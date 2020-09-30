Лукашенко поставив усе на задушливі обійми Путіна, але Білорусь залишається для нас дружньою державою, - Кулеба
Україна вивчить рішення Євросоюзу про санкції проти Білорусі, коли таке рішення буде ухвалено. Українська сторона ухвалюватиме рішення з огляду на національні й політичні інтереси.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.
"Коли ЄС вирішить запроваджувати санкції проти Білорусі, ми будемо уважно вивчати це рішення. Поки його немає. Для нас важливі національні інтереси України, політичні та економічні", - сказав Кулеба.
Міністр додав, що Білорусь залишається для України дружньою сусідньою державою, попри останні заяви та дії Олександра Лукашенка.
"Наша держава могла б стати нейтральним медіатором для сприяння подоланню політичної кризи. На жаль, замість руки дружньої допомоги, яку простягла Україна, Олександр Лукашенко поставив усе на задушливі обійми Володимира Путіна", - сказав Кулеба.
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29.09.2020
Как армии России и Беларуси захватывали плацдарм у границ Украины.
В нескольких десятках километров от Украины высадились российские десантники.
Речь идет о подразделениях, которые уже участвовали в гибридных операциях на Донбассе. Хотя официально, после учений, военные вернулись в Россию, их командование все чаще вместо белорусских границ вспоминает словосочетание «границы Союзного государства России и Беларуси», пишет https://www.radiosvoboda.org/ Радiо Свобода .
В разведывательном сообществе «Inform Napalm» говорят, что военных привлекли гораздо больше, чем предварительно планировалось.
«Общее количество всех задействованных военнослужащих - около 6-ти тысяч человек и около 500 единиц военной техники.
В рамках учений отрабатывали захват плацдарма, содержание этого плацдарма, огневую поддержку. Все это указывает на то, что обучение имеет наступательный характер. О какой-то обороне речь не идет», - рассказывает редактор белорусской службы сообщества «Inform Napalm» Денис Ивашин.
Их задача спровоцировать конфликт между украинцами и беларуским, ну и ещё повоевать немного ватными беларуским дебилами, пока не закончатся.
А их совместных учений наступательного характера возле границы с Украиной, похоже, не видят ни Кулеба, ни другие в зеленой власти.
Но по моему, идея в целом тупая.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD#/map/0
Планов рашистов мы не знаем, но зная их подлость, нужно напрягаться при таких учениях.
Игра Луки в образцовый колхоз перед беларуским народом закончилась, началась - кругом враги, и мы все в танке)
Такое тоже не зашло, интересно, что ещё выдумает этот тормоз.
К сведению идиотов - бацьке предлагали включить Беларусь в РФ - 6 областей, стать премьерминистром РФ и преемником Путина, но он отказался.
Готова уже совместная конституция.
Ничего, теперь дермократка тихановская это сделает, только никакие посты этой дуре, естественно, предлагать не будут.
Кстати, редактор нексты дрыснул из Польши, может кто скажет куда?