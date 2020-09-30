УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9659 відвідувачів онлайн
Новини
17 044 0

Луценко повідомив про виявлення в нього онкозахворювання: "Позаду і восьмигодинна операція, і дні болю. Попереду - хіміотерапія"

Луценко повідомив про виявлення в нього онкозахворювання:

Ексгенпрокурор Юрій Луценко повідомив про те, що він проходить лікування від онкозахворювання.

Про це Луценко написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, в день Віри, Надії, Любові, закінчився хірургічний етап моєї онкохвороби. Дякую українським та німецьким лікарям. Позаду і 8 годинна операція, і дні болю. Попереду - хіміотерапія. Дорогі друзі, все буде добре. Бо я знаю, як вас багато і які ми разом сильні. Шановні вороги, не розслабляйтеся. Я залишаюся в політиці і не відступлю від передової. Ven seremos!" - розповів Луценко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прокуроры подготовили 26 подозрений, которые должны были вручить "вагнеровцам" по прибытии в Украину, - Луценко

Луценко повідомив про виявлення в нього онкозахворювання: Позаду і восьмигодинна операція, і дні болю. Попереду - хіміотерапія 01

Автор: 

хвороба (304) Луценко Юрій (3447) операція (121) рак (82) лікування (607) онкологія (136)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
 
 