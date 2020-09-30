У ЗСУ за добу виявили 61 випадок COVID-19, хворіють 628 осіб, - Командування Медсил

Станом на 10:00 30 вересня у Збройних Силах України на COVID-19 хворіють - 628 осіб.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Медсил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

За минулу добу зареєстровано 61 новий випадок COVID-19.

З них у закладах охорони здоров’я перебуває 17 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр ГВКГ – 3 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 1 військовослужбовець, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 4 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Східного регіону – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗС України, Військово-медичний клінічний центр Південного регіону – 1 військовослужбовець, Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону – 1 військовослужбовець, Хмельницький військовий госпіталь – 1 військовослужбовець, Мукачівський військовий госпіталь – 2 військовослужбовці, Чернігівська МКЛ – 1 військовослужбовець, Київська МКЛ – 1 працівник ЗС України, Запорізька обласна інфекційна лікарня – 1 працівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

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На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 44 особи (Київська область – 8 військовослужбовців, Одеська область – 8 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України, Львівська область – 10 військовослужбовців та 3 працівники ЗС України, Харківська область – 3 військовослужбовці, Чернігівська область – 2 військовослужбовці, Рівненська та Полтавська області - по 2 військовослужбовці та 1 працівнику ЗС України, Вінницька, Хмельницька та Закарпатська області – по 1 військовослужбовцю). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Всього за час пандемії одужали 2247 осіб, летальних випадків – 10.

На ізоляції (втому числі самоізоляції) перебуває 552 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, – 139 осіб.

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