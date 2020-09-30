Лукашенко поставив усе на задушливі обійми Путіна, але Білорусь залишається для нас дружньою державою, - Кулеба

Україна вивчить рішення Євросоюзу про санкції проти Білорусі, коли таке рішення буде ухвалено. Українська сторона ухвалюватиме рішення з огляду на національні й політичні інтереси.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"Коли ЄС вирішить запроваджувати санкції проти Білорусі, ми будемо уважно вивчати це рішення. Поки його немає. Для нас важливі національні інтереси України, політичні та економічні", - сказав Кулеба.

Міністр додав, що Білорусь залишається для України дружньою сусідньою державою, попри останні заяви та дії Олександра Лукашенка.

"Наша держава могла б стати нейтральним медіатором для сприяння подоланню політичної кризи. На жаль, замість руки дружньої допомоги, яку простягла Україна, Олександр Лукашенко поставив усе на задушливі обійми Володимира Путіна", - сказав Кулеба.

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