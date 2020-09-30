За 10 років в Україні усиновлені 23,8 тис дітей, з них іноземцями - 6,1 тис., - Мінсоцполітики

Упродовж останніх 10 років в Україні усиновили 23 814 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них громадянами України - 17 659 , іноземцями - 6 155.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики, передає Цензор.НЕТ.

"Усиновлення - це пріоритет і захист для дитини, яка втратила своїх батьків. В Україні на сьогодні 1 100 сімей та одиноких громадян, які бажають взяти на виховання в свою сім'ю дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, на правах рідної дитини", - повідомила пресслужби Мінсоцполітики.

Також наголошується, що карантинні обмеження у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби уповільнили процес усиновлення, але не припинили його.

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"Протягом 8 місяців поточного року в Україні всиновили 694 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них: громадянами України - 558, іноземцями - 136. Пріоритет національного усиновлення збережено, адже українцями усиновлено в 4 рази більше дітей ніж іноземцями", - зазначають у відомстві.

Водночас, за даними міністерства, ще більше 17 тис. хлопчиків і дівчаток різного віку в переважній більшості з братами і сестрами перебувають на обліку з усиновлення.