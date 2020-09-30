День усиновлення - це особливе свято. Щорічно майже 1,5 тисячі дітей знаходять нові сім'ї, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський привітав громадян України з Днем усиновлення, зазначивши, що майже 1,5 тисячі дітей щорічно знаходять нові сім'ї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОП.

"Для багатьох українців День усиновлення — це особливе свято, яке символізує появу дитини в сім’ї.

Для дитини усиновлення відкриває шлях у щасливе життя, створює нові можливості, дає надію і впевненість у майбутньому. Завдяки усиновленню майже півтори тисячі дітей щороку знаходять нову сім’ю, де дитину люблять, цінують, поважають", - йдеться в привітанні президента.

Також Зеленський висловив подяку всім батькам, які взяли на виховання дитину-сироту: "Саме сім’я є тим середовищем, в якому дитина набуває життєво-важливих знань, умінь і навичок, вчиться добру".

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"Пишаюся вами. Бажаю миру, міцного здоров’я, мудрості, терпіння і злагоди", - додав президент.