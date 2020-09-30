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Новини
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Не сумніваємося, що "ангажовані" фахівці ОЗХЗ повідомлять про сліди отрути в пробах Навального, - МЗС РФ

Не сумніваємося, що

МЗС Росії заявив про "упередженість" технічного секретаріату Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), представники якого брали проби політика Олексія Навального в берлінській клініці "Шаріте" .

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Meduza.

Проби були відібрані "в ході секретної операції, яку ретельно приховували від нас усіма її учасниками", заявив МЗС. З урахуванням цього Росія не сумнівається, що фахівці ОЗХЗ повідомлять про сліди отрути в пробах Навального, зазначило відомство.

З огляду на не раз продемонстровану політичну ангажованість і упередженість керівництва техсекретаріату, не сумніваємося, що в підготовлюваній доповіді про надання на прохання ФРН "технічного сприяння" буде зафіксовано наявність слідів так званого "Новачка" в біопробах О.Навального.

Також читайте: Нам абсолютно зрозуміло, що було застосовано заборонену хімзброю, Росія мусить пояснити цю ситуацію, - Макрон про Навального

Російське МЗС також зазначило, що Генпрокуратура Росії відправила владі Німеччини три запити про правову допомогу через ситуацію з Навальним, але не отримала на них відповіді. Не відповідають на запити Генпрокуратури і лабораторії в Швеції і Франції, де, як стверджувала Німеччина, підтвердили сліди отрути з групи "Новачок" у пробах Навального.

Досі ні на один із запитів відповіді з Берліна не надходило. Чуємо лише те, що вони "продовжують розглядатися". Нам також знову і знову пропонують звернутися за роз'ясненнями до Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), керівництво якої, в свою чергу, відсилає нас з цього ж приводу до уряду ФРН.

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом. Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.

Також читайте: Україна закликає світ до скоординованого тиску на РФ через отруєння Навального, - МЗС

23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте", в якій він провів 32 дні, 24 з них - у реанімації. Лікарі вважають, що можливе його повне одужання, хоча і не беруться поки оцінювати довгострокові наслідки отруєння.

Поки Навальний був у комі в Німеччині, в Росії заарештували його квартиру за позовом "кухаря Путіна" Пригожина.

Також читайте: "За зловмисну ​​діяльність": США готують нові санкції проти Росії

Автор: 

МЗС рф (966) отруєння (945) хімічна зброя (351) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+13
Параша это северная корея.Пока запад не поймет это,будет всем херово.
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30.09.2020 10:17
+13
Крутят пластинку по новой...
Ваши доказательства...не доказательства
Да новичок наш...но выпил Навальный его сам...
Да отравили...а что вы нам сделаете?
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30.09.2020 10:23
+13
РОССИЯ НЕ ТОЛЬКО ИМПЕРИЯ ЗЛА, НО И ЕЩЕ ИМПЕРИЯ ЛЖИ И ЦИНИЗМА.
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30.09.2020 10:23
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Параша это северная корея.Пока запад не поймет это,будет всем херово.
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30.09.2020 10:17 Відповісти
Не сомневаемся, что "ангажированные" специалисты ОЗХО сообщат о следах яда в пробах Навального, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 278
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30.09.2020 10:22 Відповісти
Крутят пластинку по новой...
Ваши доказательства...не доказательства
Да новичок наш...но выпил Навальный его сам...
Да отравили...а что вы нам сделаете?
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30.09.2020 10:23 Відповісти
Усі брешуть, абсолютно всі. Один Пуйло чистий як скло.
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30.09.2020 10:23 Відповісти
РОССИЯ НЕ ТОЛЬКО ИМПЕРИЯ ЗЛА, НО И ЕЩЕ ИМПЕРИЯ ЛЖИ И ЦИНИЗМА.
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30.09.2020 10:23 Відповісти
Дедушка Геббельс подавился бы от зависти тому объему вылитых парашей фекалий....
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30.09.2020 10:25 Відповісти
не сомневался, что лаптеавые "специалисты" НЕ сообщат о следах яда в пробах Навального...
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30.09.2020 10:24 Відповісти
если бы параша не травила всех ядами, то ***** не шастал бы по миру со своей "термокружкой".
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30.09.2020 10:24 Відповісти
Не сомневаемся, что "ангажированные" специалисты ОЗХО сообщат о следах яда в пробах Навального, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 7936
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30.09.2020 10:25 Відповісти
Макрон и Меркель ,вам ***** в глаза ссыт🤭🤫🤦😂😂😂😂
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30.09.2020 10:26 Відповісти
Тада. ОЗХО врет.

