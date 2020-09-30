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Новини Авіакатастрофа під Чугуєвом
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Версію теракту як причину катастрофи Ан-26 під Чугуєвом можна буде відкинути після вибухотехнічної експертизи, - ДБР

Версію теракту як причину катастрофи Ан-26 під Чугуєвом можна буде відкинути після вибухотехнічної експертизи, - ДБР

Слідство не відкидало всі можливі версії катастрофи літака Ан-26 у Чугуєві (Харківська обл.), версію теракту можна буде відкинути після проведення вибухотехнічної експертизи, повідомив керівник Головного слідчого управління Держбюро розслідувань (ДБР) Максим Борчаковський.

"Усі версії, які наразі звучать у ЗМІ, не відкидаються... Нині вирішується питання щодо вибухотехнічної експертизи... Її буде проведено однозначно. Крім вибухотехнічної експертизи, здійснюється технічне розслідування", - сказав він журналістам у середу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи означає це, що виключити версію теракту можна буде тільки за результатами проведеної вибухотехнічної експертизи, Борчаковський сказав: "Так".

Також читайте: Курсанту Золочевському, який вижив у авіакатастрофі Ан-26, дозволили пройтися подвір’ям шпиталю, про виписку ще не йдеться, - мати

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.

Читайте також: У ЗСУ спростували "масові відрахування" із ХНУПС після авіакатастрофи під Чугуєвом: Жоден курсант не виявив бажання

Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.

Автор: 

авіакатастрофа (1101) теракт (1023) Харківщина (6054) ДБР (3547)


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Топ коментарі
+1
Теракт не обязательно взрыв!
Террористический акт - предумышленное, политически мотивированное насилие, совершаемое против мирного населения или объектов субнациональными группами федерального уровня или подпольно действующими агентами и организациями, обычно с целью повлиять на настроение общества.
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30.09.2020 12:07
+1
По опр источникам, когда-то в КГБ была такая минимина. Вешплпсь на переднее колесо авто. Срабатывала от центробедной силы (на скорости 120-150 км в час). Заряд только отрывал колесо. Авто летело с кучей кувырков. Шансов выжиь практически нет. Найти следы взрыва среди груды деформированного металла очень тяжело.
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30.09.2020 12:16
+1
Тебе зебіла і "рассматрівать" не треба, видно, що рівень відстаючого школи для неповносправних.
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30.09.2020 17:11
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При прошлой власти других бы версий и не рассматривали бы. Списали бы все на российских диверсантов. А тех, кто заикнулся, что летаем на ржавых корытах записали бы в агенты Кремля.
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30.09.2020 11:33 Відповісти
Тебе зебіла і "рассматрівать" не треба, видно, що рівень відстаючого школи для неповносправних.
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30.09.2020 17:11 Відповісти
В воспаленном мозгу дебилов...
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30.09.2020 19:01 Відповісти
Теракт не обязательно взрыв!
Террористический акт - предумышленное, политически мотивированное насилие, совершаемое против мирного населения или объектов субнациональными группами федерального уровня или подпольно действующими агентами и организациями, обычно с целью повлиять на настроение общества.
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30.09.2020 12:07 Відповісти
По опр источникам, когда-то в КГБ была такая минимина. Вешплпсь на переднее колесо авто. Срабатывала от центробедной силы (на скорости 120-150 км в час). Заряд только отрывал колесо. Авто летело с кучей кувырков. Шансов выжиь практически нет. Найти следы взрыва среди груды деформированного металла очень тяжело.
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30.09.2020 12:16 Відповісти
В полете колеса не крутятся. Там крыльями даже не машут, прикинь!
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30.09.2020 14:35 Відповісти
Не напрягай у себя то место, где у других людей мозг.
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30.09.2020 15:00 Відповісти
Диверсія - це не обов'язково вибухівка, це може бути перерізаний або протертий шланг, відкрутка "забута" в не тому місці, послаблена гайка і т.д. і т.п.
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30.09.2020 13:18 Відповісти
...або "збите" калібрування датчика крутильного моменту....
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30.09.2020 17:13 Відповісти
Слов нет. Поэтому лучше https://www.youtube.com/watch?v=PNIGPg0SuZs&feature=push-u-sub&attr_tag=MzuilcvvX_cIOOqf:6 посмотрите по поводу 43 летнего самолета и кто виноват в гибели курсантов . И скажите, что он не прав после этого.
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30.09.2020 14:30 Відповісти
Сіро жа , ти знову в калюжу перднув, у цього камєнтатора, НУ, дуже яскравий мацковський акцент, майже такий, як і в тебе.
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30.09.2020 17:17 Відповісти
Мордва кроме оскорблений по сути хоть какую то мысль имеет?
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30.09.2020 17:33 Відповісти
Аскарбльонная мардва абідєлась, з чого б це?
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30.09.2020 18:51 Відповісти
 
 