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"ЄС" вимагає відкрити кримінальне провадження щодо Фокіна за фактом державної зради, - Ірина Геращенко

"Європейська Солідарність" звертається до СБУ та ДБР з вимогою негайно відкрити кримінальне провадження за фактом державної зради, ст.110-111 КК України стосовно Вітольда Фокіна.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили, про це заявила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко.

Парламентарка зазначила, що Фокін відверто працює на країну-агресора, а не на мирне врегулювання.

"З подивом читаю заяви "слуг", що, мовляв, бздури Фокіна – це його особисті бздури, а не офіційна позиція влади. Це неправда. В ТКГ немає особистих бздур, переговорники перед кожним засіданням ТКГ отримують директиви. Під підпис. Від МЗС. Принаймні, так було в попередні роки, коли в переговорну групу входили не клоуни. А МЗС супроводжувала процес, а не грала в страуса", – зауважила Геращенко.

"До речі, де заяви МЗС щодо Фокіна? Як тепер нашим дипломатам в ООН, Раді Європи, на всіх майданчиках доводити факт російської присутності, якщо офіційні переговорники її не помічають? Немає і реакції самого Зеленського, отже, це і його позиція", – переконана нардепка.

"Є реакція Авакова. Але заяви у фб – це доля опозиції. Силові і спеціальні стуктури, якщо вони ще існують у країні, мають негайно порушити кримінальну справу за статтею 111 КК. Це державна зрада. Плювати на могили тисяч наших загиблих від рук російських окупантів воїнів – це зрада", – підсумувала Геращенко.

Нагадаємо, перший заступник глави української делегації в ТКГ Вітольд Фокін заявив, що поки не бачив підтверджень того, що на Донбасі воюють Україна і Росія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП про заяви Фокіна: Вони неприйнятні, не можна плутати офіційне з особистим

Автор: 

Геращенко Ірина (1150) СБУ (12925) Фокін Вітольд (98) ДБР (3547) Європейська Солідарність (1089)


