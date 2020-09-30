Інформація про відмову лівого двигуна Ан-26, що зазнав аварії під Чугуєвом, не відповідає дійсності, - ДБР

У Державному бюро розслідувань (ДБР) заявляють про недостовірність інформації про відмову двигуна літака, який зазнав аварії під Харковом.

"Була інформація щодо зниження тиску індикатора крутного моменту. А та інформація, яка звучить, що взагалі відмовив двигун - не відповідає дійсності", - сказав у середу журналістам у Києві керівник ГСУ ДБР Максим Борчаковський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

Водночас він наголосив, що всі ці обставини встановлюють під час проведення технічного розслідування, яке здійснює головна інспекція Міністерства оборони.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вузу оприлюднили список загиблих.

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Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.