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Новини Авіакатастрофа під Чугуєвом
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Інформація про відмову лівого двигуна Ан-26, що зазнав аварії під Чугуєвом, не відповідає дійсності, - ДБР

Інформація про відмову лівого двигуна Ан-26, що зазнав аварії під Чугуєвом, не відповідає дійсності, - ДБР

У Державному бюро розслідувань (ДБР) заявляють про недостовірність інформації про відмову двигуна літака, який зазнав аварії під Харковом.

"Була інформація щодо зниження тиску індикатора крутного моменту. А та інформація, яка звучить, що взагалі відмовив двигун - не відповідає дійсності", - сказав у середу журналістам у Києві керівник ГСУ ДБР Максим Борчаковський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна 

Водночас він наголосив, що всі ці обставини встановлюють під час проведення технічного розслідування, яке здійснює головна інспекція Міністерства оборони.

Також читайте: Катастрофа Ан-26 під Чугуєвом: ДБР вилучило документи щодо організації та проведення польотів, розслідування - на контролі керівництва держави, - заступник директора Соколов

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вузу оприлюднили список загиблих.

Читайте також: У ЗСУ спростували "масові відрахування" із ХНУПС після авіакатастрофи під Чугуєвом: Жоден курсант не виявив бажання

Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.

Автор: 

авіакатастрофа (1101) розслідування (2275) Харківщина (6054) ДБР (3547)


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Топ коментарі
+10
Та пам*ятаємо як чугуївська медсестра в Харькові ногами "допомогала" півмертвому майданівцю.
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30.09.2020 11:54
+7
Ну поливать их есть за что - всем известно, как "продлевается рессурс" причем именно на бумаге. Подписали бумажку - взяли ответственность на себя!!!
А если снизился крутящий момент, это и есть отказ двигателя - т.е. двигатель перестал тянуть и выполнять свою функцию (то, что винт еще проворачивался уже до сраки)
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30.09.2020 11:27
+6
Ну нам пытаются рассказать, что показания датчика, что двигатель сдох не равно заявлению что двигатель сдох. И я наверное бы согласился если самолет не упал!!!
Теракт и ПЗРК сразу отметут, даже если найдут пустую трубу от комплекса.
Вы что?! Это же серьезная куча дерьма на великом Зе-перемирии - это делит все байки Зеленского на ноль!
Террористы теперь могут спокойно уничтожать наших военных - это все будет списываться как несчастные случае подрыва на "неизвестном устройстве" или "неосторожное обращение с оружием"...
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30.09.2020 11:35
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Ну поливать их есть за что - всем известно, как "продлевается рессурс" причем именно на бумаге. Подписали бумажку - взяли ответственность на себя!!!
А если снизился крутящий момент, это и есть отказ двигателя - т.е. двигатель перестал тянуть и выполнять свою функцию (то, что винт еще проворачивался уже до сраки)
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30.09.2020 11:27 Відповісти
PS Этот самолет должен был нормально сесть и с 1 двигателем, тем более загрузка у него была 1/2 от паспортной
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30.09.2020 11:29 Відповісти
Чувак, то могло бути хибне показання датчика обертального моменту.
Ти про таке не подумав?
А реально ґвинтомоторна ґруппа працювала у штатному режимі.
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30.09.2020 11:38 Відповісти
Прав, прав, прав - на все 100%. Отказ измерителя ИКМ и отказ двигателя - это две ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ, 5 месяцев с неработающим Индикатором ИКМ летали - и все ок.
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30.09.2020 11:47 Відповісти
Ага виновато что то другое, а то что датчик показал, что двигатель сдох и самолет упал - это просто показания датчика и не в счет!!!
Я бы наверное согласился что "показания датчика "Двигатель сдох"" и сам факт что "двигатель сдох" ни одно и то же, если бы не одно но: САМОЛЕТ УПАЛ!!!
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30.09.2020 11:38 Відповісти
А що там була комплексна технічна диверсійна закладка?
Такогонєможетбитьнікогда ?
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30.09.2020 11:42 Відповісти
Давайте только без истерик. Я пытаюсь сказать, что есть комиссия, у которой есть доступ ко всем материалам и (я очень на это надеюсь) определённый опыт в этих ваших авиациях. Пусть они всё это обработают и выдадут официальную версию произошедшего. И тогда мы расчехлим говномёт и с ударной пролетарской ненавистью пройдёмся по виноватым на форуме цензора.
А пока есть только отрывочная (и местами противоречивая) информация от СМИ и тролей, а также несколько не относящихся к делу напрямую документов. ИМХО рано делать выводы.
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30.09.2020 11:44 Відповісти
Плюс, запущений план легенди прикриття, щоб відвести розслідування в інші сторони, від кріейторів диверсії.
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30.09.2020 11:49 Відповісти
Ну говномет зачастую бывает полезен, поскольку позволяет поднять солидную волну дерьма и делает невозможным замять неудобные моменты (иногда правда и наоборот)
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30.09.2020 11:54 Відповісти
Да, это так!
Но в том то и дело, что именно версию терракта Зевласть отметет сразу, поэтому в этом направлении "волну говна", очень даже полезно погонять. И выгоды Кремля, тут как раз и нет - это скорее вызовет нагнетание антикремлевских настроений, причем не только в Украине (после Боинга, Навального....), что им совершенно не выгодно
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30.09.2020 12:05 Відповісти
Не погогоджусь.
Кремль якраз робить це ПОКАЗОВО ДЕМОНСТРАТИВНО.
«А ми сралі на ваши доказательства, у нас ядерное оружие, плюс «Новичок» !!!.»
Правда зараз у них біда, виявляється у розвинених країнах є антидот проти «Новічка».
Мільярди бабла, що пійшли на його створення, кенгуру під хвіст.
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30.09.2020 12:18 Відповісти
"... версию терракта Зевласть отметет сразу..."

