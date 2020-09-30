ТВК у Кременчуці відмовилася реєструвати кандидатів від "ЄС" до міськради, партія звернеться до суду, - Княжицький

У Кременчуці Територіальна виборча комісія всупереч закону не зареєструвала виборчий список кандидатів від партії "Європейська Солідарність" до міськради.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили, про це заявив нардеп Микола Княжицький.

"Було засідання територіальної виборчої комісії у місті Кременчук, яка відмовила в реєстрації списку партії "Європейська Солідарність" до міської ради. Це незаконне рішення за абсолютно вигаданими аргументами", – зазначив нардеп. Княжицький.

За словами Княжицького, це відбувається під тиском мафії, яка править Кременчуком протягом уже багатьох років.

"Тому що більшість політичних сил тут перебувають під такою, як кажуть, "фіолетовою" владою. Абсолютно корумпованою, проти якої ведеться безліч розслідувань. Яка фактично окупувала це велике українське місто і не дає йому розвиватися", – зауважив парламентарій.

Княжицький повідомив, що "Європейська Солідарність" звернеться до суду і виграє.

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"А ті люди, які не дають провести нормально вибори, і ті люди, які уявили себе тут Лукашенками, очевидно мають бути покарані і будуть покарані. Прізвища всіх цих людей ми назвемо, тому що це злісні порушники виборчого законодавства", – додав нардеп.

Княжицький також зауважив, що партія буде звертатися до ЦВК, однак відповідно до закону роз’яснення ЦВК треба чекати протягом 10 днів.

"Тому процедура така, що у найближчі два дні має відбутися суд, ще два дні дається на апеляцію, і ми будемо подавати до суду. І будемо надавати розголосу ситуації, коли мафія у Кременчуці створила тут сітки підкупу виборців – про це говорить все місто. Яка узурпувала тут владу, яка підкупила інші партії, всюди позасовувала людей і сподівалася, що з "Європейською Солідарністю" вдасться. Цього разу це не пройде. Я переконаний, що "Європейська Солідарність" не просто виграє цей суд, а виграє в Кременчуці і викине цю мафію", – наголосив нардеп, додавши, що "ЄС" попереджала про те, що у Зеленського через падіння рейтингів партії "Слуга народу" готують масштабні фальсифікації і порушення виборчого процесу. Зокрема, знімають з реєстрації найбільш рейтингових опозиційних до влади кандидатів.

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