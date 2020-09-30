На базі відпочинку на Львівщині мати застрелила дочок 5 і 9 років і вчинила самогубство, - поліція. ФОТО
На Львівщині поліцейські розслідують обставини смерті жінки і двох її малолітніх дочок.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.
Тіла 36-річної мешканки одного із сіл Старосамбірського району та її доньок віком 5 та 9 років з вогнепальними пораненнями були виявлені на території відпочинкового комплексу.
На місці події працювала слідчі та оперативники карного розшуку, експерти-криміналісти та співробітники інших служб поліції Львівщини, а також співробітники Старосамбірського відділення поліції.
Як попередньо встановили правоохоронці, 29 вересня близько 22:30 жінка, котра мешкала у садибі, здійснила два постріли з мисливської рушниці у своїх доньок, які від поранень померли на місці події. Після цього жінка вчинила самогубство, вистреливши в себе з тієї ж рушниці.
Зброю поліцейські вилучили та скерували на експертне дослідження.
За фактом слідчі територіального підрозділу поліції за процесуального керівництва Самбірської місцевої прокуратури відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство" та п.1, п.2 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.
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Неначе люди подуріли(С)
Не любить врагов, убивающих твоих сограждан нормально, отождествлять себя с ними, нет.
Перечитайте.
Так ты рекомендуешь нам только с махнарылыми брататься или с пиндосами тоже?
https://korrespondent.net/ukraine/4279266-na-chernyhovschyne-devochky-tantsevaly-na-memoryale-ato
Или ты рад, что паршиво живется не только русским?
Или зачем все это "вот если бы..."?
И вообще пшло нах мразь совковая с украинской земли и украинского инфопространства! Го на Срувесну - там своим сородичам-казлятинам поясняй какие вы все крепостные опетушки от вашего сцаря Кагагна ***** Обнуленного. Всосало, чмо камунячее? То-то.
Вашш варіант менш ймовірний.
Версія 1. Жінка, машканка сусіднього села, взяла двох дочок, рушницю, запасні патрони, прийшла на сусідню базу відпочинку, при цьому не викликавши підозру, чому це в неї рушниця теліпається ззаду і вже там застрелила доньок і себе. Дома це зробити їй було впадло.
Версія 2. Жінка, машканка сусіднього села, взяла двох дочок і прийшла на сусідню базу відпочинку без рушниці. А тут бачить - на стіні висить рущниця, а на столику поруч - запасні патрони. Дай, думаю, застрелю дочок і себе. Так і зробила.
Мусора всіх взагалі за дибілів вважають? Хоча, 73% таких і є...
и правильно сделают - кацапы хихикают и отпускают "смищные" "шуточки".
Мать, которая убила, а потом сожгла своих маленьких детей, предстала перед судом
https://www.youtube.com/watch?v=6mpqJAU8Hys
Задушившая своих детей мать признана вменяемой (Н. Новгород)
https://www.youtube.com/watch?v=tLJrDXZrgl0