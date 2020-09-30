ТВК у Кременчуці відмовилася реєструвати кандидатів від "ЄС" до міськради, партія звернеться до суду, - Княжицький
У Кременчуці Територіальна виборча комісія всупереч закону не зареєструвала виборчий список кандидатів від партії "Європейська Солідарність" до міськради.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили, про це заявив нардеп Микола Княжицький.
"Було засідання територіальної виборчої комісії у місті Кременчук, яка відмовила в реєстрації списку партії "Європейська Солідарність" до міської ради. Це незаконне рішення за абсолютно вигаданими аргументами", – зазначив нардеп. Княжицький.
За словами Княжицького, це відбувається під тиском мафії, яка править Кременчуком протягом уже багатьох років.
"Тому що більшість політичних сил тут перебувають під такою, як кажуть, "фіолетовою" владою. Абсолютно корумпованою, проти якої ведеться безліч розслідувань. Яка фактично окупувала це велике українське місто і не дає йому розвиватися", – зауважив парламентарій.
Княжицький повідомив, що "Європейська Солідарність" звернеться до суду і виграє.
"А ті люди, які не дають провести нормально вибори, і ті люди, які уявили себе тут Лукашенками, очевидно мають бути покарані і будуть покарані. Прізвища всіх цих людей ми назвемо, тому що це злісні порушники виборчого законодавства", – додав нардеп.
Княжицький також зауважив, що партія буде звертатися до ЦВК, однак відповідно до закону роз’яснення ЦВК треба чекати протягом 10 днів.
"Тому процедура така, що у найближчі два дні має відбутися суд, ще два дні дається на апеляцію, і ми будемо подавати до суду. І будемо надавати розголосу ситуації, коли мафія у Кременчуці створила тут сітки підкупу виборців – про це говорить все місто. Яка узурпувала тут владу, яка підкупила інші партії, всюди позасовувала людей і сподівалася, що з "Європейською Солідарністю" вдасться. Цього разу це не пройде. Я переконаний, що "Європейська Солідарність" не просто виграє цей суд, а виграє в Кременчуці і викине цю мафію", – наголосив нардеп, додавши, що "ЄС" попереджала про те, що у Зеленського через падіння рейтингів партії "Слуга народу" готують масштабні фальсифікації і порушення виборчого процесу. Зокрема, знімають з реєстрації найбільш рейтингових опозиційних до влади кандидатів.
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В СН осознали, что пролетают вы выборах, и начался тупой мухлеж.
Гамлєт, або Феномен зеленого кацапізма.
https://censor.net/ru/news/3221187/v_zdolbunove_gorodskoyi_izbirkom_edinoglasno_otkazal_v_registratsii_vsem_kandidatam_ot_slugi_naroda
**** дебільна, ти хоч би само прочитало, перед тим, як посилатись.
І в спам тебе не я закинув, ******* тебе тут так, очевидно. Дивись. скоро не тільки в спам, по-мордасам ще можеш дістати. До того, блін, йде.
- после подачи документов в теризбирком, 13 кандидатов из списка ЕС отозвали свои заявления и таким образом отказались участвовать в выборах;
- из-за 13 отозванных заявлений в списке кандидатов нарушилась гендерная квота (на момент подачи документов в теризбирком она была соблюдена);
- из-за 13 отозванных заявлений в списках по территориальным округам (в Кременчуге их 6) оказалось меньше 5 кандидатов на округ - а законом установлена норма: от 5 до 12 кандидатов
Кушай не обляпайся))) и да, ты теперь "**** дебильная" и дальше по твоему тексту)
До речі, суд зобов`язав ТВК зареєструвати, так що закон ТВК порушила!
А головне, ідіоте, проблема не в ЄС. Мені особисто пофіг хто там в Кременчузі. Проблема в тому, що Україна стрімко відкочується в часи Януковича і все, що так тяжко і з кров`ю вже було досягнуто стараннями зеленої мерзоти стрімко втрачається Така херня твориться не тільки в Кременчузі, така херня всюди І, що найгірше, справа знову йде но чергового майдану, бо народ знову все те дістане. Знову хаос, безлад і кров. І все це робиться зумисно!
Так що сам жери своє зелене гімно і навіть можеш подавитись, тварюко.
І ще раз, виродку, країна скочується в найгірші часи Януковича, от що найгірше. ЄС дасть собі раду, законно, спокійно, послідовно. То не нагла шалупонь зебільна. Але ж нахрена то, для чого робити в державі хаос і безлад, чого ви тварюки добиваєтесь? Хочете хаосу? А самі в тому хаосі пропасти не боїтесь, виродки? Цього разу вже ніхто з вами панькатись не буде, забудь. Боюсь, що то вогнем і мечем буде, бо вже дістало.
в каком ?
Ну нельзя только гомосеков-наркоманов выдвигать.
Тут Княжицкий просто эту причину не озвучил - скорее всего она точно такая же, ибо это основная причина отказов в регистрации в этом году.
Основания для принятия такого решения огласил член теризбиркома Михаил Майборода.