Чому ? Це ще невідоммо. Сенс який ? Навпаки, версія з диверсією відведе вину від МО і експлуатантів.
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30.09.2020 12:20 Відповісти
Куди Вас занесло ??
У Вас посилання на подію 2013 року ??
Альо ..!
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30.09.2020 14:36 Відповісти
Извиняюсь, сейчас поищу актуальную статью, была на днях.
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30.09.2020 14:40 Відповісти
Следствие рассматривает 4 версии авиакатастрофы на Харьковщине, - ГБР.

Проверяются такие версии следствия:

- катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата;к
- атастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем;
- ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были - ответственными за управление полетами;
ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

Источник: https://censor.net/ru/n3221370
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30.09.2020 14:52 Відповісти
Та він Майстер.
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30.09.2020 11:39 Відповісти
Информация об отказе левого двигателя потерпевшего крушение под Чугуевом Ан-26 не соответствует действительности, - ГБР\\\\\\\\\

ГБР привлекла "экстрасенса"? Почти все погибли, "самописцы" еще не исследовали, но ГБР уже знает. Еще бы сказали что и "не могло быть боевиков с ПЗРК".
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30.09.2020 11:23 Відповісти
Ну нам пытаются рассказать, что показания датчика, что двигатель сдох не равно заявлению что двигатель сдох. И я наверное бы согласился если самолет не упал!!!
Теракт и ПЗРК сразу отметут, даже если найдут пустую трубу от комплекса.
Вы что?! Это же серьезная куча дерьма на великом Зе-перемирии - это делит все байки Зеленского на ноль!
Террористы теперь могут спокойно уничтожать наших военных - это все будет списываться как несчастные случае подрыва на "неизвестном устройстве" или "неосторожное обращение с оружием"...
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30.09.2020 11:35 Відповісти
"это делит все байки... на ноль"
Вы имели ввиду "умножает"? Бо если делить на ноль, то получим бесконечность баек
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30.09.2020 11:37 Відповісти
"ГБР привлекла "экстрасенса"?"

