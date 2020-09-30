Серед працівників системи МВС зафіксовано новий рекорд із захворюваності на COVID-19: 195 випадків за добу. ІНФОГРАФІКА
Сьогодні, 30 вересня, зафіксовано 195 нових випадків коронавірусної хвороби серед працівників системи МВС, що стало новим рекордним показником за добу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС.
Наразі найбільшу кількість правоохоронців хворих на COVID-19 зареєстровано в Запорізькій області (22), у Хмельницькій області (+14) та у м.Києві (32).
Загалом з початку пандемії COVID-19 захворіли 5 768 працівників системи МВС, 5235 - одужали, 16 - померли.
"Будьте уважні до свого здоров'я! За появи перших симптомів звертайтеся до лікаря", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося раніше, попередній рекорд із захворюваності на COVID-19 в правоохоронних органах був 25 вересня. Тоді захворіли 142 людини.
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