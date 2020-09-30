Харківщина побила новий рекорд із захворюваності на COVID-19 за добу - 549 випадків. У трійці лідерів - Донеччина і Дніпропетровщина

За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Харківській, Донецькій і Дніпропетровській областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 30 вересня в Харківській області на коронавірус захворіли 549 осіб, що є найбільшим показником з початку пандемії.

Загальна кількість інфікованих становить 18 678 осіб.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 350 осіб, за минулу добу - 9. З початку епідемії видужав 4 331 пацієнт.

Станом на 30 вересня кількість активних хворих у Харківській області становить 13 997 осіб.

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У трійку лідерів з добової захворюваності на коронавірус також потрапили Донецька і Дніпропетровська області.

Так, у Донецькій області добовий приріст хворих на коронавірус становив 345 осіб, що є найбільшим показником з початку пандемії. Загальна кількість хворих - 3 477. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 56 осіб. З початку епідемії одужали 1 090 пацієнтів. Кількість активних хворих на Донеччині - 2 331.

У Дніпропетровській області на коронавірус захворіла 271 особа. Загальна кількість інфікованих становить 5 822 осіб. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 112 осіб, за минулу добу - 3. З початку епідемії одужали 3004 пацієнти. Кількість активних хворих на Дніпропетровщині становить 2 706 осіб.

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