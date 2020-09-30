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Представник Міноборони Вірменії Ованнісян: З початку боїв у Нагірному Карабасі були поранені й убиті 2690 військових Азербайджану

Представник Міноборони Вірменії Ованнісян: З початку боїв у Нагірному Карабасі були поранені й убиті 2690 військових Азербайджану

У ході широкомасштабної військової операції, розв'язаної Азербайджаном проти Арцаху, вірменська сторона знищила 790 солдатів противника, 180 з яких перебували в напрямку Карвачарського району Арцаху.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Арменпресс, про це на пресконференції заявив представник Міноборони Вірменії Арцрун Ованнісян.

"Протягом дня (29 вересня. - Ред.) бойові дії тривали на лінії зіткнення збройних сил Арцаху (невизнана Нагірно-Карабахська Республіка. - Ред.) та Азербайджану. Бої на півночі і півдні були особливо запеклими. Вірменська сторона домоглася значних успіхів, уразивши протягом дня бронетехніку, БПЛА та живу силу противника. Від початку бойових дій вбито 790 азербайджанських військовослужбовців, з них 180 в напрямку Карвачара. Втрати азербайджанської сторони - 1900 поранених, знищено 137 танків і бронетехніки, 72 БПЛА, 7 вертольотів і 1 літак" , - сказав Ованнісян.

Дивіться: Бій в Нагірному Карабасі. ВIДЕО

Зазначимо, що азербайджанська сторона заявила про загибель і поранення 2300 військових Вірменії.

Нагадаємо, 27 вересня Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану. 28 вересня Алієв оголосив про часткову мобілізацію.

Невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.

Автор: 

Азербайджан (858) Вірменія (738) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+48
армянское радио
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30.09.2020 10:36
+22
Армянское радио спрашивают: "сколько погибло военных Азербайджана? Армянское радио отвечает: "сто тысяч пятьсот. Но это не точно".
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30.09.2020 10:36
+12
...Сообщило армянское радио!
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30.09.2020 10:37
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армянское радио
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30.09.2020 10:36 Відповісти
Армянское радио спрашивают: "сколько погибло военных Азербайджана? Армянское радио отвечает: "сто тысяч пятьсот. Но это не точно".
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30.09.2020 10:36 Відповісти
😀😀😀
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30.09.2020 11:00 Відповісти
ох уж эти военные сказочки
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30.09.2020 10:37 Відповісти
А в реальности вот так армянские солдаты воюют. https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=d6VIdnwsh6g&feature=emb_logo
Снято камерой на каске самим воякой.
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30.09.2020 10:41 Відповісти
...Сообщило армянское радио!
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30.09.2020 10:37 Відповісти
Це реальне повідомлення про чудо. Днем раніше убитих було більше. 😁 Мабудь маємо справу з воскресіння.
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30.09.2020 11:07 Відповісти
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30.09.2020 10:37 Відповісти
Не тот Солдат , - Кто больше Соврал , а тот , кто улучшит Свои Позиции не театре военного Сражения.Чрез неделю , все станит Ясно.
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30.09.2020 10:38 Відповісти
Ага ,врут как дышат🤦
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30.09.2020 10:39 Відповісти
Та рэмбы епта, шо одни шо вторые
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30.09.2020 10:40 Відповісти
Пишите уже десять тысяч, чего их басурман жалеть.
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30.09.2020 10:40 Відповісти
Эрдоганыч это вам не Пашинян....
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30.09.2020 10:40 Відповісти
Короче с армянами всё ясно.
- Лошадью ходи !....
- Ухи, ухи, ухи !!!
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30.09.2020 10:41 Відповісти
Давно вже не було війни однієї держави проти іншої.
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30.09.2020 10:41 Відповісти
2690 - 2300 )) армяне ждали сообщения, добавили 390 для победы. а могли и 330, к каждому!
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30.09.2020 10:41 Відповісти
Кстати замедте зраду никто не разгоняет как у нас! Типа хлопцы гибнут в котлах. Кто ответит за гибель 76 десантников и тд и тп...!
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30.09.2020 10:41 Відповісти
а-га, а у русни каждый дневной прирост выявленных заражений коронавирусом тоже заканчивался на число "90", так их и попалили на недостоверной информации
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30.09.2020 10:42 Відповісти
та вони ж приблизно рахували, бо нічого там точного не було ніколи
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30.09.2020 12:21 Відповісти
Они уже уничтожили треть техники Азербайджана?
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30.09.2020 10:42 Відповісти
и только за вчера )
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30.09.2020 10:44 Відповісти
Еще так несколько дней и можно Турцию захватывать!
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30.09.2020 10:54 Відповісти
нафига несколько дней тратить, теряя время? уже можно к вечеру по горячему армянскому радио обьявить о полном уничтожении всего чего попало, успешном ********** и обьявить "дранг нах тюркай!" )).
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30.09.2020 10:58 Відповісти
Кожна сторона кричить про перемогу.
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30.09.2020 10:42 Відповісти
Вірмени хоч самі вірять в те що проголошують? Там ударні безпілотники Азербайджану ледве не в кожний відкритий люк вірменського танка заглядають своїми камерами . Окуповані території - повинні бути деокупованими.
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30.09.2020 10:42 Відповісти
отери азербайджанской стороны: 1900 раненых, уничтожены 137 танков и бронетехники, 72 БПЛА, 7 вертолетов и 1 самолет



