Сьогодні останній день, коли можна розрахуватися старими банкнотами і монетами по 25 копійок

30 вересня 2020 року - останній день, коли можна розрахуватися монетами номіналом 25 копійок і банкнотами 1992-2003 рр. випуску.

Про це повідомили в пресслужбі НБУ, передає Цензор.НЕТ.

Обміняти монети і старі банкноти в будь-якому відділенні банку можна до 30 вересня 2021 року. Потім потрібно буде звертатися в НБУ або уповноважені банки (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ).

Крім того, з 1 жовтня НБУ буде активніше змінювати банкноти номіналом 1 і 2 гривні і монети номіналом в 1 гривню старого зразка (золотистого кольору). Їх замінять новими "сріблястими" гривнями. Але міняти їх не треба. Їх просто не видаватимуть у банках після того, як вони туди потрапили.

Нагадаємо, з 1 жовтня 2019 року монети номіналами 1, 2 і 5 копійок припинили бути засобом платежу в Україні.

Водночас Нацбанк увів нові монети номіналом 1, 2 і 5 грн, а також банкноту номіналом 1000 грн.

Читайте: НБУ із жовтня виводить з обігу 25 копійок і починає вилучати старі банкноти і монети в 1 і 2 грн