, зеками сделанные и дороги со своего асфальтового заводика. Сепары и бабушки первыми побегут за него голосовать
показати весь коментар
30.09.2020 10:42 Відповісти
"Сейчас в областной инфекционной больнице заняты все 315 мест. Только 28 сентября туда госпитализировали 76 больных.

У нас много больных. У нас много тяжело больных. И наша больница - это большая реанимация. У нас более 140 больных находятся на кислородной поддержке. У нас реанимация на 12 человек - переполнена. У нас есть дополнительно еще кислородные аппараты, на которых находятся больные не в реанимации, а в обычных отделениях. Ситуация очень, скажем так, напряженная", - сказал глава Харьковской областной инфекционной больницы Павел Нартов."

https://www.sq.com.ua/rus/news/novosti/30.09.2020/opornye_po_koronavirusu_bolnitsy_perepolneny/ https://www.sq.com.ua/rus/news/novos...y_perepolneny/
показати весь коментар
30.09.2020 14:23 Відповісти
 
 