Представитель Минобороны Армении Ованнисян: С начала боев в Нагорном Карабахе были ранены и убиты 2690 военных Азербайджана - Цензор.НЕТ 6428
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30.09.2020 10:43 Відповісти
особенно поражает воображение сбитый самолет . по заявлению армянской стороны это был истребитель пятого поколения Ан-2
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30.09.2020 10:46 Відповісти
по танчиках это "карабахская прохоровка". в следующем левеле намолотят ещё больше )
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30.09.2020 11:00 Відповісти
Это было прошлым летом, в середине ноября
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30.09.2020 10:44 Відповісти
Армянское радио спрашивают: "Какая нация самая гнилая?"
Те подумали и ответили: "Зато у нас вино хорошее".
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30.09.2020 10:44 Відповісти
догоним и перегоним айзера утром отчитались о 2300 убитых и раненных армянах . армяне тут же ответили что убили и ранили 2690 айзеров . так понимаю идет игра на повышение . ждем ответный ход от МО Азербайжана
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30.09.2020 10:44 Відповісти
137 танков)) ага, верю каждому слову
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30.09.2020 10:44 Відповісти
не мешайте армянам играть в World of Tanks . они сейчас перекусят . купят новую броню и еще 137 азербайжанских танков настреляют
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30.09.2020 10:50 Відповісти
Никаких котлов в Украине не было,это пропагандоны кремля придумали сказку,дабы скрыть гибель Псковских десантников и гибель 36-й Чеченской бригады...
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30.09.2020 10:45 Відповісти
А где Семенченки был ранее в жопу?
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30.09.2020 10:56 Відповісти
Семенченко тогда был капитаном ФСБ РАБссии...
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30.09.2020 10:59 Відповісти
А теперь уже майор?
А Притула, Лещенко, Шеремет?
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30.09.2020 11:16 Відповісти
щось Притула гнильцой попахивать стал, видать покупатель каналов Пинчука сообщил, что Притуле там места не будет.
А бородатая писта и Шеремет это и не спорится, что казламордые гниды
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30.09.2020 11:19 Відповісти
а чего был? он и сейчас есть
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30.09.2020 11:17 Відповісти
В Минобороны Азербайджана заявили, что Армия обороны Арцаха попала в окружение Агдере-Тертерском направлении фронта. При этом в Баку пообещали убить армянских военных. В частности, по ним открыли артиллерийский огонь. Целью обстрелов является зачистка местности.
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30.09.2020 10:45 Відповісти
Ну самолёт они дествительно сбили. Только это был АН-2, который неизвестно как очутился в зоне боевых действий. Такая техника характерна для фермеров.
Дронов тоже немало сбили. Но опять таки всякий хлам + пошли дроны-камикадзе, которых армяне тоже зачисляют в "сбитые". Ночью их немало упало на армянские танки и базу в центре. Пишут, что и вторая С-300 пригнанная вчера из Еревана тоже пришла в негодность после налёта дронов.
https://youtu.be/uUzCm40wlDQ Азерские дроны разбиваются
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30.09.2020 10:50 Відповісти
Игорь Гиркин недавно раскрыл интересную вещь об ИХТАМНЕТах и Владиславе Суркове...
Бабла кремль давал много...но на Дамбасс доходило не более 20%,все украли Сурков и генералы РАБссиянской армии курирующие захват Дамбасса...
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30.09.2020 10:52 Відповісти
та хто б мав сумніви, і зараз крадуть
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30.09.2020 12:27 Відповісти
Короче, через неделю, будет уничтожено танков больше, чем во второй мировой)
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30.09.2020 10:52 Відповісти
Там конечно сказочники похлеще наших....
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30.09.2020 10:57 Відповісти
А в Сирії Шойгу "знищив 130 тисяч бойовиків". З ким поведешся, від того і наберешся. Нагадую, що взірцем кацапської брехні є єтнічні вірмени "Лавров"-Калантарян та Марго Синоньян, то ще питання, хто в кого вчився брехати - вірмени в кацапів чи таки навпаки.