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Топ коментарі
+15
Старый пердун чисто "без палева" отрабатывает серебряники. Может у старого идиота "бизнес" в днр? Он же выжил из ума окончательно. "Повстанцы" в его бредовом мозге, не видит уже.
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30.09.2020 10:09
+12
Додатково відкрити справу проти п'ятої колони, блоку ЗАЖОПУ ЗА ЗРАДУ І РОБОТУ НА ВОРОГА. АРЕШТУВАТИ І ПО ДОРОЗІ ЗА СПРОБУ ВТЕЧІ ...
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30.09.2020 10:13
+12
що мені завжди подобається, так це впевненість кацапні, що їй все минеться
це ж ваше прислів'я: долго кувшинчик к колодцу ходит, а конец все равно наступит
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30.09.2020 10:14
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Старый пердун чисто "без палева" отрабатывает серебряники. Может у старого идиота "бизнес" в днр? Он же выжил из ума окончательно. "Повстанцы" в его бредовом мозге, не видит уже.
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30.09.2020 10:09 Відповісти
ага, золотяники, рубляники, евряники......
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30.09.2020 10:17 Відповісти
Не у старого, а у молодого (который его в ТКГ назначил) и не в ДНР, а в РФ - он туда сериальчики продает и негоже называть их агрессорами иначе обидятся и не купят
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30.09.2020 11:22 Відповісти
нє нада!
це може засмутити Машу...
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30.09.2020 10:10 Відповісти
Машу вже ніщо не засмутить, вона у скорботі. У неї бококс теретік з губ до носа і у вуха. Вона тепер маленьке слоненятко.
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30.09.2020 10:19 Відповісти
Пиар со стороны ПЕС. Этого старого маразматика и кацапофила прищучить бы нужно. Однако предъявить по факту ему нечего с точки зрения уголовного права. По крайней мере госизмену даже за уши не притянешь. Если конечно нет других конкретных фактов. Тут скорее вопрос в плоскости морали, здравого смысла и служебной єтики. А если заведут дело то просто будет тупо висяк. Что ему предъявить можно то? Что он слепой и глухой, что не видит с кем воюет Украина? Ну так сие не наказуемо. По крайней мере не более чем служебное несоответствие.
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30.09.2020 10:11 Відповісти
що мені завжди подобається, так це впевненість кацапні, що їй все минеться
це ж ваше прислів'я: долго кувшинчик к колодцу ходит, а конец все равно наступит
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30.09.2020 10:14 Відповісти
Я не знаю такого кацапського прислівʼя. Але по суті питання як би Ви особисто сформулювали звинувачення Фокіна у зраді? Ось типу є така стаття і власне такі дії Фокіна під неї підпадають. А інше все бла-бла та піар. Звісно Фокін ще та мразота. Але у зраді звинуватити його навряд чи вийде. Бо бракує фактажу. Те що він не побачів кацапів у Донецьку якось не дуже тягне на статтю. Якщо є інші факти, то хай ПЕС їх оприлюднить. Ось власне і все що я мав на увазі у своєму попередньому дописі.
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30.09.2020 10:59 Відповісти
Ну вот это разумный подход. Действительно такой закон не то что назрел, а даже перезрел в отношении государственных лиц. Ну а на счет патриотов - депутатов, то вон себя к примеру ПЕС таковыми позиционирует. К ним и вопрос.
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30.09.2020 20:54 Відповісти
интересно, скажи Геращенко слова в поддержку факина-ермака, это тоже было бы пиаром?.. ..Представители партии ЕС закупили и передали в больницы средства защиты - пиар; передали аппараты ИВЛ - пиар; представители партии ЕС обязались погасить штрафы в/с за ответный огонь по кацапам на фронте - пиар; требуют расследовать факт измены в ОП - пиар... Представители Зеленского вводят во власть клептоманов, педофилов, прикрывают расследования по фактам госизмены. а в переговорные группы по донбассу назначают откровенных сепаров - это борьба с преступным наследием кровавого барыги, да?...
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30.09.2020 10:49 Відповісти
Требовать от правительства изначально бесперспективного дела - откровенный пиар. А на счет ИВЛ и тд если считать так как у Вас написано, то посмотрите канал Украина где Ахметова пиарят с его помошью. Так Петя со своей партией нищебродом окажется.
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30.09.2020 10:52 Відповісти
о, привычная демагогия против фактов
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30.09.2020 10:55 Відповісти
Фактов в Вашем высказывании я не увидел. Голословные утверждения не подтверженные никакими ссылками на источники. Но я их принял как факты. Так же точно я указал, где Рыжего пиарят таким же образом. https://akhmetovfoundation.org/ru/video_gallery Вот Вам еще ссылки на благие дела Ахметова. А по https://kanalukraina.tv/programs/gumanitarnyiy-shtab-pomojem информации телеканала Украина так он вообще чуть ли не святой. Так в чем демагогия?
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30.09.2020 11:09 Відповісти
"Фактов в Вашем высказывании я не увидел" В гугле забанили? Я ж говорю - демагог, абы языком поелозить... В моем комментарии было хоть слово про гудка? Фигурировали представители партий ЕС и СН, поэтому отвечай по существу персоналий и фактов по ним.
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30.09.2020 11:15 Відповісти
У меня складывается впечатление, что в гугле забанили именно Вас. Меня нет. Тому подтверждение приведенные выше ссылки. Аналогию с Гудком я только привел ввиду напыщенных Ваших дифирамбов относительно ПЕС и собственно самого сивочелого реформатора - не более. Мне просто не нравятся, когда так явно облизывают политиков. Не сотвори себе кумира.
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30.09.2020 11:23 Відповісти
в последний раз объясняю демагогу-любителю почесать языком: если всунулся комментировать, то комментируй по сути. Мне до отвращения неинтересны пустозвоны, ехай...
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30.09.2020 11:29 Відповісти
Хочешь суть? Тогда и обсуждай требования ПЕС открыть уголовное дело на Фокина, а не лепи дифирамбы какие хорошие ПЕС и их священный лидер. Ты сам переводишь стрелки. Причем к делу Фокина ИВЛ, больницы и т.д. Я назвал пиаром именно то, что они требуют открыть изначально бесперспективное дело. Вот и комментируй по сути обстоятельств с Фокиным. Если конечно у тебя есть что возразить.
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30.09.2020 11:53 Відповісти
Любитель оставить последний комментарий хочет, чтобы его послали в дальний путь? Тебе ж ясно сказали, упоротый, с пустозвонами общаться - себя не уважать. Ехай.....
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30.09.2020 11:59 Відповісти
"Любитель оставить последний комментарий..."

