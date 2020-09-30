Представник Міноборони Вірменії Ованнісян: З початку боїв у Нагірному Карабасі були поранені й убиті 2690 військових Азербайджану
У ході широкомасштабної військової операції, розв'язаної Азербайджаном проти Арцаху, вірменська сторона знищила 790 солдатів противника, 180 з яких перебували в напрямку Карвачарського району Арцаху.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Арменпресс, про це на пресконференції заявив представник Міноборони Вірменії Арцрун Ованнісян.
"Протягом дня (29 вересня. - Ред.) бойові дії тривали на лінії зіткнення збройних сил Арцаху (невизнана Нагірно-Карабахська Республіка. - Ред.) та Азербайджану. Бої на півночі і півдні були особливо запеклими. Вірменська сторона домоглася значних успіхів, уразивши протягом дня бронетехніку, БПЛА та живу силу противника. Від початку бойових дій вбито 790 азербайджанських військовослужбовців, з них 180 в напрямку Карвачара. Втрати азербайджанської сторони - 1900 поранених, знищено 137 танків і бронетехніки, 72 БПЛА, 7 вертольотів і 1 літак" , - сказав Ованнісян.
Зазначимо, що азербайджанська сторона заявила про загибель і поранення 2300 військових Вірменії.
Нагадаємо, 27 вересня Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.
Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану. 28 вересня Алієв оголосив про часткову мобілізацію.
Невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.
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Те подумали и ответили: "Зато у нас вино хорошее".
А Притула, Лещенко, Шеремет?
А бородатая писта и Шеремет это и не спорится, что казламордые гниды
Дронов тоже немало сбили. Но опять таки всякий хлам + пошли дроны-камикадзе, которых армяне тоже зачисляют в "сбитые". Ночью их немало упало на армянские танки и базу в центре. Пишут, что и вторая С-300 пригнанная вчера из Еревана тоже пришла в негодность после налёта дронов.
https://youtu.be/uUzCm40wlDQ Азерские дроны разбиваются
Бабла кремль давал много...но на Дамбасс доходило не более 20%,все украли Сурков и генералы РАБссиянской армии курирующие захват Дамбасса...