А може почали зчитувати показання бортових самописців?

Як тобі така мисля?
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30.09.2020 11:45 Відповісти
подивись скільки вже навіть Франція "зчитує" по літаку Бєні.
подивись скільки часу займає те ж саме в інших країнах, я вже й про Рашку не кажу.
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30.09.2020 11:57 Відповісти
А поцікавитись, коли араби нарешті передали його Франції, (після праці мокшан, 100%), тобі Яхве забороняє?
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30.09.2020 12:12 Відповісти
2 тижні тобі вистачить? а ти написав шо у нас за 2-3 дні - знайти, підключи(якщо є до чого), розшифруй, видай оф. документ зі всіма(з усіма) підписами, напиши оф. заяву, передай в ДБР, напиши текст тому хто висрав в новині це, і негайно закуси.
я ж не просто Францію навів, а тупо для декого -приклад шо навіть якщо на своїй території таке трапляється, то ніяка гнида не звіздить через три дні шо - то рябоє, а ето прямоє.
всьо, давай.
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30.09.2020 12:21 Відповісти
«https://censor.net/ru/user/402400

2 тижні тобі вистачить?»

Це квесченс до Google.
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30.09.2020 12:24 Відповісти
Теракт ? А про двигатель враги запустили слухи ?

Блин, как жалко ребят !!!!!
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30.09.2020 11:24 Відповісти
там шо у Чугуєві що у Харкові вати, кацапів, агентів та підкацапників сила силена! звісно, що інформація про переміщення була найсвіжіша, а Гепа щось десь почуяв, та з Харкова втік або щось знав....
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30.09.2020 11:32 Відповісти
Та пам*ятаємо як чугуївська медсестра в Харькові ногами "допомогала" півмертвому майданівцю.
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30.09.2020 11:54 Відповісти
Просто все стратегические предприятия давно пора было из Харькова вывезти в центральную Украину . Бо от Харькова до раши 40 км
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30.09.2020 11:54 Відповісти
Угу ... Почати і закінчити. Раз плюнути ...
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30.09.2020 12:22 Відповісти
А шо не так? Вот как раз оставить на месте - это и есть ваше раз плюнути, два плюнути..., шобы ворвавшиеся дикуны, если канитель закрутится, своровали все и вывезли в нарапсею.
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30.09.2020 12:36 Відповісти
на більшості стратегічних підприємствах харківщини сидять страдегічні "нужные люди" які при будь якому перенесенні підприємств під це діло поріжуть та здатуть у металобрухт. У Харкові так давно повелося... Працює людина на токарному верстаті... Його відправляють у відпустку. З відпустки вийшов - а його токарний верстат на метал здали. Звільняють за відсутністю технологічної потреби при виробництві. Бувало, що й ночами у верстатів ночували .... все одно що завод Шевченка порізали, що ХЗСШ порізали, що ХТЗ майже весь - це викруткова збірка з китайських комплектуючих....
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30.09.2020 12:49 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3291341.html
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30.09.2020 11:41 Відповісти
І ніхто не бачив, як його збили? Чи всі мовчать?
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30.09.2020 11:54 Відповісти
Ага, як вночі з лісу вилетіла ракета пзрка, розмірами з півдержака лопати, і встромилась у вихлоп мотора, то «зємля осєтілась і затряслась на сотні тисяч аршин вокрух !!!!»
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30.09.2020 12:09 Відповісти
Якось недоречно.
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30.09.2020 12:15 Відповісти
Як писали, там був «конвейр».
