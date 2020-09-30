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Новини Коронавірус і карантин
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Серед працівників системи МВС зафіксовано новий рекорд із захворюваності на COVID-19: 195 випадків за добу. ІНФОГРАФІКА

Сьогодні, 30 вересня, зафіксовано 195 нових випадків коронавірусної хвороби серед працівників системи МВС, що стало новим рекордним показником за добу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС.

Наразі найбільшу кількість правоохоронців хворих на COVID-19 зареєстровано в Запорізькій області (22), у Хмельницькій області (+14) та у м.Києві (32).

Загалом з початку пандемії COVID-19 захворіли 5 768 працівників системи МВС, 5235 - одужали, 16 - померли.

Серед працівників системи МВС зафіксовано новий рекорд із захворюваності на COVID-19: 195 випадків за добу 01

"Будьте уважні до свого здоров'я! За появи перших симптомів звертайтеся до лікаря", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, попередній рекорд із захворюваності на COVID-19 в правоохоронних органах був 25 вересня. Тоді захворіли 142 людини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Харківщина побила новий рекорд із захворюваності на COVID-19 за добу - 549 випадків. У трійці лідерів - Донеччина і Дніпропетровщина

Автор: 

карантин (18172) МВС (3509) Правоохоронні органи (2708) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Равноправие только в Короновируса , - Нет богатых и Бедных , добрых и злых. Одних Валит , а других Предупреждает , - О пересмотре своих Жизненных Позиций.
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30.09.2020 10:35 Відповісти
Другий рік місто косить чума,
Не працюють навіть борделі й тюрма,
Скінчився хліб, скінчилась вода,
З культурного життя - лише хресна хода.

Ходимо, кличемо святих отців,
На зворотному шляху підбираємо мерців.
Папське ім'я втрачає силу і міць,
Відьми звільняються з робочих місць.

Сенс ворушити цю каламуть?
Що тут гадати? - Всі й так помруть.
Яка різниця, що скажуть зірки?
Середні віки... Такі Середні віки...
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30.09.2020 10:41 Відповісти
Редкий случай, когда перед вирусом мусора равны вместе с остальным населением .
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30.09.2020 10:45 Відповісти
Арсен, неужели дополнительные 2,6 млрд из ковидного фонда не помогли?
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30.09.2020 11:01 Відповісти
Как то похер на мусоров.
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30.09.2020 11:07 Відповісти
оправдывают увеличение затрат на мвд.
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30.09.2020 12:50 Відповісти
 
 