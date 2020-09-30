День усиновлення - це особливе свято. Щорічно майже 1,5 тисячі дітей знаходять нові сім'ї, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський привітав громадян України з Днем усиновлення, зазначивши, що майже 1,5 тисячі дітей щорічно знаходять нові сім'ї.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОП.
"Для багатьох українців День усиновлення — це особливе свято, яке символізує появу дитини в сім’ї.
Для дитини усиновлення відкриває шлях у щасливе життя, створює нові можливості, дає надію і впевненість у майбутньому. Завдяки усиновленню майже півтори тисячі дітей щороку знаходять нову сім’ю, де дитину люблять, цінують, поважають", - йдеться в привітанні президента.
Також Зеленський висловив подяку всім батькам, які взяли на виховання дитину-сироту: "Саме сім’я є тим середовищем, в якому дитина набуває життєво-важливих знань, умінь і навичок, вчиться добру".
"Пишаюся вами. Бажаю миру, міцного здоров’я, мудрості, терпіння і злагоди", - додав президент.
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Теперь они по всей стране "беспризорят", гады.
Это прямо указывает на т.н. "МО" у которых главарь - Путин. И если бы он типо хотел расследовать - то начЧасти был бы давно в Гааге и давал показания - как отпускал, кто заправлял, кто заряжал и т.д.
Насчет Вася Пупккин стрелял, но не докажешь = а у Васи командира нету? У Васи ствол из дому, ружье было? У Васи номера на шлеме не было? Вася стрелял с дерева а не из шеренги таких же васей?
Какие умные у нас дети....