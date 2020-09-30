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Новини Революція в Білорусі
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Лукашенко поставив усе на задушливі обійми Путіна, але Білорусь залишається для нас дружньою державою, - Кулеба

Лукашенко поставив усе на задушливі обійми Путіна, але Білорусь залишається для нас дружньою державою, - Кулеба

Україна вивчить рішення Євросоюзу про санкції проти Білорусі, коли таке рішення буде ухвалено. Українська сторона ухвалюватиме рішення з огляду на національні й політичні інтереси.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"Коли ЄС вирішить запроваджувати санкції проти Білорусі, ми будемо уважно вивчати це рішення. Поки його немає. Для нас важливі національні інтереси України, політичні та економічні", - сказав Кулеба.

Міністр додав, що Білорусь залишається для України дружньою сусідньою державою, попри останні заяви та дії Олександра Лукашенка.

"Наша держава могла б стати нейтральним медіатором для сприяння подоланню політичної кризи. На жаль, замість руки дружньої допомоги, яку простягла Україна, Олександр Лукашенко поставив усе на задушливі обійми Володимира Путіна", - сказав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко вже, а білоруській опозиції ще бракує легітимності, - Кулеба

Автор: 

Білорусь (7966) Лукашенко Олександр (2660) путін володимир (24088) росія (65925) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+6
Ваты там не намного меньше,чем в параше.Ее можно рассматривать только как потенциальную угрозу.
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30.09.2020 09:56
+5
это точно. Не знаешь когда оттуда можно ожидать выстрела в спину, стоит только послушать кого они "братьями навека" называют.
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30.09.2020 10:05
+4
два *****. старшее и младшее.
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30.09.2020 09:56
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два *****. старшее и младшее.
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30.09.2020 09:56 Відповісти
Ваты там не намного меньше,чем в параше.Ее можно рассматривать только как потенциальную угрозу.
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30.09.2020 09:56 Відповісти
это точно. Не знаешь когда оттуда можно ожидать выстрела в спину, стоит только послушать кого они "братьями навека" называют.
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30.09.2020 10:05 Відповісти
Кулеба!Дружить надо со всеми! На свою выгоду, за свои интересы!
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30.09.2020 10:03 Відповісти
https://twitter.com/donbassrealii

Об этом Кулеба не знает?

29.09.2020
Как армии России и Беларуси захватывали плацдарм у границ Украины.



В нескольких десятках километров от Украины высадились российские десантники.
Речь идет о подразделениях, которые уже участвовали в гибридных операциях на Донбассе. Хотя официально, после учений, военные вернулись в Россию, их командование все чаще вместо белорусских границ вспоминает словосочетание «границы Союзного государства России и Беларуси», пишет https://www.radiosvoboda.org/ Радiо Свобода .

В разведывательном сообществе «Inform Napalm» говорят, что военных привлекли гораздо больше, чем предварительно планировалось.
«Общее количество всех задействованных военнослужащих - около 6-ти тысяч человек и около 500 единиц военной техники.
В рамках учений отрабатывали захват плацдарма, содержание этого плацдарма, огневую поддержку. Все это указывает на то, что обучение имеет наступательный характер. О какой-то обороне речь не идет», - рассказывает редактор белорусской службы сообщества «Inform Napalm» Денис Ивашин.
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30.09.2020 10:08 Відповісти
https://ru.krymr.com/a/rossia-i-belarus-ugroza/30863828.html
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30.09.2020 10:09 Відповісти
Кацапня воевать не будет, она слишком хитровы#баная для этого.
Их задача спровоцировать конфликт между украинцами и беларуским, ну и ещё повоевать немного ватными беларуским дебилами, пока не закончатся.
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30.09.2020 10:16 Відповісти
На Донбассе они воевали.
А их совместных учений наступательного характера возле границы с Украиной, похоже, не видят ни Кулеба, ни другие в зеленой власти.
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30.09.2020 10:26 Відповісти
То что, ихтамнетам хватит тупости пойти сразу на западную Украину, я допускаю.
Но по моему, идея в целом тупая.
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30.09.2020 10:48 Відповісти
Там до Киева самый короткий путь от белорусско-украинской границы.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD#/map/0

Планов рашистов мы не знаем, но зная их подлость, нужно напрягаться при таких учениях.
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30.09.2020 11:03 Відповісти
ну да... то ві не поняли...єто ПРЕЛЮДИЯ такая...К баааальшой дружбе... А вот Кулеба - тот сразу понял!
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30.09.2020 11:03 Відповісти
То, что ***** будет обеспечивать силовое и финансовое удержание власти усатому было в принципе с самого начала понятно.
Игра Луки в образцовый колхоз перед беларуским народом закончилась, началась - кругом враги, и мы все в танке)
Такое тоже не зашло, интересно, что ещё выдумает этот тормоз.
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30.09.2020 10:10 Відповісти
это нонсенс
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30.09.2020 10:17 Відповісти
Як радо наші вербонуті ФСБ зустріли в Україні опозицію від агентів Путіна, яка приперлась чомусь не з ЄС чи США, а десь вирощувалась в нетрях спецшкіл тоталітарної РФ. Ці зелені недотьопи отримають замість тоталітарного Лукашенка, військово злочинця і такого ж тоталітарного правителя Путіна (Шаломова) та військові великі угрупування Рф по периметру кордонів України. І де тут мудрість зелених правителів?
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30.09.2020 10:36 Відповісти
"...но Беларусь остается для нас дружественным государством, ... " Та да... Вот тока с Крімом и ГРАЖДАНСКОЙ войной у нас на востоке определяться, да карле-ботоксу в гульфик заглядівать перестанут... так сразу - и в друзья... Я вот не понимаю, что за кретинизм такой: искать себе друзей повсюду, а потом потирать отбитіе места....!!!
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30.09.2020 11:01 Відповісти
Не Лукашенко поставил, а вынудила кремлевская агентура и полезные идиоты, которых об этом предупреждали.
К сведению идиотов - бацьке предлагали включить Беларусь в РФ - 6 областей, стать премьерминистром РФ и преемником Путина, но он отказался.
Готова уже совместная конституция.
Ничего, теперь дермократка тихановская это сделает, только никакие посты этой дуре, естественно, предлагать не будут.
Кстати, редактор нексты дрыснул из Польши, может кто скажет куда?
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30.09.2020 11:07 Відповісти
Кулеба несёт чушь. Какие ещё удушающие объятия. Бред сивой кобылы. Лукашенко умеет выдерживать дистанцию от Хутина. Мне стыдно за такого министра.
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12.10.2020 11:47 Відповісти
 
 