Какая самокритика. Ладно, отдыхай. Все равно в разговоре от тебя толку ноль. А кто из нас демагог народ сам разберется по нашим комментариям в ветке.
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30.09.2020 12:05 Відповісти
та ты достало уже, искатель народной популярности
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30.09.2020 12:11 Відповісти
думаю за "личное мнение" ... не заведут...
скорее бы выгнали и его и всяких котлет...а набрали б настоящих дипломатов, патриотов, переговорщиков без личного мнения но с государственной и проукраинской позицией
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30.09.2020 10:11 Відповісти
Навзав Фокера Мерзавцем,Арсен Борисыч спасет Негодяя краснопузого...
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30.09.2020 10:12 Відповісти
Сразу 2возбудить уголовное дело не удастся, но для начала производства в порядке 214 КПК Украины оснований с головой. После внесения в ЕРДР, полностью можно "конторе" провести необходимые ОТМ, экспертизы и документирование. Заява официальная. Пора этлго старого 3,14 ...ра за рога и в стойло!
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30.09.2020 10:13 Відповісти
На дурочку закосит. Врачи выдадут справку старику. так шо...А вот Ослу - справку Пальчевский уже не даст.
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30.09.2020 10:13 Відповісти
справку не даст но медикаментофф отсыпет
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30.09.2020 10:31 Відповісти
Додатково відкрити справу проти п'ятої колони, блоку ЗАЖОПУ ЗА ЗРАДУ І РОБОТУ НА ВОРОГА. АРЕШТУВАТИ І ПО ДОРОЗІ ЗА СПРОБУ ВТЕЧІ ...
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30.09.2020 10:13 Відповісти
Как теперь нашим дипломатам в ООН, Совете Европы, на всех площадках доказывать факт российского присутствия Источник: https://censor.net/ru/n3221949\\\\\\\\\\

А разве вы за 5 лет не доказали еще? Та они знали это еще с первого дня когда хачи и тундровики захватили порламент Крыса. И даже раньше знали. По кр. мере ЦРУ, которое х.з. зачем высрало: А мы даже и не думали шо Рашка на Крыс нападет. - должны были уволены, разогнаны, посажены с половина со.трут.ников - чего не наблюдаем.
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30.09.2020 10:15 Відповісти
"котел" это немцы применяли, потом - совки, но немцы эпичнее умудрялись.
То есть - не "котел", а оперативное окружение, и наши отовсюду вышли. , Огневой мешок еще мона сказать, но наши - деблокировали.
Не будь совком, какие "котлы" то? оперативное окружение под контролем Муженко, и он командовал не слабо. И выводил всех. И оперировал на нулю просто, последние вертушки посылал на помощь, и победил. Мужественный генерал.
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30.09.2020 20:55 Відповісти
Скрытый враг намного опаснее открытого дурака...
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30.09.2020 10:15 Відповісти
Фокін протяже янелоха. Ось проти нього і потрібно порушити кримінальну справу.
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30.09.2020 10:17 Відповісти
в цього за сукупністю злочинів найкращий вихід - Ростов, бо буде вава
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30.09.2020 10:23 Відповісти
https://www.stopfake.org/

Виктор Муженко пресс-конференции http://zn.ua/UKRAINE/u-genshtaba-est-dokazatelstvami-prisutstviya-rossiyskih-*******-v-donbasse-165424_.html заявил , что украинские войска не ведут «боевых действий с подразделениями регулярных войск российской армии», однако российские военные принимают участие в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований.
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30.09.2020 10:21 Відповісти
а что он сказать должен был то?
там шли договорняки, а Муженко мог как нападать(освобождать), так и ждать за "порешают"
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30.09.2020 21:16 Відповісти
Я не приверженец движения Порошенко, но осудить его надо (Фокина) и проиговорить к расстрелу (условно).
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30.09.2020 10:21 Відповісти
просто на кол. вместе с бойко, ********** и сворой ихних щенков. потом сжечь.
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30.09.2020 10:22 Відповісти
-Так у внучки же рот красивый, жалко....
-Ладно. Потом всё равно сжечь!
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30.09.2020 10:45 Відповісти
))
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30.09.2020 10:46 Відповісти
Та ви шо!!! Де ж Бубочка знайде на заміну іще одного такого махрового проштовхувача політики Пуйла в Україні? Такі кадри на дорозі не валяються, їх десятиліттями у КДБ готували. Тут навіть Машка-HR не допоможе.
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30.09.2020 10:22 Відповісти
На подкуп Штирлицов за бугром РАБссия на 2021 год запланировала потратить на 40% больше, чем в текущем году.А это значит... количество Фокиных и прочих Шредеров по Миру возрастет пропорционально...
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30.09.2020 10:23 Відповісти
Штирлицы СССр нен спасли от развала,не спасут и РАБссию Мавзоленйную...
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30.09.2020 10:30 Відповісти
Як така істота могла бути прем`єром? І хтось носив хабарі! І забеспечив існування маші і вітольда. Де ваша гідність, носії хабарів?!
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30.09.2020 10:34 Відповісти
Мрази ЗЕленые...
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30.09.2020 10:37 Відповісти
Зеленського і Фокіна до кримінально-процесуальної відповідальності за зраду! Доки українські воїни гинуть від російських куль, ці гниди працюють на знищення України.
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30.09.2020 10:46 Відповісти
Валенса президент Польщі був агентом КДБ, а тут якийсь Фокін і він як прем'єр України чомусь пройшов поза вербування КДБ. Тому і озвучує те, що йому дають озвучувати в методичці з ареопагу Кремля. Типу кажи - РФ там нєт, надо пєрестать стрєлять, мовляв из за язика і востал Донбасс. Надо разводить войска, надо говорить с руководством ДиРи. Ну явно дід як мінімум сексот старої закваски, або обана, полковник ФСБ вже в нових погонах з 1991 року.
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30.09.2020 10:52 Відповісти
Фокину-проститутку уже давно вешать пора, а не судить-рядить. Там все и так ясно - без УД пусть на виселицу отправляется! По блату.
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30.09.2020 10:56 Відповісти
клоун - археолог…= Фо́кин