Ан вивозив курсантів.
Час і траса розписані по графіку.
Було заплановано 10 польотів.
Збили на 6 - му.
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30.09.2020 12:22 Відповісти
почитай чуть вище, то ж кацап.
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30.09.2020 12:23 Відповісти
у ***** "онаутонула", а тут будет "онупал".
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30.09.2020 11:25 Відповісти
на пятый день после катастрофы комиссии удалось запустить отказавший двигатель. продолжаются работы по устранению отказа индикатора крутящего момента. все работы находятся под личным контролем.
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30.09.2020 11:26 Відповісти
Ал Баарисовна? Не паясничайте, чай не на мордоре...
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30.09.2020 12:43 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3294960.html Твари
За год, с июня 2019 по июнь 2020 года, закупки топлива для нужд ВВС Украины сократились на 75%. Зеленскому можно сколько угодно изображать скорбную рожу, говоря об аварии под Харьковом, но эта авария - прямое следствие недофинансирования ВС Украины.
Зеленский деньги предпочитает закапывать в мифическое "Большое строительство", которое закончится весьма не мифическими судебными приговорами.
tZE
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30.09.2020 11:32 Відповісти
1. А якщо дороги дійсно побудують, Ви що придумаєте ??
2. Паливом запаслися. Його ж не можна безкінечно купувати за відсутності витрачання...
Єс ?
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30.09.2020 12:24 Відповісти
Ноу.
Вот когда "дороги дійсно побудують", тогда и поговорим.
А Вы, небось, верите, что эта власть построит все дороги в Украине? Это Вы про старые или про новые? Развивать ничего не надо?
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30.09.2020 12:45 Відповісти
Хм ... Ясно, що це неможливо. Про дороги. Їх постійно десь треба відновлювати.
По паливу - можливо.
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30.09.2020 14:39 Відповісти
дороги за денюшки из фонда противоковидного!.., а нах, естественный отбор!..
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30.09.2020 13:49 Відповісти
сказано же, не спешите юшку пыть, нехай м'ясо вкипыть, без роSSосии не обошлось. тчк
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30.09.2020 11:33 Відповісти
Я конечно не специалист в технике... Но как ГБР это установило? Ведь данные бортовых самописцев еще не расшифровали вроде бы.
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30.09.2020 11:33 Відповісти
содержать обучать пилотов л'тчиков штурманов и поддерживать их профессионализм на должном уровне очень дорогое удовольствие. 1 час полёта военного самолёта от 2 до 4 тонн за час полёта.. 1 тонна авиакеросина или бензина Б-90 стоит от 35000 грн, необходимый налёт часов (это не только обучение но и практика ежемесячная) не менее 500 часов ежегодно и считай теперь один пилот 500 час *2 тонны топлива =1000 тонн в год *35000 = 35.000.000 грн в год и это только топливо + содержание ремонт самолёта зарплата пилота содержание аэродромов и т.д А сколько дают на водержание ВВС Украины?? и сколько денег уходит на содержание чиновников, ТОПов госкомпаний прокуроров и админ аппарата ментов госадминистрайций?? содержание только НАБУ 3.550.000.000 в год генпрокурора 4 млрд грн суды продажные 9 млрд, кабина 3,5 млрд и оффис президента 1,5 миллиарда.. 1 миллиард на из госкино на фильмы которые никто не смотрит 1 млрд на книнги которые никто нге читает но они ПРАВИЛЬНЫЕ и поэтому деньги выделяются
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30.09.2020 11:39 Відповісти
Книжки читайте, пліз ... Купуйте...
Кіно дивіться. Платіть за квитки, або легальний інтернет-кінотеатр...
І все буде добре.

