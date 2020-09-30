На базі відпочинку на Львівщині мати застрелила дочок 5 і 9 років і вчинила самогубство, - поліція. ФОТО

На Львівщині поліцейські розслідують обставини смерті жінки і двох її малолітніх дочок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Тіла 36-річної мешканки одного із сіл Старосамбірського району та її доньок віком 5 та 9 років з вогнепальними пораненнями були виявлені на території відпочинкового комплексу.

На місці події працювала слідчі та оперативники карного розшуку, експерти-криміналісти та співробітники інших служб поліції Львівщини, а також співробітники Старосамбірського відділення поліції.

Як попередньо встановили правоохоронці, 29 вересня близько 22:30 жінка, котра мешкала у садибі, здійснила два постріли з мисливської рушниці у своїх доньок, які від поранень померли на місці події. Після цього жінка вчинила самогубство, вистреливши в себе з тієї ж рушниці.



Фото: сайт Нацполіції

Зброю поліцейські вилучили та скерували на експертне дослідження.

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За фактом слідчі територіального підрозділу поліції за процесуального керівництва Самбірської місцевої прокуратури відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство" та п.1, п.2 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.