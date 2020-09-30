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Російський хакер Нікулін отримав у США 7 років в'язниці за злом LinkedIn, Dropbox і крадіжку особистих даних

Російський хакер Нікулін отримав у США 7 років в'язниці за злом LinkedIn, Dropbox і крадіжку особистих даних

У США Федеральний суд засудив до 7 років і 4 місяців ув'язнення російського хакера Євгена Нікуліна, який звинувачувався в причетності до злому в 2012 році LinkedIn, Dropbox і Formspring, а також крадіжки 117 мільйонів облікових записів користувачів сервісів.

Про це повідомляє Courthouse News Service, передає Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що ви блискучий, дуже розумний хлопець. Я закликаю вас застосувати свій талант у законній професії і зробити що-небудь хороше в своєму житті замість злому комп'ютерів", - заявив суддя Вільям Алсап, ухвалюючи вирок Нікуліну.

У ході судових слухань Нікулін визнав себе винним за всіма дев'ятьма пунктами обвинувачення. Прокуратура просила для нього 12 років в'язниці.

За словами захисту Нікуліна, більшу частину ув'язнення він уже відбув, чекаючи на вирок.

Нікулін був засуджений за продаж вкрадених даних і встановлення шкідливих програм на захищених комп'ютерах, за змову і комп'ютерний злом, а також за крадіжку особистих даних. Його затримали в Празі в жовтні 2016 року за запитом Інтерполу. Росія вимагала його видачі, а сам він попросив притулку в Чехії. У квітні 2018 року Нікулін був екстрадований у США.

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Автор: 

вирок (1091) росія (65925) США (23335) хакер (1361) LinkedIn (17)


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" Россия требовала его выдачи" - Сначала в США отсидит, потом в Россию на лесоповал - парень взял джек-пот.
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30.09.2020 09:54 Відповісти
Раз Рашка требовала его выдачи значит паренек параллельлно работал на похожие проекты но ФСБ
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30.09.2020 10:01 Відповісти
https://censor.net/ru/user/472853, загубив логіку в тому що ти написав.

Він ВІДМОВИВСЯ від москальської "допомоги" і вирішив за краще відсидіти у Штатах.
100% вірне рішення.
Хоча, на мою думу він і у Штатах не відситить. Йоого просто перевербують і буде замість відсидки працювати у НАСА ци ЦРУ.
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30.09.2020 11:39 Відповісти
россия ничего не создает - она только гадит, ворует, убивает отравляет и захватывает. Созидать россияне не умеют! Россия - незаконно созданное террористическое образование, при помощи захваты власти хунтой на танках и расстрелу парламента!
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30.09.2020 10:16 Відповісти
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=808411.0 Бжезинский: Россия - это вообще лишняя страна

«Если русские будут настолько глупы, что попробуют восстановить свою империю, они нарвутся на такие конфликты, что Чечня и Афганистан покажутся им пикником»
«Мы уничтожили Советский Союз, уничтожим и Россию. Шансов у вас нет никаких»
«Россия - это вообще лишняя страна».

Російський хакер Нікулін отримав у США 7 років в'язниці за злом LinkedIn, Dropbox і крадіжку особистих даних - Цензор.НЕТ 6324
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30.09.2020 12:19 Відповісти
"блестящий, очень умный парень" пусть на зоне с негр...,ой афроамериканцами по парится.
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30.09.2020 14:28 Відповісти
 
 