Основные причины для отказа в регистрации: - после подачи документов в теризбирком, 13 кандидатов из списка ЕС отозвали свои заявления и таким образом отказались участвовать в выборах; - из-за 13 отозванных заявлений в списке кандидатов нарушилась гендерная квота (на момент подачи документов в теризбирком она была соблюдена)
; - из-за 13 отозванных заявлений в списках по территориальным округам (в Кременчуге их 6) оказалось меньше 5 кандидатов на округ - а законом установлена норма: от 5 до 12 кандидатов.
Михаил Майборода сообщил «Телеграфу», что ЕС может обжаловать принятое комиссией решение в судебном порядке. (***Тобто Пєтю з його "замутками " закономірно послано НА..УЙ !! )))
Больше читайте тут: https://www.telegraf.in.ua/kremenchug/10089619-terizbirkom-otkazal-v-registracii-vsem-kandidatam-v-gorsovet-ot-evropejskoj-solidarnosti.html
Мелитопольский теризбирком принял решение об отказе партии «Слуга народа» в выдвижении кандидатов в Мелитопольский городской совет. Партия подала не все документы на кандидатов, а один из кандидатов и вовсе прислал в теризбирком письмо, что не давал согласия баллотироваться. Глава Запорожской областной организации партии «Слуги народа» и куратор избирательной кампании - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
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Ну и кто им лекарь?
"после подачи документов в теризбирком, 13 кандидатов из списка ЕС отозвали свои заявления и таким образом отказались участвовать в выборах"
Абсолютно аналогичная ситуация ведь.
Повірю..ага... )))
Бурмило, скиглій.
Словник Лемківскої Говірки. Пиртей П.С. . 2001.
Будут вам и карусели, и мертвые души, и вбросы бюллетеней.
Не зря ж ЗЕ новые лица и всю правоохранительную систему из януковских кадров выстроил.
така доля маргіналів в
партіяхполітпроектах "лідерського типу"
"Віче",Сдпу о -де вони зараз ?
Сегодня, 21 сентября, кременчужанин Иван Балацкий вышел на митинг возле КрАЗа с плакатом «Європейська солідарність куплена за мою зарплату».
: https://www.telegraf.in.ua/kremenchug/10089413-proboltalsja-kandidat-v-mjery-kremenchuga-ot-es-vyshel-s-plakatom-yevropejska-solidarnist-kuplena-za-moju-zarplatu.html
"розберіться у собі !!!"" В Кременчуге теперь два кандидата в мэры от «Европейской солидарности» 21.09.2020, 1
По состоянию на 21 сентября, в Кременчуге оказалось два кандидата в мэры от партии «Европейская солидарность» (ЕС) - Ярош и Балацкий. После 24 сентября останется только один. Кандидатов оказалось двое, потому что в региональных структурах ЕС случился раскол - и теперь кременчугская городская и полтавская областная парторганизации ведут на выборы разных кандидатов.
Больше читайте тут: https://www.telegraf.in.ua/kremenchug/2020/09/21/v-kremenchuge-teper-dva-kandidata-v-mjery-ot-evropejskoj-solidarnosti_10089414.html
ТВК прийняла правильне рішення...
Ярош не согласился Сегодня, 29 сентября,
Кременчугская городская территориальная комиссия зарегистрировала Сергея Яроша кандидатом на пост мэра Кременчуга от партии «Европейская солидарность» (ЕС). Решение принято на заседании комиссии. На заседании теризбиркома присутствовал соперник Сергея Яроша - Иван Балацкий. Балацкого выдвинула кандидатом в мэры Кременчуга городская парторганизация ЕС, а Яроша выдвинула областная парторганизация. По новому Избирательному кодексу, право окончательного формирования и утверждения списков кандидатов имеют областные парторганизации - поэтому официальным кандидатом от ЕС стал Ярош. Балацкий же пробыл кандидатом несколько дней. На заседании комиссии он попросил слова и предложил Ярошу прямо сейчас, добровольно написать заявление об отказе участвовать в выборах и снять свою кандидатуру. Кандидатов ЕС и самого Яроша Балацкий назвал «фейковыми». Ярош предложение Балацкого отклонил, и кандидатуру свою не снял. Он сказал, что слова Балацкого недостоверны и являются инсинуацией.
Больше читайте тут: https://www.telegraf.in.ua/kremenchug/10089621-terizbirkom-zaregistriroval-jarosha-kandidatom-v-mjery-ot-es-no-balackij-treboval-chtoby-on-snjalsja.html
Якби вибори до Кременчуцької міської ради відбулися сьогодні, то яку політичну силу ви б підтримали?
- Слуга народу 19,63%
- Не знаю/ не визначився 17,29%
- Опозиційна платформа - за життя 14,80%
- ВО «Батьківщина» 12,31%
- Європейська солідарність 9,35%
- Партія Шарія 7,17%
https://kg.ua/news/reyting-yakbi-vibori-u-kremenchuci-vidbulisya-nayblizhchoyi-nedili-za-kogo-b-golosuvali