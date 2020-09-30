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Новини Коронавірус і карантин
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Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів із COVID-19 перевищує 50% у Києві і десяти областях України, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів із COVID-19 перевищує 50% у Києві і десяти областях України, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 30 вересня Київ і 23 області України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані МОЗ.

Завантаженість ліжок у лікарнях першої хвилі пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% у Києві, Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Луганській, Одеській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій та Черкаській областях.

Завантаженість ліжок загалом по Україні становить 50,8%.

Крім того, захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Вимогам для пом'якшення карантину відповідає лише Кіровоградська область.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу рекордні 4 027 нових випадків COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 208 959 осіб

Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів із COVID-19 перевищує 50% у Києві і десяти областях України, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5401) статистика (2248) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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.. и тестирование уже зашкаливает за 30 000 ...
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30.09.2020 10:52 Відповісти
Толковый у нас министр здравоохранения. Очень продуктивно борется с эпидемией (смайл ставить или нет?)
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30.09.2020 10:53 Відповісти
Прежде, чем ехать в общественном транспорте без маски в Харькове - подумайте о том, что в 17-й - нет мест, а в 13-й берут только с кислородом в крови - 80 и меньше (сатурация)!
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30.09.2020 10:54 Відповісти
А в 25-й больнице уволился почти весь медперсонал. По крохам собирают, приглашают обратно, обещая существенное повышение зарплат
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30.09.2020 10:59 Відповісти
вибачаюся - інформація в мене з учора була - актуальна на сьогодні інформація - У Харківській обласній інфекційній лікарні та диспансері радіаційного захисту, де лікують хворих на коронавірус, не залишилося вільних місць! Майте це на увазі, коли будете їхати без маски - лікуватися доведеться самостійно - а отже і ліки купувати доведеться за свій рахунок!
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30.09.2020 11:23 Відповісти
Наверное это быдло "не верящих", как гепа поедет за границу лечиться. Там места есть, И аппараты тоже
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30.09.2020 11:43 Відповісти
Не лише в Харкові. В Дніпровському районі Києва тим, хто по прийнятій владою процедурі має бути госпіталізований, пропонують на вибір: або помирати в лікарні в коридорі (на протягах), або залишатись помирати вдома.
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30.09.2020 14:34 Відповісти
Дані, які наводить влада, брехливі. Так само брешуть, як брехав Зеленський, коли розповідав про "канец епохі бєдності", про "пачему мєдвєдчук нє сідіт" і таке інше. Народ зробили придурками, привчили вірити у все, що ллється з телевізора на вуха бидлу, який ще й досі вірить клоунам.
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30.09.2020 14:40 Відповісти
 
 