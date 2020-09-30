Представник Міноборони Вірменії Ованнісян: З початку боїв у Нагірному Карабасі були поранені й убиті 2690 військових Азербайджану

У ході широкомасштабної військової операції, розв'язаної Азербайджаном проти Арцаху, вірменська сторона знищила 790 солдатів противника, 180 з яких перебували в напрямку Карвачарського району Арцаху.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Арменпресс, про це на пресконференції заявив представник Міноборони Вірменії Арцрун Ованнісян.

"Протягом дня (29 вересня. - Ред.) бойові дії тривали на лінії зіткнення збройних сил Арцаху (невизнана Нагірно-Карабахська Республіка. - Ред.) та Азербайджану. Бої на півночі і півдні були особливо запеклими. Вірменська сторона домоглася значних успіхів, уразивши протягом дня бронетехніку, БПЛА та живу силу противника. Від початку бойових дій вбито 790 азербайджанських військовослужбовців, з них 180 в напрямку Карвачара. Втрати азербайджанської сторони - 1900 поранених, знищено 137 танків і бронетехніки, 72 БПЛА, 7 вертольотів і 1 літак" , - сказав Ованнісян.

Дивіться: Бій в Нагірному Карабасі. ВIДЕО

Зазначимо, що азербайджанська сторона заявила про загибель і поранення 2300 військових Вірменії.

Нагадаємо, 27 вересня Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану. 28 вересня Алієв оголосив про часткову мобілізацію.

Невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.