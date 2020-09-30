Не сумніваємося, що "ангажовані" фахівці ОЗХЗ повідомлять про сліди отрути в пробах Навального, - МЗС РФ

МЗС Росії заявив про "упередженість" технічного секретаріату Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), представники якого брали проби політика Олексія Навального в берлінській клініці "Шаріте" .

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Meduza.

Проби були відібрані "в ході секретної операції, яку ретельно приховували від нас усіма її учасниками", заявив МЗС. З урахуванням цього Росія не сумнівається, що фахівці ОЗХЗ повідомлять про сліди отрути в пробах Навального, зазначило відомство.

З огляду на не раз продемонстровану політичну ангажованість і упередженість керівництва техсекретаріату, не сумніваємося, що в підготовлюваній доповіді про надання на прохання ФРН "технічного сприяння" буде зафіксовано наявність слідів так званого "Новачка" в біопробах О.Навального.

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Російське МЗС також зазначило, що Генпрокуратура Росії відправила владі Німеччини три запити про правову допомогу через ситуацію з Навальним, але не отримала на них відповіді. Не відповідають на запити Генпрокуратури і лабораторії в Швеції і Франції, де, як стверджувала Німеччина, підтвердили сліди отрути з групи "Новачок" у пробах Навального.

Досі ні на один із запитів відповіді з Берліна не надходило. Чуємо лише те, що вони "продовжують розглядатися". Нам також знову і знову пропонують звернутися за роз'ясненнями до Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), керівництво якої, в свою чергу, відсилає нас з цього ж приводу до уряду ФРН.

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом. Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.

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23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте", в якій він провів 32 дні, 24 з них - у реанімації. Лікарі вважають, що можливе його повне одужання, хоча і не беруться поки оцінювати довгострокові наслідки отруєння.

Поки Навальний був у комі в Німеччині, в Росії заарештували його квартиру за позовом "кухаря Путіна" Пригожина.

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