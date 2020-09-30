"ЄС" вимагає відкрити кримінальне провадження щодо Фокіна за фактом державної зради, - Ірина Геращенко
"Європейська Солідарність" звертається до СБУ та ДБР з вимогою негайно відкрити кримінальне провадження за фактом державної зради, ст.110-111 КК України стосовно Вітольда Фокіна.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили, про це заявила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко.
Парламентарка зазначила, що Фокін відверто працює на країну-агресора, а не на мирне врегулювання.
"З подивом читаю заяви "слуг", що, мовляв, бздури Фокіна – це його особисті бздури, а не офіційна позиція влади. Це неправда. В ТКГ немає особистих бздур, переговорники перед кожним засіданням ТКГ отримують директиви. Під підпис. Від МЗС. Принаймні, так було в попередні роки, коли в переговорну групу входили не клоуни. А МЗС супроводжувала процес, а не грала в страуса", – зауважила Геращенко.
"До речі, де заяви МЗС щодо Фокіна? Як тепер нашим дипломатам в ООН, Раді Європи, на всіх майданчиках доводити факт російської присутності, якщо офіційні переговорники її не помічають? Немає і реакції самого Зеленського, отже, це і його позиція", – переконана нардепка.
"Є реакція Авакова. Але заяви у фб – це доля опозиції. Силові і спеціальні стуктури, якщо вони ще існують у країні, мають негайно порушити кримінальну справу за статтею 111 КК. Це державна зрада. Плювати на могили тисяч наших загиблих від рук російських окупантів воїнів – це зрада", – підсумувала Геращенко.
Нагадаємо, перший заступник глави української делегації в ТКГ Вітольд Фокін заявив, що поки не бачив підтверджень того, що на Донбасі воюють Україна і Росія.
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це може засмутити Машу...
це ж ваше прислів'я: долго кувшинчик к колодцу ходит, а конец все равно наступит
Какая самокритика. Ладно, отдыхай. Все равно в разговоре от тебя толку ноль. А кто из нас демагог народ сам разберется по нашим комментариям в ветке.
скорее бы выгнали и его и всяких котлет...а набрали б настоящих дипломатов, патриотов, переговорщиков без личного мнения но с государственной и проукраинской позицией
А разве вы за 5 лет не доказали еще? Та они знали это еще с первого дня когда хачи и тундровики захватили порламент Крыса. И даже раньше знали. По кр. мере ЦРУ, которое х.з. зачем высрало: А мы даже и не думали шо Рашка на Крыс нападет. - должны были уволены, разогнаны, посажены с половина со.трут.ников - чего не наблюдаем.
То есть - не "котел", а оперативное окружение, и наши отовсюду вышли. , Огневой мешок еще мона сказать, но наши - деблокировали.
Не будь совком, какие "котлы" то? оперативное окружение под контролем Муженко, и он командовал не слабо. И выводил всех. И оперировал на нулю просто, последние вертушки посылал на помощь, и победил. Мужественный генерал.
Виктор Муженко пресс-конференции http://zn.ua/UKRAINE/u-genshtaba-est-dokazatelstvami-prisutstviya-rossiyskih-*******-v-donbasse-165424_.html заявил , что украинские войска не ведут «боевых действий с подразделениями регулярных войск российской армии», однако российские военные принимают участие в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований.
там шли договорняки, а Муженко мог как нападать(освобождать), так и ждать за "порешают"
-Ладно. Потом всё равно сжечь!
. уголовное производство и посадить в музей,
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/zamglavy-delegacii-v-tkg-fokin-vystupil-za-osoby-372251/ Замглавы делегации в ТКГ Фокин был назначен для переговорного процесса в интересах Украины. От этих переговоров зависит судьба Украины, судьба всех нас. Вместо того чтобы защищать интересы Украины, отстаивать целостность границ Украины, суверенитет, Фокин стал явно на сторону страны оккупата - России, начал подрывать суверенитет Украины, плевать на память погибших за независимость Украины. Возникает естественный вопрос, как он туда попал, кто его рекомендовал, готовил обоснованное представления, с какой целью назначил, если он явно враг Украины. Был ли объявлен конкурс на эту должность или это было назначение конкретно кем-то. Теперь, кто должен ответить за провал переговорного процесса, за неправильное назначение Фокина, за высказывания Фокина. Что это за подбор кадров. Необходимо открыть уголовное производство не только в отношении Фокина по факту госизмены, но и против должностных лиц, которые его назначили https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/zamglavy-delegacii-v-tkg-fokin-vystupil-za-osoby-372251/
Повне Марабу!
За особое мнение, заяление под суд. Можно даже расстрелять
ЕС и все его члены давно умом тронулись или прикидываются.
И за что. За то что Фокин ознакомившись с ситуацией пришел к выводу что в ТКГ ни о чем договориться нельзя. Сепары и Путин никогда ни на какие уступки не пойдут. А Украина бессильна повлиять.
Вот Фокин и озвучил, на какие условия эта банда может пойти. НИ НА КАКИЕ.
Надо прекращать переговоры. Объявлять "замороженный конфликт" на оккупированной территории Украины и дать возможность Путину дальше нарушать международные законы. А всю эту шайку "ЕС" во главе с Ириной и Петром отдать под суд. По их вине Украина потеряла Крым и Донбасс и вряд ли когда-либо вернет. А также десятки тысяч жизней лучших украинцев. Не говоря уже об экономических потерях.
Там большая коррупция, контрабанда, политические игры. И все это вредно отражается на социалке и общественном порядке.
бубочка , шмакля зеленая, в ласапете колеса подкачал? а то до ростова дорога не близкая
Этим Тищенкам и Ермакам вслед за полоумным дедом нужно врезать ногой под зад, чтобы летели далеко.
там нет состава преступления на госизмену.
одна фраза вырванная из контекста.
отстранили и нормально.