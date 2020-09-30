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Луценко повідомив про виявлення в нього онкозахворювання: "Позаду і восьмигодинна операція, і дні болю. Попереду - хіміотерапія"
Ексгенпрокурор Юрій Луценко повідомив про те, що він проходить лікування від онкозахворювання.
Про це Луценко написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, в день Віри, Надії, Любові, закінчився хірургічний етап моєї онкохвороби. Дякую українським та німецьким лікарям. Позаду і 8 годинна операція, і дні болю. Попереду - хіміотерапія. Дорогі друзі, все буде добре. Бо я знаю, як вас багато і які ми разом сильні. Шановні вороги, не розслабляйтеся. Я залишаюся в політиці і не відступлю від передової. Ven seremos!" - розповів Луценко.
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