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30.09.2020 10:57 Відповісти
..Ще тиждень-другий таких "боїв" , і армій цих країн не стане . Перестріляють один одного повністю . Можна подумати - в Карабасі зараз " курська дуга " . .
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30.09.2020 10:57 Відповісти
РАБссия живет до сих пор в 1945 году....и уже никогда не вернется в 21 век....
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30.09.2020 10:58 Відповісти
Что такое "Арцах"? Пишите в новостях официальные названия территорий и населенных пунктов.
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30.09.2020 11:01 Відповісти
Ще трохи і почнуть писати замість Луганськ "Ворошиловград". Така вже зараз на цензорі "модерація", ніяка. Про не те щоб вишукану, а хоча б безпомилкову українську навіть не згадую.
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30.09.2020 11:05 Відповісти
це не помилки, а діалекти та найновіше словотворення
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30.09.2020 12:30 Відповісти
Про азербайджанський підводний човен,майстерно торпедований вірменським есмінцем)))), забули додати)))Казкарі вірменські.
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30.09.2020 11:03 Відповісти
Затра потери будут 100500 штурмовиков, 50авианосных групп и две звезды смерти
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30.09.2020 11:05 Відповісти
РАБссия в 1995 году с января при Ельцине уничтожала каждый день 5 000 боевиков Дудаева в Чечне...
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30.09.2020 11:05 Відповісти
Маргарита Симоньян не даст арменинам погибнуть в любом ящике московского телевизора... а ее муженек тем более...
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30.09.2020 11:07 Відповісти
Азербайджан напал на Азербайджан,но захватчик Армения сопротьивляется....
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30.09.2020 11:09 Відповісти
Армянське брехливе радіо казки московських болот і лєсов розказує на цілий світ! Ніколи так сильно не брешуть, як під час виборів і під час війни, а особливо ті хто дує у московську ******* дудку....
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30.09.2020 11:09 Відповісти
Tak ix poslusat tankov uze u azerbaidzana kak bi i neostalos .Vrut armiani
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30.09.2020 11:15 Відповісти
Господа Пашинян и Алиев, кто больше? Господин Алиев - 2500, лидер Пашинян - 2690. 2690 - "Раз", 2690 - "Два", 2690 ..., извините, поступила новая ставка! Господин Алиев - сколько?
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30.09.2020 11:20 Відповісти
Идут торги за Карабах.
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30.09.2020 11:21 Відповісти
Идут торги за Турецкий поток Эрдогана
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30.09.2020 11:26 Відповісти
Армения признала Анекссию Крыма РАБссией,Азербайджан нет...,выводы делайте сами...
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30.09.2020 11:20 Відповісти
Мамой клянусь,тристо миллионоф!
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30.09.2020 11:25 Відповісти
Нормально видать симоньяшка вчера налакалась французского коньячка.
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30.09.2020 11:30 Відповісти
Пашинян согласился с Путлером,вода из армянского озера Севан пойдет в Крым
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30.09.2020 11:32 Відповісти
Все по завєтам Суворова.Турок побітих поболє піши.Чего іх басурман жалєть?))) Як вони підрахували,коли наступають азєра і поле бою за ними?Звичайно,брешуть обидві сторони,але 127 танків це смішно.Там гори,де їх скільки розвернеш?
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30.09.2020 11:35 Відповісти
Поржать можно в Ютьюбе.....Встреча Марго Симоньян с Бошировыи Петровым Три дебила это сила...
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30.09.2020 11:39 Відповісти
Краще рахуй своїх, підстілка кацапська.
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30.09.2020 12:17 Відповісти
не может быть такого как в ато за 5 лет
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30.09.2020 12:47 Відповісти
MAMAT KUNEM!!!
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30.09.2020 12:57 Відповісти
обе стороны брешут десятикратно.
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30.09.2020 19:38 Відповісти
 
 