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Новини
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День усиновлення - це особливе свято. Щорічно майже 1,5 тисячі дітей знаходять нові сім'ї, - Зеленський

День усиновлення - це особливе свято. Щорічно майже 1,5 тисячі дітей знаходять нові сім'ї, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський привітав громадян України з Днем усиновлення, зазначивши, що майже 1,5 тисячі дітей щорічно знаходять нові сім'ї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОП.

"Для багатьох українців День усиновлення — це особливе свято, яке символізує появу дитини в сім’ї.

Для дитини усиновлення відкриває шлях у щасливе життя, створює нові можливості, дає надію і впевненість у майбутньому. Завдяки усиновленню майже півтори тисячі дітей щороку знаходять нову сім’ю, де дитину люблять, цінують, поважають", - йдеться в привітанні президента.

Також Зеленський висловив подяку всім батькам, які взяли на виховання дитину-сироту: "Саме сім’я є тим середовищем, в якому дитина набуває життєво-важливих знань, умінь і навичок, вчиться добру".

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"Пишаюся вами. Бажаю миру, міцного здоров’я, мудрості, терпіння і злагоди", - додав президент.

Автор: 

Зеленський Володимир (24263) сироти (84) усиновлення (47) Офіс Президента (2032)


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Топ коментарі
+4
Тут ти не правий! Він віддав дітям як і обіцяв! Своїм дітям! Але якім дітям тут в обіцянці мова не шла!
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30.09.2020 09:58
+2
Коли віддаси дітям президентську резиденцію, поц?
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30.09.2020 09:53
+2
А кому сегодня легко,спрашивет малыш 5 лет у девочки по группе детсадрвской.Девочка подумала и говорит...,да ты прав...73 % идиотов насрали сами себе в пасть....
Какие умные у нас дети....
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30.09.2020 10:01
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Олигарх Билл Гейтс усыновит Зелю....
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30.09.2020 09:51 Відповісти
Розум не позволить! Хоч і по крові спільні!
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30.09.2020 09:54 Відповісти
Зачем Биллу сынок наркоман? Он так папыно наследство промотает за пол года как промотал наследство Пороха!
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30.09.2020 09:55 Відповісти
Коли віддаси дітям президентську резиденцію, поц?
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30.09.2020 09:53 Відповісти
Тут ти не правий! Він віддав дітям як і обіцяв! Своїм дітям! Але якім дітям тут в обіцянці мова не шла!
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30.09.2020 09:58 Відповісти
Сколько ты там беспризорных "детишек" в свою зеленую партию усыновил ?
Теперь они по всей стране "беспризорят", гады.
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30.09.2020 09:53 Відповісти
День усиновлення - це особливе свято. Щорічно майже 1,5 тисячі дітей знаходять нові сім'ї, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8843
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30.09.2020 09:56 Відповісти
Скорейшего выздоровления Юрию Луценко согласитесь по сравнению с Венедиктовой сидящей на тяжёлых наркотиках Юрий был толковым прокурором!
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30.09.2020 09:54 Відповісти
Слесарь-алкаголик был хорошим прокурором? Сколько коррупционеров он посадил???
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30.09.2020 09:59 Відповісти
Прокуратура не сажает коорупционеров даже следствие ведет не Генпрокуратура а САП так что вопросы не к Луценко а к Холодницкому!
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30.09.2020 10:04 Відповісти
А на кой хрен тогда Луценко???
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30.09.2020 10:10 Відповісти
А на кой хрен заводу токарь если отверстия срерлит сверловщик!? Или накой строке инженер если полы моет уборщищца!? У Луценко была своя работа и зашкваров которые сейчас лепит Венедиктова у Луценко не было!
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30.09.2020 10:36 Відповісти
У Луценки зашкваров не было. У него ничего не было.
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30.09.2020 13:29 Відповісти
есть видео, он показывает тонны "томов"(натурально сложены как например ящики с сигаретами на складе) - типо по Майдану мы собрали, но.....(наверное как танцору, что-то мешает)
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30.09.2020 10:22 Відповісти
Сколько длилось дело по боингу? Нидерланды тоже плохие танцоры?! Тем более по боингу более легкое дело с более обширной доказательной базой и предьявили они обвинения только исполнителям на привлечение руководителей нет доказательной базы!
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30.09.2020 10:39 Відповісти
нет, там же ЕС, там же Германия, у которой непонятная симпатия к лысому вылупку. плюс боятся банально, вот и "или ишак, или падишах". Путин шо, спроста травит направо-налево? как бы намекает кое кому. Вы думаешь шо отправка боевой машины, сбившей в другой стране самолет третьей страны, это = А, да просто лейтенантик взял покататься, заблудился и пролил водку на пульт?
Это прямо указывает на т.н. "МО" у которых главарь - Путин. И если бы он типо хотел расследовать - то начЧасти был бы давно в Гааге и давал показания - как отпускал, кто заправлял, кто заряжал и т.д.
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30.09.2020 10:46 Відповісти
По закону так и есть. Человек даже ***** считается не виновным пока обратное не будет доказано. Так и с делами майдана пока не даш доказательства что данный человек стрелял или отдавал приказ пока он не виновен а доказать что стрелял омоновец Вася Пупкин это трудно а что Янукович отдал приказ это вобще не реально не такой Янукович дурак что-бы оставлять улики!
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30.09.2020 10:50 Відповісти
Причем тут Германия если суд в Недерландах? Да все знают что отдал приказ стрелять ***** но доказать это не возможно!
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30.09.2020 10:51 Відповісти
там же ЕС, там же Германия\\\\\\\\\\

Насчет Вася Пупккин стрелял, но не докажешь = а у Васи командира нету? У Васи ствол из дому, ружье было? У Васи номера на шлеме не было? Вася стрелял с дерева а не из шеренги таких же васей?
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30.09.2020 11:20 Відповісти
Мама рімма! Віддай на корм тваринам! Хоч користь якась!
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30.09.2020 09:57 Відповісти
Вспомнились обещания отдать государственную дачу для детей... Но оказалось для своих детей
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30.09.2020 09:58 Відповісти
А кому сегодня легко,спрашивет малыш 5 лет у девочки по группе детсадрвской.Девочка подумала и говорит...,да ты прав...73 % идиотов насрали сами себе в пасть....
Какие умные у нас дети....
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30.09.2020 10:01 Відповісти
Надеемся что когда вырастет она не насрет себе в пасть!
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30.09.2020 10:05 Відповісти
Надежда умирает последней...
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30.09.2020 10:09 Відповісти
"На самом деле из детей, живущих в таких заведениях в Украине, только 8% имеют статус детей-сирот. У остальных есть мама или папа, или оба родителя, которые оказались в затруднительном положении и не могут воспитывать ребенка" - И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
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30.09.2020 10:09 Відповісти
может им "перепадает" если иностранцы усыновят чадо? сами же поди и подыскивают усыновителей, мягко и бодро назначая цену за "товар")
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30.09.2020 10:24 Відповісти
А почему бы и нет! Пусть ребенок лучше вырастет в нормальных условиях чем будет всю жизнь нищенствовать!
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30.09.2020 10:43 Відповісти
день усыновления-позорище страны,в которой такой "праздник" существует
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30.09.2020 10:49 Відповісти
 
 