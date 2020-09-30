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У застосунку "Дія" почалося бета-тестування цифрових свідоцтва про народження, штрафів і виконавчих проваджень, - Мінцифри

У застосунку

Розробники застосунку "Дія" запустили бета-тестування цифрових свідоцтва про народження, штрафів і виконавчих проваджень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації.

"Новий документ у "Дія" - свідоцтво про народження вашої дитини. Тепер свідоцтво про народження дитини до 16 років завжди буде в смартфонах обох батьків", - повідомили у відомстві.

Крім того, через застосунок тепер можна буде подивитися і сплатити штрафи за порушення ПДР (фото і відеофіксація) і борги за виконавчими провадженнями фізичними особами-боржниками. Квитанція про сплату буде зберігатися в застосунку.

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Поки послуги доступні тільки бета-тестувальникам. Скільки триватиме цей етап, у міністерстві не уточнюють.

У застосунку Дія почалося бета-тестування цифрових свідоцтва про народження, штрафів і виконавчих проваджень, - Мінцифри 01

Зазначимо, що в застосунку "Дія" вже доступні електронні паспорти (закордонний паспорт і внутрішня ID-карта), студентський квиток, посвідчення водія, поліс цивільного автострахування та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

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Клоуны..
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30.09.2020 11:06 Відповісти
Не устанавливал и Вам не советую!!!
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30.09.2020 11:07 Відповісти
Я и без зеленых уродов помню сколько у меня детей. А информацию где я нахожусь, когда сколько и с кем выпил, хрен они получат от меня.
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30.09.2020 11:19 Відповісти
Не переживай - сольют базы без всякой установки. Да и врядли там чего страшного - судя по размеру какомто кросплатформенном ксамарине - оттого и разменр большой при нищем функционале, и сделать чтото эдакого не смогёт.
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30.09.2020 11:23 Відповісти
А в чем сакральный смысл этого?? Что бы родители вдруг не забыли сколько у них детей? Или для чего?
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30.09.2020 11:44 Відповісти
И в чем заключается смысл самого этого приложения...на которое тратится куча бюджетных денег?? Для чего оно?? Что с ним делать??
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30.09.2020 11:48 Відповісти
Ну чиста тиритически можно права техпаспорт не таскать с собой, а вот напуркуа туда совать свидетельства о рождении - не ясно. Руке штоле чешуцца?
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30.09.2020 12:05 Відповісти
 
 