. уголовное производство и посадить в музей,
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30.09.2020 10:57 Відповісти
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/zamglavy-delegacii-v-tkg-fokin-vystupil-za-osoby-372251/

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/zamglavy-delegacii-v-tkg-fokin-vystupil-za-osoby-372251/ Замглавы делегации в ТКГ Фокин был назначен для переговорного процесса в интересах Украины. От этих переговоров зависит судьба Украины, судьба всех нас. Вместо того чтобы защищать интересы Украины, отстаивать целостность границ Украины, суверенитет, Фокин стал явно на сторону страны оккупата - России, начал подрывать суверенитет Украины, плевать на память погибших за независимость Украины. Возникает естественный вопрос, как он туда попал, кто его рекомендовал, готовил обоснованное представления, с какой целью назначил, если он явно враг Украины. Был ли объявлен конкурс на эту должность или это было назначение конкретно кем-то. Теперь, кто должен ответить за провал переговорного процесса, за неправильное назначение Фокина, за высказывания Фокина. Что это за подбор кадров. Необходимо открыть уголовное производство не только в отношении Фокина по факту госизмены, но и против должностных лиц, которые его назначили https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/zamglavy-delegacii-v-tkg-fokin-vystupil-za-osoby-372251/
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30.09.2020 11:13 Відповісти
ЕС" требует открыть уголовное производство в отношении Фокина по факту госизмены, - Ирина Геращенко?????????????????????

Повне Марабу!
За особое мнение, заяление под суд. Можно даже расстрелять
ЕС и все его члены давно умом тронулись или прикидываются.
И за что. За то что Фокин ознакомившись с ситуацией пришел к выводу что в ТКГ ни о чем договориться нельзя. Сепары и Путин никогда ни на какие уступки не пойдут. А Украина бессильна повлиять.
Вот Фокин и озвучил, на какие условия эта банда может пойти. НИ НА КАКИЕ.
Надо прекращать переговоры. Объявлять "замороженный конфликт" на оккупированной территории Украины и дать возможность Путину дальше нарушать международные законы. А всю эту шайку "ЕС" во главе с Ириной и Петром отдать под суд. По их вине Украина потеряла Крым и Донбасс и вряд ли когда-либо вернет. А также десятки тысяч жизней лучших украинцев. Не говоря уже об экономических потерях.
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30.09.2020 11:40 Відповісти
И еще. Вы поймите. В ТКГ мертвая ситуация. Ничего сделать нельзя, не заплатив магистральными интересами Украины. Никакие Макроны и Меркели нам не помогут. Мы только находимся в подвешенном состоянии а власть нас кормит несбыточными надеждами.
Там большая коррупция, контрабанда, политические игры. И все это вредно отражается на социалке и общественном порядке.
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30.09.2020 11:45 Відповісти
даааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
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30.09.2020 12:51 Відповісти
тыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыххххххххххххххххх
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30.09.2020 21:17 Відповісти
сказать, это не означает требовать, где действия.
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30.09.2020 12:53 Відповісти
для начала надо *********** и его хозяина дерьмака на зону . вонючие консервы фсб.
бубочка , шмакля зеленая, в ласапете колеса подкачал? а то до ростова дорога не близкая
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30.09.2020 13:41 Відповісти
Как только зелёную шоблу начали теребить с вагнеровцами, так эти хамелеоны сразу заделались заядлыми патриотами. Кто кандидатуру этого деда подавал? Кто подписывал?
Этим Тищенкам и Ермакам вслед за полоумным дедом нужно врезать ногой под зад, чтобы летели далеко.
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30.09.2020 13:45 Відповісти
требуйте, хоть лопните.
там нет состава преступления на госизмену.
одна фраза вырванная из контекста.
отстранили и нормально.
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30.09.2020 19:45 Відповісти
 
 