Даешь независимых правдивых искпердов из Роиси, КНДР, Ирана. Можно еще талибов, ИГИЛ и Хамас привлечь к экспертизе.
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30.09.2020 10:26 Відповісти
Или клинику ПАЛЬЧЕВСКОГО!)
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30.09.2020 10:27 Відповісти
О да!!! Этот ни разу не ангажированный гандон умеет делать правильные анализы.

Кристальные анализы наркомана ЗЕ тому подтверждение.
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30.09.2020 10:32 Відповісти
РФ сама состоит в ОЗХО , придется отчитьіваться именно ей , а не наоборот.
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30.09.2020 10:27 Відповісти
Они создадут свое агенство ХЗ ХУ)
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30.09.2020 10:28 Відповісти
Сказка о том, как величайший геостратег всех времён и народов взрастил целую плеяду ангажированных специалистов ОЗХО
Не сомневаемся, что "ангажированные" специалисты ОЗХО сообщат о следах яда в пробах Навального, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 9201
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30.09.2020 10:28 Відповісти
Ну, кто кроме как МИД РФ, который давно стал филиалом ГРУ ГШ РФ, может лучше знать, кто и чем травил? Если сказали, что обнаружат, то, значит, точно обнаружат.
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30.09.2020 10:29 Відповісти
Россия сама попала в свою же ловушку.
Если бы сразу возбудили уголовное дело по факту отравления и взяли пробы, то имели бы железобетонные аргументы против всяких (как им кажется теперь) инсинуаций с отравлением.
А сейчас они вынуждены лишь отбрыкиваться и плодить все новые и новые версии отравления.
А с другой стороны, они не завели дело сразу, потому как были уверены, что концов найти будет невозможно из-за смерти "подопечного".
Теперь они , говоря шахматным языком, в "цугцванге". Любое их действие - против них.
Их тактика - абсолютная копия поведения в случае с МН17. Наплодить кучу версий, чтобы скрыть истину.
Но это только говорит о том, что отравление было и ни кем иным, как ФСБ.
Ну, а кто стоит за ними, и гадать не надо.
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30.09.2020 10:29 Відповісти
Но зачем, травить декоративного оппозиционера? Это же прекрасных громоотвод властей от ангажированных подростков. Да и не клеится никак с доказательствами. Почему отравляющее вещество не действует на всех других участников этого спектакля?
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30.09.2020 10:35 Відповісти
Захарова, перелогинься )))
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30.09.2020 11:07 Відповісти
А ты сам подумай, кому это выгодно? Уж точно не Путину. Его обыграли его же картами. Первое, испортили его демократическую декорацию, второе, нашли предлог для свёртывания деловой активности Запада с Россией. А уж проблемы Украины, вообще полностью скрылись. Особенно на фоне событий с Навальным, Белоруссией, Карабахом, выборами в США, короновирусом, природными катаклизмами, про Украину вообще забыли.
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30.09.2020 12:07 Відповісти
Та Навальний в них не "обчєственний дєятель", бо інших можна всіх труїти
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30.09.2020 10:45 Відповісти
єто бандєровци
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30.09.2020 10:55 Відповісти
Не сомневаемся, что "ангажированные" специалисты ОЗХО сообщат о следах яда в пробах Навального, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 5633
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30.09.2020 10:31 Відповісти
Лживый ботоксный фюрер , напоминающий персонаж из шоу Бенни Хилла , лживая Ылита , брехливый паталогически народец . Страна фейк .
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30.09.2020 10:36 Відповісти
сосетский нород, коего и в корее и на донбассе и у нас хватает
зри в корень (с)
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30.09.2020 12:23 Відповісти
а как можно сомневаться если сами траванули и попытались скрыть следы отравления ?
лучшая оборона - нападение...и потом сразу - ну? и что мы говорили??? нашли яд - значит предвзято относятся...а мы жеж предупреждали !!
напомните мне хоть один... да хоть пол случая, когда рашка признала бы свой косяк или дерьмо в своих штанах???
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30.09.2020 10:41 Відповісти
В російському МЗС нема ніяків сумнівів, що Навального отруїли "новічком", вони самі цим підтверджують
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30.09.2020 10:42 Відповісти
руководства Техсекретариата, не сомневаемся, что в готовящемся докладе об оказании по просьбе ФРГ "технического содействия" будет зафиксировано наличие следов так называемого "Новичка" в биопробах

а почему именно новичка - будет? палятся по ходу
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30.09.2020 12:22 Відповісти
 
 