Російський хакер Нікулін отримав у США 7 років в'язниці за злом LinkedIn, Dropbox і крадіжку особистих даних

У США Федеральний суд засудив до 7 років і 4 місяців ув'язнення російського хакера Євгена Нікуліна, який звинувачувався в причетності до злому в 2012 році LinkedIn, Dropbox і Formspring, а також крадіжки 117 мільйонів облікових записів користувачів сервісів.

Про це повідомляє Courthouse News Service, передає Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що ви блискучий, дуже розумний хлопець. Я закликаю вас застосувати свій талант у законній професії і зробити що-небудь хороше в своєму житті замість злому комп'ютерів", - заявив суддя Вільям Алсап, ухвалюючи вирок Нікуліну.

У ході судових слухань Нікулін визнав себе винним за всіма дев'ятьма пунктами обвинувачення. Прокуратура просила для нього 12 років в'язниці.

За словами захисту Нікуліна, більшу частину ув'язнення він уже відбув, чекаючи на вирок.

Нікулін був засуджений за продаж вкрадених даних і встановлення шкідливих програм на захищених комп'ютерах, за змову і комп'ютерний злом, а також за крадіжку особистих даних. Його затримали в Празі в жовтні 2016 року за запитом Інтерполу. Росія вимагала його видачі, а сам він попросив притулку в Чехії. У квітні 2018 року Нікулін був екстрадований у США.

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