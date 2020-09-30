У застосунку "Дія" почалося бета-тестування цифрових свідоцтва про народження, штрафів і виконавчих проваджень, - Мінцифри

Розробники застосунку "Дія" запустили бета-тестування цифрових свідоцтва про народження, штрафів і виконавчих проваджень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації.

"Новий документ у "Дія" - свідоцтво про народження вашої дитини. Тепер свідоцтво про народження дитини до 16 років завжди буде в смартфонах обох батьків", - повідомили у відомстві.

Крім того, через застосунок тепер можна буде подивитися і сплатити штрафи за порушення ПДР (фото і відеофіксація) і борги за виконавчими провадженнями фізичними особами-боржниками. Квитанція про сплату буде зберігатися в застосунку.

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Поки послуги доступні тільки бета-тестувальникам. Скільки триватиме цей етап, у міністерстві не уточнюють.

Зазначимо, що в застосунку "Дія" вже доступні електронні паспорти (закордонний паспорт і внутрішня ID-карта), студентський квиток, посвідчення водія, поліс цивільного автострахування та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

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