Про все інше - з Вами згоден.
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30.09.2020 12:28 Відповісти
Віри в цій державі немає нікому!
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30.09.2020 11:43 Відповісти
Ага.
«Путєн, прііідііііі !!!!»
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30.09.2020 11:46 Відповісти
я розумію ,що дбр дуже поважна організація, але я не чув про результати самописців і заяви поважної комісії, а заява схоже грунтується на допиті вижившего курсанта, але слова перелякуваного героя-курсанта до діла не пришиєшь, і такі заяви я можу оцінювати ,як тиск на висновки високоповажної комісії, а Бутусов тут не до чого, без таких як він , ви до теперешнього часу новини визнавали з газети "Правда"
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30.09.2020 11:48 Відповісти
А що ж це було? Невже "НЛО"?
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30.09.2020 11:49 Відповісти
ГБР подкинуло пищу для пережевывания упоротым сектантам "Свидетели Теракта". Теперь будут руку кремля мусолить
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30.09.2020 12:06 Відповісти
- Вася, у тебя дочь - проститутка.
- У меня нет дочери, у меня два сына.
- Поздно, уже все знают!
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30.09.2020 12:09 Відповісти
пішло вібілювання системи - спишуть все на пілотів
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30.09.2020 12:21 Відповісти
Что-то подумалось, что они крутят на ошибку пилота. Типа двигатель не отказывал, обслуживание по регламенту, самолёт исправный. Вывод: ошибка пилота.
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30.09.2020 12:23 Відповісти
Якщо техніка не винна, то залишається тільки це, або диверсія.
Тим більше, що у пілота тільки 800 годин нальота.
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30.09.2020 12:29 Відповісти
Вот они и хотят доказать, что техника исправна.
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30.09.2020 12:40 Відповісти
та даже 800 часов налета на неубиваемом самолете, это разве шо перехать пилоту в нарапсею на ПМЖ-с, бодуна круто опохмелиться и можно виражи крутить над мордором.
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30.09.2020 12:40 Відповісти
Що значить "неубиваемый" ??
Знизився занадто. Ніч. Щось зачепив. Все ...
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30.09.2020 14:42 Відповісти
Датчик мог и не работать. Это чуть ли не штатная ситуация. ОТ знакомых пилотов не раз слышал, что те летали на далеко не новых бобиках 737 и там всегда что-то да не работало, но были дублирующие системы и в целом летать можно было. Но тогда вопрос все равно остается почему упал. Я уже писал ранее, есть вариант тупо слить всю вину на пилота. Но это маловероятно. Т.е. маловероятно что пилот виноват - это тоже мнение реальных знакомых пилотов, а вот то что козлов отпущения из них сделают, да еще и при нынешних ушлепках при власти, вероятность-99%
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30.09.2020 12:37 Відповісти
мне интересно, кто то верит прокурорам, мусорам, судьям,набу, гбр и так далее?

врали, врут и будут врать лохам. за других вас не держат.
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30.09.2020 13:11 Відповісти
Ага, так они и признали, что двигатель старючий накрылся. Тогда надо будет сажать кучу людей, включая их начальство. А это никому не надо. Спихнут все на ошибку летчиков да и все...
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30.09.2020 14:04 Відповісти
Интересно, все двигатели работают, а самолёт упал. Это как?
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30.09.2020 14:42 Відповісти
Так само довго експлуатуються й літаки транспортної авіації, до яких належить і Ан-26. За словами Каткова, один із найпоширеніших у світі "транспортників" C-130 Hercules літає вже 66 років.

https://plus.obozrevatel.com/ukr/crime/litaki-dovgozhiteli-mozhut-nalyakati-tilki-lyudinu-daleku-vid-aviatsii-ekspert.htm?_ga=2.107305858.1252565838.1597879317-1791564211.1587563397
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30.09.2020 14:45 Відповісти
Как показывает опыт, "зеленной" власти верить нельзя, ни в чем. Отмажут виноватых "паркетных" генералов, найдут не винного стрелочника.
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30.09.2020 15:50 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3221401/vyjivshiyi_kursant_zolochevskiyi_o_svoem_spasenii_vse_bylo_kak_v_kompyuternoyi_igre - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

Может стоит дать ему "Героя Украины"
Источник: https://censor.net/ru/n3221975Источник: https://censor.net/ru/n3221975
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02.10.2020 14:35 Відповісти
 
 