Не сумніваємося, що "ангажовані" фахівці ОЗХЗ повідомлять про сліди отрути в пробах Навального, - МЗС РФ
МЗС Росії заявив про "упередженість" технічного секретаріату Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), представники якого брали проби політика Олексія Навального в берлінській клініці "Шаріте" .
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Meduza.
Проби були відібрані "в ході секретної операції, яку ретельно приховували від нас усіма її учасниками", заявив МЗС. З урахуванням цього Росія не сумнівається, що фахівці ОЗХЗ повідомлять про сліди отрути в пробах Навального, зазначило відомство.
З огляду на не раз продемонстровану політичну ангажованість і упередженість керівництва техсекретаріату, не сумніваємося, що в підготовлюваній доповіді про надання на прохання ФРН "технічного сприяння" буде зафіксовано наявність слідів так званого "Новачка" в біопробах О.Навального.
Російське МЗС також зазначило, що Генпрокуратура Росії відправила владі Німеччини три запити про правову допомогу через ситуацію з Навальним, але не отримала на них відповіді. Не відповідають на запити Генпрокуратури і лабораторії в Швеції і Франції, де, як стверджувала Німеччина, підтвердили сліди отрути з групи "Новачок" у пробах Навального.
Досі ні на один із запитів відповіді з Берліна не надходило. Чуємо лише те, що вони "продовжують розглядатися". Нам також знову і знову пропонують звернутися за роз'ясненнями до Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), керівництво якої, в свою чергу, відсилає нас з цього ж приводу до уряду ФРН.
Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.
Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом. Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.
22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".
7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.
23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте", в якій він провів 32 дні, 24 з них - у реанімації. Лікарі вважають, що можливе його повне одужання, хоча і не беруться поки оцінювати довгострокові наслідки отруєння.
Поки Навальний був у комі в Німеччині, в Росії заарештували його квартиру за позовом "кухаря Путіна" Пригожина.
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Ваши доказательства...не доказательства
Да новичок наш...но выпил Навальный его сам...
Да отравили...а что вы нам сделаете?
Даешь независимых правдивых искпердов из Роиси, КНДР, Ирана. Можно еще талибов, ИГИЛ и Хамас привлечь к экспертизе.
Кристальные анализы наркомана ЗЕ тому подтверждение.
Если бы сразу возбудили уголовное дело по факту отравления и взяли пробы, то имели бы железобетонные аргументы против всяких (как им кажется теперь) инсинуаций с отравлением.
А сейчас они вынуждены лишь отбрыкиваться и плодить все новые и новые версии отравления.
А с другой стороны, они не завели дело сразу, потому как были уверены, что концов найти будет невозможно из-за смерти "подопечного".
Теперь они , говоря шахматным языком, в "цугцванге". Любое их действие - против них.
Их тактика - абсолютная копия поведения в случае с МН17. Наплодить кучу версий, чтобы скрыть истину.
Но это только говорит о том, что отравление было и ни кем иным, как ФСБ.
Ну, а кто стоит за ними, и гадать не надо.
зри в корень (с)
лучшая оборона - нападение...и потом сразу - ну? и что мы говорили??? нашли яд - значит предвзято относятся...а мы жеж предупреждали !!
напомните мне хоть один... да хоть пол случая, когда рашка признала бы свой косяк или дерьмо в своих штанах???
а почему именно новичка - будет? палятся по ходу