Сьогодні останній день, коли можна розрахуватися старими банкнотами і монетами по 25 копійок
30 вересня 2020 року - останній день, коли можна розрахуватися монетами номіналом 25 копійок і банкнотами 1992-2003 рр. випуску.
Про це повідомили в пресслужбі НБУ, передає Цензор.НЕТ.
Обміняти монети і старі банкноти в будь-якому відділенні банку можна до 30 вересня 2021 року. Потім потрібно буде звертатися в НБУ або уповноважені банки (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ).
Крім того, з 1 жовтня НБУ буде активніше змінювати банкноти номіналом 1 і 2 гривні і монети номіналом в 1 гривню старого зразка (золотистого кольору). Їх замінять новими "сріблястими" гривнями. Але міняти їх не треба. Їх просто не видаватимуть у банках після того, як вони туди потрапили.
Нагадаємо, з 1 жовтня 2019 року монети номіналами 1, 2 і 5 копійок припинили бути засобом платежу в Україні.
Водночас Нацбанк увів нові монети номіналом 1, 2 і 5 грн, а також банкноту номіналом 1000 грн.
Будь ласка, зачекайте...
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Что печально, так это факт инфляции!!!
Значица сегодня расстреливаем Нацбанк?
Єто про персонажа "толяньіча"
Государство отменяя действия денег - искусственно обедняет людей ими владеющими...
Допустим какая то бабушка отложила себе деньги и забыла где именно , и найдет их после ...
А они уже - недействительные !!!
Объясните мне, на каком законном основании государство отнимает уже ей не принадлежащее !?
Ведь деньги - это собственность тех, кто ими владеет и обязательства государства их обеспечить и принять в качестве оплаты !!!
Я УТВЕРЖДАЮ, что данная реформа это преступление против народа и дефолт государства (так как он явно и открыто отказался от выполнения своих обязательств) !!!