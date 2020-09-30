Харківщина побила новий рекорд із захворюваності на COVID-19 за добу - 549 випадків. У трійці лідерів - Донеччина і Дніпропетровщина
За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Харківській, Донецькій і Дніпропетровській областях.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.
Станом на ранок 30 вересня в Харківській області на коронавірус захворіли 549 осіб, що є найбільшим показником з початку пандемії.
Загальна кількість інфікованих становить 18 678 осіб.
Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 350 осіб, за минулу добу - 9. З початку епідемії видужав 4 331 пацієнт.
Станом на 30 вересня кількість активних хворих у Харківській області становить 13 997 осіб.
У трійку лідерів з добової захворюваності на коронавірус також потрапили Донецька і Дніпропетровська області.
Так, у Донецькій області добовий приріст хворих на коронавірус становив 345 осіб, що є найбільшим показником з початку пандемії. Загальна кількість хворих - 3 477. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 56 осіб. З початку епідемії одужали 1 090 пацієнтів. Кількість активних хворих на Донеччині - 2 331.
У Дніпропетровській області на коронавірус захворіла 271 особа. Загальна кількість інфікованих становить 5 822 осіб. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 112 осіб, за минулу добу - 3. З початку епідемії одужали 3004 пацієнти. Кількість активних хворих на Дніпропетровщині становить 2 706 осіб.
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Достатньо щоб президент не лазив по магазинам без маски,
та через телевізор просунути месседж про те, що їхати в маршрутці без маски так же огидно, як і пердіти в маршрутці.
У нас много больных. У нас много тяжело больных. И наша больница - это большая реанимация. У нас более 140 больных находятся на кислородной поддержке. У нас реанимация на 12 человек - переполнена. У нас есть дополнительно еще кислородные аппараты, на которых находятся больные не в реанимации, а в обычных отделениях. Ситуация очень, скажем так, напряженная", - сказал глава Харьковской областной инфекционной больницы Павел Нартов."
https://www.sq.com.ua/rus/news/novosti/30.09.2020/opornye_po_koronavirusu_bolnitsy_perepolneny/ https://www.sq.com.ua/rus/news/novos...y_perepolneny/