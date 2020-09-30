УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9012 відвідувачів онлайн
Новини Авіакатастрофа під Чугуєвом
490 4

Інформація з чорних скриньок літака Ан-26 може бути оприлюднена після зіставлення даних і з дозволу слідчого, - ДБР

Інформація з чорних скриньок літака Ан-26 може бути оприлюднена після зіставлення даних і з дозволу слідчого, - ДБР

У Державному бюро розслідувань (ДБР) вважають за можливе оприлюднення всієї інформації з бортових самописців Ан-26, який зазнав аварії в Харківській області 25 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив керівник Головного слідчого управління ДБР Максим Борчаковський журналістам у середу в Києві.

"Після зіставлення, з дозволу слідчого, звісно, можливе оприлюднення (інформації із самописців. – Ред.)", - сказав він.

Борчаковський закликав не займатися маніпулюванням у цьому питанні.

"Необхідно провести аналіз і одного, і другого бортових самописців, зіставити ці дані, щоб мати об'єктивну картину", - додав Борчаковський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні експлуатуються 53 літаки Ан-26 віком від 35 до 48 років, - ДП "Антонов"

Раніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив про необхідність оприлюднення записів переговорів пілотів літака Ан-26, який зазнав катастрофи 25 вересня поблизу Чугуєва Харківської області, зокрема з диспетчером, щоб спекуляції на тему причин події було зведено до мінімуму.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак Ан-26Ш. На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу.

За інформацією Держбюро розслідувань, перевіряються такі версії слідства: катастрофа внаслідок технічної несправності агрегатів літального апарата; катастрофа внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків екіпажем; неналежне виконання службових обов'язків особами, які були відповідальними за управління польотами; неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту.

Автор: 

авіакатастрофа (1101) Харківщина (6054) ДБР (3547)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
30.09.2020 11:19 Відповісти
Без любих претензій на істину. Але:
1. Лівий двигун явно працював до того моменту, коли літак різко кинуло вліво. Не працював датчик. Тобто, літак приземлявся з обома працюючими двигунами.
2. Що сталося з двигуном:
- або так різко вийшов із ладу, що льотчикам не вистачило часу відреагувати на поворотний момент вліво із-за тормозу непрацюючого гвинта. Але тоді при падінні гвинт повинен бути розрушений з характерними поломками для гвинта, що крутився. Але хтось писав, що поломки характерні для гвинта, що не крутився. Чи могло ріко заклинити-не знаю.
- або льотчики самі заглушили приламаний двигун, щоб він не вийшов з ладу, і далі по першому пункту. І тут явно помилка пілотів, бо вони повинні були знати, що літак поведе різко вліво і в них не вистачить часу вирівняти літак, особливо, коли вони дали газу на правий двигун.
- або теракт.
показати весь коментар
30.09.2020 11:44 Відповісти
ну что сказать, прийдётся скидываться следователю всем аэродромом, это судьба.
показати весь коментар
30.09.2020 12:32 Відповісти
 
 