Інформація про відмову лівого двигуна Ан-26, що зазнав аварії під Чугуєвом, не відповідає дійсності, - ДБР
У Державному бюро розслідувань (ДБР) заявляють про недостовірність інформації про відмову двигуна літака, який зазнав аварії під Харковом.
"Була інформація щодо зниження тиску індикатора крутного моменту. А та інформація, яка звучить, що взагалі відмовив двигун - не відповідає дійсності", - сказав у середу журналістам у Києві керівник ГСУ ДБР Максим Борчаковський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна
Водночас він наголосив, що всі ці обставини встановлюють під час проведення технічного розслідування, яке здійснює головна інспекція Міністерства оборони.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.
На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вузу оприлюднили список загиблих.
Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.
Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.
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А если снизился крутящий момент, это и есть отказ двигателя - т.е. двигатель перестал тянуть и выполнять свою функцию (то, что винт еще проворачивался уже до сраки)
Ти про таке не подумав?
А реально ґвинтомоторна ґруппа працювала у штатному режимі.
Я бы наверное согласился что "показания датчика "Двигатель сдох"" и сам факт что "двигатель сдох" ни одно и то же, если бы не одно но: САМОЛЕТ УПАЛ!!!
Такогонєможетбитьнікогда ?
А пока есть только отрывочная (и местами противоречивая) информация от СМИ и тролей, а также несколько не относящихся к делу напрямую документов. ИМХО рано делать выводы.
Но в том то и дело, что именно версию терракта Зевласть отметет сразу, поэтому в этом направлении "волну говна", очень даже полезно погонять. И выгоды Кремля, тут как раз и нет - это скорее вызовет нагнетание антикремлевских настроений, причем не только в Украине (после Боинга, Навального....), что им совершенно не выгодно
Кремль якраз робить це ПОКАЗОВО ДЕМОНСТРАТИВНО.
«А ми сралі на ваши доказательства, у нас ядерное оружие, плюс «Новичок» !!!.»
Правда зараз у них біда, виявляється у розвинених країнах є антидот проти «Новічка».
Мільярди бабла, що пійшли на його створення, кенгуру під хвіст.
Чому ? Це ще невідоммо. Сенс який ? Навпаки, версія з диверсією відведе вину від МО і експлуатантів.
У Вас посилання на подію 2013 року ??
Альо ..!
Проверяются такие версии следствия:
- катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата;к
- атастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем;
- ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были - ответственными за управление полетами;
ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.
Источник: https://censor.net/ru/n3221370
ГБР привлекла "экстрасенса"? Почти все погибли, "самописцы" еще не исследовали, но ГБР уже знает. Еще бы сказали что и "не могло быть боевиков с ПЗРК".
Теракт и ПЗРК сразу отметут, даже если найдут пустую трубу от комплекса.
Вы что?! Это же серьезная куча дерьма на великом Зе-перемирии - это делит все байки Зеленского на ноль!
Террористы теперь могут спокойно уничтожать наших военных - это все будет списываться как несчастные случае подрыва на "неизвестном устройстве" или "неосторожное обращение с оружием"...
Вы имели ввиду "умножает"? Бо если делить на ноль, то получим бесконечность баек
А може почали зчитувати показання бортових самописців?
Як тобі така мисля?
подивись скільки часу займає те ж саме в інших країнах, я вже й про Рашку не кажу.
я ж не просто Францію навів, а тупо для декого -приклад шо навіть якщо на своїй території таке трапляється, то ніяка гнида не звіздить через три дні шо - то рябоє, а ето прямоє.
всьо, давай.
2 тижні тобі вистачить?»
Це квесченс до Google.
Блин, как жалко ребят !!!!!
Ан вивозив курсантів.
Час і траса розписані по графіку.
Було заплановано 10 польотів.
Збили на 6 - му.
За год, с июня 2019 по июнь 2020 года, закупки топлива для нужд ВВС Украины сократились на 75%. Зеленскому можно сколько угодно изображать скорбную рожу, говоря об аварии под Харьковом, но эта авария - прямое следствие недофинансирования ВС Украины.
Зеленский деньги предпочитает закапывать в мифическое "Большое строительство", которое закончится весьма не мифическими судебными приговорами.
tZE
2. Паливом запаслися. Його ж не можна безкінечно купувати за відсутності витрачання...
Єс ?
Вот когда "дороги дійсно побудують", тогда и поговорим.
А Вы, небось, верите, что эта власть построит все дороги в Украине? Это Вы про старые или про новые? Развивать ничего не надо?
По паливу - можливо.
Кіно дивіться. Платіть за квитки, або легальний інтернет-кінотеатр...
І все буде добре.
Про все інше - з Вами згоден.
«Путєн, прііідііііі !!!!»
- У меня нет дочери, у меня два сына.
- Поздно, уже все знают!
Тим більше, що у пілота тільки 800 годин нальота.
Знизився занадто. Ніч. Щось зачепив. Все ...
врали, врут и будут врать лохам. за других вас не держат.
https://plus.obozrevatel.com/ukr/crime/litaki-dovgozhiteli-mozhut-nalyakati-tilki-lyudinu-daleku-vid-aviatsii-ekspert.htm?_ga=2.107305858.1252565838.1597879317-1791564211.1587563397
Может стоит дать ему "Героя Украины"
Источник: https://censor.net/ru/n3221975Источник: https://censor.net/ru/n3221975