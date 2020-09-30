Версію теракту як причину катастрофи Ан-26 під Чугуєвом можна буде відкинути після вибухотехнічної експертизи, - ДБР

Слідство не відкидало всі можливі версії катастрофи літака Ан-26 у Чугуєві (Харківська обл.), версію теракту можна буде відкинути після проведення вибухотехнічної експертизи, повідомив керівник Головного слідчого управління Держбюро розслідувань (ДБР) Максим Борчаковський.

"Усі версії, які наразі звучать у ЗМІ, не відкидаються... Нині вирішується питання щодо вибухотехнічної експертизи... Її буде проведено однозначно. Крім вибухотехнічної експертизи, здійснюється технічне розслідування", - сказав він журналістам у середу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи означає це, що виключити версію теракту можна буде тільки за результатами проведеної вибухотехнічної експертизи, Борчаковський сказав: "Так".

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.

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Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.