"ЄС" вимагає відкрити кримінальне провадження щодо Фокіна за фактом державної зради, - Ірина Геращенко

"Європейська Солідарність" звертається до СБУ та ДБР з вимогою негайно відкрити кримінальне провадження за фактом державної зради, ст.110-111 КК України стосовно Вітольда Фокіна.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили, про це заявила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко.

Парламентарка зазначила, що Фокін відверто працює на країну-агресора, а не на мирне врегулювання.

"З подивом читаю заяви "слуг", що, мовляв, бздури Фокіна – це його особисті бздури, а не офіційна позиція влади. Це неправда. В ТКГ немає особистих бздур, переговорники перед кожним засіданням ТКГ отримують директиви. Під підпис. Від МЗС. Принаймні, так було в попередні роки, коли в переговорну групу входили не клоуни. А МЗС супроводжувала процес, а не грала в страуса", – зауважила Геращенко.

"До речі, де заяви МЗС щодо Фокіна? Як тепер нашим дипломатам в ООН, Раді Європи, на всіх майданчиках доводити факт російської присутності, якщо офіційні переговорники її не помічають? Немає і реакції самого Зеленського, отже, це і його позиція", – переконана нардепка.

"Є реакція Авакова. Але заяви у фб – це доля опозиції. Силові і спеціальні стуктури, якщо вони ще існують у країні, мають негайно порушити кримінальну справу за статтею 111 КК. Це державна зрада. Плювати на могили тисяч наших загиблих від рук російських окупантів воїнів – це зрада", – підсумувала Геращенко.

Нагадаємо, перший заступник глави української делегації в ТКГ Вітольд Фокін заявив, що поки не бачив підтверджень того, що на Донбасі воюють Україна і Росія.

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